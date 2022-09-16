«Играли с дочкой за один клуб − я просила: «Сюда, в клюшечку, отдавай». Потом уже она так говорила». В ЖХЛ появилась еще одна женщина-тренер

Интервью со специалистом «Белых Медведиц» по развитию игроков (тренер-женщина − редкость даже в ЖХЛ!) и мамой одной из самых опытных нападающих сборной России Александры Вафиной.

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«Белые Медведицы» стали участниками ЖХЛ в сезоне-2021/22. Команда, входящая в систему челябинского «Трактора», оказалась одной из самых молодых в лиге − 20 лет 118 дней.

В чемпионате-2022/23 помогать развиваться юным и талантливым игрокам будет экс-хоккеистка челябинского «Факела» и сборной Казахстана Любовь Вафина. Она стала тренером по развитию и второй женщиной-тренером в «Белых Медведицах» после Елены Тюшняковой, отвечающей за физическую подготовку. Наличие в структуре женской команды женщины-тренера − редкость для России. В ЖХЛ три женщины-тренера (две в «Белых Медведицах», одна в СКСО) – 7 из 9 команд лиги тренируют исключительно мужчины.

Любовь Вафина играла за сборную Казахстана с 1996-го по 2002-й и помогла ей пробиться в элиту мирового женского хоккея, выступала на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити. Ее дочь, Александра Вафина, также профессионально играет в хоккей. Она провела в ЖХЛ пять сезонов, поиграв за «Агидель», СКИФ, СК «Горный», «Ванке Рэйз» и «Динамо-Неву». В сборной России Вафина-младшая сыграла на 10 чемпионатах мира и трех Олимпийских играх.

В интервью Дарье Тубольцевой Любовь Вафина рассказала, на чем делает акцент в своей работе, почему ей не важно, станет ли она главным тренером, и как воспитать успешную хоккеистку.

«По прямой кататься уже не годится»

– Что входит в круг ваших обязанностей как тренера по развитию?

– Меня взяли на эту должность, чтобы я помогала девочкам повышать их технический уровень как на льду, так и на земле, помогать травмированным игрокам быстрей набирать оптимальную спортивную форму для скорейшего возвращения в состав. Сейчас в хоккее нужна не только тактика и сила, хоккей – это сложно-координационный вид спорта, поэтому от игроков требуется много умений и навыков. По прямой кататься сегодня уже не годится. Даже если ты хорошо подготовлен физически, но у тебя нет технической подготовки, ты просто не сможешь противодействовать сопернику. В этом вся сложность. Первые недели смотрела на девочек, как они работали в зале, как занимались во время ледовых тренировок, прикидывала, над чем нам с ними стоит больше работать.

– «Белые медведицы» – молодая команда. Быстро нашли общий язык с девочками, которым 16-17 лет?

– В общении с девочками проблем нет – мне достаточно легко работать с ними, они понимают, что нужно много тренироваться. Есть хоккеистки, которые требуют пристального внимания.

Мой фокус на технику. И речь не только про то, что происходит на льду. В тренажерном зале тоже нужно правильно выполнять упражнения. Этому, наверное, девчонок раньше не учили. Приходится поправлять, чтобы никто не получил травму. Важен индивидуальный подход. На льду все по-разному принимают шайбу, бросают. Все-таки подготовка девушек отличается от мужской. Мальчики приходят в шесть лет в хоккей, в школе им все дают от простого к сложному. А большая часть девочек приходит из других видов спорта, они многого не знают. Кто-то начинает тренироваться с мальчиками, но они посещают не все тренировки, пропуская важный материал, который необходим для знания хоккея. Сейчас восполняем эти пробелы.

– Сильно нынешнее поколение отличается от поколения вашей дочери или вашего поколения?

– Особых отличий не вижу. Многое зависит от тренера. Если он хороший и дает нормальные знания, то игрок дорастет до хорошего уровня и сможет успешно выступать на международной арене. У хоккеистки, не получившей этих знаний, будут пробелы в подготовке: там не добежала, здесь не поборолась. Так что поколение не так важно, как подготовка.

«В России женщин-тренеров очень мало. Дело в менталитете»

– Вы закончили карьеру игрока семь лет назад. Чем занимались эти годы?

– Сразу начала тренировать. Занималась индивидуальной подготовкой игроков. Ко мне приходили и взрослые, и маленькие, и мальчики, и девочки. Собственно говоря, так сейчас и работаю.

– Как пришли к индивидуальной работе с хоккеистами?

– Начну издалека. В хоккей я пришла из фигурного катания, начала играть очень поздно. Но у меня была хорошая коньковая подготовка. Мне только нужно было изучить технику: владение шайбой, броски, взаимодействие с партнерами. Нас этому не обучали, технически мы были слабы, но зато были хорошо подготовлены функционально, у нас была хорошая выносливость, ловкость. На международной арене я играла за сборную Казахстана, максимум чего мы добились – восьмая строчка на Олимпиаде-2002 и чемпионате мира. Нам не хватало хоккейной технической подготовки.

Я чувствовала, что у меня техника страдает. И спасибо большое моему тренеру – Аркадию Леонидовичу Белоусову, который поставил мне техническую базу и дал моей дочери все. Саша начала играть в хоккей в Усть-Каменогорске. Он с детского возраста Сашу тренировал, и по сей день с ней работает – дочь каждое лето приезжает к нему на сборы. Он не форсирует события, правильно готовит к сезону. И как итог – Саша выросла в высококлассного игрока. Заслугу Белоусова нужно отметить отдельно.

Когда я перешла на тренерскую работу, то стала уделять большое внимание технической оснащенности игроков. Без этого сейчас нельзя играть. Просто бежать и просто бросать уже не получится.

– Есть ли у вас цель поработать однажды главным тренером ЖХЛ?

