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Большая премьера на канадском телевидении: на платформе Crave (это как Netflix) выходит проект про фигурное катание.

В ролях – знакомые имена: Екатерина Гордеева, Давид Пеллетье, Курт Браунинг, Катарина Витт, Брайан Орсер и даже действующие чемпионы мира Рику Миура / Рюичи Кихара. Мы уже посмотрели несколько серий.

I have nothing – непривычный для нас жанр «документального камеди». Главная звезда и автор проекта – Кэролайн Тейлор, популярная канадская стендап-комик и актриса. На CBC – крупнейшем телеканале Канады – 5 лет выходил ее комедийный сериал Baroness von Sketch («Баронесса фон Скетч»). Она много выступает в жанре стендапа и, как выяснилось, бредит фигурным катанием.

Более того, оказалось, что у нее мечта: поставить программу настоящим фигуристам. Что делает стендап-комик с собственными переживаниями? Правильно, превращает их в шутку на сцене. Скетч, в котором Тейлор пыталась делать прыжки и ласточку, разлетелся на мемы и стал страшно популярным.

Настолько – что ей предложили снять про это сериал. В который позвали настоящих фигуристов ставить настоящую программу у не совсем настоящего хореографа – самой Тейлор.

Главную роль в комедийном реалити-шоу (весь путь от скетча на сцене до финального проката перед зрителями снимался на камеру) доверили Екатерине Гордеевой и Давиду Пеллетье.

Двукратная олимпийская чемпионка в паре с Сергеем Гриньковым не нуждается в представлении, да и Пеллетье вы тоже помните. Это его паре с Джейми Сале на Играх-2002 вручили второй комплект золотых медалей – вместе с нашими Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе.

Екатерина с Давидом стали парой в проекте потому, что пара и в жизни – три года назад они поженились.

Сложно ли командовать олимпийскими чемпионами? А вдруг в комедийном шоу будут смеяться и над фигуристами? Мы поговорили про камеди-проект с Екатериной Гордеевой и Кэролайн Тейлор.

«Это полная дичь, но я должна это попробовать». Из стендап-комика в хореографы

«Как-то раз я ехала в машине, и по радио заиграла песня I have nothing Уитни Хьюстон. Я слышала ее миллион раз, но тут меня как током ударило: перед глазами возникли Курт Браунинг и Катарина Витт. Она – в знаменитом платье из «Кармен», он со шляпой. В этой песне такие четкие акценты, что было сразу понятно: вот тут должен быть выброс, а тут – поддержка. И я поняла: ок, наверное, это полная дичь, но почему бы не сделать это по-настоящему?» – вспоминает Тейлор.

Она заболела фигурным катанием во время Олимпиады-1988. Игры проходили в Калгари, и соревнования смотрела вся Канада.

«Я прекрасно помню программы Кати и Сергея (Гордеевой и Гринькова – Sports.ru) и то, в каком восхищении я замерла у экрана. Мне было 14 лет, Кате 16 – и в голове не укладывалось, как моя ровесница способна на такое. Они с Гриньковым были идеальны – это было настоящее искусство, весь их прокат был на одном дыхании, и невозможно было даже представить, что они могут упасть. Мне кажется, весь мир тогда прилип к телевизорам.

В общем, фигуристы той Олимпиады врезались в мою память навсегда. Именно Катя Гордеева, Катарина Витт и Курт Браунинг с тех пор для меня и есть фигурное катание».

Смешно, что сначала Тейлор хотела поставить в пару Браунинга и Витт – и сильно удивилась, когда продюсеры сказали, что это невозможно.

«Видите, как хорошо я разбираюсь в фигурном катании, хаха? В первой серии есть момент, когда мне тактично пытаются объяснить, что пара – это не просто два отдельных фигуриста, которых ты соединил, как детали конструктора».

Тренер Орсер, первые ученики – чемпионы мира Миура / Кихара. Как они все попали в проект?

Кататься на коньках Тейлор тоже не умела, поэтому перед встречей с Гордеевой и Пеллетье отправилась на пару уроков к... Брайану Орсеру (все это тоже есть в сериале).

«Дело в том, что на катке я была всего несколько раз – и то в детстве. Знаете, Рождество, ты идешь с друзьями покататься в парк – скажем прямо, не школа олимпийского резерва. Но по сценарию меня немного потренировали в Крикет-клабе – это недалеко от Торонто, и Брайан великодушно согласился нам помочь».

Слева направо: 5-кратная чемпионка Канады в парах, хореограф Сандра Безик, Кэролайн Тейлор, Рику Миура и Рюичи Кихара

Как в проекте оказались чемпионы мира Миура / Кихара? Тоже в рамках знакомства стендап-комика с фигурным катанием.

