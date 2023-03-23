24 комментария

Всем лутц!
Блог

Качели эмоций на фигурном ЧМ: лучшая пара готовилась к поражению, но выпучила глаза от оценок – золото!

Рику Миура
сборная Японии сборная Японии
Брендон Фрэйзер
Алекса Книрим (Шимека)
чемпионат мира по фигурному катанию чемпионат мира по фигурному катанию
сборная США сборная США
пары пары
Рюичи Кихара
Фигурное катание Фигурное катание

На фигурном чемпионате мира-2023 нет россиян, но интриг и эмоций – в избытке.

Рику Миура и Рюичи Кихара взяли первое для Японии золото в парном катании, а ведь они встали в пару всего три года назад.

Их история – это постоянное движение вперед, от 10-го места на ЧМ-2021, командной бронзы на Олимпиаде в Пекине и серебра на ЧМ-2022, до большого титула.

• Накануне Рику и Рюичи идеально откатали короткую программу: с лучшим результатом в карьере, опередили действующих чемпионов мира и главных конкурентов Алексу Книрим и Брендана Фрэйзера сразу на 6 баллов – задел приличный.

Миура словно сама не верила, что может получить такие оценки – прыгала в КиКе от счастья и обнимала партнера.

Но в произвольной все вышло не так удачно. Сначала Рику сдвоила сальхов, а затем упала на выезде с выброса в тройной риттбергер. Американцы тоже ошибались, но все же без штрафа, да еще и баллов за программу набрали почти столько же, сколько было на победном ЧМ-2022.

В КиКе Рику была раздавлена, предчувствуя поражение. Рюичи держался получше, хотя тоже явно загрустил. Серебро бы от них точно не ушло, но японцы ждали только золота.

«После проката я была просто разбита, понимала, что мы могли упустить золото. Мы слышали по шуму и овациям в зале, что предыдущие пары выступили хорошо – и поэтому нам оставалось только молиться, только надеяться.

Когда мы вышли со льда, тренер мне сказал: не надо убиваться, насладись этим моментом, запомни эти ощущения – кто знает, ждет ли тебя что-то подобное в будущем. Но все равно все время, пока мы ждали оценок, я неистово молилась», – рассказала Миура.

Оценок ждали, взявшись за руки. А когда увидели – случился настоящий взрыв эмоций. Сначала от шока и неверия:

А потом до слез и объятий с тренером Бруно Маркоттом:

• Рику Миура и Рюичи Кихара начали кататься вместе три года назад. Кихара к тому моменту уже считался опытным парником: за спиной две Олимпиады (с разными партнершами) – и вообще собирался заканчивать.

Он признается: в то время думал, что достиг максимума, и не видел смысла продолжать. Но когда они попробовали с Рику – стало понятно, что на пенсию выходить рано. По их словам, не было никакого привыкания друг другу – они катались так, будто делают это вместе уже много лет.

«Мне никогда ни с кем не было так удобно кататься – нам не пришлось ни подстраиваться друг под друга, ни привыкать к чему-то новому. Мы подходим друг другу на 100% – причем не только в технике, нам невероятно комфортно вместе, это не работа, а удовольствие. В этом весь секрет», – говорит Кихара.

Результаты в первый же сезон были впечатляющие: 5-е место на домашнем этапе Гран-при и попадание в топ-10 на чемпионате мира. Но самое главное – они заработали для Японии путевку на Олимпиаду в Пекин.

«Когда мы только приехали на наш первый чемпионат четырех континентов, наша мечта была – когда-нибудь попасть на пресс-конференцию, то есть оказаться в топ-3. О большем тогда мы и думать не могли», – вспоминает Миура.

• Следующий сезон стал прорывным: серебро и бронза на этапах Гран-при (в Америке Миура/Кихара даже обошли Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые закончили третьими) и, как результат, место в Финале – которую, правда, позже отменили из-за пандемии.

Через два месяца на Олимпиаде во многом благодаря Миуре и Кихаре японцы завоевали бронзу командника – исторический для них результат. 

А после Игр сборную России отстранили от международных соревнований, в том числе – и от чемпионата мира-2022. У японцев появились все шансы на медали, и они воспользовались – взяли серебро.

Прошлым летом во время участия в шоу The Ice Рику повредила левое плечо, и вся подготовка к сезону остановилась. Фигуристы вспоминают, что даже к началу осени не понимали, смогут ли вообще нормально выступать. К нормальным тренировкам пара приступила только в середине сентября.

«Это сезон, несмотря на успех, дался нам непросто – из-за травмы Рику мы сильно меньше тренировались. Но у нас в паре царит полное доверие – и мы верим в себя и друг в друга. Может, поэтому все и получилось», – говорит Кихара.

• В этом году пара не проиграла ни одного турнира. Взяли один за другим этапы Гран-при, Финал, чемпионат четырех континентов – и вот теперь чемпионат мира. Фигуристы лишь жалеют, что им пришлось пропустить национальное первенство – для японцев этот титул значит очень много.

Любимый элемент у Рику – выброс. А вот Рюичи же больше нравится подкрут: «Когда я начал кататься с Рику, я вдруг понял, что мне ужасно нравится, когда партнерша оказывается в воздухе. Это же настоящий полет, победа над гравитацией, чудо какое-то».

Из-за того, что у Японии никак не складывалось с результатами в парном катании, внимания к этому виду в стране было немного – особенно если сравнить с одиночными видами. Детей не отдают в парное, считая это поражением – невозможная мысль для японца. Рику с Рюичи надеются, что их успех сможет изменить отношение к виду.

