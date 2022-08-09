«Бывает, нецензурное слово идеально попадает в рифму». Татьяна Кораблина – хоккеистка, которая пишет стихи

20-летняя нападающая − о хоккее и творчестве.

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Татьяна Кораблина – 20-летняя нападающая из нижегородской команды и двукратная обладательница медалей ЖХЛ: бронза в сезоне-2020/21 и серебро чемпионата-2021/22. За два года в ЖХЛ Кораблина провела 25 матчей и отдала две результативные передачи при показателе полезности «+9». В среднем хоккеистка проводит по восемь минут на льду.

В социальных сетях Кораблина делится не только спортивными достижениями − хоккеистка увлекается поэзией и часто выкладывает свои сочинения в сеть.

«Некоторые девочки плакали после финальной игры»

– СКИФ остановился в шаге от Кубка ЖХЛ. В чем была причина?

– В сезоне-2021/22 мы сделали шаг вперед, превзошли себя, показали лучший результат за последние годы. «КРС Ванке Рэйз» оказался более мастеровитой командой и за счет этого выиграл все игры финала. Бороться против соперника с таким высоким уровнем мастерства тяжело. Возможно, нам стоило быть более сплоченными – и тогда бы удалось завоевать трофей.

Некоторые девочки плакали после финальной игры, взрослые хоккеистки отнеслись спокойнее к поражению. Конечно, обидно, когда отдаешь все силы и проигрываешь. В целом впечатления от сезона остались положительные, так как нам удалось провести лучший чемпионат за последние годы и завоевать серебряные медали.

– Сезон-2021/22 стал для вас вторым в ЖХЛ. Он был проще дебютного?

– Оба сезона были непростыми, потому что я мало играла. Из-за этого трудно было понять партнеров, которые уже сыграны и знают, куда бежать и что делать. У меня нет такой мгновенной реакции, как у них.

Морально второй сезон был сложнее. На меня давило, что и во втором сезоне тренерский штаб не доверяет мне игры. Также нагнетало и то, что не удавалось забросить шайбу. Понимаю, что нельзя погружаться в мысли об отсутствии голов, потому что они могут настолько тебя поглотить, что потом будет невозможно из них выбраться. Я пришла к выводу, что не стоит зацикливаться на этом – пусть будет как будет, нужно просто продолжать работать, несмотря ни на что. Хочется как можно скорее забросить дебютную шайбу в ЖХЛ.

– Почему вам не доверяли проводить больше игр?

– Делали ставку на опытных игроков. Все три звена заполнили взрослые, опытные игроки, а также те, кого тренеры считали лучше меня.

– В чем сильнее всего прибавили за два сезона, проведенных на взрослом уровне?

– За это время научилась быстрее принимать решения, прибавила в скорости на площадке. Эти навыки важны, потому что в ЖХЛ все намного быстрее. Когда я только пришла из детского хоккея, сразу ощутила, что здесь не дают поднять голову, нужно принимать решения, когда шайба даже не дошла до тебя, всегда думать наперед.

– Расскажите про ваших одноклубниц. С кем вы ближе всего дружите? Есть ли та, на кого хочется равняться?

– Моя лучшая подруга – Лена Проворова, мы сблизились с ней сразу, как я пришла в ЖХЛ. Мы общаемся не только в команде, но и в обычной жизни. Есть еще пара человек, с которыми близко общаюсь. В команде все девушки хорошие, просто самое личное я могу доверить только нескольким.

Мне хочется равняться на Анету Тейралову. Меня восхищает, как быстро она набирает скорость. Нельзя не отметить, насколько умно она поступает во всех игровых моментах. Анета – очень мудрый игрок, она как будто рождена для того, чтобы играть в хоккей.

«Хочется просто уйти и никогда этим не заниматься»

– «Торпедо» уже вышло из отпуска. Чем занимаетесь сейчас?

– Много работаем на земле, в тренажерном зале, выполняем различные упражнения на скорость и выносливость. Занимаясь на земле, подтягиваем себя физически, а на льду отрабатываем единоборства, взаимодействия друг с другом. Активно работаем над взаимопониманием. Для нас важно быть сыгранной командой.

