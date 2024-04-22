Тренеры нашей фигурки едут в Китай: как все устроено и кто следующий за Волосожар и Колядой?

Российский фигурист, призер чемпионата мира Михаил Коляда объявил, что едет в Китай тренировать. Пригласила академия Pangqing Tongjian International Skating Club – и уже летом его ждут в Пекине.

Владельцы школы – знаменитые китайские парники Цин Пан и Цзянь Тун, двукратные чемпионы мира и серебряные призеры Олимпиады-2010. Сейчас дуэт ушел в бизнес, тоже связанный с фигурным катанием. Помимо большой спортшколы у них ледовое шоу, куда прошлой осенью привезли весь топ нашей фигурки.

За последние два года Китай стал главной площадкой для экспорта российского спорта. Фигуристок зовут в амбассадоры местных брендов, продюсеры привозят на гастроли ледовые шоу, а спортшколы готовы делиться технологиями подготовки.

Майя Багрянцева продолжает исследование китайского рынка (предыдущие эпизоды тут и тут ). Теперь разбираемся, зачем он понадобился российским тренерам.

«Раскрученное и перспективное направление». Почему согласился Коляда?

Михаил не первый российский фигурист, собравшийся на заработки в Китай, но именно его отъезд показал: это уже тренд, а не единичные случаи.

Сменился тон и в комментариях бомонда: Коляду не только не упрекнули в отсутствии патриотизма (что бывало в отношении других уезжавших), но и поддержали.

● Татьяна Мишина: «Миша хочет попробовать себя на новом поприще. Все шоу уже заканчиваются, поэтому профессия тренера самая близкая в плане, чем заниматься дальше. А Китай сейчас – раскрученное, перспективное направление, там известная школа, были знаменитые парники. Это серьезный шаг, чтобы понять, как работать тренером».

● Илья Авербух: «Мне будет интересно понаблюдать за этим опытом Михаила. Мне, как человеку, который последние годы очень плотно работал с Мишей, жаль, что он сейчас принял решение уехать в Китай тренировать, ведь мог бы еще прекрасно кататься. Но, конечно, это более фундаментально. В любом случае он наберется опыта».

● И даже строгая Татьяна Тарасова обошлась без критики: «Это хорошее продолжение карьеры. Пришел на тренерскую работу в Китае, где много хороших спортсменов. Там хорошая школа. Тренерский опыт полезен – не имеет значения, иностранный или российский».

Кажется, наступила стадия принятия: российская фигурка в вакууме надолго, а Китай – единственная доступная сейчас международка.

Китайская сторона, кстати, предстоящим сотрудничеством тоже воодушевлена: «тренер-тяжеловес», «звезда мирового фигурного катания» – Коляду в Академии в частных разговорах называют главным тренером. Официально он пока представлен как «специальный международный тренер», который «начнет работу в июле».

Любопытно, что в Pangqing Tongjian подчеркивают: Коляда – ученик профессора Алексея Мишина, а значит, не только «владеет наработками и методами этой легендарной школы», но и «лично сможет обучить наших спортсменов передовым технологиям».

Та же мысль проскальзывает и в словах самого Михаила: «Мы надеемся, что наша технология сможет помочь большому количеству детей добиться прогресса и принести хорошие результаты».

Помимо Коляды в Пекин пригласили бывшего российского одиночника Андрея Лазукина, а до этого в Академию приезжала и тренер Татьяна Прокофьева – оба тоже представляли раньше штаб Мишина. Кажется, китайцы, переманив Коляду, надеются получить доступ к секретам знаменитого мишинского метода.

Что не так с ледовыми шоу в Китае? И почему на мастер-классах бизнес не построить?

Российская фигурка повернулась на восток два года назад – когда стало понятно, что остальные рынки для нас закрыты.

Сначала фигуристы занялись покорением местных соцсетей и рекламной аудитории – наибольшего успеха добились Анна Щербакова и Александра Трусова, запомнившиеся публике после Олимпиады в Пекине.

А в прошлом году пришло время ледовых шоу.

Летом в Пекин привез постановки Евгений Плющенко, а после этого в стране уже дважды организовали масштабные гастроли топовых российских фигуристов – от Евгении Медведевой до Петра Гуменника.

Китай интересен и остальным нашим ледовым продюсерам: Татьяна Навка анонсировала шоу в Макао (правда, гастроли пока откладываются), да и Илья Авербух, по информации Спортса, тоже думает над экспортом проектов в Китай.

