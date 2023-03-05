Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

На дворе уже не 2014-й.

Начну не я – начнет Дрэймонд Грин.

«Задача второго юнита не нарастить преимущество, а сохранить его. Если же первая пятерка не смогла оторваться, то задача второй – успокоить игру. Когда я веду за собой второй юнит, то мой основной фокус именно на этом. Я должен помогать остальным играть в настолько безошибочный баскетбол, насколько возможно.

Что я делаю? Во-первых, замедляю игру. Вторая пятерка не должна играть в таком же быстром темпе, как первая. Она должна действовать более методично – как можно больше контролируемого движения и как можно меньше хаотичного. Во-вторых, я должен быть уверен в том, что юнит защищается. Это еще важнее» – емко и доходчиво объяснил специфику второй пятерки «Уорриорс» Дрэймонд.

Сие объяснение было дано не просто так. В первый месяц регулярного чемпионата скамейка «Голден Стэйт» была, возможно, худшей во всей ассоциации – не могла защитить (или хотя бы не слить полностью) преимущество любой величины, добытое стартерами. Главным спонсором этого кошмара выступил Джордан Пул. Он не сумел продуктивно распорядиться выданной ему ролью лидера второго юнита, чем спровоцировал Стива Керра на изменения в распределении минут ключевых игроков.

Уже в конце ноября спасать скамеечников отправили Дрэймонда. Тот сходу сумел навести во второй пятерке порядок, но в жертву была принесена самая эффективная связка команды – совместное пребывание Карри и Грина на паркете потеряло в объеме.

В финальной трети сезона проблему с минутами без Стэфа (которые пусть и стали менее катастрофичными, но все равно остались крайне проблемными) Керр вообще хотел решить за счет (*пауза*) самого Стэфа. Коуч кардинально перекроил ротацию лидера: вместо привычной разбивки его игрового времени (полные первая и третья четверти и вторые половины второй и четвертой) Стив предложил вариант, в котором Карри начинал и заканчивал все двенадцатиминутки на площадке и отдыхал в середине каждой из них (как правило, не больше трех минут).

Затея, к сожалению, принесла больше вреда, чем пользы – новая ротация частенько мешала Стэфу ловить свой ритм по ходу этих матчей. Да и язык тела Карри во время понурого возвращения на скамейку запасных в моменты, когда что-то все-таки начинало получаться (Керр жутко догматичен в плане структуры минут игроков – все должно быть так, как он расписал; такая нехватка гибкости иногда выходит команде боком), недвусмысленно намекал на его недовольство форсированным выходом из комфортных условий. А еще Керр пытался компенсировать безголовость Джордана размеренным Таем Джеромом (проведшим в итоге очень солидный сезон, находясь на двустороннем соглашении), но над защитным потенциалом команды с этим дуо на паркете можно было только потешаться.

Что в итоге? Несостоятельность Пула в качестве вожака второго юнита побуждала тренерский штаб к адаптациям, которые, да, помогали в некоторой степени решить эту проблему, но в то же время генерировали новые головоломки. У «Голден Стэйт» банально не нашлось кадрового ресурса для того, чтобы сбалансировано разделаться с этой задачкой без ущерба другим процессам.

Но теперь этот ресурс появился и имя ему – Крис Пол. «Поинт Год» позволит команде забыть о назойливых компромиссах: Карри сможет чаще наслаждаться на паркете обществом Грина без всяких задних мыслей и проводить на скамейке только те отрезки, которые привык. Кстати, Пол с огромной долей вероятности организует Стэфу самое спокойное пребывание на «бэнче» со времен парочки Ливингстон-Игудала. А как же выдохнет Керр.

В своем (уже представленном выше) ноябрьском монологе Дрэймонд отметил важность «безошибочного баскетбола» и «методичности» действий в контексте игры второй пятерки «Уорриорс» (Пул – полярный по отношению к этим терминам игрок). А в лиге не так много кадров, способных всерьез тягаться с Полом в синонимичности с взятым в кавычки. Крис на протяжение всей своей карьеры удачно заражал этими качествами всех находящихся с ним на площадке партнеров. Особенно здорово ему удается проворачивать это с молодыми игроками. Куминга и Муди, похоже, наконец получили свой билет в стабильность – Пол избавит их от хаоса и будет грамотно эксплуатировать только самое лучшее из скиллсэтов обоих. Нет, это вовсе не значит, что от Джонатана и Моузеса не будет требоваться прогресса – просто игровое время, разделенное с Полом, создаст для этого прогресса сверхтепличные условия и заметно его ускорит (в случае Муди – точно).

