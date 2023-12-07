Белый не умеет прыгать
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Оценки в четверти. Кто еще нужен «Оклахоме»

Шэй Гилджес-Александер Шэй Гилджес-Александер
Оклахома-Сити Оклахома-Сити
Чет Холмгрен Чет Холмгрен
Сэм Прести Сэм Прести
Лаури Маркканен Лаури Маркканен
О Джи Ануноби О Джи Ануноби
Алекс Карузо Алекс Карузо
Айзейя Хартенштайн Айзейя Хартенштайн
Пи Джей Вашингтон Пи Джей Вашингтон
Дени Авдия Дени Авдия
Микэл Бриджес Микэл Бриджес
возможные переходы возможные переходы
Кэмерон Джонсон Кэмерон Джонсон
Келдон Джонсон Келдон Джонсон
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог Никиты Белоголовцева, где обычно рассказывают о величии «Оклахомы». Хотите побыстрее вернуть это величие? Скорее подписывайтесь.

Внутрисезонный турнир прекрасен хотя бы тем, что можно выдохнуть и перевести дух. Мне понравилась шутка, что кто-то даже успел провести первую в сезоне тренировку. Заодно очень удобно подводить первые промежуточные итоги: ровно четверть сезона позади. Кстати, можешь по такому случаю подписаться на мой канал, текст будет довольно длинным.

Перед стартом у подавляющего большинства фанатов «Оклахомы» были примерно такие настроения:

Начнем сезон, посмотрим как там Чет, попробуем разные сочетания и будем искать ту-самую-сделку-за-звезду. Надо же когда-то обналичить наш легендарный миллиард пиков!

Конечно, никто даже в самых смелых мечтах не ждал 13-6 (писал до игры с «Хьюстоном») и уверенной второй строчки в конференции. Даже с учетом слабого расписания, проблем конкурентов и прочих вспышек на солнце. К декабрю «Оклахома» подошла в потрясной форме. Вот эта графика внизу красноречивее нескольких абзацев текста.

С личным тоже все отлично: Гилджес-Александер абсолютно по делу в топ-3 гонки за MVP; Холмгрен – лучший новичок месяца. Причем не потому что Вембаньяма баст остальные хуже. У Чета отличные цифры и эффективность. Он не просто дал прожиточный минимум, который от него ждали (трехочковый и защита в краске); сейчас это полноценная вторая опция в команде.

... и вот уже кажется, что звезда с рынка не так уж и актуальна. Причем, кажется не только мне, но и, например, Марку Стейну. Он тоже не видит никаких признаков большой сделки на горизонте.

При этом у «Оклахомы» хватает проблем, и чтобы их разглядеть, совсем не нужен микроскоп. Во-первых, у команды плоховато с планом Б. Гилджес-Александер попадает под плотную двойную опеку; соперник выигрывает пару подборов и забивает пару трехочковых – и случаются те самые эпичные 0:30 от «Далласа». Никакой катастрофы, команда молодая, а игру даже затащили. Но получилось буквально идеальное учебное пособие по усмирению «Тандер». Не у всех получится, но понятно, что надо делать.

Во-вторых, подбор.

[тут можно сходить в комменты пошутить про вес Чета, а мы пока продолжим]

Легкий (иногда суперлегкий) состав «Оклахомы» – не баг, а фича. Команда готовилась играть так еще в прошлом году (поэтому, например, выходила с Покушевски на пятерке), а теперь постепенно выходит на проектную мощность. Как так получается, что добавляешь в состав центрового (пусть и утонченного), но становишься хуже на подборе? Дело в том, что в прошлом году «Оклахома» защищала краску количеством. Игроки стягивались под кольцо, давая больше открытых трехочковых и вообще свободы. Теперь за спиной есть Чет, поэтому можно играть гораздо плотнее и агрессивнее на линиях передач. Но ставить спину теперь некому (или нечего в случае Чета).

Тут нет серебряной пули. То есть нельзя просто взять и решить проблему с подбором, не сломав баланс и общую философию этого ростера. Но с другой стороны, нет и катастрофы. Никто не ждет, что «Оклахома» начнет доминировать на щитах. Задача, скорее, не проигрывать там разгромно.

В общем, у команды есть понятные «зоны роста», как принято сейчас говорить в корпоративной культуре. «Оклахома» никуда не торопится, но слишком соблазнительно уже провести хотя бы косметическую сделку на усиление, а не за еще пару вторых пиков. Тем более, у нас преступно много ресурсов для этого. Ненужных контрактов хватит, чтобы уравнять практически любую зарплату в лиге (Бертанс, Мицич, Покушевски, Мэнн); активов – чтобы при желании перебить более-менее любой пакет.