Однако довольно быстро стало понятно, что местный рынок шоу не так перспективен, как российский. Фигурное катание в стране пока не очень популярно, билеты продаются сложно, а из наших фигуристов китайцы знают только нескольких девочек-чемпионок.

Да, Медведеву и Щербакову приглашают вести мастер-классы, но это разовые проекты, скорее, тоже напоминающие гастроли. Аудитория таких занятий – фанаты конкретных фигуристок, которые хотят постоять на одном льду с кумиром и сделать совместное фото.

Для большого бизнеса пришлось искать другую нишу – которая позволит работать вдолгую. Таким сегментом стали школы фигурного катания, построенные на любви китайцев к учебе и на репутации российской спортивной системы.

Первые российские школы в Китае: Плющенко пока на паузе, Волосожар уже тренирует

Евгений Плющенко анонсировал открытие китайских филиалов своей академии прошлым летом – правда, с тех пор от него по проекту нет никаких новостей. А вот у Татьяны Волосожар (олимпийской чемпионки в паре с Максимом Траньковым) дела пошли быстрее: ее Центр фигурного катания уже работает в Китае и этой зимой набрал первые группы.

Волосожар открыла филиал в Ухане по франшизе – совместно с китайскими партнерами. Они отвечают за каток и маркетинг, с российской стороны – методология и обучение, причем не только детей, но и местных тренеров.

«Мы запустились на базе уже существующей школы: местный менеджмент захотел внедрить российскую систему подготовки, поэтому они обратились напрямую к нам. Это школа для любителей, где предлагают индивидуальные и групповые занятия.

У них пока нет амбиций подготовить фигуристов уровня сборной, но есть желание систематизировать процесс обучения, сделать полноценное расписание, в котором будут и лед, и ОФП, и хореография – как в России», – объяснил Спортсу директор Центра Алексей Васильев .

От центра Волосожар в Китае работают наши тренеры, в планах совместные лагеря и стажировки детей в России. Сама Татьяна провела в Ухане несколько тренировок и планирует прилетать с открытыми уроками.

Годовой абонемент в школе стоит около 400 тысяч рублей, но главная сложность, по словам директора, – совместить серьезный российский подход к тренировкам и менталитет современных китайских родителей.

«В Китае в фигурное катание отдают детей из обеспеченных семей, потому что все занятия платные. В таких семьях дети очень загружены дополнительными занятиями – у них и музыка, и языки, и математика. Родители не готовы делать фигурку главным вектором детского развития, поэтому и уделять ей в расписании столько времени, сколько готовы российские семьи, они не хотят.

Здесь фигурное катание – хобби, а не занятие всей жизни, поэтому сложно объяснить, почему заниматься надо не когда хочу, а три раза в неделю, да и не по одному часу», – говорит Васильев.

Еще одна сложность – в разнице менталитетов. Васильев продолжает:

«Российским бизнесменам часто требуется время, чтобы наладить взаимопонимание с китайскими партнерами – у них свои представления о совместной работе, они аккуратно, но жестко отстаивают свою точку зрения. Китайцы справедливо полагают, что лучше знают свой рынок и то, как будет в его условиях работать наш проект.

Нам повезло, один из наших партнеров – бывший русский хоккеист, так что он помогает искать компромисс и помогает нам понять друг друга. Проводник в таких вопросах очень важен».

Васильев утверждает, что конкуренции со стороны новых российских игроков они не боятся – наоборот, ждут другие школы с нетерпением:

«Чем больше тут будет российских шоу, мастер-классов и школ, тем более развитым станет этот рынок. А значит, в выигрыше останутся все. Места хватит всем – приходи и работай».

Жизнь российского тренера китайской сборной: закрытая база и система штрафов. Зачем китайцам русские специалисты?

Российская фигуристка Ева Куць , выступавшая в танцах с Дмитрием Михайловым, в Китае уже третий год: в 2022-м ее вместе с подругой Станиславой Константиновой позвали в местную спортшколу.

Константиновой помешали проблемы с документами, а Ева поехала и осталась. Сначала как специалист по скольжению для одиночников, а потом как тренер танцоров на льду – причем сразу в национальной сборной.

Куць вспоминает, что долгосрочных планов поначалу не строила:

«Все случилось очень быстро, я не успела испугаться, что переезжаю в Китай. Думала, что съезжу на разведку и вернусь домой через три месяца – но потом втянулась. Я хотела иметь опыт работы за границей и понимала, что это крутая возможность получить солидную строчку в резюме».

Ева тоже отмечает разницу в подходе к тренировкам.

