«Могу собираться на матч два часа. Наношу макияж на игры и тренировки». Когда хоккей – это главное, а мейк – просто хобби

Интервью с одной из самых ярких российских хоккеисток.

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Нападающая Елизавета Роднова результативно начала регулярный чемпионат, набрав за шесть матчей 8 (6+2) очков. А «Агидель», где девушка выступает с 2017 года, выиграла все встречи на старте.

23-летняя Роднова – не только полезный игрок на льду, каждый год улучшающий личную статистику, но и яркая девушка в жизни.

В интервью Дарье Тубольцевой Елизавета рассказала об успешном начале сезона, любви к косметике и нарядам, своей лучшей покупке в жизни и о том, как в детстве примерила хоккейную форму брата и стала хоккеисткой.

«Всегда «кусаемся» с парнями»

− 19 сентября стартовал новый сезон ЖХЛ. За лето заждались официальных матчей?

− Да, конечно. Отпуск получился не совсем привычным в связи с тем, что происходит в мире. Но ничего, все равно удалось отдохнуть.

Летом была в сборной России – и там сдала положительный текст на ковид. В итоге две недели сидела на карантине, толком не тренировалась, потом пришлось наверстывать. Спасибо тренерам, которые помогли подготовиться к старту сезона и подойти к нему в суперформе. Сейчас стараюсь ее поддержать.

Календарь регулярного чемпионата составлен так, что мы сыграли первые два матча в двадцатых числах сентября, а потом у нас была пауза в две недели. За это время очень сильно соскучилась по хоккею, постоянно смотрела матчи по телевизору и ждала, когда же мы будем играть.

− Сильно болели ковидом?

− У меня вообще не было симптомов, просто положительный тест. За время пандемии уже трижды сдавала положительные тесты, при этом не болела.

− У «Агидели» очень напряженный октябрь, много матчей. Жесткий график тяжело переносите?

− Лучше всего, чтобы все шло по накатанной. Года три-четыре назад было так, что мы проводили за неделю по три игры, могли на выезд на месяц уехать. Сейчас не знаю, как выдержим. В принципе фундамент на предсезонке заложили, сил должно хватить.

− Ваша подготовка в межсезонье изменилась по сравнению с 2021 годом?

− В прошлом году межсезонье вообще получилось скомканным. Чемпионат мира из-за пандемии перенесли с апреля на август, так что я все лето готовилась и толком не отдыхала. В 2022 году, наоборот, времени на отдых было больше обычного, так как международных стартов не было ни весной, ни летом. Но вообще я и сама в отпуске тренировалась, всегда стараюсь поддерживать форму.

− Летом с игроками «Агидели» тренировался Никита Щитов, закончивший несколько лет назад с хоккеем. Не растерял он форму?

− Мы постоянно в межсезонье катаемся с парнями, которые готовятся к старту сезона в КХЛ, МХЛ. Точнее подключаемся к их тренировочному процессу. Никита Щитов просто был одним из первых, кто осветил наши совместные тренировки.

Было приятно, что он поддержал женский хоккей. Никита – отзывчивый и общительный человек. С ним круто тренироваться: он может подсказать, ему все интересно, так что у нас сложился отличный диалог. Обычно парни не проявляют такого интереса к нам.

− Все девушки говорят, что очень круто тренироваться с парнями. А ребятам нравится с вами кататься?

− Когда появляется возможность, мы всегда стараемся покататься с молодыми ребятами, с любителями или с ветеранами «Салавата». Проводим контрольные матчи. И я бы сказала, что эти встречи проходят на высоких эмоциональных уровнях. Мужчины вообще не любят проигрывать, физически они намного сильнее, у них клюшки длиннее, шаг больше. Мы всегда за ними бегаем, всегда с ними «кусаемся».

«Года два назад думала уйти из «Агидели»

− Вы в «Агидели» выступаете шестой сезон. Чувствуете себя «старичком» в команде?

