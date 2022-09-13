«Мне говорили, что сейчас не стоит ездить в Россию. Но там живут дорогие мне люди». Самый высокий фигурист мира – русский итальянец

Итальянский фигурист Николай Мемола – герой третьего этапа Гран-при среди юниоров (золото в Риге). А вместе с серебром в Остраве он первый – и пока единственный – гарантировал себе выход в декабрьский финал.

Это имя для нашего зрителя новое, хотя и звучит не по-чужому: 18-летний Мемола связан с Россией гораздо крепче, чем можно предположить. А еще его рост в профайле ISU – 195 см: гигантские цифры для фигурного катания, тем более для одиночника, прыгающего квады (об этом тоже расскажем).

• Мама Николая (она же его тренер) – россиянка Ольга Романова, фигуристка питерской школы и ученица Алексея Мишина.

Романова закончила институт Лесгафта, более того – Мишин называет ее любимой студенткой: «Оля – одна из умнейших моих выпускниц. Она дважды победительница всесоюзного конкурса по педагогике и физиологии. Самая талантливая студентка того потока».

В 1993-м Романова вышла замуж за итальянца и переехала на север Италии, где устроилась тренером на местный каток. Двоих детей, родившихся уже в Монце, естественно, отдала в фигурное катание. Благо, до Бергамо, где тренирует мама, – полчаса езды.

Семья Мемола

• Сначала успеха добилась старшая дочь Анна – она даже добралась до крупных международных турниров. Но потом ее карьера пошла на спад, а вот Николай, напротив, начал обыгрывать сверстников.

«У моих детей не было варианта не попасть в фигурное катание – я же целыми днями на катке, куда им деваться? Николай, кстати, начал кататься довольно поздно – лет в 8, но ему сразу очень понравилось. Может, дело в том, что до этого он на льду просто играл. Он же практически рос на катке – а я его не заставляла и не давила. А потом он вдруг решил, что хочет заниматься этим всерьез», – рассказала Sports.ru Ольга Романова.

Кстати, на каток, где занимаются Ольга и Николай, часто заезжает Каролина Костнер – она живет недалеко от Бергамо. Костнер сейчас консультирует итальянских сборников, поэтому в школе IceLab ее видят регулярно.

Николай Мемола и Каролина Костнер

• И у Ольги, и у Николая два паспорта – итальянский и российский, Николай понимает русский язык и неплохо на нем говорит, но на тренировках они общаются по-итальянски.

«Да, на катке мы чаще говорим на итальянском, потому что на льду же находимся не только вдвоем – я и других детей тренирую. Но иногда и по-русски можем что-то друг другу сказать. Когда приезжаем на лето тренироваться в Петербург – там уже все по-русски, конечно».

Интервью Sports.ru Николай тоже начинает на русском, но потом все же просит перейти на английский – так быстрее и привычнее.

Тренировки у гения Мишина: рядом Туктамышева и Коляда, а еще – супердевушка Соня Самодурова

– В Петербург мы с мамой ездим каждый год – она оттуда родом. То, что у меня есть и российский паспорт, помогает избежать визовых сложностей, особенно сейчас. Приезжаем мы на полтора-два месяца и обязательно занимаемся на катке у Алексея Мишина. Я вообще считаю, что он лучший тренер всех времен и народов. Он же Профессор.

Мои тренировки в «Юбилейном» – редкое везение, ведь там занимаются и Елизавета Туктамышева, и Михаил Коляда, для меня такая честь кататься с ними на одном льду. Вот разладилось у тебя что-то, нет настроения кататься; а ты выходишь к ним на каток, видишь, как они пашут, – и все, настроение сразу меняется.

Так что я ездил, езжу и буду ездить к Профессору Мишину. Он мне как семья, там, можно сказать, мой второй дом. Он знает меня с детства, потому что они очень дружны с моей мамой. Алексей Николаевич, спасибо вам большое за возможность тренироваться в вашей школе. Это огромная честь.

– Над чем ты работаешь вместе с Мишиным? С чем он тебе помогает?

– Да со всем, это же Мишин, он гений. Причем я сейчас не только о фигурном катании – он очень мудрый человек и в жизни. Он всегда готов дать совет и поддержать, причем делает это так виртуозно. Казалось бы, одна фраза, а тебе сразу легче.

Однажды я совсем опустил руки, у меня ничего не получалось – Мишин подошел ко мне и, нет, стал не ругать, а разговаривать. Спрашивает: «Ты зачем пришел на тренировку? Мог бы дома остаться. Вышел на лед – катайся, нечего время разбазаривать». И все, с тех пор я на катке максимально сфокусирован и сосредоточен, ни на что не отвлекаюсь.

Николай Мемола в лагере Алексея Мишина

Я обожаю «Юбилейный» – это лучшее место для тренировок. Там и сам каток суперский, и работает на нем потрясающая команда. В первую очередь, жена Мишина – Татьяна Николаевна, она уникальная, а еще Татьяна Прокофьева, Соня Самодурова (чемпионка Европы-2019 – Sports.ru) ...

– Что скажешь про тренера Софью Самодурову?

– Она на катке каждый день, работает со всеми ребятами группы Мишина. Она очень классная, а самое ценное – она же недавно сама была спортсменкой высокого уровня, поэтому ей есть что сказать и посоветовать. Соня супердевушка – умная, чуткая и опытная.

– Ты в «Юбилейном» по-русски на тренировках общаешься?

– Да, конечно. А так как я провожу там достаточно долгое время, то у меня получается летняя языковая школа плюс ко всему, ха-ха. Жалко, что потом за сезон я немного теряю русский, ведь дома мы говорим по-итальянски, да и на катке тоже.