«Тут к фигурному катанию относятся гораздо менее серьезно – не как к спорту, а как к физкультуре. В России фигуристы одержимы результатами, здесь занятия больше про здоровье и удовольствие.

Сначала я никак не могла это принять – меня воспитывали по-другому. Но потом заметила, что стала учиться у них этому подходу – искать баланс и дзен. Нам же кажется, что надо все время работать на максимум, жить на износ. Здесь у многих фигуристов организм под это не адаптирован – в спорт приходят поздно, а многих вообще приводят в фигурное катание, чтобы защитить от частых болезней».

Слева – Константинова, справа – Куць

Конечно, в Китай зовут не только россиян. Например, та же Академия Пан/Туна сотрудничает с канадцем Джеффри Баттлом, американцами Мерил Дэвис и Чарли Уайтом, японкой Юкой Сато и многими другими. Но именно на наших тренеров – особый спрос.

Во-первых, их больше, а значит, выше шанс найти действительно классных специалистов. К тому же, серьезная конкуренция внутри страны заставляет российских тренеров лояльнее относиться к зарубежным вакансиям – что сильно упрощает китайцам переговоры.

Во-вторых, ледовые зарплаты в Китае выше, чем в России, где на солидные заработки могут рассчитывать разве что тренеры первого эшелона. Остальным часто выгоднее уехать – при этом в итоге они соглашаются на более скромные суммы, чем их западные коллеги. Китайским школам такой расклад удобен.

Контракты везде индивидуальны, но Куць рассказала Спортсу про систему оплаты приглашенных тренеров в сборной:

«Зарплата делилась на две части: 70% сам оклад, а остальное зависело от результата спортсменов, с которыми я работала. Система гибкая и учитывала разные аспекты: какие уровни на элементах нам ставили судьи, какой был средний бал за компоненты, отобралась ли пара в произвольную программу и т. д.

Я могла работать с другими фигуристами, но все подкатки надо было обязательно согласовать с руководством. Доли призовых от фигуристов я не получала – не знаю, принято тут такое или нет, но на иностранных специалистов это не распространяется».

Еву – как тренера сборной – поселили на олимпийской базе, там живут и все фигуристы.

«Это очень удобно: все тренировки тут – от ледовых до хореографии, у спортсменов в прямом доступе врачи, массажисты и другие специалисты. Очень похоже на Новогорск, хотя расположена база на олимпийском катке в центре Пекина.

Фигуристов оттуда вообще не выпускают – они живут как в пузыре, чтобы исключить допинг-риски и больше концентрироваться на тренировках. Тренеры выходят в город, я встречаюсь с друзьями, но жизнь все равно получается довольно обособленная, не всем это подходит».

Контракт со сборной у Евы только что закончился, сейчас она взяла паузу – хочет сфокусироваться на работе постановщика. Но с Китаем прощаться не собирается.

«К сожалению, некоторые приезжают сюда за легкими деньгами и работают, прямо скажем, спустя рукава. А тут такое не любят и халтуру не прощают. Развитие зимних видов в Китае сейчас – задача государственной важности, после домашней Олимпиады за них взялись по-серьезному. Появляется много коммерческих клубов, думаю, скоро появятся и бюджетные спортшколы, чтобы не упустить талантливых детей, которые не могут себе позволить заниматься частным образом.

В этом году бум интереса к местному рынку – мне уже человек 15 из России позвонили с вопросом, как тут искать работу и где лучше устроиться. Что я им советую? Не бояться и попробовать. Сначала заключить контракт на два-три месяца – иностранцам тут не очень привычно, даже с точки зрения быта. Но Китай сейчас и правда страна возможностей».

С Евой Куць согласен и Алексей Васильев:

«У китайского рынка огромный потенциал и перспективы, это со всех точек зрения очень интересная страна. Пора избавиться от скепсиса и понять, что для наших тренеров Китай – хороший шанс для развития карьеры.

Конечно, здесь другой менталитет, другие традиции, но китайцы смотрят в сторону России с большим интересом. После пандемии в стране есть запрос на новый досуг и занятия, к тому же во время карантина отсюда уехали многие тренеры, сейчас эту нишу могут заполнить наши специалисты».

Выиграют те, кто поймет это быстрее других.

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Фото: t.me/mikhail_kolyada ; t.me/avtrusovaofficial ; t.me/shch_anna ; instagram.com/kuts_eva ; Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Kevin Frayer; РИА Новости /Алексей Даничев, Александр Вильф; weibo.com/Varia Bere