«С новой формой я сроднилась: и флаг, и куртка – это мое». Наша фигуристка катает за Грузию, но живет в России

Сборная России по фигурному катанию пропускает серию Гран-при ISU, но без наших – причем на заметных ролях – там все равно не обошлось.

Анастасия Губанова, представляющая Грузию, претендует на выход в Финал. После бронзы в Шеффилде ей требуется серебро на стартовавшем этапе в Эспоо (бронза тоже может устроить, но тогда надо считать дополнительные показатели).

До прошлого года Губанова выступала за Россию, без громких успехов. Поступило предложение от грузинской федерации, ковидная пауза сыграла на руку – и переход согласовали без видимых проблем. Осенью 2021-го она вышла на первые соревнования под новым флагом. Тогда на «челленджере» Finlandia Trophy осталась 5-й – весь пьедестал заняли российские девушки. Но в этом сезоне Губанову (в отсутствие наших) относят к фавориткам чемпионата Европы.

В форме сборной Грузии Анастасия съездила на Олимпиаду (11-е место) и стала 6-й на ЧМ, добыв стране две квоты на этот год. Переход получился взаимовыгодным: Грузия получила топ-спортсменку, а Анастасия – важную (особенно сейчас) возможность ездить по главным стартам.

При этом Губанова по-прежнему живет и тренируется в России – в группе Евгения Рукавицына, рядом с Дмитрием Алиевым, Макаром Игнатовым и другими.

Корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева встретилась с Губановой на Гран-при Финляндии.

– В начале осени ходили разговоры, что твое участие в Гран-при под угрозой – из-за травмы ноги. Как здоровье?

– Да, действительно, весь прошлый сезон меня тревожила травма голеностопа, я каталась на обезболивающих, и это чудо, что удалось выступить на таких важных стартах.

Весной мы поставили программы на новый сезон и после этого занялись здоровьем. Меня положили в больницу в Петербурге, сделали операцию, но она не помогла – проблема с ногой никуда не делась. Пришлось проходить дополнительный курс уколов – и травма утихла. Но сказать, что она совсем исчезла, не могу – беспокоит по-прежнему, и это, конечно, немного нервирует.

– Дело в ботинке?

– Да нет, это очень старая история – я с ней мучаюсь уже лет пять точно. Наверное, дело просто в нагрузках. Сначала болело не сильно, я и внимания толком не обращала. Но потом, видимо, случился накопительный эффект и пришлось обращаться к врачам.

– Страшно было выпасть из рабочего процесса? Ты стала 6-й на чемпионате мира – карьера на взлете.

– Очень. После операции пришлось практически заново учиться ходить. А первый раз на лед я вышла только на летних сборах в Кисловодске.

То есть представьте: все уже активно готовятся к сезону, а мне даже стоять на льду больно. На сборах же главное – набрать хорошую физическую форму, а я просто раскатывалась, вообще не прыгала, и мысли, если честно, в голову лезли самые мрачные. Понятно, что сдаваться я не собиралась и готова была на все, чтобы войти в сезон в нормальном состоянии.

***

– Прошлый сезон у тебя был очень удачным, каково это – попасть на главные старты жизни?

– Да, прошлый сезон получился невероятным, столько всего произошло. Конечно, больше всего эмоций от Олимпиады. Да, из-за травмы было очень нелегко, но и опыт я получила уникальный. Правду говорят, что Олимпийские игры ни на что не похожи.

Обычно на стартах ты чувствуешь нервозность, конкуренцию. А в Пекине я вдруг почувствовала, что мы все – большая дружная семья, атмосфера была очень теплая, выступать вообще одно удовольствие. Самое удивительное – что я совсем не волновалась, хотя казалось бы, такой ответственный старт.

– Какие чувства, когда в честь тебя поднимают грузинский флаг? Чувствуешь ли ты уже принадлежность к Грузии?

– Ну, во-первых, я наконец съездила туда и посмотрела на все собственными глазами. Погуляла по Тбилиси – как же красивый город! – поела вкусной грузинской еды. Страна невероятная, с такой архитектурой, а Тбилиси и вовсе ни на что не похож – я подобного не видела.

С формой я уже сроднилась, это прямо мое – и флаг, и куртка. Испытываю только гордость и радость, что выступаю за эту страну. В Тбилиси вот на днях открыли первый большой каток – и если федерация скажет, при первой возможности поеду туда. И на сборы, и мастер-классы проводить.

– На турнире в Финляндии вы с Морисом Квителашвили выводили друг друга на старт и очень мило сидели вместе в КиКе. Как так вышло?

– Мы оба приехали туда без тренеров. Сели, поговорили и решили, что это хорошая идея, так помочь друг другу. Получился очень интересный опыт для меня, кстати. Я ведь никогда за бортиком на таких турнирах не стояла. Оказалось, что это довольно тяжело морально – сильно нервничаешь. Но интересно и непривычно.

А вот когда Морис меня выводил, было здорово. И поддержку чувствуешь, и спокойнее как-то. Важно видеть за бортиком родного человека.

– Этот сезон для сборной Грузии выдался непростым: один за другим в Европу с привычных российских катков уезжают твои коллеги по сборной. Есть ощущение, что ты следующая?