− Только в этом году задумалась, что уже так много играю в Уфе. Маленькой я и подумать не могла, что буду так долго выступать в одной команде, видеть одних и тех же девчонок каждый день − состав у нас несильно меняется. Ветераном я себя совсем не чувствую, все еще ощущаю себя молодым игроком.

− Вам никогда не хотелось поменять команду? Сменить обстановку, выйти из зоны комфорта?

− Были такие мысли года два назад, когда не получалось в игре – ну совсем не шло. Я подошла к главному тренеру поговорить, на тот момент это был Денис Афиногенов – и он мне помог решить проблемы. В итоге я выдала лучший сезон для себя в карьере на тот момент. Больше мысли об уходе не возникали.

У нас классный коллектив, все девочки хорошие не только игроки, но и люди. Пока что для меня лучше «Агидели» ничего нет.

− В прошлом сезоне перед плей-офф «Агидель» покинула Николь Чупкова, которая многие годы играла в Уфе. Это была большая потеря для команды?

− Это очень драматичная история. Когда я только пришла в «Агидель», то играла в одной тройке с Николь, она мне очень помогала. В прошлом сезоне все случилось внезапно: мы сыграли матч, были выходные, и она написала в общий чат: «Девчонки, простите, что так случилось, но мне нужно уехать домой». Я была просто в шоке. По-человечески мы поняли Николь, помогли ей с переездом, потому что она уезжала второпях, взяла только самое необходимое. До сих пор вспоминаем Николь и говорим: «Как жаль, что ее нет». Она была лидером на льду и в раздевалке.

− В матче с «Торпедо» вы оформили первый хет-трик в своей карьере. Сразу об этом вспомнили после игры?

− Вообще не знаю, как так получился хет-трик. Спасибо партнерам, которые отдавали мне крутые передачи. До этого я только один раз забивала за игру четыре гола и у меня еще были дубли. Но вообще главное, что я помогла нашей команде победить – забила в овертайме.

− С каждым сезоном вы прогрессируете, улучшаете свои статистические показатели. Какие цели на этот сезон? 50 очков или больше?

− Не задумываюсь об этом. Конечно, для любого хоккеиста статистика очень важна – она, по сути, показывает, насколько ты полезен для команды. Но у меня в приоритете победа «Агидели», Кубок. Концентрируюсь на этом. Даже если у меня ноль очков или ухожу со льда с минусом, то буду искренне радоваться, если мы победим.

«После хет-трика шутили, что в розовом костюме буду ходить на все игры»

− В этом сезоне в регламент ЖХЛ внесли пункт про внешний вид для приезда на матчи. Вы обрадовались этому или добавилось мороки?

− Для меня игра − это праздник. Могу собираться на игру два часа. Даже когда не было этого правила, мы с девчонками договаривались и приходили красивыми на матчи. Здорово, что в этом сезоне лига внесла это правило в регламент. Важно, что люди нас видят именно такими, какие мы есть в жизни.

− Аккаунт ЖХЛ окрестил «Агидель» самой стильной командой. Вы на фото в ярко-розовом костюме. Любите ярко одеваться?

− Одеваюсь под настроение. В гардеробе самый яркий именно этот розовый костюм. Я в том матче, кстати, хет-трик и сделала. После игры все стали в шутку говорить, что в этом костюме я буду ходить на все матчи. Обычно я выбираю более спокойные тона в одежде.

− А как с косметикой? Вы краситесь на матчи?

− С косметикой у меня случилась огромная любовь года четыре назад. Я увлекалась этой темой, скупала косметику, смотрела видеоблогеров, очень ярко красилась, экспериментировала. Для меня это было как хобби. Сейчас уже поспокойнее, но все равно люблю краситься, наношу макияж на игры и тренировки. Нашла водостойкие средства, которые держат мейк. И это не про то, что я не воспринимаю себя без косметики, мне просто нравится процесс и результат.