Не буду даже пытаться угадать действия Сэма Прести – это просто невозможно. Скорее, расскажу, как мыслил бы я, если бы завтра проснулся генеральным менеджером «Оклахомы».

Кто обсуждается, но не нужен

Лаури Маркканен («Юта»). Самый очевидный и обсуждаемый вариант. Тут, вроде как, и скоринг, и подбор, и приятный контракт, и возраст вполне себе подходит. Но я вижу два колышущихся красных флага. Во-первых, пара Чет/Лаури – это все (то есть вообще все) яйца в одной корзине. Это весело для мемов и увлекательно для NBA2K, но слишком рискованно для реальной жизни. Во-вторых, Маркканен стопроцентный болстоппер. Жалкие 1,4 передачи за карьеру и всего лишь 1,9 в лучшем (прошлом) сезоне. Это рушит всю систему «Тандер». А Маркканен, при всем уважении, не похож на человека, ради которого нужно рушить систему.

О Джи Ануноби («Торонто»). Допустим, Масаи Уджири возвращается на землю и больше не просит за него абсурдные три-четыре пика первого раунда. Допустим, сам Ануноби признает, что в этой команде он снова будет только ролевиком. Даже с этими двумя допущениями мы получим игрока, который за 30+ млн в год (по ожидаемому новому контракту) не решит ни одной нашей проблемы. Он слабоват на подборе. Если он будет играть вместе с Дортом, это делает нас еще более однобокими и зависимыми от ШГА. Если вместо Дорта, то это слишком незначительный апгрейд, чтобы вырывать сердце из груди.

Кто нужен, но не любой ценой

Айзейя Хартенштайн («Нью-Йорк»). Единственный классический большой в этом списке. Есть популярное мнение, что «Оклахоме» нужен центровой. Про подбор уже писал а еще «некому держать Йокича/Эмбиида». Но разве есть в лиге человек, который гарантированно отзащищается против них? Поэтому я уверен, что мы не ищем центрового в старт. А для локальных задач (побороться, потолкаться, поставить заслон) Хартенштайн – самое то. Другое дело, что странно платить за запасного центрового сильно больше первого пика. И не очень понятно, зачем «Нью-Йорку» его отдавать. Только если они вдруг не будут собирать ресурсы для большого обмена (кто сказал Донован Митчелл?).

Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»). Встречается в слухах уже второй год. Молодой, толковый, современный. Теперь еще и на приятном контракте. Но при этом и никаких «вау» для нас у него тоже нет. Он не подбирающий монстр; дальний бросок есть, но процент последовательно падает вместе с увеличением числа попыток. Неплохо иметь такой страховочный вариант, пока Усман Дженг (или кто-то другой) не повзрослеет. Но опять-таки совершенно непонятно, зачем «Оклахоме» платить больше пика первого раунда. И еще больше непонятно, зачем «Шарлотт» его отдавать.

Кто нужен и по фамилии Джонсон

Кэмерон Джонсон («Бруклин») или Келдон Джонсон («Сан-Антонио»). Два игрока с похожей ролью и статусом. Кэмерон чуть старше, крупнее, лучше бросает и больше получает. Келдон моложе, дешевле, лучше разыгрывает и, может быть, перспективнее. И тот, и другой либо достигли потолка, либо где-то совсем рядом с ним. Они выглядят отличной четвертой опцией и не очень нужны своим командам, которые в ближайшие пару лет вряд ли будут за что-то бороться.

Проблема в том, что они совсем не вписываются в состав, где есть Джош Гидди. Дело даже не в том, кто в этой гипотетической вселенной будет стартером, а кто шестым. Просто времени (и бросков) на всех не хватит. Мне нравится Гидди, но я не вижу его в этой команде через пару лет (какая корпоративная муха меня укусила?). Дело не истории со школьницей, просто его сильные стороны дублирует ШГА.

Но, вероятно, у него будет, как минимум, этот сезон, чтобы доказать мне, что я не прав.

Кто нужен и по карману

Алекс Карузо («Чикаго»). Тут все просто: кроме того, что он впишется более-менее в любую приличную команду, он еще и начинал в нашем фарме. Красивое завершение сюжетной арки. Пик первого и пара вторых за ролевика на отличном контракте – заверните. Если чуть отвлечься от шаблонной, но вполне уместной карузофилии, то конкретно «Оклахоме» пригодится его уверенность в клатче и приличная для скромных габаритов активность на чужом щите.

