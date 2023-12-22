«Барселона» победила худшую команду Ла Лиги только благодаря угловым. Это как?

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«Барселона» уже сгоняла в США и сыграла товарищеский матч, но мы вернемся к делам Ла Лиги. Там команда Хави наконец-то победила после трех потерь очков подряд (два поражения и одна ничья). Неудачная серия прервалась на «Альмерие», последней команде чемпионата (ноль побед в этом сезоне).

Игра получилась очень характерной для нынешней «Барсы»: большой перевес в контроле мяча (65%) и территории (79,2%, 68 – 16 по касаниям в чужой штрафной), большое количество созданных моментов (3,91 xG, 5 явных голевых моментов, 30 ударов – 24 из штрафной), но не всегда эффективное завершение и глупые ошибки в обороне.

«Альмерия» вышла играть с пятеркой защитников, хотя обычно использует четверку. Ход понятен: гости хотели создать численное равенство против атакующей пятерки «Барселоны». Выше была линия из четырех футболистов и один Лео Баптистао на острие.

В определенных эпизодах схема могла ситуативно трансформироваться во что-то, напоминающее 4-4-2. Аррибас вместе с форвардом вынуждал игроков «Барселоны» направлять мяч на фланг, а крайний защитник Посо поднимался для сохранения компактности всего блока.

«Барселона» была вынуждена обходиться без большого количества ключевых игроков центра поля (Гави, Френки, Педри), поэтому часто стандартная схема в позиционной атаке 3-2-5 переходила на шестерку в последней линии: либо один из опорных полузащитников (Гюндоган, Роберто) шел выше, либо Канселу поднимался по флангу.

Один из трех центральных защитников «Альмерии» мог спокойно выдергиваться из линии и идти за своим оппонентом по полуфлангу, а сзади оставалась четверка. Например, здесь Чуми последовал за Феликсом на чужую половину поля.

Надежда команды Гаиска Гаритано сводилась к возможным контратакам и ошибкам в обороне «Барсы». А они случаются на стабильной основе в каждом матче каталонцев. В эпизоде с первым голом сначала Фермин Лопес отдал неудобную передачу в верховую борьбу, которую проиграл Феликс, а дальше ни Бальде, ни Феликс не смогли перекрыть коридор для паса.

Опасный эпизод начался именно с этого – дальше Араухо не смог грамотно обработать мяч, и «Барселона» пропустила на ровном месте.

Второй гол – еще более странный момент. Пенья и Араухо не смогли разобраться, кто должен играть в мяч при подаче в штрафную со штрафного. В таких ситуациях вратарь, который выходит на мяч и планирует его забирать, должен крикнуть об этом, предупредив партнеров. Ни на одном из повторов я не увидел, чтобы Пенья как-то сообщал о своем намерении.

Если это так, то в первую очередь виноват Иньяки. В таких ситуациях очень важна сыгранность и отлаженное взаимопонимание, которого у Пеньи с защитниками по естественным причинами еще нет.

Фактически «Барселона» пропустила два гола из ситуаций, где вообще не было никакой опасности, и рисковала снова потерять очки. Еще был сейв Пеньи после удара из убойной позиции, когда «Альмерия» могла сравнять счет.

Проблема нынешней «Барсы» отчасти в том, что команда забивает намного меньше, чем создает (уже недобрали больше 9 мячей), а пропускает тогда, когда к этом даже нет особых предпосылок. В этом сезоне Ла Лиги каталонцы уже пропустили больше, чем в прошлом (21 против 20).

Араухо: проблемы в обороне (что?) и прогресс на мяче

В последних матчах к Араухо много (особенно по его меркам) вопросов в плане оборонительных действий. Отчасти я разделяю мнение, что повреждение и маска могут мешать в некоторых эпизодах.

Но при этом Рональд прогрессирует в действиях на мяче. Недавно уже описывал несколько конкретных моментов. Против «Альмерии» у Араухо тоже были эпизоды, когда он выполнял более сложные передачи, которые помогали развивать атаку. Здесь нашел Гюндогана между линиями.

