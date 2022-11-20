Дания обсуждает выход из ФИФА. Насколько это реально? При чем тут лично Инфантино? На чьей стороне УЕФА?

Думают об этом с августа.

Дания приехала на ЧМ-2022 как сборная, которая больше всего высказывается о нарушении прав человека в Катаре и которая прямо сейчас находится в наиболее оппозиционных взглядах к политике ФИФА. Недавно появились новости, что Дания может выйти из состава организации. Хотя эта идея возникла еще до чемпионата мира, оформляется она именно во время турнира.

Что происходит? Сенсация правда возможна?

Дания давно недовольна ФИФА. Ситуацию накалил запрет акции с One Love

Дания была одной из семи сборных, которые планировали выступления с повязкой One Love на чемпионате мира. Но в Катаре запрещены любые проявления гомосексуализма и его поддержка, а ФИФА согласилась с решением местных властей и запретила акцию.

Дания, Англия, Уэльс, Бельгия, Швейцария, Нидерланды и Германия выпустили совместное заявление , в котором не соглашаются с решением ФИФА. Они якобы готовы игнорировать его и платить штрафы, но не хотят подставлять игроков, которым грозит дисквалификация при нарушении запрета.

Вскоре после этого заявления глава датской футбольной ассоциации Йеспер Меллер допустил выход из ФИФА: «Это решение появилось не сейчас. Нам оно было давно понятным. Мы обсуждаем его в скандинавском регионе с августа».

Скандинавские сборные задолго до старта ЧМ активно выступали в защиту прав человека. Наиболее активным движком кампании была Дания: она перечисляла деньги в профсоюз рабочих, готовила тренировочную форму с лозунгами, не давала теме утихнуть в медиаполе.

Хотя в медиа заявление Дании часто воспринималось как анонс выхода из ФИФА, речь шла только о возможном решении. В том же интервью Меллер сказал о необходимости диалога, выработке общей с другими скандинавскими странами стратегии.

Выход Дании подчеркивает давний конфликт УЕФА и ФИФА

Вероятно, одним из ключевых факторов в желании выхода стала персонально фигура действующего президента ФИФА Джанни Инфантино. Он возглавил организацию в 2016 году и, похоже, останется в должности и после выборов в марте 2023-го: он единственный зарегистрированный кандидат. Дания публично отказывается голосовать за него, хотя понимает: это ничего не изменит. «В ФИФА входят 211 стран, и я понимаю, что у нынешнего президента есть поддержка из 207 стран», – сказал Меллер.

На президентство Инфантино пришлась эскалация давнего конфликта между УЕФА и ФИФА. Европа как главный донор футбола, проводящий главные клубные турниры, имеет высокую автономию и ставит свои интересы выше мировых. Складывается ситуация, когда формально более крупная организация (ФИФА) оказывается в слабой позиции по отношению к менее крупной (УЕФА).

Главной причиной конфликта остаются деньги. УЕФА за счет ежегодных турниров зарабатывает значительно больше ФИФА, в то время как доходы ФИФА на 90% зависят от чемпионата мира, проходящего только раз в четыре года. За цикл 2015-2018 годов (перед последним ЧМ) УЕФА заработал 14 миллиардов долларов против 5,7 миллиарда у ФИФА.

Инфантино пробовал изменить ситуацию и продавливал реформу календаря и проведение ЧМ раз в два года. Для него это было попыткой увеличить доходы, но Европа протестовала: такой календарь невыгоден, поскольку серьезно увеличивает нагрузку на игроков и нарушает устоявшийся цикл.

На фоне этого обострилась тема автономии Европы. Глава УЕФА Александр Чеферин и вовсе пошел в открытый конфликт и пригрозил бойкотом ЧМ европейскими сборными. Медиа тогда интерпретировали это как сигнал поддержки команд, которые решатся на выход из ФИФА. Именно такая ситуация сейчас складывается с Данией.

Что будет при выходе Дании и какова вероятность, что это произойдет

Еще раз: пока ни о каком реальном выходе речи не идет. Если это и произойдет, то станет беспрецедентным шагом, который расшатает позиции ФИФА. Дания ясно дает понять, что обсудит решение с другими федерациями. Возможно, она не решится на выход без поддержки других членов УЕФА.

Текущий ЧМ, пожалуй, самый политически заряженный за несколько десятилетий. Это ощущалось еще по превью, одной из главных тем которого были права человека в Катаре. Чем ближе к старту, тем сильнее разгорались конфликты: запреты радужных флагов, повязок One Love, продажи пива.

Европейские федерации, которые привыкли к высокой степени свободы, недовольны происходящим – и Инфатино в частности. Он пробовал урегулировать конфликт, выступив с длинной речью, но вызвал только больше недовольства среди европейцев.

Речь не только о Дании, но и о Немецкой футбольной ассоциации (DFB), которая готовит судебные разбирательства из-за запрета повязок One Love, о Футбольной ассоциации Уэльса (FAW), осуждающей конфискацию радужных шляп у болельщиков. В таком контексте ЧМ может спровоцировать объединение европейских федераций против ФИФА.

Но даже если Дания и запустит процесс выхода, ему будут предшествовать долгие переговоры. Судя по заявлениям Дании, она рассчитывает на диалог с ФИФА. Во время него Инфантино наверняка сделает все возможное, чтобы не допустить создания опаснейшего прецедента, и предложит какой-то компромисс. Учитывая, что большинство ассоциаций поддерживают его, можно допустить, что на Данию окажут давление и другие страны.

Говорить о конкретных санкциях, последующих при выходе, сейчас сложно. Ведь ситуация затрагивает не только саму сборную, но и УЕФА, и потенциально провоцирует новый виток конфликта футбольной Европы и мира.

Формально Дания может отказаться от членства в ФИФА и сохранить место в УЕФА – а значит, участвовать в континентальных турнирах, но пролетать мимо отбора на чемпионат мира. В таком режиме недавно существовал Гибралтар, который три года после вхождения в УЕФА не получал признание ФИФА.

Поскольку ФИФА курирует не только большой футбол, но и пляжный футбол и футзал, то Дания, похоже, лишится права участия в турнирах ФИФА по этим видам спорта. В правилах прописано, что любой участник может выйти из федерации, если уведомит об этом не меньше чем за полгода до конца года ( статьтя 18 ). Выход не должен повлиять на возможность обращаться в суд – ФИФА признает решения Спортивного арбитражного суда, существующего независимо.

Одним из важнейших вопросов в этой ситуации остаются трансферы. Статус игроков регулирует ФИФА, в том числе при переходе футболиста из одной ассоциации в другую. УЕФА по умолчанию должен действовать по правилам ФИФА, а значит и согласовывать переход с ней. Но при необходимости он может ввести собственные правила – этому посвящены отдельные пункты в уставе УЕФА. Один из них допускает, что отношения с УЕФА можно пересмотреть (статья 3), а другой – что если какие-то ситуации не затронуты в уставе ФИФА, то УЕФА принимает решения по ним самостоятельно в соответствии «с правом и справедливостью» (65).

Фото: REUTERS/Lee Smith; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein; globallookpress.com/Sebastian Gollnow/dpa, Hasan Bratic, Frank Hoermann/SVEN SIMON