Дэни Авдия. У него хватает минусов: недостаточно резкий, с нестабильным броском и немного твиннер. Но мне очень нравится его интеллект и еще больше – его уменьшающийся контракт. Уверен, с его игровым IQ он не потеряется в наших схемах и добавит размера и новых опций. Проблема в том, что ему всего 22 года, а у «Вашингтона» не так много молодежи, чтобы ее раздавать.

Идеальный вариант

Микал Бриджес. Тут можно было бы и не объяснять. Уже опытный, но только заходящий в свой прайм игрок. Может быть и второй опцией, но готов6 если надо уходить в тень. Бросает, защищается, может разыграть простую комбинацию. Отлично дополняет старт, но способен и оставаться с запасными, чтобы разрывать вторые составы противника. В общем, его брак с нашим ростером заключен на небесах; за такого не жалко отдать и пол и даже три четверти царства.

Проблема в том, что «Бруклину» не очень-то и нужны наши полцарства. У них нет своих пиков ближайшие три года, поэтому им бесполезно сливать эти сезоны. Значит, логичная стратегия при их рынке ждать недовольную или свободную звезду. А ждать ее гораздо логичнее с готовой второй-третьей, а не свиньей-копилкой с пиками. 

Кевин О’Коннор писал, что «Бруклин» в прошлом году не отдал Бриджеса за четыре первых пика. Не удивлюсь, если командой, которая делала запрос была как раз «Оклахома». С тех пор Бриджес точно не подешевел. «Оклахома» может собрать окологоберовский пакет (и все равно хватит еще на одну сделку), но непонятно, куда нам так спешить.

Самое приятное в приятное в этой ситуации, что даже если ни один из этих (или любых других) трейдов не случится, у «Оклахомы» все равно есть все шансы на отличный сезон. Да, на Западе все очень плотно и пара поражений откидывают сразу в зону плей-ин, но это не проблема. Смотреть баскетбол вообще без мыслей о том, «надо сливать», «что там с пиками и лотереей» и «ок, он сегодня провалился, но потенциал!» – огромное и подзабытое за пару лет удовольствие.

PS. Если еще не подписался, то вот Белый не умеет прыгать в телеграме.

Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Sarah Stier, Alex Goodlett

6 комментариев
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Ну Микал подойдёт всем командам в лиге.) Он и второй/третьей звездой способен играть, и не эгоист, и "железный" человек. Я рад что его отдали нам за КД. И отлично раскрывается как и лидер команды сейчас.
Из доступных Ануноби как бы напрашивается. Хотя есть и минусы. Ну и большой подбирающий типа Митчелла Робинсона из НЙ. В идеале конечно Адебайо, но он как и Бриджес нужен практически всем.)
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+5
Ответ Иван Терентьев
Спасибо за бодрый текст и свежий слог, удовольствие от прочтения! Но Никита, тебе ли не знать, что на sports.ru буква ё не прижилась) Немного поправили, надеюсь, не против)
Иван, спасибо, но я всё-таки буду продолжать борьбу. Сегодня вы забираете у нас точки над «ё», а что завтра? Все пики после 2025 года?!
+5
0
+5
Спасибо за бодрый текст и свежий слог, удовольствие от прочтения!
Но Никита, тебе ли не знать, что на sports.ru буква ё не прижилась) Немного поправили, надеюсь, не против)
+2
0
+2
А ещё можно взять Бронни на драфте, и усилиться дедом Леброном ;-).
+1
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+1
Никита, большое Вам спасибо.
Коротко по меркам трибуны НБА, но насыщенно и без воды.
Конечно, при наличии пары ШГА-Чет Вам логичен Бриджес, но мне кажется стоит подумать о том, чтобы сдвинуть Чета на 4 с помощью (например) родного Адамса.
п.с. Цыц, Карушоу только обратно в Лейкерс!
з.ы.ы. Уверен, что в Чикаго тоже понимают, что в лиге ценен не только из-за болдмамбафилии и с таким контрактом его отдадут не менее чем 2 пика первого. Возможно с какими-то защитами, но тогда будут просить вторые. Понимаю, что у вас этого добра навалом, но вот я хз. ваш ГМ готов-ли с ними расставаться? ))
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Ответ Никита Белоголовцев
Иван, спасибо, но я всё-таки буду продолжать борьбу. Сегодня вы забираете у нас точки над «ё», а что завтра? Все пики после 2025 года?!
😁
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