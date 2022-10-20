В каких нарядах хоккеистки приезжают на матчи: откровенный выбор Марковой и черный стиль «Динамо-Невы».

Лучшие образы − в блоге ЖХЛ на Sports.ru.

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Во второй половине сентября стартовал чемпионат Женской хоккейной лиги. С сезона-2022/23 игроки приезжают на домашние матчи в одежде официального и casual стилей. Пресс-службы клубов фотографируют приезд, он также попадает в трансляции матчей («КРС Шэньчжэнь», «Бирюса», «Агидель»). Официальный блог ЖХЛ на Sports.ru показывает лучшие образы хоккеисток, приезжающих на арены.

Начнем с самого интересного − наряд Илоны Марковой из «Агидели» на первый матч сезона. Фото стало виральным − и быстро разошлось по пабликам.

Маркова и партнер по команде, одна из лучших атакующих защитников лиги, Анна Шибанова всегда приходят на матчи стильно.

Нападающая Елизавета Роднова − еще одна модница из «Агидели». И, по совместительству, лучший бомбардир и снайпер уфимской команды на старте чемпионата ЖХЛ. В матче, на который Елизавета Роднова надела розовый костюм, хоккеистка забил три гола. «После хет-трика шутили, что в розовом костюме буду ходить на все игры», − сказала хоккеистка о той игре.

Игроки «Белых Медведиц» Алиса Куделина и Дарья Зубок, которую легко узнать по рыжим кудрявым волосам и нестандартным костюмам.

Вратарь «Динамо-Невы» и сборной России Диана Фархутдинова.

На первый матч сезона-2022/23 хоккеистки «Динамо-Невы» пришли в черном. На фото − участница десяти чемпионатов мира в составе сборной России Александра Вафина.

Total black можно назвать командным стилем «Динамо-Невы». Нападающие питерского клуба Оксана Братищева и Фануза Кадирова тому подтверждение.

Капитан «Динамо-Невы» Алена Андрющенко также поддержала командный стиль.

Креативный наряд выбрали хоккеистки нижегородского «Торпедо» Ангелина Лылова и Алена Старовойтова − лучшая снайпер своего клуба.

Яна Крашенинина («Белые Медведицы») выбрала яркие цвета.

А это самый нестандартный приезд хоккеисток. Мария Микаэльян, Мария Сорокина и Ксения Тюрина из «Агидели» решили скрыть лицо.

Бонус. Одна из лучших активностей старта сезона в ЖХЛ − победная раздевалка «Торпедо».