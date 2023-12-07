Оценки в четверти. Кто еще нужен «Оклахоме»

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От редакции: вы читаете пользовательский блог Никиты Белоголовцева, где обычно рассказывают о величии «Оклахомы». Хотите побыстрее вернуть это величие? Скорее подписывайтесь.

Внутрисезонный турнир прекрасен хотя бы тем, что можно выдохнуть и перевести дух. Мне понравилась шутка, что кто-то даже успел провести первую в сезоне тренировку. Заодно очень удобно подводить первые промежуточные итоги: ровно четверть сезона позади. Кстати, можешь по такому случаю подписаться на мой канал, текст будет довольно длинным.

Перед стартом у подавляющего большинства фанатов «Оклахомы» были примерно такие настроения:

Начнем сезон, посмотрим как там Чет, попробуем разные сочетания и будем искать ту-самую-сделку-за-звезду. Надо же когда-то обналичить наш легендарный миллиард пиков!

Конечно, никто даже в самых смелых мечтах не ждал 13-6 (писал до игры с «Хьюстоном») и уверенной второй строчки в конференции. Даже с учетом слабого расписания, проблем конкурентов и прочих вспышек на солнце. К декабрю «Оклахома» подошла в потрясной форме. Вот эта графика внизу красноречивее нескольких абзацев текста.

С личным тоже все отлично: Гилджес-Александер абсолютно по делу в топ-3 гонки за MVP; Холмгрен – лучший новичок месяца. Причем не потому что Вембаньяма баст остальные хуже. У Чета отличные цифры и эффективность. Он не просто дал прожиточный минимум, который от него ждали (трехочковый и защита в краске); сейчас это полноценная вторая опция в команде.

... и вот уже кажется, что звезда с рынка не так уж и актуальна. Причем, кажется не только мне, но и, например, Марку Стейну. Он тоже не видит никаких признаков большой сделки на горизонте.

При этом у «Оклахомы» хватает проблем, и чтобы их разглядеть, совсем не нужен микроскоп. Во-первых, у команды плоховато с планом Б. Гилджес-Александер попадает под плотную двойную опеку; соперник выигрывает пару подборов и забивает пару трехочковых – и случаются те самые эпичные 0:30 от «Далласа». Никакой катастрофы, команда молодая, а игру даже затащили. Но получилось буквально идеальное учебное пособие по усмирению «Тандер». Не у всех получится, но понятно, что надо делать.

Во-вторых, подбор.

[тут можно сходить в комменты пошутить про вес Чета, а мы пока продолжим]

Легкий (иногда суперлегкий) состав «Оклахомы» – не баг, а фича. Команда готовилась играть так еще в прошлом году (поэтому, например, выходила с Покушевски на пятерке), а теперь постепенно выходит на проектную мощность. Как так получается, что добавляешь в состав центрового (пусть и утонченного), но становишься хуже на подборе? Дело в том, что в прошлом году «Оклахома» защищала краску количеством. Игроки стягивались под кольцо, давая больше открытых трехочковых и вообще свободы. Теперь за спиной есть Чет, поэтому можно играть гораздо плотнее и агрессивнее на линиях передач. Но ставить спину теперь некому (или нечего в случае Чета).

Тут нет серебряной пули. То есть нельзя просто взять и решить проблему с подбором, не сломав баланс и общую философию этого ростера. Но с другой стороны, нет и катастрофы. Никто не ждет, что «Оклахома» начнет доминировать на щитах. Задача, скорее, не проигрывать там разгромно.

В общем, у команды есть понятные «зоны роста», как принято сейчас говорить в корпоративной культуре. «Оклахома» никуда не торопится, но слишком соблазнительно уже провести хотя бы косметическую сделку на усиление , а не за еще пару вторых пиков. Тем более, у нас преступно много ресурсов для этого. Ненужных контрактов хватит, чтобы уравнять практически любую зарплату в лиге (Бертанс, Мицич, Покушевски, Мэнн); активов – чтобы при желании перебить более-менее любой пакет.

Не буду даже пытаться угадать действия Сэма Прести – это просто невозможно. Скорее, расскажу, как мыслил бы я, если бы завтра проснулся генеральным менеджером «Оклахомы».

Кто обсуждается, но не нужен

Лаури Маркканен («Юта»). Самый очевидный и обсуждаемый вариант. Тут, вроде как, и скоринг, и подбор, и приятный контракт, и возраст вполне себе подходит. Но я вижу два колышущихся красных флага. Во-первых, пара Чет/Лаури – это все (то есть вообще все) яйца в одной корзине. Это весело для мемов и увлекательно для NBA2K, но слишком рискованно для реальной жизни. Во-вторых, Маркканен стопроцентный болстоппер. Жалкие 1,4 передачи за карьеру и всего лишь 1,9 в лучшем (прошлом) сезоне. Это рушит всю систему «Тандер». А Маркканен, при всем уважении, не похож на человека, ради которого нужно рушить систему.

О Джи Ануноби («Торонто»). Допустим, Масаи Уджири возвращается на землю и больше не просит за него абсурдные три-четыре пика первого раунда. Допустим, сам Ануноби признает, что в этой команде он снова будет только ролевиком. Даже с этими двумя допущениями мы получим игрока, который за 30+ млн в год (по ожидаемому новому контракту) не решит ни одной нашей проблемы. Он слабоват на подборе. Если он будет играть вместе с Дортом, это делает нас еще более однобокими и зависимыми от ШГА. Если вместо Дорта, то это слишком незначительный апгрейд, чтобы вырывать сердце из груди.

