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16-летняя модель – очарование фигурного Евро. Тренировалась у Тутберидзе и Мишина, потому что «хотела построже»

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Кимми Репонд
Фигурное катание Фигурное катание

Швейцарка Кимми Репонд – неожиданность короткой программы на Евро-2023.

Третье место вслед за фаворитками – Луной Хендрикс и Анастасией Губановой – и вот уже борьба за пьедестал в субботу не кажется фантастикой. Конечно, «малую бронзу» Репонд подарили и ошибки соперниц (Екатерины Кураковой с Николь Шотт – в первую очередь), но она, по крайней мере, воспользовалась возможностью.

Кимми 16 лет, у нее три сестры, все занимаются фигурным катанием. Старшая, Жероми, закончила соревновательную карьеру и теперь тренирует младших сестер. Самой маленькой фигуристке семьи Репонд – Калин – 9 лет, и она уже выступает на чемпионате Швейцарии.

Сама Кимми – пятикратная чемпионка страны по юниорам и явно хочет большего.

Кимми и Жероми Репонд

Репонд могла бросить спорт – разубедили тренировки в «Хрустальном» и фотографии с Медведевой

Вообще-то, Репонд не планировала становиться спортсменкой: в детстве одновременно с фигурным катанием серьезно занималась музыкой, и игра на пианино нравилась куда больше ледовых тренировок. Но когда Кимми исполнилось 10 и она перешла в среднюю школу, стало ясно: учебу, музыку и спорт одновременно не потянуть – так что потребовался выбор.

К решению подтолкнула... поездка в Москву.

Летом 2017-го старшие сестры Репонд прибыли на сбор в «Хрустальный». Две недели на льду с главными тренерами школы (Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков) и шанс сфотографироваться с Евгений Медведевой – уже двукратной чемпионкой мира – помогли понять: фигурное катание в жизни Кимми надолго.

На вопрос Sports.ru, чему научила школа Тутберидзе, Репонд ответила лаконично: «Много работать».

Евгения Медведева и Кимми Репонд в 2017-м

Зимой 2020-го перспективную юниорку Репонд пригласили в главное ледовое шоу Швейцарии – Art on Ice. К участию в престижном проекте прилагался бонус: возможность выступить на одном льду с Алиной Загитовой.

Их совместное фото со сборов в «Хрустальном» тоже есть в архиве швейцарки.

Евгения Медведева, Кимми Репонд, Алина Загитова и Жероми Репонд

В сезоне-2020/21 международному дебюту Репонд в юниорах помешал ковид – турниры отменялись, катки в Швейцарии надолго закрылись, но упорную Кимми это не остановило. Она встала на ролики и уже через несколько дней делала тройные прыжки на подземной парковке торгового центра.

А еще за год закончила экстерном два класса школы – чтобы потом не отвлекаться от тренировок на учебу.

«Всегда хотела тренера построже»: тренировки у Мишина и Туктамышева как ролевая модель

Летом 2021-го Кимми снова прилетела в Россию – на этот раз в Санкт-Петербург. Трехнедельные сборы в группе Алексея Мишина она вспоминает очень тепло:

«В Россию я поехала потому, что всегда хотела тренера построже. А Алексей Мишин – идеальное сочетание строгости и доброты. Если что-то не выходит на льду, он с тобою строг, но в остальном милейший человек.

Для меня шанс тренироваться в его группе – бесценный опыт. Его школа, его спортсмены – лучшие. Лиза Туктамышева и вовсе моя ролевая модель, она столько лет остается фигуристкой топового уровня, восхищаюсь ей».

Кимми Репонд на сборе в «Юбилейном»

В Петербурге швейцарка бывала и раньше – ребенком ездила туда на подкатки и за частными уроками музыки.

Но после тренировок в «Юбилейном» оставалось время и на прогулки по городу: в соцсетях Кимми опубликовала фотографии достопримечательностей Петербурга.