Так что я просто счастлив, что у меня есть такая возможность. Да, конечно, сейчас все непросто, я очень опечален из-за происходящего на Украине. Но мы с мамой все равно не отменили нашу поездку в Петербург.

Знаете, все вроде бы говорят, что спорт вне политики, но на деле это не так. Наше решение не все поняли и поддержали – мне говорили, что не стоит сейчас ездить в Россию, но я ведь езжу туда по личным причинам, это нужно мне самому, я не демонстрирую никакой публичной позиции. Там живут дорогие мне люди: Мишин – мой любимый тренер, он не имеет никакого отношения к происходящему».

«Термоядерная смесь русской студентки и итальянского мачо породила удивительную закваску». Мишин – об ученике, который временами лучше Коляды

Чувства Мемолы к Мишину, похоже, взаимны – Профессор говорит про итальянского ученика с нежностью и в интервью Sports.ru сулит Николаю большое будущее:

«Коля долго и сложно шел к этому успеху. Его рост – конечно, не шутки. Добавьте сюда определенные сложности с начальным обучением, которые у него были в Италии. Термоядерная смесь русской студентки и итальянского мачо породила вот эту удивительную закваску – которую мы увидели на верхней ступени пьедестала в Риге.

Когда он катается у нас в Петербурге на одном льду с Лизой Туктамышевой, Михаилом Колядой, Евгением Семененко – то есть с призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира – он, может, в чем-то выглядит даже лучше них. А еще он очень душевный человек, он просто притягивает к себе людей.

У него были проблемы с четверными прыжками – мы определили, в чем дело, и ситуацию исправили. Я думаю, что в ближайшем будущем он составит серьезную конкуренцию сильным спортсменам из его сборной, потому что если говорить об эмоциональной составляющей – то таких ребят мало не то что в Европе, даже и в мире.

Но знаете, главный автор успеха Николая – его мама. Именно ее надо благодарить, без нее бы просто ничего не было. Она – тот кормчий, который блестяще провел сына и ученика по этому тернистому пути».

ISU утверждает что рост Мемолы – 195 см. Уточняем.

– Ну, когда я последний раз мерил – было действительно 195 см, но с тех пор, мне кажется, я еще подрос, на сантиметр точно. Когда летаю, стараюсь урвать ряд с дополнительным местом для ног, иначе тяжело приходится.

– А размер ноги?

– 46. И да, слава богу, коньками меня снабжает Edea, так что я могу вообще не брать в голову, где они берут такой размер ботинок, ха-ха.

– Насколько сильно это влияет на прыжки? Спортсменов такого роста много в теннисе или баскетболе, а в фигурном катании это редкость.

– Рост – совсем не главная моя проблема, я уже научился не обращать на это внимание. Я очень резко вытянулся, и пришлось адаптироваться. Тут опять же не обошлось без профессора Мишина, он очень помог советами. Ты, говорит, просто перестань об этом думать; ну высокий ты, и что теперь? Постарайся не прыгать со всей силы, заходи на прыжок по-умному, не вкладывая в него столько энергии.

И меня как-то отпустило. Да, квады с моим ростом – штука непростая, потому что когда у четверного прыжка «летит» ось, то есть разница – происходит это с двухметровым спортсменом или с фигуристом пониже.

– И как обстоят дела с четверными сейчас?

– Я прыгаю четверной сальхов – да, пока только на тренировках, но он у меня есть. В программу вставлять еще не готов, не хочу рисковать тем, что из-за этого развалится прокат. Алексей Николаевич, естественно, и с этим мне помогал, мы много работали над квадами летом.

Но я отдельно хочу отметить работу моей мамы. После прошлого чемпионата Европы сальхов у меня вдруг пропал, ну вот разучился и все. И моя очень терпеливая мама помогла не отчаяться, а спокойно продолжить работу. Я страшно ей благодарен, она так верит в меня и всегда поддерживает. Если бы не мама – я сейчас не стоял бы здесь и не давал вам это интервью. Она сильная – и заряжает меня этой силой.

Кстати, обе программы этого сезона я поставил сам – да, конечно, мы потом их оттачивали с профессиональными постановщиками, но изначальная идея – моя.

Музыку тоже всегда выбираю сам – я вообще не понимаю, как можно кататься под композицию, которую тебе принес тренер. Ты же должен чувствовать, что катаешь. Тебе даже может вполне нравиться то, что тебе предложили – но все же это не то же самое, что самостоятельный выбор. Вот я катаю короткую под Рахманинова – и чувствую его всем сердцем. Я мечтал о программе под Рахманинова давно – лет 6 точно. Но до него надо было дорасти. И в этом году я вдруг понял: время пришло, готов.

– Ты вышел в финал Гран-при, что дальше? Чемпионат Европы?

– Туда надо сначала попасть, у нас ведь очень сильные ребята в сборной. Для меня огромная честь соперничать с ними. Когда Даниэль (Грассль – Sports.ru) прыгает квады, это сильно мотивирует. Так что надо стабильно выступать по сезону, наращивать рейтинг внутри страны, хорошо выступить на чемпионате Италии – и тогда все возможно.

Да, я выиграл на этапе – хоть и с не совсем чистым прокатом. Но вот дальше уже придется катать без ошибок. Прошлый сезон я закончил четвертым в национальном рейтинге, посмотрим, что будет в этом.

Фото: Gettyimages.ru/Joosep Martinson – International Skating Union; instagram.com/nikolajmemola