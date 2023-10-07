Корсет, серебряные трусы и рваные колготки на льду – японская финка подглядела этот наряд у Мадонны

Музыка 80-х – тема ритм-танца на этот фигурный сезон – обещала много классных треков, но бонусом принесла и буйство ярких костюмов.

Один из самых сексуальных – у японки Юки Орихары, выступающей за Финляндию. Их дуэт с Юхо Пириненом катается под Мадонну – и уже после первого выступления (на домашнем Finlandia Trophy) заставил о себе говорить из-за образа партнерши.

● Над идеей костюма долго не думали: команда единогласно решила, что Мадонна – это про корсеты. Остроугольные конусы на лифе, правда, убрали, но и так костюм для консервативных танцев получился крайне смелым.

Серебряный купальник на тонких бретельках оставляет открытыми руки и спину – прозрачной сетки под ним (как это часто бывает у фигуристов) нет. Пояс с массивной пряжкой подчеркивает талию, а молния на груди – не просто функциональный элемент, а смелая деталь, привлекающая внимание. Корсет обильно расшит стразами, что вместе с блестящей тканью превращает Орихару на льду в зеркальный диско-шар.

Образ дополняют черные колготки в сеточку: они пришиты к корсету, но главное – порваны в нескольких местах. Такого мир танцев на льду еще не видел: колготки у фигуристок если и рвутся, то от падений, а не становятся продуманной деталью костюма.

● Хотя в изначальной задумке дырок все-таки не было. Неделю назад, после первого старта в Братиславе, Юка случайно порвала колготки, когда переодевалась.

Тренер Маурицио Маргальо (выступавший в дуэте с Барбарой Фузар-Поли) сказал, что это не трагедия – более того, надо добавить еще парочку дырок, это отлично вписывается в стиль 80-х.

Так дырки появились и на второй ноге – для симметрии.

«Думаю, что с каждым турниром их будет все больше – боюсь даже представить, как все это будет выглядеть к зимним стартам, хаха», – пошутила Юка.

● Конечно, фигуристы пересмотрели клипы Мадонны того времени – особенно знаменитый концерт, где и возник образ, надолго ставший визиткой.

Розовый конический корсет создал легендарный француз Жаль-Поль Готье: певица попросила его придумать что-то особенное для гастрольного тура и потом несколько месяцев летала на примерки в Париж.

Костюм позже выставлялся в нескольких музеях, а сейчас его можно арендовать – недавно архивы модельера стали доступны публике.

Костюм партнера куда скромнее. Глубокий вырез тоже украшен стразами, но ясно, что акцент в ритм-танце сделан на партнершу.

● Оба костюма, кстати, сшила мама Юки – она профессиональный модельер, очень популярный в Японии. По словам Орихары, она просто отправила маме две фотографии Мадонны – и без единой примерки через неделю получила корсет по почте.

«Мама утопает в заказах, но наши костюмы сшила вне очереди, мне повезло!» – смеется Юка.

По выбору песен команда тоже не спорила. Like a prayer из первой части – любимый трек партнера, Express yourself из концовки – партнерши.

Обе композиции энергичные и зажигательные – и оказалось, что Орихара прекрасно чувствует себя в этом образе. Для танцорши из Японии такие раскованность и чувственность совсем нетипичны; от дуэта, представляющего Финляндию, такого сексуального танца тоже не ждал никто.

● Орихара родилась в Японии и сначала выступала там. Потом последовали переезд в Канаду и работа с новым партнером. Но несколько лет назад она снова сменила флаг – выбрав Финляндию и перебравшись в Хельсинки.

● Новый произвольный танец Орихары-Пиринена – на музыку из мюзикла «Чикаго». Сексуальный купальник и стразы уступили место мини-платью и необычному гриму партнера. Запомниться публике и судьям в этом сезоне им удастся точно.

Произвольный танец в Финляндии – в воскресенье.

Finlandia Trophy

Эспоо, Финляндия

Ритм-танец

1. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 75,76

2. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 74,15

3. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 72,56

4. Мари Дюпайяж – Томас Набэс (Франция) – 70,90

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 67,98

6. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,93

7. Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада) – 67,67

8. Лили Хенсен – Нейтан Ликер (Канада) – 61,09

9. Александра Борисова – Аарон Фриман (Польша) – 40,77

Фото: East News/AP Photo/Jimmy Rubio, AP Photo/The Dallas Morning News, Tom Fox; IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press; instagram.com/juhopirinen