− Чем увлекаетесь помимо хоккея?

− Сейчас получаю высшее образование. У меня есть собаки, которые занимают мое свободное время. Моя семья живет в Челябинске, это не очень далеко от Уфы, так что на выходные стараюсь ездить к родным.

− Ваши две чихуахуа не скучают дома, пока вы тренируетесь?

− Нет, они постоянно вместе, играются друг с другом. Когда я уезжаю на выезд, отвожу их к маме, они спокойно переносят дорогу. Чихуахуа − классная порода, они дают столько любви и ласки, всегда поднимают настроение. Собаки − лучшее приобретение в моей жизни.

− Вы же как-то питомца даже на выезд брали.

− Это когда мы в Челябинск ездили, я их брала с собой. Была б возможность, я бы их всегда брала на выезд. Но мы летаем на регулярных рейсах, сами таскаем свои баулы – и я просто не смогу брать с собой еще и собак.

«В шутку примерила хоккейную форму брата»

− Вы родились в городе Чебаркуль, в Челябинской области. Там других вариантов, как пойти в хоккей, не было?

− Мой папа работал детским тренером по хоккею. У меня есть брат, он младше меня на три года. Его рано поставили на коньки, я рядом постоянно каталась. И как-то в шутку примерила хоккейную форму брата – мы как раз тогда были одной комплекции. Мне сразу понравилось, родители поддержали мое решение играть в хоккей. После этого мне купили форму, и я стала кататься с любителями-мальчиками.

Через некоторое время в Челябинске появилась женская команда, куда я попала. Моим первым женским тренером была Любовь Вафина, которая сейчас работает в «Белых медведицах». Вместе со мной занимались Анастасия Медведева, Станислава Сидоренко, Оксана Братищева. Я много играла с мальчиками. А когда мне исполнилось 15 лет, то поехала в нижегородский СКИФ.

− Брат продолжает заниматься хоккеем?

− Он закончил хоккейную школу, а затем сделал выбор в пользу учебы – решил получать высшее образование. Играет сейчас на любительском уровне.

− Часто сталкивались со стереотипами, что женщины не должны играть в хоккей?

− Я ни разу не сталкивалась с презрением, не слышала, что должна заниматься чем-то другим. У меня были друзья, поддержка. И сейчас тоже все отлично. К примеру, прихожу на педикюр – мастер видит синяки у меня на ногах, спрашивает откуда. Я рассказываю, что попало шайбой, что в хоккей играю. И сразу меня начинают расспрашивать, как и что в этом хоккее. Большинство людей просто удивляется, с интересом узнают о моем виде спорта.

− Для большинства спортсменов международные старты – такие, как чемпионаты мира и Олимпиада – главные в карьере. Отстранение России сказалось на вашей мотивации?

− Опишу свою ситуацию. Я играю в хоккей, просто потому что очень люблю этот вид спорта. Когда меня приглашали в сборную России, я, конечно, радовалась. Но понимаю, что сейчас не являюсь лидером сборной, я не первый кандидат на вызов на чемпионат мира или Олимпиаду. Стараюсь оценивать себя адекватно.

Но понимаю, каким ударом стало отстранение от международных стартов для молодых девчонок, которые не смогли поехать на молодежный чемпионат мира. То же самое касается парней. Я за них сильно переживаю. Это несправедливо, что дети страдают.

Грустно, что это касается и ребят из других видов спорта. Слежу за фигурным катанием. Кстати, думаю, что, если б не хоккей, стала бы фигуристкой. Молоденькие девчонки шли к Олимпиаде, это их единственный шанс в карьере, а его могут отобрать. Еще было обидно, когда летом были на сборе национальной команды, а в это время девчонки из других стран готовились к молодежному чемпионату мира.

В общем, грустно это. Но ничего, мы стараемся не унывать. У нас классная лига, где много сильных команд, где можно спокойно реализовать себя как личность, и как игрок.