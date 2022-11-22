У Испании есть города в Северной Африке: Марокко считает их своими и ссорится, а «Реал» и «Барселона» ездят туда на Кубок

Сеута и Мелилья.

Испанию и Марокко связывает не только матч чемпионата мира, но и давний территориальный спор. На северном побережье Африки находятся два полуэкслава Испании, отделенных от основной территории страны Средиземным морем и окруженных с суши Марокко.

Как так вышло и что там сейчас происходит?

Города принадлежат Испании несколько веков, сохраняют испанский язык и культуру

Сеута и Мелилья принадлежали Испании задолго до появления современного Марокко. Поэтому, когда оно получило независимость от Франции и Испании в 1956 году, испанцы не стали отказываться от североафриканских территорий: двух городов и нескольких островов.

Мелилья вошла в Испанию в 1497 году вскоре после завершения Реконкисты, а Сеута окончательно перешла Испании от португальцев в XVII веке. Они находятся в составе страны даже дольше, чем Памплона, которая плотно ассоциируется с испанской культурой и не вызывает при этом территориальных споров. Испания расценивает города как автономные и полуавтономные регионы, наподобие материковых Каталонии и Страны Басков. Это стратегически важные порты, обеспечивающие торговые связи Европы и Африки.

Города хоть и находятся на другом от Испании континенте, но основной язык в них – испанский, большинство населения – испанцы, а архитектура напоминает скорее Европу, чем Африку: изящные фасады, изогнутые формы, кованое железо, витражи. Мелилья – и вовсе второй испанский город после Барселоны по числу зданий в стиле ар-нуво и ар-деко. Такое наследие осталось благодаря ученику Антони Гауди Энрике Ньето, который приехал в Мелилью и вскоре стал там городским архитектором.

Марокко с такой трактовкой не согласно и считает Сеуту и Мелилью оккупированной территорией. Помимо очевидного желания владеть двумя портами, в этом споре есть идеологический контекст. В медиа его формулируют как желание вернуть некогда мусульманскую землю из-под контроля европейцев.

Иногда Марокко и Испания ругаются – не так давно чуть не дошло до вооруженного конфликта

Хотя в недавней истории и есть пример, когда Марокко ввязывалось в войну ради земель (Западная Сахара, 1975 год), в отношении Сеуты и Мелильи ее действия сдержаннее. Пик напряженности пришелся на начало 2000-х, когда разгорелся спор вокруг небольшого необитаемого острова Перехиль неподалеку от Сеуты.

Марокканские военные высадились на него под предлогом поиска наркоторговцев и мигрантов, и испанцам, которые считают остров своим, это не понравилось. Конфликт разросся до того, что Испания начала целую военную операцию с участием авиации и морских сил. Марокко называло действия испанцев фактическим «объявлением войны», но смертей удалось избежать, а остров фактически вернулся Испании.

На фоне этого обострилась ситуация и вокруг других испанских территорий в Африке. Король Мохаммед VI потребовал «прекращения оккупации» Сеуты, Мелильи и соседних островов, а вдобавок заявил о желании занять Западную Сахару. На это Испания ответила , что территории заселены ей еще до того, как Марокко оформилось в государство – и отвергло притязания.

Города стали важной точкой для африканских мигрантов

Сейчас Суета и Мелилья попадают в новости не в контексте спорных территорий, а в контексте миграционного кризиса. Сеута и Мелилья – единственные территории, которые образуют наземные границы между Европой и Африкой. И мигранты пытаются этим воспользоваться.

В 2018 году Испания стала самым популярным направлением для мигрантов из Африки. Это произошло вскоре после того, как Италия ужесточила миграционные правила и стала менее привлекательной для иммиграции страной.

Самым очевидным способом попасть в Испанию кажется узкий Гибралтар, ширина которого в некоторых местах меньше 20 километров. Но сильное течение и жесткий контроль пограничников делает этот вариант крайне опасным, поэтому многие выбирают Мелилью и Сеуту, в которые можно попасть по суше, а оттуда – уже в Испанию.

Желающих пробиться в эти города ждут несколько рядов шестиметровых заборов, датчики движения, камеры и сотни силовиков. Попасть туда в одиночку практически невозможно, поэтому мигранты объединяются в группы и «штурмуют» забор разом. Большинству прорваться не удастся, но у кого-то получится.

Камерунец Салиф в материале NY Times рассказывал , что попал в Сеуту только на 11-й раз, когда вместе с ним через забор прорывались 400 человек. Из всей группы до центра временного проживания добрались только восемь человек – они и смогли в будущем рассчитывать на трансфер в Испанию.

В Сеуте и Мелилье есть испанские клубы. Их фанаты расстраиваются не из-за поражений, а если «Реал» и «Барса» не привозят звезд

В обоих городах есть клубы в системе испанского футбола. Но ни один из них еще не выходил в Примеру: «Мелилья» выступает в четвертом по значимости дивизионе, «Сеута» – в третьем.

Кажется, самыми громкими событиями в этом регионе становятся приезды топовых команд из Примеры. Последний такой случай был в 2018 году, когда к «Мелилье» приехал «Реал» на матч Кубка Испании. Для «Мелильи» это была возможность не только устроить шоу, но и хорошо заработать – самые дорогие билеты стоили беспрецедентные для команды такого уровня 70 евро. И даже при таких ценах увидеть Бензема, Рамоса и других звезд пришли максимальные для стадиона семь тысяч человек.

«Это город, в котором не хватает мероприятий такого типа. Но когда они происходят, люди заполняют стадионы и оказывают большую поддержку», – говорил перед игрой главный тренер «Мелильи» Луис Каррион. Его команда в итоге проиграла 0:4, но зрители, кажется, не расстроились.

К «Сеуте» в 2010 году приезжала «Барселона» – тоже на Кубок Испании. Специально к той игре на стадионе увеличили вместимость на 2600 мест. Самые дорогие билеты стоили 150 евро, но для владельцев абонементов были скидки.

«Сеута» ожидаемо проиграла (0:2), но руководство расстроилось не из-за результата, а из-за состава «Барселоны». Оно ожидало, что болельщики хотя бы сфотографируются с главными звездами «Барселоны», но ни Месси, ни Хави, ни Иньеста на матч не приехали.

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Javier Gandul; globallookpress.com/Ngela RÃ­Os; wikipedia.org