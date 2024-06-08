Итог дела Валиевой – награждение фигуристов на летней Олимпиаде? Инсайд, в котором много странностей

Новый инсайд от американской журналистки Кристин Бреннан – на этот раз про командный турнир фигуристов с Олимпиады в Пекине.

По ее словам, наконец назначена дата церемонии награждения: сборные США и Японии получат медали 7 августа, на Олимпийских играх в Париже.

● Если верить источникам Бреннан, речь идет о вручении только золотых и серебряных медалей – судьба бронзы пока не решена. Согласно решению ISU, третье место в командном турнире заняла Россия, но оставшаяся четвертой Канада с этим не согласна – и подала апелляцию с требованием присудить бронзу ей.

Правда, канадский иск на рассмотрении СAS в этом деле не единственный: еще три поступили в суд от российской стороны (от имени ОКР, Федерации фигурного катания и наших участников командника) со встречным требованием оставить за российской сборной золото.

● Анонсируя награждение в Париже-2024, даже Бреннан осторожно отмечает: «Произойдет ли это на самом деле? Учитывая апелляции в CAS – непонятно». По словам американки, она направила запросы в МОК и CAS, но ответа пока не получила.

Решение вручить в Париже только золото и серебро выглядит для МОК идеальным выходом. Да, пьедестал будет смотреться странно, но это позволит провести церемонию без россиян (которых на Играх-2024 видеть, очевидно, не хотят) – и таким образом избежать споров вокруг награждения.

Сложных ситуаций в МОК не любят, поэтому и пытаются успеть с торжественной церемонией до решения СAS. Ведь если бронза России останется в силе, награждать придется уже всех медалистов командника, а в сегодняшних реалиях представить себе общий олимпийский пьедестал с нашими спортсменами невозможно.

Решение, правда, все равно выглядит спорно: выходит, что российский иск о сохранении золота значит меньше, чем канадская апелляция о третьем месте. Почему золото и серебро вручить уже можно, а с бронзой надо ждать – непонятно.

● Дата 7 августа явно выбрана не случайно – ровно 2,5 года назад, 7 февраля 2022 года и состоялся финал пекинского командника. Но никаких официальных подтверждений инсайда Бреннан пока нет – более того, есть основания в нем сомневаться.

Дело в том, что на Играх в Париже уже запланирована одна церемония награждения спортсменов, не получивших медали на прошлых Олимпиадах, и пройдет она 9 августа. Зачем тогда устраивать отдельную церемонию для фигуристов?

Пока в официальных списках МОК на «перевручение» олимпийских медалей 10 спортсменов:

1) Сидней-2000 – 1 (легкая атлетика)

2) Пекин-2008 – 1 (легкая атлетика)

3) Лондон-2012 – 8 (легкая и тяжелая атлетика)

Такое масштабное награждение призеров прошлых Игр проведут впервые в истории. В МОК отдельно подчеркивают: это исключительный случай. На церемонию в Париже могут рассчитывать только те спортсмены, чьи кандидатуры одобрены Исполнительным советом МОК.

Нет никакой информации, что подобное согласование прошли участники пекинского командника – имен фигуристов в опубликованном списке нет. Поэтому пока рано говорить, что американцы и японцы получат приглашение в Париж.

● Вручать отложенные медали будут в парижском Парке чемпионов – главной фан-зоне Олимпиады. В парке Трокадеро, у подножия Эйфелевой башни организуют общение призеров Игр с фанатами, там же установят огромные экраны для трансляций.

Интересно, что 8 из 10 вручаемых в Париже повторно медалей перераспределены из-за допинг-дел российских спортсменов. Награждение, не состоявшееся в Пекине из-за ситуации с Камилой Валиевой, увы, смотрелось бы в этом ряду вполне логично.

Фото: Gettyimages.ru /Shannon Finney; AFP /WANG ZHAO