– Какие ощущения были от первого льда?

– Было ощущение, что пора заканчивать с хоккеем. Когда спустя долгое время выходишь на лед, кажется, что ты разучился делать все. Но буквально одна-две тренировки и уже приходишь в форму. Физически тяжело не было, потому что до льда мы активно тренировались на земле, благодаря этому удалось восстановить часть физической формы. Было непросто с техникой, так как за отпуск немного подзабыли, что нужно делать, но в процессе тренировок это быстро вспоминается.

– Самая сложная часть предсезонки – это…?

– Тренировки на земле, особенно «городки» и упражнения на скорость. «Городки» – это упражнение в паре. Стоят две колонны и перед ними – полоса препятствий. Первая полоса препятствий состоит из шести барьеров, вторая – из упражнений с пятикилограммовым мячом, на третьей полосе нужно сделать упражнения на пресс. Всего в такой полосе шесть отрезков, а в конце – ускорение. Обычно повторяем это упражнение три раза за тренировку.

– Хоккеистки часто говорят, что предсезонка – самая сложная часть сезона в психологическом плане. Как справляетесь с постоянными нагрузками?

– Раньше было психологически тяжелее, потому что уезжали на базу, а сейчас живем в своих квартирах, и родная комната во время предсезонки греет душу. Также в прошлых сезонах у нас были три недели тренировок на земле, сейчас их меньше – теперь занимаемся на земле параллельно со льдом.

Для меня самым сложным было тренироваться на земле, при этом не выходя на лед. По четыре тренировки в день давались очень тяжело, хочется просто уйти и никогда этим не заниматься. На льду интересно тренироваться, а на земле ты постоянно бегаешь, выполняешь «городки» – такая рутина убивает и физически, и морально.

– Какие цели и задачи были поставлены перед вами тренерским штабом?

– Главный тренер пожелал мне пробиться в состав и сказал, что не стоит задумываться о том, что пока не получилось забросить шайбу. Нужно просто много и усердно работать.

«В школе писала шуточные матерные стихи, и они прекрасно звучали»

– У вас есть хобби – написание стихов. Как давно вы увлекаетесь поэзией?

– Поэзией я увлекаюсь уже шесть лет. Узнала о том, что моя подруга пишет стихотворения, и мне тоже захотелось попробовать. Мне показалось это интересным и необычным увлечением. Я прекрасно помню, как в школе писала шуточные матерные стихи – и они прекрасно звучали! Тогда я гордилась этим.

Первый серьезный стих написала с подачи моей подруги. Она позвонила и сказала: «Даю тебе три минуты, ты должна написать любой стих». Это было очень интересное задание, с которым я справилась.

– Вы упомянули матерные стихи. В ваших стихотворениях и сейчас периодически встречается нецензурная лексика. Почему используете ее в своих произведениях?

– Когда пишу стихи, я не думаю о том, что в них обязательно должен быть мат. Просто в процессе написания бывает такое, что именно нецензурное слово идеально попадает в рифму. Порой даже не задумываюсь об этом, нецензурная лексика сама приходит в голову. Так что в таком выборе выражений нет особого умысла.

– Что вас вдохновляет на написание стихотворений?

– Чаще всего на стихотворения меня вдохновляют неприятные моменты из жизни. В них выражаю свою боль. Мне кажется, стихотворения не пишут в моменты счастья. В чужом творчестве меня также цепляют именно грустные стихотворения.

Аудитории больше нравится читать печальные стихи. Люди не привыкли говорить о боли, о проблемах, и когда читатели сталкиваются со стихотворениями, которые дублируют их внутреннее состояние, это сильно у них откликается.

Не знаю, может ли меня вдохновить на создание стихотворений что-то позитивное, но если задамся целью написать о чем-то радостном, то, думаю, у меня получится. Я уверена в своих силах.

– Есть ли у вас любимый поэт? Любимое стихотворение?

– Мне очень нравятся стихотворения Сергея Есенина, Михаила Лермонтова. У Есенина мне больше всего люблю стихотворение «Ты меня не любишь, не жалеешь», а у Лермонтова «И скучно и грустно».

