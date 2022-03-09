Хезоня оформляет трипл-дабл, у Шведа – лучший матч за ЦСКА, «Локо» спасается в Красноярске. Итоги недели в Единой Лиге

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Главные события из жизни Единой Лиги.

Трипл-дабл недели

В первом матче весны УНИКС принимал гостей из Минска. «Цмоки», лишившись всех легионеров, не смогли долго сдерживать казанцев во главе с Марио Хезоньей и Андреем Воронцевичем. Пара форвардов взяла на себя нападение УНИКСа и действовала не только эффективно, но и эффектно:

К большому перерыву разница в счете достигла 25 очков, а к финальной сирене табло зафиксировало уверенную победу УНИКСа – уже шестую подряд. Команда Велимира Перасовича не проигрывает в 2022-м году и удерживает лидерство в турнирной таблице.

А Марио Хезоня продолжает играть в режиме All-Star. Хорватский форвард провел на паркете чуть больше 30 минут и отметился трипл-даблом: 25 очков, 12 подборов, 12 передач.

Хезоня стал первым игроком УНИКСа, сумевшим оформить трипл-дабл за всю историю выступлений казанского клуба в Единой Лиге.

Алексей Швед провел свой лучший матч за ЦСКА

В первой части сезона «Автодор» стал настоящей командой-сенсацией – саратовцы обыграли УНИКС и «Зенит», а 2022-й год начинали на первой строчке в таблице. Однако к своей первой весенней игре «Автодор» уже подошел в измененном составе, без главного тренера Эмиля Райковича и сразу нескольких лидеров.

И даже в этих условиях волжане навязали борьбу ЦСКА: выиграли стартовую четверть, не уступали армейцам на щитах. А молодой центровой Андрей Печкин дебютировал в Лиге очень ярко:

«Автодор» продемонстрировал эффективное нападение, набрав против действующего чемпиона 86 очков. И все же ЦСКА добился гостевой победы, во многом – благодаря действиям Алексея Шведа. По ходу встречи российский защитник шел по графику трипл-дабла, но после большого перерыва сосредоточился на наборе очков.

В итоге у Шведа получился лучший матч за все время выступления в ЦСКА: 32 очка при 12 из 20 с игры, 8 передач, 6 подборов и 37 баллов за эффективность действий.

Возвращение недели

Изменения в составе произошли и в «Зените» — расположение команды покинули все легионеры. Руководство питерского клуба быстро среагировало на ситуацию: с «Зенитом» подписали контракты ветераны Виталий Фридзон, Сергей Моня и Егор Вяльцев, из аренды в «Новосибирске» был возвращен Андрей Топтунов и из этого же клуба на берега Невы перебрался американец Аарон Карвер.

Все, кроме Вяльцева, уже вышли на паркет в форме «Зенита» в игре с «ПАРМОЙ-ПАРИМАТЧ» в воскресенье. Виталий Фридзон в одной из своих первых атак прошел под кольцо, а Сергей Моня отправил в кольцо фирменный трехочковый – первый за новый клуб.

«Зенит» контролировал ход игры с «ПАРМОЙ» в первые 30 минут и оторвался на «+21». Но в последней четверти нападение питерцев в буквальном смысле остановилось: за первые 6 минут они сумели набрать лишь 3 очка.

Пермяки были близки к громкому камбэку, но в итоге потерпели поражение – 75:82. Тем не менее, «ПАРМА» по-прежнему идет на 5-м месте в таблице и имеет отличные шансы на попадание в плей-офф.

Макколлум спасает «Локо» от фиаско в Красноярске

В отличие от большинства клубов Лиги, «Локомотив-Кубань» сумел подойти к весне практически в прежнем составе. Но даже с наличием в ростере двух из трех лучших скореров сезона кубанцы были в шаге от поражения в Красноярске.

«Енисей», начавший матч не слишком активно, разогнался ближе к большому перерыву. Подопечные Дражена Анзуловича даже установили клубный рекорд сезона по результативности за четверть, забив в кольцо «Локо» 34 очка во второй 10-минутке.

Красноярцы имели преимущество после большого перерыва, но на последних минутах растеряли его. «Локо» спас Эрик Макколлум: защитник возглавил мини-рывок гостей и набрал 6 очков в концовке, подарив своей команде такую важную победу.

«Локо» поднялся на 6-е место в таблице и вышел на нейтральный баланс побед и поражений (6-6).

Попадание недели

Алан Уильямс забил в Красноярске свой первый трехочковый за 3 сезона в Единой Лиге. До этого в 30 матчах центровой «Локо» совершил лишь один бросок издали.

Цифра недели

9 – столько молодых игроков дебютировали в Лиге в первых матчах весны: Андрей Печкин, Станислав Рейш, Андрей Иванов (все – «Автодор»), Филипп Гафуров, Дмитрий Халтурин, Владимир Карпенко (ЦСКА), Алексей Павлов, Сергей Драковский (оба - УНИКС) и Константин Климентьев («ПАРМА-ПАРИМАТЧ»).

Хит-парад недели

Герои недели

Фото: Единая Лига ВТБ