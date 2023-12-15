Модный жест в фигурке – бросаться на борт к судьям. Зачем?!

В фигурном катании интересная мода – спортсмены подключают к прокатам бортики!

Особенно достается длинному борту в зоне судей: фигуристы (чаще всего – танцоры) не упускают шанс принять эффектную позу перед бригадой. Откуда этот тренд и почему за него не штрафуют?

Майя Багрянцева выяснила и собрала коллекцию эффектных фото.

«Покажите, где написано, что это запрещено». Мы нашли автора идеи

Слияние с бортиком завирусилось прежде всего среди танцоров в рамках стандартного элемента произвольной программы – хореографической дорожки шагов (choreographic character step sequence).

Ее иногда еще называют «дорожка от борта», потому что исполняется по прямой от одного бортика к другому. Именно этот элемент в новом сезоне вызвал много споров – в каждой второй программе фигуристы вдруг стали трогать борт руками или даже ложиться на него.

Модой на «абордаж» мы обязаны британскому дуэту Фир-Гибсон: именно Лайла с Льюисом в прошлом году впервые обыграли бортики в зажигательном танце под песни Леди Гага. Их эффектная хореодорожка вдохновила соперников – и в нынешнем сезоне этот прием использует большинство топ-дуэтов.

Сначала появилась версия, что танцоры таким образом перестраховываются, чтобы избежать обнуления элемента: в правилах указано, что хореодорожка должна делаться на расстоянии «не дальше, чем 2 метра от обоих бортов». Коснуться бортика – гарантия выполнения этого требования.

Но все проще. Хореограф монреальской академии Роман Агенауэр рассказал Sports.ru, как возникла идея.

«Можно сказать, что это была серая зона в правилах. Мы всю жизнь были уверены, что трогать бортики запрещено. И вот однажды в случайном разговоре с главой техкома ISU по танцам я узнаю, что никакого запрета, оказывается, нет! Просто никто не пробовал это делать. Тогда мы решили поэкспериментировать с Лайлой и Льюисом. Они умеют показать спектакль на льду – и им эта фишка подходила лучше всех.

Но когда мы отправили видео знакомым судьям, нас начали отговаривать: нельзя, вам снимут за это баллы. А я попросил показать цитату из правил, запрещающую это. Как видите, такой цитаты не нашлось, хаха.

Да, возможно, сейчас это немного вышло из-под контроля – теперь так делает каждый второй дуэт, но значит, мы придумали классную штуку. Приятно быть теми, кто задает тренды».

В произволке этого сезона – «Рокки» – британцы сохранили элемент, хотя поначалу сомневались, стоит ли повторяться. Но их убедил Агенауэр: «Если сумку Louis Vuitton начинают копировать, вы же не прекращаете ее производить», – говорит он.

Тренд и впрямь оказался заразительным.

● Лидеры канадских танцев на льду Пайпер Гиллес и Поль Пуарье драматично замирают перед судьями в начале хореодорожки.

Их произвольный танец поставлен по роману «Грозовой перевал» английской писательницы Эмили Бронте. Экспрессивный выход к борту, по их словам, лучше всего иллюстрирует отчаяние и безумие, с которым сталкиваются герои.

В финале Гран-при эмоции, правда, перехлестнули через край – Пайпер даже задела рукой один из судейских мониторов, чудом его не повредив.

● Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри катают историю любви гениального физика Стивена Хокинга.

Итальянцы объяснили Sports.ru, что касание бортика символизирует болезнь ученого (он страдал от серьезного мышечного заболевания и провел большую часть жизни парализованным в инвалидном кресле).

● Канадцы Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен добавляют драмы в своей версии «Собора Парижской богоматери».

Любопытная деталь: по словам Фурнье-Бодри, североамериканским танцорам тренд с бортиком дается сложнее – ведь катки формата НХЛ на 4 метра уже стандартных. Поэтому на соревнованиях в Европе или Азии под конец хореодорожки ей приходится сильно наращивать темп, чтобы дотянуться до бортика и установить визуальный контакт с судьями.

● Бортик пригодился и в истории Элвиса Пресли от испанцев Оливии Смарт и Тима Дика.

● Без «выбрасывания на берег» не обошлась в этом году вечная классика: брат и сестра Мразкова-Мразек из Чехии добавили экспрессии в «Лебединое озеро» Чайковского.

● Непонятно, кто у кого подсмотрел эту хореографическую находку, но финны Юка Орихара-Юхо Пиринен исполняют похожее движение – правда, у противоположного бортика. Хотя в их – несколько карикатурной – постановке в стиле «Чикаго» и «Кабаре» этот элемент смотрится органичнее.

● Китайский дуэт Чэнь Сицзы-Син Цзянин пошел дальше и практически вынес за пределы катка «Призрак оперы».

Танцуют все! Одиночники тоже в деле

Но танцами на льду тренд не ограничился, перекинувшись на одиночное катание.

● Луна Хендрикс заигрывает с судьями в обеих программах сезона: в короткой под энергичное техно подъезжает к бортику в середине проката

А произвольную (не менее энергичную, под Мадонну и Бейонсе) у борта заканчивает. Судя по улыбкам судей, им этот ход по душе.

● Итальянец Маттео Риццо бортик в произволку добавил уже по ходу сезона – между этапами Гран-при. Изменения в хореосеквенции, похоже, несколько удивили судей в Финляндии.

Много и тех, кто не рискнул копировать танцевальное ноу-хау целиком, но впечатлить судейскую бригаду тоже не прочь. И хотя физического контакта с бортиком в этих случаях нет, посмотреть в глаза судьям фигуристы успевают.

● Француз Кевин Эймо в «Болеро».

● Японец Као Миура в программе по аниме «Атака титанов».

● Кореец Джунхван Ча в постановке под вальс Хачатуряна «Маскарад».

А что в России? Мы тоже поймали эту моду?

Из наших танцоров тенденцию поддержали разве что Дарья Савкина-Александр Вахнов и Софья Тютюнина-Матвей Грачев (на гифке ниже)

Но самый заметный бортик российского сезона случился не в танцах.

К новому образу Камилы Валиевой – раскованному и сексуальному – концепция близкого контакта с судьями подошла идеально. Яркий и чувственный блюз ее короткой программы начинается возле судейской панели.

Заканчивается программа там же – правда, на этот раз без контакта с бортиком.

На контрольных прокатах Валиева в самом конце споткнулась – и программа неожиданно закончилась эффектнее, чем было запланировано. Но Камила сумела это обыграть, вызвав аплодисменты руководства федерации, сидевших на месте судей.

Похоже, фигуристы сами не ожидали, насколько популярной окажется эта фишка.

Фото: Yohei Osada/AFLO, Xu Yanan/XinHua, Chu Jiayin/XinHua/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф; instagram/robinritossphotography, maoyanzheng, skateinfoglace/Alice Alvarez, mihail_sharov; FSFoto_syo; insideskating/Iskar Ibragimov; isu.org