Через год на юношеском чемпионате мира Репонд стала 7-й – лучшей из всех европейских фигуристок. Ее прыжковую технику отмечала и гуру швейцарского фигурного катания – Дениз Бильман (это в ее честь назван один из типов ледовых вращений):

«У Кимми невероятно быстрая и при этом очень надежная крутка. Ее тройные прыжки выглядят легкими и стабильными. А еще у нее очень элегантное катание, на нее приятно смотреть».

«Фигурное катание и работа моделью похожи: примеряешь разные образы, переодеваешься в нарядные платья перед публикой»

Репонд не нужно привыкать к вниманию: уже несколько лет съемки (и речь не про трансляции соревнований) – обычная часть ее жизни. Кимми появляется на обложках журналов и в рекламных кампаниях швейцарских брендов, и спорту, по ее словам, это совсем не помеха:

«Фигурное катание и работа моделью, на самом деле, довольно похожи: на короткое время ты примеряешь разные образы, переодеваешься в нарядные платья и работаешь перед публикой».

Правда, долгая карьера в модельном бизнесе Репонд не привлекает: она хочет поступить на медицинский факультет и стать врачом. Серьезный выбор для дочери адвоката (мама) и бизнесмена (папа).

Произвольная программа у женщин стартует 28 января в 14:00 мск. Поболеете за Кимми?

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Короткая программа

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83

4. Ольга Микутина (Австрия) – 62,78

5. Екатерина Куракова (Польша) – 61,81

60 комментариев

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unknownman
Европейцы все говорили, что зреложенское хотят, а тут анорексичка покруче любой из Хрустального (в 16 лет даже Щербакова такой костлявой не была, не говоря уж про Валиеву сейчас), и оказывается им нравится - даже моделью сделали.
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juliamart
Интересная инфа, спасибо. Какой сознательный ребёнок, хочет тренера построже. Хороший пример для наших зазвездившихся) Удачи ей в ПП!
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skreamer
Ответ Engelbert
Если бы Кевин Маккаллистер был девочкой.
Если бы Михаэль Райцигер был белой девочкой.
+1
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Olga.t
Ответ xlegend
С каких пор Швейцария стала Скандинавией?
Швейцария/Швеция, Австралия/Австрия)))
0
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mold-cel
Ответ IrinaKin
Простите, возник вопрос, это она в таком виде гуляла около Спаса на крови? Или это фотошоп и фигура наложена сверху?
очень щекотливая ситуация, вы правы, господь может обидеться и наслать саранчу, жаб, песьих мух, устроить мор скота и убить первенцев.
+4
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mahatma_gandi
Ответ Kareglazaya
Нелепо смотрится вечернее платье, соблазнительные позы и приоткрытый рот на фоне детского личика и детской худобы.
Вот-вот. Неловко на это смотреть. Как ребенок
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mahatma_gandi
Чет как-то хмм фото для педофилов
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so_bobo
Ответ IrinaKin
Простите, возник вопрос, это она в таком виде гуляла около Спаса на крови? Или это фотошоп и фигура наложена сверху?
в каком таком? или ваши чувства верующих даже гуляние рядом с собором оскорбляет?
+6
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LoRa
Статья хорошая, спасибо!) Удачи Кимми на льду! 😊
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fewral
Красивая!
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Kristine Kristine
Ответ Майя Багрянцева
она сидела дома без катка 2,5 месяцев. Сами понимаете, это очень много для фигуриста. А парковки вот - узнаете? :) https://www.instagram.com/p/B-6TxmBhibY/?hl=en
Это не открытые парковки, а закрытые парковки:) Шучу, Кимми молодец и вам спасибо за статью.
Да я тоже пыталась на таких роликах кататься в 2020, это жесть.
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IrinaKin
Простите, возник вопрос, это она в таком виде гуляла около Спаса на крови? Или это фотошоп и фигура наложена сверху?
+3
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IrinaKin
зачем на девочку накладывать килограммы макияжа? только хуже стало
+7
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SEREZH1K
хахаха, ну и "красотка", у нас на каждом хуторе по цать таких
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Товарищ Майор.
Ответ Kristine Kristine
Как человек, живущий в Швейцарии могу сказать, что тут Кимми звезда номер 1. На Art of Ice 2020 именно оне представляла главного спонсора AXA, а в 2022 у нее было вполне себе главная роль и свои собственные номера. Про честь выступать с Загитовой притянуто за уши, так как на этом же шоу были Бастиан Бакер, Алое Блак и Ребекка Фергусон, из фигуристов Вика с Никитой, Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд, Кевин Аймоз, тот же Траньков. Про ковид, катки для детей до 18 лет работали практически всегда, локдаунов не было. У Кимми всегда был лед, может только какое то короткое время были ограничения.
Что там в Швейцарии говорят насчёт бана российских и белорусских спортсменов?
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Товарищ Майор.
Ответ ПупсикАмфилд
через три года искать на onlyfans ?
Это ж не загитова
+7
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ПупсикАмфилд
через три года искать на onlyfans ?
+3
-5
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Майя Багрянцева
Автор
Майя Багрянцева
1 подписчик
Ответ Kristine Kristine
Майя, спасибо за обратную связь. Про Загитову не ясно, что это прямая речь Кимми, ну да Бог с ним. Про ролики, я просто думаю где тут у нас тут в Цюрихе открытые парковки, где можно на роликах кататься.... Школы были закрыты до июля 2020, подом до швейцарцев дошло, что дели сходят с ума дома и для детей все открыли.
Про Загитову: так я и не цитировала. Я написала, основываясь на ее прямой речи. Я вас понимаю, просто стараюсь объяснить, что я из головы ничего обычно не беру :) Мне кажется, я уже диссертацию по Репонд могу писать :)
+6
-1
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Майя Багрянцева
Автор
Майя Багрянцева
1 подписчик
Ответ Kristine Kristine
Майя, спасибо за обратную связь. Про Загитову не ясно, что это прямая речь Кимми, ну да Бог с ним. Про ролики, я просто думаю где тут у нас тут в Цюрихе открытые парковки, где можно на роликах кататься.... Школы были закрыты до июля 2020, подом до швейцарцев дошло, что дели сходят с ума дома и для детей все открыли.
она сидела дома без катка 2,5 месяцев. Сами понимаете, это очень много для фигуриста.