– У меня есть цель быть тренером с большой буквы. Главный или не главный – для меня это не столь важно. Нужно помогать игрокам расти. Это и есть цель каждого тренера. Не навредить, а дать игроку возможность становиться лучше. Какая будет моя должность – это уже на втором месте.

– Почему в России так мало женщин-тренеров?

– Наверное, дело в менталитете. За рубежом их очень много. Они работают в сборных, помощниками и главными, есть женщины-тренеры по развитию. И в мужских командах встретишь женщин. Я не вижу тут ничего предосудительного. Но у нас немного другой менталитет.

«Говорила Саше: «Не хочешь на тренировку – будешь убираться или готовить». Она выбирала тренировку»

– Как ваша дочь отреагировала на то, что вы теперь работаете в команде соперника?

– У нас нет такого соперничества друг с другом. Она просто порадовалась за меня. Надеюсь, я помогу девочкам и дам им необходимые знания в хоккее.

– Александра говорила в интервью, что вы ее кумир в хоккее и по жизни. У вас всегда были близкие и теплые отношения?

– Мне очень приятно, что дочь так отзывается обо мне. Я просто всегда говорила, что у человека должно быть свое дело. У нас никогда не было проблем во взаимоотношениях. Саша хотела поехать за рубеж учиться и играть, я ей тогда сказала: «Сань, сначала нужно выучить язык, иметь хорошие знания в хоккее, чтобы туда приехать, не быть статистом, а играть важную роль в команде». Дочь работала над собой, много тренировалась у Аркадия Белоусова, занималась с преподавателем английским языком, чтобы сдать экзамены SAT и TOEFL (экзамены для поступления в североамериканские вузы – прим.). Когда она была готова как игрок и хорошо владела английским, поехала и спокойно влилась в коллектив.

– Она сама захотела играть в хоккей или вы были инициатором?

– Я не хотела, чтобы дочка профессионально занялась хоккеем. Когда Саша была маленькой, мы жили в Алматы, она занималась прыжками в воду. Хотела, чтобы дочь хорошо умела плавать. Она научилась.

Потом мы переехали в Усть-Каменогорск. Это хоккейный город. Я играла в хоккей, работала тренером. Супруг помогал мне. Саша начала заниматься хоккеем из-за дефицита больших бассейнов, а фигурное катание было развито на слабом уровне. А вот хоккейная школа в Усть-Каменогорске была сильной. У Саши и мама, и папа хоккеисты – неудивительно, что тоже пошла в этот вид спорта.

Сначала женской команды в городе не было, Саша играла с мальчиками. С ними порой не хотела тренироваться. И я ей всегда говорила: «Если ты не хочешь идти на тренировку, потому что мальчики толкаются, клюшками задевают, то остаешься дома, будешь убираться или готовить». Тут, конечно, она выбирала тренировку.

– Вы сами играли в хоккей – знаете, как это опасно. За дочь никогда не было страшно?

– По-моему, баскетбол или регби намного опаснее хоккея. Там меньше защитной экипировки. Хоккей точно не на первом месте в списке самых опасных видов спорта. Я не считаю, что нужно чего-то бояться.

«Хоккеисты оставляли поломанные клюшки, я их брала и пробовала играть»

– В каком виде фигурного катания выступали? Какие были успехи?

– В детстве меня отдали в фигурное катание, потому что я часто болела. Мне нужно было закаляться. Потом, конечно, появилась любовь к спорту, и я стала профессионально заниматься. Я каталась в паре, мы делали поддержки, выбросы, тодесы. Но фигурное катание такой вид спорта, что когда ты только начинаешь взрослеть и понимать, что к чему, то уже нужно заканчивать. У фигуристов короткий век.

А мне хотелось продлить свою ледовую жизнь. Поэтому я пошла в хоккей, очень любила этот вид спорта. С хоккеистами мы делили лед, я следила за их тренировками. Они всегда оставляли поломанные клюшки, я их брала и пробовала играть. Когда появилась женская хоккейная команда, мне предложили сыграть, я с радостью согласилась.

– Вы семь лет играли за «Факел». Как это вообще, когда мать и дочь в одной команде?

– Нормально. Конфликтов у нас никогда не было. Я всегда говорила дочке: «Саша, вот у меня клюшка, вот у меня перышко, вот, пожалуйста, вот сюда, в клюшечку, передачу отдавай». Просила ее точнее отдавать пасы. Когда дочка подросла и стала хорошим игроком, она мне стала говорить: «Мама, у меня вот клюшка, мне, пожалуйста, сюда пас. Не в коньки, а в клюшку».

– Вы играли в одной тройке?

– По-разному. Как видел тренер, так и выходили.

– Обсуждаете ли рабочие моменты дома?

– Когда вместе играли, могли обсудить матч, разобрать игровые моменты. До того, как я начала работать в команде «Белые Медведицы», у меня было достаточно свободного времени для просмотра всех матчей Саши. Я этому уделяла много времени. Мы разбирали разные моменты, я ей показывала видеонарезку, спрашивала: «Почему ты здесь так сыграла, ворота там, а ты смотришь в другую сторону? Почему передачу отдаешь, хотя ворота пустые?». Все это обсуждали.

– Когда дочь росла, были строгой мамой?

– Да как все мамы и папы. Не было особой строгости. Единственное, что после 22:00 – 23:00 нужно было быть дома, так как на следующий день стояла тренировка. Следила за режимом дочери. Но в этом плане никогда не было проблем. И вообще мы были обычной спортивной семьей: сначала дело, а потом все остальное.

– Саша превзошла вас в хоккейной карьере?

– Да, и я очень рада этому. Дети вообще должны быть лучше, успешнее, талантливее.

Фото: «Белые Медведицы»