«Когда мы начали готовиться к съемкам, я поняла, что надо получше разобраться в том, как работает эта ваша фигурка. И до того, как я выйду на лед с Гордеевой и Пеллетье, неплохо было бы попробовать поработать с реальными фигуристами, чтобы понять, как взаимодействуют партнеры в паре. Кто ж знал, что этой парой окажутся чемпионы мира! Я приехала к ним на тренировку, мы познакомились – и они оказались невероятными ребятами, харизматичными и очень талантливыми.

Но я странно представляла работу хореографа. В какой-то момент я им сказала: «А давайте тут поэкспериментируем и просто поиграем». Я же работаю в жанре, который построен на импровизации. А они посмотрели на меня с непониманием: «В смысле? Скажите, что сделать – и мы это скатаем». И я поняла, что должна продумать постановку до мелочей».

Тогда Кэролайн взяла тетрадку и стала пошагово зарисовывать, как видит программу.

«Когда я поняла, что все происходит на самом деле, меня парализовало от ужаса. Я просыпалась ночью в поту – так страшно было от того, во что я ввязалась.

Но я чувствовала ответственность перед фигуристами, которых втянула в эту историю – они-то думали, что у меня все под контролем, что я знаю, что делаю. А у меня поджилки тряслись – только выйдя с ними на лед, я поняла, до чего опасный это спорт.

Смешно, что ко мне теперь подходят люди и говорят, что тоже всю жизнь придумывают номера для фигурного катания – особенно когда в машине заиграет любимая песня. Слава богу, я-то думала, что сумасшедшая – а оказывается, нас таких много.

И спасибо Кате с Давидом, что доверились мне. Я считаю, что если есть еще люди, которые не видели Катю на льду – им надо посмотреть наш сериал. Она икона, феномен и легенда».

«Семейным парам время от времени нужен совместный проект». Как включились Гордеева и Пеллетье – рассказывает Екатерина

– Как вы вообще на это решились?

– Все началось с того, что нам позвонила Сандра Безик – известный хореограф-постановщик ледовых шоу. Сначала разговор был очень аккуратным – видно было, что она прощупывает почву, а вот для чего – непонятно. Ясно было только то, что они хотят видеть нас на льду с Давидом в паре и что концепция очень таинственная. И все это с первой минуты снимали на камеру!

Мы не представляли, что нас ждет. Мы не видели сценарий: все, что мы понимали – это что мы должны быть готовы вместе прокатать какой-то номер. Сначала разговор шел о довольно серьезной программе – с прыжками и элементами олимпийского уровня. На что мы с Давидом ответили, что это нереально – мы не катаемся вместе и вообще мы старые. Но ок, давайте попробуем, что из этого получится.

Потом мы познакомились с Кэролайн. Мы не знали, кто она. Но выяснилось, что она и правда популярна: кому бы мы о ней ни сказали, ее все знали. Мы тут же посмотрели несколько ее скетчей – и да, они смешные. Было сразу понятно, что она артистична и эмоциональна.

– При этом она ни разу не работала с фигуристами.

– Нет, у нас бывало такое, что программу ставит человек, который не умеет кататься. Но чтобы совсем без танцевального, спортивного или хореографического опыта… Это было, хм, интересно.

Давид, правда, сначала сказал, что кататься не собирается – он давно завязал с фигурным катанием. Теперь он тренирует хоккеистов – работает в НХЛ с командой «Эдмонтон Ойлерс» над навыками скольжения. Но я даже не рассматривала вариант сниматься с кем-то другим – на такой большой проект могла решиться только с Давидом. Тут очень важен вопрос доверия.

– И как вам удалось его уговорить?

– Он согласился только при условии, что рядом будет Сандра Безик – чтобы можно было как-то направлять непрофессионала в нужное русло.

Мы люди ответственные, ну и не хотелось портить воспоминания от нашего олимпийского опыта у людей, хаха. Так что мы начали тренироваться и при первой же возможности срывались вдвоем на каток – чтобы прийти в приемлемую форму.

Мы еще попросили, чтоб нам с Кэролайн дали поработать недельку до начала съемок. Продюсеры согласились, но операторы не отходили от нас ни на минуту. И тут мы поняли, что попали в настоящее реалити-шоу – и в этом и есть главный интерес авторов. Не снять красивую программу, а показать весь процесс постановки.

На нас повесили микрофоны, и мы с утра до ночи пропадали на льду. У нас обоих был похожий опыт – я участвовала в «Ледниковом периоде» Ильи Авербуха, и мы с Давидом снимались в канадском шоу-проекте Battle of the Blades (когда фигуристы встают в пару с хоккеистами – Sports.ru).

Екатерина Гордеева на съемках сериала I have nothing

Сразу стало понятно, что будет весело. И да, все делала именно Тейлор. Не так что Сандра сейчас нам все красиво поставит, а потом смонтируют так, будто все сделал непрофессионал. Нет, все было по-честному. Первые два дня были немножко тормозными – шла притирка. Например, Кэролайн не понимала, что мы не можем сразу изобразить то, что она нам показывает – на это нужно время, нам же надо это натренировать.