Кто нужен, но не любой ценой

Айзейя Хартенштайн («Нью-Йорк»). Единственный классический большой в этом списке. Есть популярное мнение, что «Оклахоме» нужен центровой. Про подбор уже писал а еще «некому держать Йокича/Эмбиида». Но разве есть в лиге человек, который гарантированно отзащищается против них? Поэтому я уверен, что мы не ищем центрового в старт. А для локальных задач (побороться, потолкаться, поставить заслон) Хартенштайн – самое то. Другое дело, что странно платить за запасного центрового сильно больше первого пика. И не очень понятно, зачем «Нью-Йорку» его отдавать. Только если они вдруг не будут собирать ресурсы для большого обмена (кто сказал Донован Митчелл?).

Пи Джей Вашингтон («Шарлотт»). Встречается в слухах уже второй год. Молодой, толковый, современный. Теперь еще и на приятном контракте. Но при этом и никаких «вау» для нас у него тоже нет. Он не подбирающий монстр; дальний бросок есть, но процент последовательно падает вместе с увеличением числа попыток. Неплохо иметь такой страховочный вариант, пока Усман Дженг (или кто-то другой) не повзрослеет. Но опять-таки совершенно непонятно, зачем «Оклахоме» платить больше пика первого раунда. И еще больше непонятно, зачем «Шарлотт» его отдавать.

Кто нужен и по фамилии Джонсон

Кэмерон Джонсон («Бруклин») или Келдон Джонсон («Сан-Антонио»). Два игрока с похожей ролью и статусом. Кэмерон чуть старше, крупнее, лучше бросает и больше получает. Келдон моложе, дешевле, лучше разыгрывает и, может быть, перспективнее. И тот, и другой либо достигли потолка, либо где-то совсем рядом с ним. Они выглядят отличной четвертой опцией и не очень нужны своим командам, которые в ближайшие пару лет вряд ли будут за что-то бороться.

Проблема в том, что они совсем не вписываются в состав, где есть Джош Гидди. Дело даже не в том, кто в этой гипотетической вселенной будет стартером, а кто шестым. Просто времени (и бросков) на всех не хватит. Мне нравится Гидди, но я не вижу его в этой команде через пару лет (какая корпоративная муха меня укусила?). Дело не истории со школьницей, просто его сильные стороны дублирует ШГА.

Но, вероятно, у него будет, как минимум, этот сезон, чтобы доказать мне, что я не прав.

Кто нужен и по карману

Алекс Карузо («Чикаго»). Тут все просто: кроме того, что он впишется более-менее в любую приличную команду, он еще и начинал в нашем фарме. Красивое завершение сюжетной арки. Пик первого и пара вторых за ролевика на отличном контракте – заверните. Если чуть отвлечься от шаблонной, но вполне уместной карузофилии, то конкретно «Оклахоме» пригодится его уверенность в клатче и приличная для скромных габаритов активность на чужом щите.

Дэни Авдия. У него хватает минусов: недостаточно резкий, с нестабильным броском и немного твиннер. Но мне очень нравится его интеллект и еще больше – его уменьшающийся контракт. Уверен, с его игровым IQ он не потеряется в наших схемах и добавит размера и новых опций. Проблема в том, что ему всего 22 года, а у «Вашингтона» не так много молодежи, чтобы ее раздавать.

Идеальный вариант

Микал Бриджес. Тут можно было бы и не объяснять. Уже опытный, но только заходящий в свой прайм игрок. Может быть и второй опцией, но готов6 если надо уходить в тень. Бросает, защищается, может разыграть простую комбинацию. Отлично дополняет старт, но способен и оставаться с запасными, чтобы разрывать вторые составы противника. В общем, его брак с нашим ростером заключен на небесах; за такого не жалко отдать и пол и даже три четверти царства.

Проблема в том, что «Бруклину» не очень-то и нужны наши полцарства. У них нет своих пиков ближайшие три года, поэтому им бесполезно сливать эти сезоны. Значит, логичная стратегия при их рынке ждать недовольную или свободную звезду. А ждать ее гораздо логичнее с готовой второй-третьей, а не свиньей-копилкой с пиками.

Кевин О’Коннор писал, что «Бруклин» в прошлом году не отдал Бриджеса за четыре первых пика. Не удивлюсь, если командой, которая делала запрос была как раз «Оклахома». С тех пор Бриджес точно не подешевел. «Оклахома» может собрать окологоберовский пакет (и все равно хватит еще на одну сделку), но непонятно, куда нам так спешить.

Самое приятное в приятное в этой ситуации, что даже если ни один из этих (или любых других) трейдов не случится, у «Оклахомы» все равно есть все шансы на отличный сезон. Да, на Западе все очень плотно и пара поражений откидывают сразу в зону плей-ин, но это не проблема. Смотреть баскетбол вообще без мыслей о том, «надо сливать», «что там с пиками и лотереей» и «ок, он сегодня провалился, но потенциал!» – огромное и подзабытое за пару лет удовольствие.

PS. Если еще не подписался, то вот Белый не умеет прыгать в телеграме.

Фото: Gettyimages.ru/Kevin C. Cox, Sarah Stier, Alex Goodlett