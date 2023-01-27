16-летняя модель – очарование фигурного Евро. Тренировалась у Тутберидзе и Мишина, потому что «хотела построже»

Швейцарка Кимми Репонд – неожиданность короткой программы на Евро-2023.

Третье место вслед за фаворитками – Луной Хендрикс и Анастасией Губановой – и вот уже борьба за пьедестал в субботу не кажется фантастикой. Конечно, «малую бронзу» Репонд подарили и ошибки соперниц (Екатерины Кураковой с Николь Шотт – в первую очередь), но она, по крайней мере, воспользовалась возможностью.

Кимми 16 лет, у нее три сестры, все занимаются фигурным катанием. Старшая, Жероми, закончила соревновательную карьеру и теперь тренирует младших сестер. Самой маленькой фигуристке семьи Репонд – Калин – 9 лет, и она уже выступает на чемпионате Швейцарии.

Сама Кимми – пятикратная чемпионка страны по юниорам и явно хочет большего.

Кимми и Жероми Репонд

Репонд могла бросить спорт – разубедили тренировки в «Хрустальном» и фотографии с Медведевой

Вообще-то, Репонд не планировала становиться спортсменкой: в детстве одновременно с фигурным катанием серьезно занималась музыкой, и игра на пианино нравилась куда больше ледовых тренировок. Но когда Кимми исполнилось 10 и она перешла в среднюю школу, стало ясно: учебу, музыку и спорт одновременно не потянуть – так что потребовался выбор.

К решению подтолкнула... поездка в Москву.

Летом 2017-го старшие сестры Репонд прибыли на сбор в «Хрустальный». Две недели на льду с главными тренерами школы (Тутберидзе, Глейхенгауз, Дудаков) и шанс сфотографироваться с Евгений Медведевой – уже двукратной чемпионкой мира – помогли понять: фигурное катание в жизни Кимми надолго.

На вопрос Sports.ru, чему научила школа Тутберидзе, Репонд ответила лаконично: «Много работать».

Евгения Медведева и Кимми Репонд в 2017-м

Зимой 2020-го перспективную юниорку Репонд пригласили в главное ледовое шоу Швейцарии – Art on Ice. К участию в престижном проекте прилагался бонус: возможность выступить на одном льду с Алиной Загитовой.

Их совместное фото со сборов в «Хрустальном» тоже есть в архиве швейцарки.

Евгения Медведева, Кимми Репонд, Алина Загитова и Жероми Репонд

В сезоне-2020/21 международному дебюту Репонд в юниорах помешал ковид – турниры отменялись, катки в Швейцарии надолго закрылись, но упорную Кимми это не остановило. Она встала на ролики и уже через несколько дней делала тройные прыжки на подземной парковке торгового центра.

А еще за год закончила экстерном два класса школы – чтобы потом не отвлекаться от тренировок на учебу.

«Всегда хотела тренера построже»: тренировки у Мишина и Туктамышева как ролевая модель

Летом 2021-го Кимми снова прилетела в Россию – на этот раз в Санкт-Петербург. Трехнедельные сборы в группе Алексея Мишина она вспоминает очень тепло:

«В Россию я поехала потому, что всегда хотела тренера построже. А Алексей Мишин – идеальное сочетание строгости и доброты. Если что-то не выходит на льду, он с тобою строг, но в остальном милейший человек.

Для меня шанс тренироваться в его группе – бесценный опыт. Его школа, его спортсмены – лучшие. Лиза Туктамышева и вовсе моя ролевая модель, она столько лет остается фигуристкой топового уровня, восхищаюсь ей».

Кимми Репонд на сборе в «Юбилейном»

В Петербурге швейцарка бывала и раньше – ребенком ездила туда на подкатки и за частными уроками музыки.

Но после тренировок в «Юбилейном» оставалось время и на прогулки по городу: в соцсетях Кимми опубликовала фотографии достопримечательностей Петербурга.

Через год на юношеском чемпионате мира Репонд стала 7-й – лучшей из всех европейских фигуристок. Ее прыжковую технику отмечала и гуру швейцарского фигурного катания – Дениз Бильман (это в ее честь назван один из типов ледовых вращений):

«У Кимми невероятно быстрая и при этом очень надежная крутка. Ее тройные прыжки выглядят легкими и стабильными. А еще у нее очень элегантное катание, на нее приятно смотреть».

«Фигурное катание и работа моделью похожи: примеряешь разные образы, переодеваешься в нарядные платья перед публикой»

Репонд не нужно привыкать к вниманию: уже несколько лет съемки (и речь не про трансляции соревнований) – обычная часть ее жизни. Кимми появляется на обложках журналов и в рекламных кампаниях швейцарских брендов, и спорту, по ее словам, это совсем не помеха:

«Фигурное катание и работа моделью, на самом деле, довольно похожи: на короткое время ты примеряешь разные образы, переодеваешься в нарядные платья и работаешь перед публикой».

Правда, долгая карьера в модельном бизнесе Репонд не привлекает: она хочет поступить на медицинский факультет и стать врачом. Серьезный выбор для дочери адвоката (мама) и бизнесмена (папа).

Произвольная программа у женщин стартует 28 января в 14:00 мск. Поболеете за Кимми?

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2023

Эспоо, Финляндия

Короткая программа

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 69,81

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 67,85

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 63,83

4. Ольга Микутина (Австрия) – 62,78

5. Екатерина Куракова (Польша) – 61,81