Но с ней так легко работать! Например, она сразу сказала: не бойтесь, в этом проекте зритель будет смеяться только надо мной – проект для этого и придуман. Хотя мы и не боялись быть смешными.

– Кэролайн говорит, что влюбилась в вас еще в 1988-м в Калгари.

– Справедливости ради, главным героем для нее была Катарина Витт.

Память так причудливо все перепутала в ее голове: она думала, что Катарина выступала в паре с Куртом Браунингом. И особенно ей врезалось в память платье из олимпийской «Кармен» Катарины.

Это, кстати, интересный момент. Фигуристы к своим костюмам относятся довольно утилитарно: главное, чтобы было удобно. А потом выясняется, что какая-то деталь твоего платья остается в памяти у зрителей на долгие годы и ассоциируется с тобой.

– Сколько времени заняли съемки?

– Примерно 2 недели – расписание Давида больше не позволяло, пришлось укладываться в этот срок. Снимали прошлой осенью в Торонто.

К самому концу съемок из Германии прилетела Витт – и это был невероятный сюрприз, мы так давно не виделись. А ведь когда-то мы довольно много времени проводили вместе в гастрольных турах. Так что мы действительно здорово провели время на этих съемках. Там собрались классные люди, которые пришли получать удовольствие.

Кадр из сериала

– Как вам работалось с Давидом?

– Мы редко выступаем вместе, к тому же последний раз это было несколько лет назад. Но я рада, что нам удалось поработать вдвоем на этих съемках. Мы столько времени там провели вместе, сколько в обычной жизни никогда не получается.

Я вообще считаю, что семейным парам время от времени нужен совместный проект – например, ремонт, обустройство дома или дети. У нас с Давидом уже есть дети от предыдущих браков (у Екатерины две дочери – Дарья от брака с Сергеем Гриньковым и Лиза от брака с олимпийским чемпионом Ильей Куликом, а у Дэвида сын Джесси от брака с Джейми Сале – Sports.ru), поэтому эти съемки нам пригодились.

Мне нравится проводить с ним время – где-то поспорить, где-то друг друга поддержать. Было так смешно: сначала он ворчал, ему ничего не нравилось, но потом потихоньку расслабился и втянулся. И вот тут нам всем пришлось тяжко, он же перфекционист: «Нет, давай эту поддержку переделаем, а этот проезд повторим».

С поддержками проблем не было – я считаю его одним из самых крутых партнеров в истории. Он невероятно умеет управляться с партнершей, а еще у него сумасшедшая харизма на льду, он артистичен и прекрасно слышит музыку. Я не понимаю, почему он сконцентрировался на хоккее – в нем столько творческих задатков. Я иногда прошу его помочь с моими парами – я-то из фигурного катания, считай, и не уходила, работаю тренером. И он всегда дает очень точные советы.

– Может, дело в падении популярности фигурного катания? Кто был для канадцев последней большой звездой?

– Наверное, тот же Курт Браунинг, Патрик Чан или Элвис Стойко. Девочек не очень помнят – разве что Кейтлин Осмонд. Хорошо знают и Тессу Виртью со Скоттом Моиром. Их тур по стране после Олимпиады в Корее – прощальный, как мы понимаем сейчас – был действительно последним примером большого турне по Канаде.

Тут есть очень важный момент: чтобы достичь большой популярности и стать настоящей звездой, ты должен долго выступать. Тебя должны успеть узнать и полюбить. Сейчас в Северной Америке мало шоу, и поэтому сверкнуть ты можешь только на соревнованиях. А по телевизору фигурное катание показывают гораздо меньше.

Безусловно, дело в том, что спорт стал гораздо более сложным: кататься на высочайшем уровне стало тяжелее физически, теперь в нем долго не протянешь. Поэтому наш спорт и становится моложе, а это совсем не путь к популярности, как вы понимаете.

Да, есть телевизионные шоу. Тот же Battle of the blades смотрели хорошо – но, в первую очередь из-за участников-хоккеистов. Хоккей в Канаде бешено популярен. Я не знаю, с чем это сравнить – разве что с популярностью хоккея в позднем СССР, когда болела вся страна. Быть может, потому что ничего другого интересного тогда по телевизору не показывали. Хоккей был настоящей религией.

А в Канаде это еще сильнее: я не знаю ни одной семьи, которая не отдала бы ребенка в хоккей. Мальчики не идут ни в какое фигурное катание – для них существуют только клюшка с шайбой. Быть может, наш проект немного изменит ситуацию и покажет, что фигурное катание – это весело.

Фото: crave.ca; Gettyimages.ru/Henri Szwarc/Bongarts; East News/AP Photo/Steve Simon; instagram.com/katiaagordeeva