7 комментариев

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Он – дома!

Начать стоит с очевидного – с влияния на оборону. Гэри был одним из главных проводников «Уорриорз» к первому месту защитного рейтинга прошлой регулярки, которое команда разделила с «Селтикс» (106,9). Все потому, что Пэйтон – вполне себе единорог на своей половине. Young Glove с одинаковым уровнем успеха умеет залезать под кожу номерам с первого по четвертый (иногда успевая сделать это за одно владение). У гардов он выбивает мяч на ведении, у вингов – во время пост-апов (а если ты – Джейлен Браун из прошлого финала, то оба случая твои). Играючи преодолевает кучу заслонов и носится из одного угла в другой, чтобы помешать трехочковому. С особым удовольствием перекрывает линии передач, а если же оппоненты решают проверить насколько грамотную позицию он занимает, то Гэри благодарно прерывает тест стилом. Прекрасно чувствует себя как в персоналке, так и в зонной защите.

Единственное, что может заставить усомниться в его «единорогости» – официально заявленный рост в 191 сантиметр. Но даже не самый внимательный зритель, думаю, уже успел заметить, что играет Гэри гораздо «больше» и «выше» собственных габаритов. Будь это не так, то Пэйтон-младший не оказывался бы временами страхующей четверкой (причем качественной страхующей четверкой). Резюмируя: отменные защитные инстинкты и интеллект, тонны сумасшедшей энергии, превосходное тело и гены Карла Мэлоуна отца делают из него монстра на своей половине.

В прошлом сезоне индивидуальный защитный рейтинг Пэйтона на 100 владений был равен 103 в регулярном чемпионате (лучший результат в команде наравне с Дрэймондом) и 106 в плэй-офф (лучший единолично). Показатель «defensive box plus/minus» (оценивающий оборонительный вклад игрока в вакууме) равнялся 3,4 в регулярке (что стало третьим результатом после Грина и Игудалы) и 4,7 в постсезоне (самый высокий в ростере с солидным отрывом – у ближайшего преследователя 2,9). Даже в бедовом «Портленде», будучи не совсем здоровым, Гэри имел лучший «DBPM». Но, конечно, именно система «Уорриорз» позволяет раскрываться ему на полную.

Думаю, после всей этой хвалебной оды его защите вам стоит на нее еще раз посмотреть. Наслаждайтесь:

Хочется отдельно выделить один из любимых трюков Гэри – блок сзади после суперсвоевременного сдваивания. Вот пример из прошлогоднего плей-офф (жертва – Джа Морэнт):

И что вы думаете? Пэйтон отметил свое возвращение на паркет в джерси «Уорриорз» именно так (досталось Таунсу):

Гэри неминуемо улучшить игру «Уорриорз» на своей половине. Если выделять что-то, в чем текущий ростер нуждается из его скиллсета больше всего, то это: защита на мяче «наверху» (у действующих чемпионов в этом сезоне тяжелая форма «болезни первого шага» – оборону периметра «воинов» проходят на дриблинге все, кто пытается) и еще один «голос» в защите (Пэйтон отлично координирует партнеров – это здорово поможет, например, Джордану Пулу и Джонатану Куминге оставаться сконцентрированными и избежать некоторого количества плохих решений; также это снимет часть «вокальной» нагрузки с Дрэймонда Грина). В общем, Пэйтон-младший поможет минимизировать проблемы в коммуникации и легкие прогулки на ведении к кольцу «Уорриорз».

Продолжу настолько же очевидными аспектами. Пэйтон II это человек-хайлайт и человек-хасл. Одно его присутствие на паркете выкручивает уровень самоотдачи всей пятерки на максимум, ведь стыдно и сложно не заразиться этим управляемым хаосом, который продуцирует Гэри. Большой плюс в том, что Young Glove привносит эту искру на постоянной основе, а «Уорриорз» необходима такая энергетическая подпитка для демонстрации своего лучшего баскетбола (особенно в гостях) – в отсутствие Пэйтона источник находился далеко не всегда.

А как вообще тягаться в этом с парнем, который за один сезон влюбил в себя вообще всех? Зубодробительный данк, изящный перехват, блок бигмэну, трешка из угла – все, к чему оказывается причастен Гэри, превращается в бурное празднование болельщиками и, что еще важнее, игроками. Редко когда в одном баскетболисте уживается сия красочность стиля с такой гигантской пользой и эффективностью.

Ну, и куда же без пресловутого чемпионского опыта. Да, это все еще безумно важно. Пэйтон знает каких усилий и требований к самому себе запрашивают большие победы. Это знание свежо и было добыто рука об руку с теми же, по большей части, парнями, с которыми он воссоединился вновь. Не сомневайтесь, Гэри его точно использует по назначению.

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Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw