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От редакции: вы читаете пользовательский блог Никиты Белоголовцева, в котором пишут о хорошем баскетболе.

Сезон закончился, Йокич забрал свое, и я решил наконец-то сделать то, что давно собирался: взял интервью у Сергея Белоголовцева. Актера, экс-члена баскетбольных команд МГИ (потом МГГУ, сейчас часть МИСиС) и города Обнинска; человека, который научил меня любить баскетбол и моего папы.

В этом году он (наконец-то!) посмотрел сезон более-менее целиком и мог говорить не только о «Лучших играх НБА на РТР». Я расспросил его о Йокиче, финале и сезоне. Мы с ChatGPT в четыре руки расшифровывали это максимально близко к тексту, поэтому читай это не как колонку, а скорее текстовую версию подкаста. Инджой!

О величии Йокича

Я болел за «Денвер» с самого начала регулярного сезона, и у меня было ощущение, что они выиграют плей-офф и станут чемпионами. Сейчас это звучит смешно, когда я об этом говорю. Я такой как бы оракул. Но не знаю почему, но у меня было крепкое убеждение, что Йокич выиграет свой первый титул.

Я думаю, что Йокич заслуживал награду MVP в регулярном сезоне. Потому что его показатели были лучше, чем у Эмбиида, и Эмбиид проваливал игры с принципиальными соперниками. Но награду отдали Джоэлю, и у меня было ощущение, что «ок, два MVP за один сезон многовато; поэтому давайте дождемся, когда Никола выиграет финальную серию и заберет уже самую главную награду, MVP финала».

И так и произошло.

Вообще Йокич – это знаковая фигура для ребят, которые не являются огромными мускулистыми парнями. Он стал кумиром для больших, толстых, неуклюжих белых мальчиков. Эта фанатичная работа, спокойствие и попытка достичь цели – и ты можешь стать лучшим баскетболистом на планете. Не обладая бицепсами Леброна или прыгучестью Кобе.

Конечно, Йокич сейчас для меня – это прямо символ. Наверно, даже великий Майкл Джордан, который всегда был моим кумиром, про другое. Джордан – это что-то космическое, а Йокич – земное. Удивительная история, Йокич и Никола Милутинов [играл за ЦСКА в этом сезон, не смог закрепиться в НБА] – одногодки, они оба играют за сборную Сербии. И, казалось бы поставь рядом этих двух парней: Милутинов в 10 раз больше похож на баскетболиста. А Никола – это рестлер. Или, может быть, охранник какого-то буржуина. Но мы видим, что вот этот Божий поцелуй в темя и работа сделали из Йокича игрока, который этого всего добился.

И я рад, что у него нет прозвища «Король». Он вообще не король. Он пацан, он Джокер. И он закончил чемпионат, вытер пот и говорит «ну все, теперь наконец-то можно ехать домой в деревню». Это просто бомба. В этом есть какая-то человечинка: «ребята, я не робот; не вот этот человек, который с перекошенным лицом колотит свои очки; я просто играю в это, потому что мне в кайф». И это очень здорово.

О Джамале Мюррэе

Джамал Мюррэй, я помню, подавал надежды, у него был довольно высокий пик на драфте. Но вот эта травма колена в 21-м, когда он разорвал себе колено в пух и прах, его изменила. Интересно, Йокич говорил, что Джамал после травмы стал чуть медленнее и чуть менее безумным. И поэтому научился чуть лучше читать игру. Он первое время не мог носиться на этих сверхскоростях и из-за этого включилась голова. И чувак стал гораздо более полезным в розыгрыше.

О кумирах и Кристиане Брауне

У меня как у маленького белого баскетболиста, кумиры – это белые аккуратненькие ребята, которые играют сзади, раздают, иногда бросают. Конечно, это Джон «Папа» Стоктон. Хотя бы потому, что он играл в коротеньких шортиках, как и мы играли в 70-е. И Стоктон, Марк Прайс, Стив Керр – это прямо мои любимчики.

И в этой команде тоже такой есть. Это Кристиан Браун. Он, конечно все-таки защитник не совсем классический, много лезет под щит. Но это прямо любовь. В любой команде, за которую я переживаю или болею, должен быть белый защитник.

Я надеюсь, что в этих словах «белый» никто не увидит расизм. Заметьте, что антоним слова «белый» я не произнес ни разу. Белым можно называть себя «белыми», как и афроамериканцам можно называть себя «афроамериканцами» в жаргонном варианте. В общем, вы меня поняли.

О финале и будущем

«Майами» тоже очень милая и симпатичная команда, и в этом году финал был почти такой, как надо. Конечно, не хватило еще одного матча. Все-таки, 4-1 это совсем без борьбы. Вот если бы после 3-1 «Майами» цепанули еще одну игру, было бы поинтереснее.

В целом, я очень доволен тем, что я увидел. Мне будет очень интересно посмотреть на обновленный «Майами», они будут сильно меняться, я думаю. А вот ребята, которые играют с Йокичем, вполне еще нестарые. И если еще один-два человека усилят эту банду, то они могут замахнуться если не на династию, то хотя бы серьезно пошуметь и в следующем сезоне после чемпионства.

В общем, еще раз Джокера с победой. Хорошо ему налиться сливовицей в родной деревне. Чудесный парень, чудесный финал, чудесная лига. I love this game!

«Белый не умеет прыгать» в телеграме

Фото: instagram.com; Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu / Staff, Justin Edmonds / Stringer; globallookpress.com/Milos Vujinovic/Keystone Press Agency; East News/AP Photo/Susan Ragan