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Аргентинец раскрашивает произведения искусства в цвета «Бока Хуниорс». Есть даже «Иван Грозный» Репина

Бока Хуниорс Бока Хуниорс
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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Называет это «бокартом».

Благодаря цифровому искусству появилось множество художников, создающих работы с нуля или черпающих вдохновение из произведений прошлого, используя фотошоп для интерпретации классических творений.

Знакомьтесь: аргентинский публицист Бруно Аканфора, который зажигает в соцсетях, где делится созданием «бокарта». Это слово было придумано им для обозначения интервенций всемирно известных произведений искусства с цветами и символами «Бока Хуниорс».

Как возникает каждый «бокарт»?

Аканфора уже 11 лет живет в Лос-Анжелесе и с энтузиазмом рассказывает о проекте: «Идея возникла во время пандемии, когда я долго находился дома. Однажды в шутку взял известное изображение, покрасил его в цвета «Бока Хуниорс» и разместил в соцсетях. Это было отлично воспринято людьми, и я начал делать больше картин, чтобы переосмыслить события футбольной команды через произведения искусства».

38-летний публицист, работающий креативным директором рекламного агентства в США, объясняет популярность «бокартов»: «Хоть для меня это всего лишь хобби, это деятельность, которой я занимаюсь очень серьезно, и выполняю ее с любовью. Читатели искренне ждут моих «бокартов» и даже в личных сообщениях присылают мне предложения для новых работ», – объясняет он.

Аканфора получает около трех сообщений в день с рекомендуемыми картинами, но предпочитает подбирать их самостоятельно, таким образом поддерживая темп публикации одного «бокарта» в неделю.

Иногда его работы вызывают противоречивую реакцию. Например, Аканфора получил критику за то, что изобразил Христа (картина Ивана Крамского — «Христос в пустыне») в цветах «Бока Хуниорс».

Теперь он предпочитает не обращаться к религиозным темам или ситуациям, которые могут быть восприняты неоднозначно. «Мир искусства настолько разнообразен, и в нем так много ситуаций, что я предпочитаю ориентироваться, думая об истории, стоящей за каждой картиной, и о том, как я могу связать ее с событиями, которые происходят в команде», – поясняет он.

Самым успешным «бокартом» он считает переделанную картину «Свобода на баррикадах» французского художника Эжена Делакруа.

Смотрим лучшие работы

С хобби Аканфора чувствует себя ближе к Аргентине, несмотря на расстояние. Поэтому планирует продолжать рисовать «бокарты», как способ оставаться на связи со страной. «Секрет роста – в постоянстве, потому что я всегда стараюсь совершенствоваться и обращаться к разным художникам, таким как Фернандо Ботеро и Рене Магритт», – говорит публицист.

«Иван Грозный и сын его Иван», Илья Репин

«Продавец ковров», Жан-Леон Жером

«Святой Иероним в медитации», Караваджо

«Девушка с жемчужной сережкой», Ян Вермеер

«Марс и Венера», Жан-Франсуа Лагрене

«Санта Барбара», Джованни Баттиста Сальви

«Свидание», Джон Годвард

«С чего начинается любовь», Артур Сарнофф

«Поцелуй», Франческо Айец

«Ловля цыплят», Уильям Сидни Маунт

«В римской остерии», Карл Генрих Блох

«Мальчики в Венецианском канале», Людвиг Пассини

«Портрет карлика», Хуан ван дер Амен

«Кругосветное путешествие», Андре Анри Даргелас

«Автопортрет», Жозеф Дюкре

«Старый жилец», Луиз Дюбро

«Дедушка и внук», Альберт Анкер

«Портрет мадам Рекамье», Франсуа Жерар

«Флирт», Эжен де Блаас

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Фото: instagram.com/estoesbocart

23 комментария

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banchik1
О, религиозный люд и на Крамского сумел обидеться, ну что ж ты будешь делать!( Вот хлебом не корми, а дай им свои религиозные чувства задеть и почувствовать себя обиженками)
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Mountin
Стиль!
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TJ tigra
Мне понравился Христос в форме Боки))))) это оч смешно
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Роберт Дауни-средний
Ответ RaoulDuke
Сына Грозного надо было в форму Ривера облачить...
Иван Грозный узнал что его сын глор Ривера
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ivica_sprut
интересно
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Санитар-волк
Технически хорошо, но по сути - банальный паразитизм на чужом творчестве.
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garp
’Свобода на баррикадах’ - под ногами валяются два дохлых чувака в форме Ривер Плейт.
Что автора не красит.
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Max Bochkov
Ответ RaoulDuke
Сына Грозного надо было в форму Ривера облачить...
В форме "Ривера" нарисованы трупы в "Свободе, ведущей народ"...)
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Jaroslav Prokhorov
классная задумка) PS Караваджо прекрасен, любимый художник, мастер света...
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Павел Поляков
Автор
Ответ Эд
Паша, я и мои знакомые в одном согласны, что благодаря тебе и таким как ты, футболистлюбы, как все мы будем очень благодарны за подобные статьи . . . это большой труд, поверь на слово - мы ценим, перечитал ещё раз, есть куда расти, ты красавчик!!!
Эд, надеюсь ты и все кореша подписанны на мою телегу (там чаще и больше)? А за таке теплые слова отдельный респект - это лучшая мотивация для автора!
0
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Эд
Ответ Павел Поляков
Спасибо, бро! Буду стараться 💪🏻
Паша, я и мои знакомые в одном согласны, что благодаря тебе и таким как ты, футболистлюбы, как все мы будем очень благодарны за подобные статьи . . . это большой труд, поверь на слово - мы ценим, перечитал ещё раз, есть куда расти, ты красавчик!!!
+1
0
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Павел Поляков
Автор
Ответ honeycutt
«Свидание», картина Годварда Джона картина Джона Годварда, поправьте)
Спасибо, исправил!
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Павел Поляков
Автор
Ответ Эд
Автор большой молодчага! Больше оригинальных и интересных для ума статей!
Спасибо, бро! Буду стараться 💪🏻
0
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Эд
Автор большой молодчага! Больше оригинальных и интересных для ума статей!
+4
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honeycutt
«Свидание», картина Годварда Джона
картина Джона Годварда, поправьте)
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Michael Boldyrev
А зачем он Свободе на баррикадах подрисовал лицо Хасбика?
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Digger86
подобные граффити на стенах даже на картинах убого выглядят. В остальном забавно
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Павел Поляков
Автор
Ответ Семён Жуйло
Очень прикольно. Но слишком однотипно. Нужно ли сделать 100500 этих бокартов, когда после трёх совершенно понятно какие тараканы живут в голове автора.
Ну ничего! Зато все мы чуточку приобщились к искусству 😀
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Beloded2007
Ждём версию с "Чёрным квадратом" Малевича
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Семён Жуйло
Очень прикольно. Но слишком однотипно. Нужно ли сделать 100500 этих бокартов, когда после трёх совершенно понятно какие тараканы живут в голове автора.
+3
-1
+2
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Павел Поляков
Автор
Ответ RaoulDuke
Сына Грозного надо было в форму Ривера облачить...
Кстати, как вариант очень неплохо звучит!
+5
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Брехуня
Грозный с лампасами клёвый. Если бы Романцев выпучил глаза...
+3
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RaoulDuke
Сына Грозного надо было в форму Ривера облачить...
+28
0
+28
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