Кихара говорит: «Я надеюсь, что наш пример покажет: парное катание – это прекрасно и очень азартно. Если через 10 или 20 лет в Японии будет расцвет парного фигурного катания, и мы поймем, что наши победы имели к этому отношение, – мы будем счастливы. О большем и мечтать не приходится».

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Итоговое положение

1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 222,16

2. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 217,48

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 208,08

4. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 199,97

5. Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу (США) – 194,73

6. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 193,00

Произвольная программа

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 142,84

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 141,44

3. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 134,84

4. Лиа Перейра – Трент Мишо (Канада) – 127,69

5. Анастасия Голубева – Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) – 127,52

6. Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада) – 127,16

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon; Gettyimages.ru/Matthew Stockman

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Denkaaaa
вот ответ на вопрос почему они особо не страдают от отстранения русских.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Оз
Так а кто вчера и сегодня был их сильнее?! Алекса и Брендон на прыжках косячили в обеих программах, итальянцы тоже ошибки делали. Вы кого предлагаете вместо них?
"Ввиду отсутствия достойной конкуренции" у меня было под "прочим" ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оз
Ответ justbored
Ну в общем "за совокупность заслуг", потенциал и прочее. Не за данное конкретное.
Так а кто вчера и сегодня был их сильнее?! Алекса и Брендон на прыжках косячили в обеих программах, итальянцы тоже ошибки делали. Вы кого предлагаете вместо них?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Оз
Так они парные элементы вообще-то делают. У них шикарная короткая получилась. Их поддержки всегда качественные сложные. Для пары, которая всего 3 года вместе у них очень хороший уровень.
Ну в общем "за совокупность заслуг", потенциал и прочее. Не за данное конкретное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оз
Ответ justbored
Ну только это спортивное парное, а не потанцульки. Стыдновато на одном обаянии.
Так они парные элементы вообще-то делают. У них шикарная короткая получилась. Их поддержки всегда качественные сложные. Для пары, которая всего 3 года вместе у них очень хороший уровень.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Ответ Navian
Достали уже с подобными воплями.
это факт
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d_fens
глаза выпучили, а впучить не могут
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александра Чиркова
вот интересное кино получается: перед властью пресмыкаться -плохо,а иностранцам нанизывать одно место это норм?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Оз
Очень трогательные и обаятельные Рику и Рюичи. Нравится, что у них трепетные взаимоотношения в паре и во время проката и после него. Очень приятные программы, которые создают особую нежную атмосферу.
Ну только это спортивное парное, а не потанцульки. Стыдновато на одном обаянии.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Navian
Ответ Маргарита В Сафронова
Это не ЧМ, это политический турнир среднего уровня. Сильнейшие отсутствуют. Остпдьное не интересно.Понятно, что японцы будут грести под себя)
Достали уже с подобными воплями.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pas33pas
Ответ Маргарита В Сафронова
Это не ЧМ, это политический турнир среднего уровня. Сильнейшие отсутствуют. Остпдьное не интересно.Понятно, что японцы будут грести под себя)
Турнир крупного уровня, но в ряде дисциплин, особенно ЖО, это безусловно даже не уровень отборочного к ЧР.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Это им спасибо авансом за их сверх очарование )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Это не ЧМ, это политический турнир среднего уровня. Сильнейшие отсутствуют. Остпдьное не интересно.Понятно, что японцы будут грести под себя)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Квазя
"Выпучила глаза"???
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оз
Очень трогательные и обаятельные Рику и Рюичи. Нравится, что у них трепетные взаимоотношения в паре и во время проката и после него. Очень приятные программы, которые создают особую нежную атмосферу.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Trenik1216
Да, страшновато было после высоченных баллов американцам после так себе проката. Рада за японцев, такие они обаяшки!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bezsugar
Нравится эта пара. При чистом прокате они всегда берут за душу.
Достаточно глянуть видео произвольной программы на ои2022 с официального олимпийского канала на ютубе-там все многократно залайканные комментарии на разных языках именно про их пару, а не про победителей или других призеров)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
Ответ justbored
"завалила прыжок, а потом ещё и приземлилась" в переводе на layman’s
Спасибо, так проще)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Неприятно, когда такие вещи, как недоЧМ преподносятся как нечто нормальное, заслуживающее внимания - будто бы не хуже, чем прошлые ЧМ, когда не было места дискриминации.
Никакого значения это всё не имеет на самом деле. Просто ожидание, когда ситуация нормализуется.
Что важно - это прогресс или регресс спортсменов относительно самих себя, пожалуй...
+5
-9
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ответ Kanonir152
"Сначала Рику сдвоила сальхов, а затем упала на выезде с выброса в тройной риттбергер." Блин, как сложно. Потерялся, будто вернулся на уроки мат.анализа. А правда, 3 года в паре мало для высоких результатов?
"завалила прыжок, а потом ещё и приземлилась" в переводе на layman’s
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanonir152
"Сначала Рику сдвоила сальхов, а затем упала на выезде с выброса в тройной риттбергер."
Блин, как сложно. Потерялся, будто вернулся на уроки мат.анализа.
А правда, 3 года в паре мало для высоких результатов?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mancar Camoran 2.0
Фрейзер... надеюсь не тот, что в Мумии снимался....
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hiro Nakamura
В обшем и целом, японские грибы порешали.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Ну а чего, с отстранением русских, грибов теперь лишнее лукошко, отчего бы и не хозяевам ))
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий