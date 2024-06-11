«Больше стран на пьедестале»: в фигурке реформы против лидеров. Пострадает ли Россия?

В Лас-Вегасе открылся Конгресс ISU – здесь определяют будущее мировой фигурки.

350 делегатов, 65 стран-участниц, 5 дней заседаний – в итоговой повестке почти 300 предложений, от апгрейда конституции ISU до новых правил. Все заседания транслируются онлайн (вот ссылка ) – так что за решениями и голосованием можно следить в прямом эфире.

Вопрос допуска российских спортсменов обсуждать на Конгрессе не планируют, но в США прилетели несколько наших чиновников, в том числе Александр Лакерник и Александр Коган (без Антона Сихарулидзе).

Но главной темой Конгресса стало не изменение правил и не финансовые реформы: боссы ISU представили «Концепцию-2030» – план развития конькобежных видов спорта на ближайшие 6 лет.

Мы внимательно прочитали документ и обнаружили несколько любопытных деталей.

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«Концепцию 2030» анонсировали еще год назад – за перемены единогласно проголосовали на прошлом конгрессе. В 2022-м в ISU избрали нового президента, через год Союз сменил генерального директора – и новое руководство сразу взялось за реформы.

«Я гораздо лучше понял Россию». Он отвечал за футбольный ЧМ-2018, а теперь спасает фигурку

Представленный план разделен на несколько глав: Growth (рост), Opportunity (возможности), Innovation (инновации), Safeguarding (безопасность) и Unity (единство). Кстати, первые буквы названий разделов складываются в нехитрый акроним GO ISU (ISU, вперед) – излюбленный прием корпоративных презентаций.

Весь документ, по сути, построен вокруг одной мысли: ISU в поисках новой аудитории. В первую очередь – молодой .

1. Болельщики теперь – чуть ли не главный фокус внимания Союза. «Приоритет впечатлений зрителей», «упор на развлекательную составляющую», «активное вовлечение фанатов в происходящее на аренах» – ISU планирует бросить все силы на борьбу за зрителя.

Отвоевывать молодую аудиторию придется у грандов развлекательного рынка – тиктока и Нетфликса, поэтому легко не будет.

Что предлагают:

● сделать правила более прозрачными и понятными;

● «инновационные» (это цитата) форматы турниров – их планируют презентовать на Конгрессе;

● более динамичное расписание соревнований – под сокращение попадут церемонии открытия и представление официальных лиц перед стартом, а во время заливки льда будут проводить специальные активности для зрителей;

● расширение календаря турниров – чтобы минимизировать межсезонье;

● новое (более современное) прочтение показательных выступлений и официальное утверждение в календаре премии ISU Skating Awards;

● больше контента вокруг соревнований: видео из закулисья, документальные фильмы о спортсменах и их жизни вне льда (к Олимпиаде-2026 планируют снять сериал), промоушн спортсменов и популяризация их историй;

● коллаборации с другими видами спорта (подробностей пока тоже нет).

2. Отдельное внимание уделено новым медиа – будущее за digital.

В ISU признают: стандарты телетрансляций устарели, новых зрителей старой картинкой не привлечь. На Конгрессе привели статистику: спортивное телесмотрение падает, каналы не хотят показывать нишевой спорт вне Олимпийских игр.

Что предлагают:

● модернизацию ТВ-графики – чтобы сделать происходящее на льду интуитивно понятным даже случайному зрителю;

● апгрейд качества трансляций;

● развитие стриминг-платформ;

● разработку компьютерной игры, на базе которой можно создать сообщество фанатов, играющих в нее круглый год;

● акцент на работу в соцсетях (особенно китайских)

● использование «самых передовых технологий» – речь об искусственном интеллекте. Судьям предложат программы по компьютерной аналитике (уже этой осенью повторы на экранах судейской панели будут гораздо быстрее и информативнее), а спортсменам – технологии motion capture (захвата движений), для более эффективных тренировок.

3. Революция в монетизации. В ISU признают, что слишком долго придерживались консервативного подхода к рекламе, и теперь готовы на большие изменения.

Что предлагают:

● разрешить спонсорские логотипы на костюмах фигуристов (речь не о куртках сборных – на них рекламы достаточно и сейчас). Пока говорят только о модных брендах – ISU не скрывает, что вдохновился коллаборацией дизайнера Vera Wang и Нэтана Чена.

Фигурные ботинки тоже станут рекламным носителем: на них можно будет размещать логотип определенного размера, но – как и в случае с платьями – только один;

● сделать бортики ледовых арен интерактивными – по примеру футбольных трансляций. Это позволит чередовать рекламу (и сделать ее показ более таргетированным) и инфографику для зрителей. Премьера технологии запланирована на декабрь – Финал Гран-при в Гренобле будут показывать по-новому.

● добавить высоких технологий в КиК. За спиной фигуристов теперь будет не статичный постер, а огромный экран.

На него смогут выводить любое видео: в качестве примера на рендере показали «ожившую» панораму ЧМ-2024 в Монреале, плюс бегущую строку с логотипами спонсоров.

4. Расширение географии – ISU нужны новые рынки, а значит, и флаги на соревнованиях.

Что предлагают:

● упор на продвижение и рекламу в не традиционных для Союза странах;

● поддержку «новых территорий» – в следующем сезоне в календаре заявлены турниры в Мексике, Австралии, ОАЭ, Гонконге и Таиланде;

● увеличение общего числа занимающихся конькобежными видами спорта – на всех уровнях.

5. Но, пожалуй, самая интересная цитата – вот эта.

«Большее разнообразие стран на пьедестале» – кажется, так откровенно усталость от монополии лидеров ISU еще не формулировал. Разговоры о том, что засилье одних и тех же флагов вредит развитию спорта, и – главное – снижает зрительский интерес, звучат давно, но концептуально сформулировали это впервые.

Что предлагают:

● усилить юниорские турниры;

● помощь с подготовкой новых тренеров и спортсменов;

● «выделить больше ресурсов и обеспечить поддержку» тем, кто готов включиться в борьбу за медали.

И, похоже, понятно, чья монополия так раздражает ISU.

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Фото: Graham Hughes, Raniero Corbelletti/Global Look Press ; РИА Новости /Александр Вильф