– Среди ваших стихотворений можете выделить то, которое вам особенно нравится?

– Я уже давно не писала, потому что сейчас у меня нет драмы в жизни. Поскольку все хорошо, я не перечитываю свои стихи. Думаю, мое любимое стихотворение – «Терять людей довольно трудно», оно мне очень нравилось в тот момент, когда я его выложила. Сейчас же остыла к нему, так как меня уже не волнует тема, поднятая в этом стихотворении.

– Есть ли произведения, посвященные спорту?

– Есть одно стихотворение про спорт, и оно тоже грустное.

– Что общего между поэзией и хоккеем?

– Хоккей, как и поэзию, можно назвать творчеством. На льду ты можешь творить, делать на площадке все что угодно, точно так же, как и на листе бумаги.

– Почему решили публиковать стихотворения в социальных сетях? Как отзываются подписчики на ваши произведения?

– На публикацию стихотворений меня сподвигло мое окружение. Часто спрашивали, почему не выкладываю свои произведения в публичный доступ, ведь у меня хорошо получается писать. Долго думала над тем, стоит ли выкладывать что-либо. Впервые желание опубликовать стихотворение возникло давно, но решилась на это только спустя год после подобных мыслей.

В основном мои подписчики – это люди, которые меня знают. Они хвалят мои стихотворения, говорят, что им нравится меня читать. Рада этому. На стихотворения гораздо больший отклик, чем на публикацию обычной фотографии.

Перед тем, как выложить стихотворение в первый раз, сильно волновалась. Боялась, что напишут неприятные комментарии в духе «зачем ты это выложила?». Из-за этого стала сомневаться, а надо ли мне что-то выкладывать, вдруг это ужасное стихотворение. Но реакция аудитории была положительной, и я рада, что тогда мне хватило решительности поделиться своим произведением с подписчиками.

– Вы бы хотели издать сборник?

– Таких планов у меня нет, но мне бы очень хотелось написать книгу. Это была б автобиография, где я делилась бы тем, что поняла за свои годы. Конкретно художественная литература меня мало интересует. У меня не получилось бы написать книгу с выдуманными героями и сюжетом.

– Какие творческие цели, планы?

– Конкретных целей и планов нет, потому что я не отношусь к поэзии настолько серьезно. Но хочется писать больше стихов. Еще у меня есть желание писать песни. Я бы делала это не только для себя, но и для других исполнителей.

– Вы бы хотели исполнять собственные песни?

– Конечно! Я очень люблю петь, и когда пою, вкладываю в это свою душу. Но мне кажется, что у меня неподходящий голос для пения. В будущем хочу пойти на вокал, чтобы развить этот навык.

– Вы творческий человек. Какие еще виды творчества вам интересны?

– Раньше очень любила рисовать. У меня это неплохо получается, но сейчас редко рисую. Больше всего мне нравилось работать с референсами, а моим любимым инструментом для рисования был простой карандаш. Также мне нравится медитировать, считаю, что это тоже можно назвать творчеством.

– Расскажите подробнее про медитацию. Как вы к этому пришли?

– Начала медитировать, наткнувшись в социальных сетях на девушку, которая рассказывала о пользе медитации. Меня это заинтересовало, и я решила попробовать. Главная задача медитаций – успокоить мозг, убрать лишние мысли. Когда тебе удастся убрать все лишнее из головы – сможешь услышать свои истинные желания и принять правильные решения.

Когда мне тревожно, сажусь медитировать с намерением успокоиться, и спустя 15 минут медитации чувствую себя так, словно побывала на двухчасовом массаже. Настолько легко и спокойно становится.

– Принято считать, что спортсмены не самые творческие люди. Так ли это?

– Да, спортсменов принято считать зацикленными на спорте. И в этом есть своя правда, потому что основная масса действительно увлечена только своим делом, а на творчество у них не остается времени. Но есть и те, кому интересно творчество, и таких людей немало.

Автор: Полина Вильчинская

Фото: hcskif.ru