– Я очень надеюсь, что мне удастся остаться дома, в Петербурге. Там и родители, и тренеры – не хочется уезжать. Все налажено – и с рабочим процессом, и костюмы я шью уже много лет в одном и том же месте. Но понятно, что если так сложатся обстоятельства, то придется что-то придумывать.

Первый раз эти разговоры всерьез пошли в октябре, мы даже думали остаться в Европе после того турнира в Финляндии. Наши парники – Настя Метелкина с Даниилом Паркманом – так и сделали, а я смогла вернуться домой

– Какую-то конкретную школу теоретически рассматриваешь? К Морису в Энью или, может быть, в Германию?

– Нет, так конкретно пока не думали. Ну и даже если это произойдет, я все равно останусь на связи с Евгением Рукавицыным, мой тренер – он.

– Со всеми нынешними обстоятельствами из Петербурга довольно сложно ездить на международные старты.

– Да, это каждый раз головоломка, но дома все равно легче. Никакая сложная дорога на соревнования это не перевесит. Лучше я сутки буду добираться до турниров, чем уеду из Петербурга.

Мне важно и тренироваться, и жить дома, я очень домашний человек. И город я очень люблю, можно сказать, что я настоящий питерский патриот. Да, опыт жизни за границей может оказаться интересным – но честное слово, если удастся этого избежать, я буду счастлива.

***

– А когда ты переехала в Петербург?

– Я родилась в Тольятти. В детстве много болела, у меня была сильная аллергия – и врачи посоветовали родителям отдать меня в спорт. Выбор был между лыжами и фигурным катанием. Ну и решили, что более женственный вид спорта для девочки лучше. Сначала я каталась в группе здоровья – пришла же исключительно за физкультурой. А потом появились какие-то результаты, и тренеры в Тольятти сказали, что надо двигаться дальше, искать более сильную группу.

Так я в 4,5 года года оказалась в Петербурге. Родителям пришлось все бросить, менять всю жизнь и переезжать вместе со мной. Мама вообще в меня верит и поддерживает: по большому счету то, что я выросла профессиональной спортсменкой – ее заслуга.

В Петербурге я начала заниматься в Академии фигурного катания и почти сразу попала в группу Ангелины Туренко. В ее группе я занималась 10 лет. Но параллельно лет с пяти всегда ходила на дополнительные занятия к педагогам из Вагановского училища – так что моя хореографическая подготовка оттуда.

– Ангелина Туренко сейчас как раз тренирует в Энье, в Академии Лоренцо Магри. Обсуждали с ней вопрос потенциального перехода?

– Нет, до этого пока не дошло. Мы с ней в хороших отношениях, когда видимся на соревнованиях – общаемся. Но никаких конкретных разговоров про мое будущее не было. Тут такое дело: если будет принято решение о моем отъезде, я поеду куда скажут, от меня это не сильно зависит.

– К вам в Петербург недавно из Италии как раз вернулась Маша Талалайкина. Как у нее дела?

– Да, она вернулась к нам на каток, мы с ней тренируемся на одном льду, общаемся. Маша пока набирает форму, много занимается – и очень рада, что вернулась домой.

– В прошлом году у тебя был международный дебют, а в этом ты уже претендент на медали больших стартов – на том же Евро одна из фавориток. Сложно это?

– Конечно, это чувствуется. Но не могу сказать, что на меня это давит. Наоборот, окрыляет. Хотя я стараюсь об этом не думать, и мысли об этом гнать подальше. Надо абстрагироваться и кататься чисто. Будет хороший прокат – будет результат. Главное – просто сделать то, что я умею

– Сейчас ты выходишь на соревнованиях в сильнейшей разминке – есть понимание, что надо усложнять контент?

– Конечно, я же вижу, что вокруг происходит. Программы усложнять надо, хотя мы с тренером это пока не обсуждали конкретно. Но не думаю, что Евгений Владимирович будет против, если я предложу ему усложнить контент, хаха. Пока задача – катать чисто и показывать эмоции. Мне важно не просто красиво кататься, а проживать историю на льду, поэтому у меня часто в программах такие маленькие киносценарии почти.

– В фигурном катании последнее время много внимания уделяют вопросу здоровых отношениях с едой и весом. Тебя эта проблема как-то коснулась?

– Да, в переходном возрасте я намучилась. В 14 лет меня накрыл пубертат – начались проблемы с весом, я поправлялась, кажется, даже от воды. Ну, как со всеми это и происходит, по сути. Три года я боролась и страдала – какие только диеты ни пробовала, ничего не помогало.

То есть я понимала, что надо переждать, что со временем все наладится, надо только потерпеть. Но когда ты катаешься на стартах с такой высокой конкуренцией, как были тогда у меня, очень тяжело не отчаиваться. И действительно, прошло время – вес стал уходить, все пришло в норму. И уже года полтора я себя ни в чем не ограничиваю, ему, что хочу. А вес держится.

– Следишь ли ты за российским Гран-при?

– Да, если время есть, обязательно смотрю, это же интересно. Особенно внимательно слежу за выступлениями наших ребят из группы – мальчики просто молодцы, я болею за них и очень переживаю. У нас на катке классная атмосфера, дружная – все здорово общаются, иногда вместе куда-то ходим. Это мой дом – и мне там очень хорошо.

Фото: Gettyimages.ru/Joosep Martinson – International Skating Union, Harry How; Instagram/nastya_gubanchik