Не стоит забывать и про новичков «Уорриорс» с драфта. Трэйс Джексон-Дэвис выглядит идеальным подручным для Пола уже сейчас (отличная опция для пик-н-ролла). А вот для Подзиемски Крис должен стать ментором, прежде всего, на тренировочных кортах – в Летней Лиге Брэндин здорово зарекомендовал себя в качестве пасс-ферст гарда и регулярно блистал своим незаурядным баскетбольным интеллектом (все это по части «Поинт Года»), но испытал огромные проблемы с переносом броскового перформанса из «Санта-Клары» в иные условия. Это вкупе с подписанием Кори Джозефа закрывает Подзиемски дорогу в основную ротацию команды (но открывает возможность как следует адаптироваться через джи-лигу).

Без труда Пол справится и с обязанностями защитного координатора для второго юнита. Да, оборона на мяче в новом сезоне будет даваться 38-летнему Полу еще сложнее, но все, что касается защиты без него и коммуникации на своей половине будет находиться на привычно элитном для Криса уровне. Растерять такой игровой интеллект гораздо сложнее, чем физику.

Следующий плюс однозначно должен носить имя Шона Ливингстона. Команда Стива Керра провела весь прошедший сезон под девизом «живем трехочковыми, умираем трехочковыми». Фанатичное пуляние (да, именно что пуляние) из-за дуги стоило «Уорриорс» пары десятков слитых концовок. И пусть в бойсбэнде из Аризоны под теперь уже смешащим названием «мид-рэйндж мафия» Пол славы не сыскал, Крис все еще в состоянии продираться на свою любимую точку и успокаивать игру фирменным средним. Такой функции «Уорриорс» катастрофически не хватало.

Также Пол определенно сможет помочь Уиггинсу, наконец, обнаружить себя основной второй опцией команды в атаке (Эндрю выглядит самым логичным кандидатом на эту роль). Основной импульс для движения в этом направлении, конечно, должен поступить от Керра. И если тот в итоге решится положиться на канадца как на секондэри-скорера, то Крис сверхкачественно этому поспособствует: будет кормить Уиггинса в посте, организовывать для него миссматчи (и вовремя их замечать) – в общем, заиграет его на полную. Все, что будет требоваться от Эндрю – стать более агрессивной версией себя в нападении (тренерскому штабу «Уорриорс» уже удалось раскрепостить канадца на своей половине). Благодать.

Окей, с благами для «Уорриорс» разобрались. А в чем профит для Пола? Ведь обменяли под крыло Карри, да ещё и, возможно, со скамейки выходить придется. Что такого могут предложить «Голден Стэйт» для превращения этого союза во взаимовыгодный?

Во-первых, безусловную борьбу за чемпионство. Перетасованный фронт-офис организации с Майком Данливи во главе избрал стратегию «win now», и именно трэйд Пола является его полным олицетворением. Крис – псих до побед и кучу раз публично заявлял об огромном желании разжиться заветным перстнем. Попробовать исполнить эту мечту вместе с парнями, которые уже наизусть знают распорядок мероприятий после завоевания титула – отличный расклад.

Во-вторых, легендарного Рика Селебрини и его команду. Не смотря на леброновские траты на заботу о собственном теле, здоровье стало подводить Пола все чаще и все чаще – в самый важный отрезок сезона. На его счастье медицинский штаб «Уорриорс» имеет богатый и успешный опыт работы с игроками, подверженными травмам, и владеет тонким искусством распределения нагрузок для таких баскетболистов.

Самый свежий и крайне показательный пример – Отто Портер. Весь сезон 21/22 с двойника Чемберлена сдували пылинки и получили от него 63 продуктивнейших матча в регулярке (столько он не играл с 17/18) и не менее продуктивные (вспоминаем выходы в старте в финале) 19 в постсезоне. Прошлым летом Отто в чемпионской кепке отправился в «Торонто» и с тех пор выходил на паркет аж 8 раз. Совпадение? Разумеется, дать Крису провести ещё одну регулярку на огромных минутах (в последнем сезоне в «Финиксе» его гоняли по 32 за игру) будет сомнительным решением. В первую очередь, из-за толстой истории болезней. Во вторую, из-за возможной роли, которая просто-напросто не будет подразумевать большие порции времени, проведенные на паркете. Скорее всего, забудет Пол и о бэк-ту-бэках. В общем, маэстро Селебрини сделает все необходимое для того, чтобы подвести ветерана максимально здоровым и свежим к тому, ради чего и играют в возрасте Криса – к матчам на вылет. В качестве приятного бонуса «Уорриорс» воссоединили Пола с его недавним тиммейтом по «Санс» Дарио Шаричем (чье подписание вполне заслуживает отдельного текста). И похоже, что сам «Поинт Гад» сыграл в этом не самую последнюю роль – источники, близкие к организации сообщали, что Пол активно продвигал кандидатуру хорвата. И несложно понять мотивы – за время в Аризоне у Криса и Дарио успело выработаться отличное взаимопонимание. А уже наигранные связки «Голден Стэйт» совсем не помешают.

Важное напоминание: у блога есть телеграм-канал, в котором я стараюсь широко освещать дела команды и делиться своими мыслями касательно ее жизни на паркете и не только (а еще скоро начнут выходить подкасты). Залетайте!

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Christian Petersen