Здесь отдал Бальде на свободное пространство. Араухо – лучший в матче по продвигающим передачам (15) и второй по очкам ожидаемой угрозы (0,24).

При этом в некоторых ситуациях чрезмерное желание «Барселоны» использовать свободное пространство за спинами защитников соперника начинает меня напрягать. В матче с «Валенсией» команда Хави активно этим пользовалась. Против «Альмерии» тоже были подобные эпизоды.

Дело не в том, что эти эпизоды не привели к чему-то опасному, теоретически они могут заканчиваться голом. Просто дело в том, что это плохо влияет на развитие позиционного футбола. Во-первых, решение сделать длинную передачу всегда проще и не такое интеллектуальное. Во-вторых, это означает, что у игрока нет вариантов для кроткой передачи, а это уже говорит о неправильной структуре.

В общем, я в таком подходе вижу очень большой вред, особенно на длинной дистанции, когда это может стать привычкой – вместо исправления структуры или поиска более сложных решений футболисты будут просто закидывать мяч в свободное пространство.

Новые угловые «Барселоны»: Гюндоган и Рафинья поменялись местами. Сработало

«Барселона» впервые с 2018 года забила два гола после угловых в одном матче. Команда Хави имела парадоксально большое количество моментов после стандартов. Плюс было много ситуаций, когда эпизод не закончился ударом, но игрок «Барсы» спокойно встречался с мячом в штрафной.

Поменялось привычное расположение подающих. Обычно Гюндоган (правша) подает слева, а Рафинья (левша) – справа. Но против «Альмерии» было наоборот. А это уже совершенно другая траектория полета мяча: он закручивается не в створ, а от ворот.

К тому добавим странные действия гостей при стандартах у своих ворот. Например, здесь Роберто совершенно один ждет подачи. Эпизод закончился опасным ударом.

В эпизоде с первым голом Гюндоган подал на Араухо, который выиграл верховое единоборство и пробил п воротам, Рафинья оказался на добивании.

Во втором – уже Рафинья выполнял подачу. Самым распространенным вариантом – была подача на ближнюю (бразилец несколько раз так находил Левандовкси), но здесь открылся Роберто. Из-за того, что мяч и Серджи двигались навстречу друг другу и получилось создать такой момент.

В общем, угловые «Барселоны» в прошлом матче точно заслуживают отдельного внимания. При этом «Барса» много создавала и с игры. Например, после прессинга. Здесь запрессинговали соперника на фланге и создали убойный момент для Левандовски.

Решающий гол пришел после того, как футболисты «Альмерии» по цепочки опоздали к эпизоду. Сначала никто не накрыл Канселу, он отдал свободному Гюндогану. Затем Эдгар Гонсалес выдвинулся на Илкая, свободу получил Левандовски. Дальше Монтес стал подниматься на поляка, оставив пространство для Роберто, на которого Левандовски и перебросил мяч.

***

После матча Хави сказал, что это не лучшая «Барселона» в истории и нынешняя команда далека от 2010 года даже на индивидуальном уровне. Также тренер выделил тот факт, что в прошлом сезоне «Барса» выигрывала больше за счет агрессии и духа на футбольном поле. Я не буду полностью пересказывать все его слова, но ключевые идеи понятны.

И здесь у меня есть вопросы к его фразам. Во-первых, не очень хорошая идея говорить, что команда далека от идеала и сильно уступает по индивидуальному уровне образцовому варианту. Понятно, что это так, но не уверен, что нынешний состав это хорошо воспримет. Во-вторых, запредельный настрой и качество футбола – это не взаимоисключающие понятия, они вполне могут и должны быть совмещены.

В общем, высказывания Хави в последнее время меня немного пугают. Очевидно, что давление его сильно напрягает, а из-за отсутствия большого тренерского опыта ему достаточно сложно с ним справляться. И зачастую эта неуверенность может передаваться игрокам. Сейчас будет рождественская пауза. Возможно, «Барселоне» она пойдет на пользу.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros