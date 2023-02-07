Аргентинец раскрашивает произведения искусства в цвета «Бока Хуниорс». Есть даже «Иван Грозный» Репина

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Называет это «бокартом».

Благодаря цифровому искусству появилось множество художников, создающих работы с нуля или черпающих вдохновение из произведений прошлого, используя фотошоп для интерпретации классических творений.

Знакомьтесь: аргентинский публицист Бруно Аканфора, который зажигает в соцсетях, где делится созданием «бокарта». Это слово было придумано им для обозначения интервенций всемирно известных произведений искусства с цветами и символами «Бока Хуниорс».

Как возникает каждый «бокарт»?

Аканфора уже 11 лет живет в Лос-Анжелесе и с энтузиазмом рассказывает о проекте: «Идея возникла во время пандемии, когда я долго находился дома. Однажды в шутку взял известное изображение, покрасил его в цвета «Бока Хуниорс» и разместил в соцсетях. Это было отлично воспринято людьми, и я начал делать больше картин, чтобы переосмыслить события футбольной команды через произведения искусства».

38-летний публицист, работающий креативным директором рекламного агентства в США, объясняет популярность «бокартов»: «Хоть для меня это всего лишь хобби, это деятельность, которой я занимаюсь очень серьезно, и выполняю ее с любовью. Читатели искренне ждут моих «бокартов» и даже в личных сообщениях присылают мне предложения для новых работ», – объясняет он.

Аканфора получает около трех сообщений в день с рекомендуемыми картинами, но предпочитает подбирать их самостоятельно, таким образом поддерживая темп публикации одного «бокарта» в неделю.

Иногда его работы вызывают противоречивую реакцию. Например, Аканфора получил критику за то, что изобразил Христа (картина Ивана Крамского — «Христос в пустыне») в цветах «Бока Хуниорс».

Теперь он предпочитает не обращаться к религиозным темам или ситуациям, которые могут быть восприняты неоднозначно. «Мир искусства настолько разнообразен, и в нем так много ситуаций, что я предпочитаю ориентироваться, думая об истории, стоящей за каждой картиной, и о том, как я могу связать ее с событиями, которые происходят в команде», – поясняет он.

Самым успешным «бокартом» он считает переделанную картину «Свобода на баррикадах» французского художника Эжена Делакруа.

Смотрим лучшие работы

С хобби Аканфора чувствует себя ближе к Аргентине, несмотря на расстояние. Поэтому планирует продолжать рисовать «бокарты», как способ оставаться на связи со страной. «Секрет роста – в постоянстве, потому что я всегда стараюсь совершенствоваться и обращаться к разным художникам, таким как Фернандо Ботеро и Рене Магритт», – говорит публицист.

«Иван Грозный и сын его Иван», Илья Репин

«Продавец ковров», Жан-Леон Жером

«Святой Иероним в медитации», Караваджо

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

«Марс и Венера», Жан-Франсуа Лагрене

«Санта Барбара», Джованни Баттиста Сальви

«Свидание», Джон Годвард

«С чего начинается любовь», Артур Сарнофф

«Поцелуй», Франческо Айец

«Ловля цыплят», Уильям Сидни Маунт

«В римской остерии», Карл Генрих Блох

«Мальчики в Венецианском канале», Людвиг Пассини

«Портрет карлика», Хуан ван дер Амен

«Кругосветное путешествие», Андре Анри Даргелас

«Автопортрет», Жозеф Дюкре

«Старый жилец», Луиз Дюбро

«Дедушка и внук», Альберт Анкер

«Портрет мадам Рекамье», Франсуа Жерар

«Флирт», Эжен де Блаас

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Фото: instagram.com/estoesbocart