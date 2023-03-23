24 комментария

На фигурном чемпионате мира-2023 нет россиян, но интриг и эмоций – в избытке.

Рику Миура и Рюичи Кихара взяли первое для Японии золото в парном катании, а ведь они встали в пару всего три года назад.

Их история – это постоянное движение вперед, от 10-го места на ЧМ-2021, командной бронзы на Олимпиаде в Пекине и серебра на ЧМ-2022, до большого титула.

• Накануне Рику и Рюичи идеально откатали короткую программу: с лучшим результатом в карьере, опередили действующих чемпионов мира и главных конкурентов Алексу Книрим и Брендана Фрэйзера сразу на 6 баллов – задел приличный.

Миура словно сама не верила, что может получить такие оценки – прыгала в КиКе от счастья и обнимала партнера.

Но в произвольной все вышло не так удачно. Сначала Рику сдвоила сальхов, а затем упала на выезде с выброса в тройной риттбергер. Американцы тоже ошибались, но все же без штрафа, да еще и баллов за программу набрали почти столько же, сколько было на победном ЧМ-2022.

В КиКе Рику была раздавлена, предчувствуя поражение. Рюичи держался получше, хотя тоже явно загрустил. Серебро бы от них точно не ушло, но японцы ждали только золота.

«После проката я была просто разбита, понимала, что мы могли упустить золото. Мы слышали по шуму и овациям в зале, что предыдущие пары выступили хорошо – и поэтому нам оставалось только молиться, только надеяться.

Когда мы вышли со льда, тренер мне сказал: не надо убиваться, насладись этим моментом, запомни эти ощущения – кто знает, ждет ли тебя что-то подобное в будущем. Но все равно все время, пока мы ждали оценок, я неистово молилась», – рассказала Миура.

Оценок ждали, взявшись за руки. А когда увидели – случился настоящий взрыв эмоций. Сначала от шока и неверия:

А потом до слез и объятий с тренером Бруно Маркоттом:

• Рику Миура и Рюичи Кихара начали кататься вместе три года назад. Кихара к тому моменту уже считался опытным парником: за спиной две Олимпиады (с разными партнершами) – и вообще собирался заканчивать.

Он признается: в то время думал, что достиг максимума, и не видел смысла продолжать. Но когда они попробовали с Рику – стало понятно, что на пенсию выходить рано. По их словам, не было никакого привыкания друг другу – они катались так, будто делают это вместе уже много лет.

«Мне никогда ни с кем не было так удобно кататься – нам не пришлось ни подстраиваться друг под друга, ни привыкать к чему-то новому. Мы подходим друг другу на 100% – причем не только в технике, нам невероятно комфортно вместе, это не работа, а удовольствие. В этом весь секрет», – говорит Кихара.

Результаты в первый же сезон были впечатляющие: 5-е место на домашнем этапе Гран-при и попадание в топ-10 на чемпионате мира. Но самое главное – они заработали для Японии путевку на Олимпиаду в Пекин.

«Когда мы только приехали на наш первый чемпионат четырех континентов, наша мечта была – когда-нибудь попасть на пресс-конференцию, то есть оказаться в топ-3. О большем тогда мы и думать не могли», – вспоминает Миура.

• Следующий сезон стал прорывным: серебро и бронза на этапах Гран-при (в Америке Миура/Кихара даже обошли Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые закончили третьими) и, как результат, место в Финале – которую, правда, позже отменили из-за пандемии.

Через два месяца на Олимпиаде во многом благодаря Миуре и Кихаре японцы завоевали бронзу командника – исторический для них результат.

А после Игр сборную России отстранили от международных соревнований, в том числе – и от чемпионата мира-2022. У японцев появились все шансы на медали, и они воспользовались – взяли серебро.

Прошлым летом во время участия в шоу The Ice Рику повредила левое плечо, и вся подготовка к сезону остановилась. Фигуристы вспоминают, что даже к началу осени не понимали, смогут ли вообще нормально выступать. К нормальным тренировкам пара приступила только в середине сентября.

«Это сезон, несмотря на успех, дался нам непросто – из-за травмы Рику мы сильно меньше тренировались. Но у нас в паре царит полное доверие – и мы верим в себя и друг в друга. Может, поэтому все и получилось», – говорит Кихара.

• В этом году пара не проиграла ни одного турнира. Взяли один за другим этапы Гран-при, Финал, чемпионат четырех континентов – и вот теперь чемпионат мира. Фигуристы лишь жалеют, что им пришлось пропустить национальное первенство – для японцев этот титул значит очень много.

Любимый элемент у Рику – выброс. А вот Рюичи же больше нравится подкрут: «Когда я начал кататься с Рику, я вдруг понял, что мне ужасно нравится, когда партнерша оказывается в воздухе. Это же настоящий полет, победа над гравитацией, чудо какое-то».

Из-за того, что у Японии никак не складывалось с результатами в парном катании, внимания к этому виду в стране было немного – особенно если сравнить с одиночными видами. Детей не отдают в парное, считая это поражением – невозможная мысль для японца. Рику с Рюичи надеются, что их успех сможет изменить отношение к виду.

Кихара говорит: «Я надеюсь, что наш пример покажет: парное катание – это прекрасно и очень азартно. Если через 10 или 20 лет в Японии будет расцвет парного фигурного катания, и мы поймем, что наши победы имели к этому отношение, – мы будем счастливы. О большем и мечтать не приходится».

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 222,16

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 217,48

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 208,08

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 199,97

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 194,73

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 193,00

Произвольная программа

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 142,84

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 141,44

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 134,84

4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 127,69

5. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 127,52

6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 127,16

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon; Gettyimages.ru/Matthew Stockman