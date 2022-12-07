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В 12 лет уехала из дома в Казань, в 13 − в далекую Ухту.

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Нападающая Фануза Кадирова – одна из лидеров женской «Динамо-Невы» из Санкт-Петербурга. В 24 года у хоккеистки уже есть бронза молодежного и взрослого чемпионатов мира, две поездки на Олимпийские игры, а сейчас она готовится к решающему, пятому, матчу финала ЖХЛ (чего в истории лиги, кстати, еще не было).

Вот уже три сезона девушка играет в питерском клубе, и нынешний получился для нее действительно прорывным: Фануза стала бомбардиром команды (19+30 в 32 матчах), а в этом плей-офф идет первой в лиге по очкам (3+9 в 9 матчах)

В январском интервью Дарье Тубольцевой Фануза рассказала о сезоне-2022/23 и о том, какой сложный путь пришлось пройти, чтобы играть на высшем уровне. Она дочь мастера спорта по борьбе – и поначалу занималась этим видом спорта. Фануза росла без телефона и компьютера в татарстанской деревне, ради хоккея в 12 лет переехала в Казань, а когда ей было 13 – родители отпустили дочь в республику Коми, чтобы она играла в хоккей.

Из интервью вы узнаете, что Кадирова до переезда из родной деревни почти не знала русский язык, в Казани иногда ходила в школу голодной, а создание женской команды в Татарстане − вопрос денег, сопоставимых с зарплатой одного игрока «Ак Барса».

«Мне лучше вообще не думать о своей статистике»

− Как оцениваете выступление «Динамо-Невы» в сезоне?

− Могли бы, конечно, лучше, но что есть – то есть. Мы идем на третьем месте (на нем регулярку и закончили – Sports.ru) – неплохой результат, надо улучшать. Вся команда понимает, что мы можем лучше. Надо больше забивать и реализовывать моменты, плюс улучшить игру в большинстве.

− На свою статистику обращаете много внимания?

− Вообще не смотрю, сколько я забила голов, сколько передач отдала. Не знаю, на каком месте в гонке бомбардиров и так далее. Мне лучше вообще не думать об очках – это будет отвлекать.

− Чем заполняете паузы в чемпионате ЖХЛ?

− Помимо тренировок играем с пацанами. С командами из школы «Динамо» – 2008, 2007, 2006 годов рождения. Зависит от того, какие тренировки – с таким возрастом и играем. Если мы под нагрузками, то играем с соперником посильнее, чтобы успевать за ребятами. Или хотя бы пытаться успевать.

− С пацанами настоящие зарубы?

− Женская команда не может на расслабоне играть. Мы, девочки, всегда выходим только на борьбу, победу.

− После пауз вообще тяжело входить в напряженный график регулярного чемпионата?

− Да, паузы сбивают с ритма. Хотелось бы, чтобы чемпионат был более ровным, но из-за того, что у нас мало команд, это сложно сделать. Все равно перерывы будут. Но когда играем с пацанами, то более-менее нормально.

− В сезоне-2021/22 вы впервые в карьере играли в плей-офф. Что это вообще такое по ощущениям?

− Не могу сказать, что у нас так же, как у мужчин. У них прямо борьба, заруба, а у нас это менее заметно. Хотя эмоций точно больше. Что касается самого хоккея, то не могу сказать, что чувствуется разница: у нас мало матчей в регулярном чемпионате, для нас каждая игра как плей-офф.

− Третье место для «Динамо-Невы» было успехом в сезоне-2021/22. Почувствовали, что в этом году соперники на вас по другому настраиваются?

− Да, точно отношение изменилось. Чувствую разницу между тем, когда играла в Ухте (и мы не брали никакие медали) и тем, что сейчас, когда стали третьими.

− «Динамо-Нева» – одна из немногих команд, которой удавалось в этом сезоне обыграть «Агидель». Каково против них играть?

− У них есть чемпионский дух. Это очень титулованная и опытная команда, и уход двух-трех человек не сказывается на коллективе. Это очень уверенная в себе команда. Любой соперник с ними играет осторожно, с опаской. Психологически их сложно обыграть, потому что у всех в головах сидит, что это чемпионская команда. Не скажу, что у «Агидели» всегда все получается, с ними можно бороться, им можно забивать (в финальной серии с «Агиделью» у Кадировой уже 1+3 – Sports.ru).

«С пяти лет ходила в спортзал»

− Рассказывают, что вы лучшая по физическим тестам в команде, и на кроссах с отрывом в полстадиона впереди всех. Вы с детства выделялись среди сверстников?

− Ну, я не согласна, что я на полстадиона всех обгоняю. Но с физикой у меня действительно никогда не было проблем. Не было такого, чтобы я когда-то умирала на баллонах или упражнениях с жилетами. Всегда просто брала и делала, без всяких разговоров, что тяжело и так далее. Думаю, это все из детства. У меня папа и брат спортсмены. С пяти лет с ними ходила в спортзал, с пацанами играла, борьбой занималась. Нагрузки для меня с раннего детства − привычное дело.

− Наверное, и генетика сыграла роль.

− Да, безусловно. Есть девочки, которые могут за три недели набрать форму, а кому-то нужен месяц-полтора.

− Сколько вам нужно времени, чтобы прийти в форму?