А парковки вот - узнаете? :)
https://www.instagram.com/p/B-6TxmBhibY/?hl=en
+5
0
+5
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девочкитакиедевочки
Ответ ivan 07
Загитову однодневку всегда тянут за уши. А по фоткам же видим ,что в восторге от возможности сфоткаться с Медведевой. В групповой фотке тоже держится за Медведеву ,а не за Загитову.
Комментарий скрыт
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Соль.
На модель пока не тянет. Надо подрасти.
+6
-2
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девочкитакиедевочки
Ответ Рома92
Вот зачем снимать в таких образах несовершенную девочку? Фотки в красном свитере и джинсовой рубашки - это чистый секс и на них совершенно непонятно, что ей нет 18 лет.
вы на жеку посмотрите
+1
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Kareglazaya
Нелепо смотрится вечернее платье, соблазнительные позы и приоткрытый рот на фоне детского личика и детской худобы.
+28
-3
+25
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Этери горячая
Она катается под музыку, которую Камила использовала, когда несколько лет назад выиграла Гран-при мира среди юниоров. Возможно, в какой-то момент ее вдохновила программа Камилы.
+2
-3
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Этери горячая
Я думал, что она элегантна на льду. Интересно наблюдать за фигуристкой с длинными ногами, как у модели. Она значительно выше Луны и Губановой. Кто-то сказал, что губы поддельные, но они действительно настоящие. Прыжки немного низкие, поэтому ей, вероятно, придется нарастить мышечную массу, если ее тело изменит форму. Конечно, очень вежливая и обаятельная девушка на своей пресс-конференции. Луна была такой грустной и несчастной. Как черная туча над всеми.
+6
-1
+5
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