− Я вообще не люблю проводить время без тренировок. Даже летом не бывает такого, что больше недели ничего не делаю.

− Что вам помимо хоккея нравится из физических занятий?

− Игровые виды спорта. Даже когда на сборах занимаемся физикой, нравится, когда включают игровые упражнения. Когда не просто бегаешь в жилетах, а еще и играешь в хоккей 3х3. На эмоциях даже забываешь о том, что ты в тяжелых жилетах. К кроссам нормально отношусь, а вот отрезки в 300-400 метров не люблю бегать. В тренажерный зал нравится ходить – нет такого, что тяжело. Люблю прогрессировать, учиться.

− Хотели бы выучиться на тренера по физической подготовке?

− Поучиться было бы интересно, чтобы знать, как все устроено. Но работать тренером ОФП, наверное, не хотелось бы.

− Видела у вас фотографию, на которой вы стоите на руках. Занимаетесь еще и йогой?

− Да, мне это интересно. Занимаюсь йогой обычно летом, когда нет других нагрузок. Могу каждый день по утрам делать практику под музыку или на природе в деревне. Для меня это как ритуал.

«В Казани иногда шла в школу голодной»

− Вы родились в небольшом городе Кукмор в республике Татарстан. Расскажите, как в вашей жизни появился хоккей?

− Сама я из деревни, там папа своими руками построил коробку и заливал ее зимой. Я выходила из садика и шла туда с папой. Мама была на работе, а я с отцом и ребятами каталась. Так было каждый день зимой, я проводила на льду с 6 до 12 вечера. До сих пор родственники шутят: «Да она там выросла на льду». Мне всегда нравилась игра, борьба, движуха. У меня было много энергии.

− Как ваш папа связан с хоккеем?

− Он мастер спорта по борьбе, тренировал борцов, но одновременно с этим любил хоккей, играл для себя зимой.

− Я так понимаю, что в детском возрасте вы не подозревали, что есть женский хоккей и женские команды?

− Вообще нет. У меня даже компьютера и телефона дома не было. Я ничего не знала о женском хоккее. Но были мысли: а есть ли женские команды? Потом, уже в Казани, узнала о существовании женских команд и успокоилась.

− Как вы попали в команду из Ухты?

− Мне было 13 лет, когда я уехала в Ухту. А еще раньше, в 12 лет, я оказалась в Казани. Там была не профессиональная команда, а просто собрали талантливых девочек в спортшколе. Плюс я еще играла за мальчишек на чемпионате России. Получалось, что целую неделю тренировалась с девочками, учусь в школе, а в выходные играла с пацанами.

− Вас в 12 лет родители отпустили одну, чтобы вы продолжили играть в хоккей?

− Да. Была еще одна девочка Лиана Ганеева из другого города, которая тоже приехала в Казань. Мы вместе жили в общежитии, сами себе еду готовили. За нами никто не убирал, мы все сами.

− Как вы оказались в Ухте?

− Там стали собирать молодую команду на перспективу, хотели заявиться на чемпионат России. И вот нас как перспективных пригласили.

− Как ваша семья относилась к вашему увлечению хоккеем?

− Они с детства знали, что не могу сидеть дома. Это я сейчас могу приехать к маме и побыть с ней дома, мне это в кайф. Тогда – сразу была ссора, если мне говорили остаться. Они понимали, что я не останусь дома, что у меня есть талант и большая любовь к хоккею. Мне просто нужно была возможность развиваться, они не хотели меня стопорить.

− Сложно вам было с 12 лет жить самостоятельно?

− В Ухте было нормально, мы жили на базе. А вот в Казани иногда шла в школу голодной, потому что не было возможности что-то быстро сделать, перекусить. После учебы приходилось самой еду готовить, делать уроки, потом бежать на тренировку. Вечером опять дома никто не ждет, нужно самой идти в магазин за продуктами. К тому же, когда я уехала из дома в Казань, я плохо знала русский, в школе я училась на татарском, с родителями тоже только на татарском. Было сложно с математикой, некоторые слова по-русски вообще не понимала.

− Вы в семье и сейчас только на татарском говорите?

− Да, но я уже говорю вперемешку с русским. Потому что в сезоне нет практики, могу забывать какие-то татарские слова. Думаю, поживу дома месяц и легко все вспомню.

− Помните, когда подписали первый профессиональный контракт? Был ли для вас это особенный момент?

− Да, это было в Ухте. Помню, как начальник команды вызвал троих девочек – в том числе и меня – подписать контракт. На то время нам предложили хорошие соглашения. Были классные эмоции. Я сразу позвонила родителям, похвасталась. Интересно, что первое время, когда получала зарплату, звонила маме и спрашивала: «Можно я куплю вот это?». На что она отвечала: «Это же твои деньги, ты и решай». В общем, вот такая у меня привычка была. Часть своих первых зарплат отдавала родителям.

− Женский хоккей в Татарстане популярен?

− Сколько лет прошло с того времени, как я играла в Казани, а все еще женской команды нет. Хотя уже тогда обещали, что создадут. Из Татарстана реально очень много девочек-хоккеисток. Одну команду можно собрать чисто из своих воспитанников. Зарплата одного игрока «Ак Барса» среднего уровня покроет все расходы на женскую команду. Но раз этого нет, значит, никому не надо.

Фото: whl.khl.ru