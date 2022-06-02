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Отпуск игроков РПЛ: Глушаков в бане, Жемалетдинов на рыбалке, Нобоа в Майами, Мамаев в Адлере

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Зачем мне солнце Монако?

Сезон в России завершился. Игроков российских клубов раскидало по разным уголкам планеты, но все они проводят свои каникулы ярко. Давайте узнаем, кто же главный по чиллу.

Футболисты-родители предпочитают проводить свободное время с детьми. Например, полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян выложил фото прогулки с дочками по набережной Адлера.

В пятизвездочном отеле Анапы отдыхает его одноклубник Данил Глебов. Он надел роскошные очки с золотым напылением немецкого бренда CAZAL и заценил европейский формат южного гостеприимства.

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос отправился домой в Колумбию, где заглянул в удивительную рыбацкую деревушку на берегу Карибского моря – Картахену. Колоритные мощеные улочки, разноцветные домики и неутихающие звуки регги – ее главные визитные карточки, но Вильмар пока оценивает барчики.

«Надену я белую шляпу, поеду я в город Анапу», – хотелось бы пропеть Андрею Мостовому, но он в таком прикиде отправился в Турцию.

В одном из самых тусовочных курортов Турции – Бодруме – обосновался полузащитник «Сочи» Артур Юсупов, где попробовал новый для себя вид спорта – вейксерф. Выяснилось, что не такое простое занятие, как кажется.

 Где-то рядом полузащитник грозненского «Ахмата» Александр Трошечкин.

Эквадорский футболист «Сочи» Кристиан Нобоа забрался дальше всех, отправившись в город, где всегда лето – Майами.

Покинувший расположение «Краснодара», но пока не расторгший контракт эквадорец Кристиан Рамирес проводит время в Италии. Сначала посетил Пьяцца-дель-Дуомо – главную площадь Милана, где недавно ликовали болельщики «россонери», взявшие золото впервые за 11 лет.

А потом поехал в один из самых посещаемых городов-музеев Италии – Пизу. Естественно, запилил стандартную фоточку со знаменитой «падающей» башней.

 Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев отправился домой во Владикавказ.

Егор Сорокин последовал примеру одноклубника и поехал проведать родных в Санкт-Петербурге. Уже успел приобрести новый гастрономический опыт в all Seasons – ресторане авторской кухни в двух шагах от Исаакиевской площади. 

«Если есть на свете рай, то это Краснодарский край», – подумал Иван Игнатьев и поехал отдыхать на водопады в Сочи.

В следующем сезоне Ивану предстоит нелегкая работа по вытаскиванию «Рубина» из ФНЛ. А пока можно и селфи с конем запилить.

Сосновый лес, протяженный песчаный пляж и Ладожское озеро, крупнейшее пресноводное озеро в Европе и второе по величине озеро России после Байкала – такими пейзажами наслаждается Сергей Петров из «Краснодара», проводящий отпуск в Карелии. 

Колумбийский футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль решил с семьей слетать в Барселону, где побывал в баре-ресторане японской кухни Salvaje Barcelona. Меню самого модного ресторана Барселоны представлено в стиле гастрономического тренда – приготовление блюд на робате, трехуровневом японском гриле. Огонь создается на основе ароматных пород дерева, таких как дуб, эвкалипт, яблоня и другие, чтобы подчеркнуть вкус каждого блюда.

Бразильский защитник ЦСКА Бруно Фукс, редко выходящий на поле, проводит отпуск в Порту-Алегри, где посетил матч родного «Интернасьонала».

Нападающий армейцев Федор Чалов, отыгравший вторую часть сезона в швейцарском «Базеле», отправился в Париж, где на велике прокатился по извилистым улочкам со своим псом породы кокапу (помесь кокер-спаниеля и пуделя).

И пока все остальные выкладывают фотографии с семьями, девушками или просто солнечными видами, железнодорожник Рифат Жемалетдинов поделился куда более оригинальным кадром, где в очередной раз показал, как сильно любит рыбачить. Улов – карп на 11,5 кг.

Бразильский защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанза посетил Дубай. Надеемся, что одна из самых высоких гостиниц мира – Бурдж Аль-Араб – произвела на него впечатление.

Наиль Умяров залетел на матч Медийной Футбольной Лиги, где вместе с Дмитрием Шнякиным прокомментировал мачт «Broke Boys» – ФК «На спорте».

Футболистам московского «Спартака» пока не до отпускных фото – ведь они только на днях взяли Кубок России. А вот у чешского легионера Алекса Крала выступающего на правах аренды за «Вест Хэм», времени побольше. Он женился. Избранницей 24-летнего футболиста стала Маркета Гавличкова.

Примеру Крала последовал лучший ассистент российской Премьер-Лиги – Антон Зиньковский. Избранницей 26-летнего футболиста «Крыльев Советов» стала Камилла Бекетова, с которой он познакомился в Новороссийске «5-6 лет назад». Фото Антон сопроводил подписью: «Сегодня поженились. Кто пробовал? Какие подводные камни?»

Нападающий «Урала» Кирилл Колесниченко чиллит в турецком Сиде. В завершившемся сезоне он не отметился результативными действиями, но в 17 лет британское издание The Guardian включило его в список 60 лучших молодых игроков мира 2000 года рождения. Ждем.

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков – давний фанат бани и готов из нее не вылазить весь отпуск. Шутит, что подумывает над сетью бань «Глушаковские» с бесплатным входом для жен. Вот и в отпуске его пропаривает в две руки супруга Ксения Коваленко. А кто фотографирует, остается вопросом.

Ну и солнечный привет из Серии А. Александр Кокорин предан Монте-Карло, с видом на который и провел конец мая. Отель The Maybourne Riviera возведен в коммуне Рокбрюн-Кап-Мартен, смотрит со скал на лазурный берег и корты «Мастерса» в Монте-Карло (несмотря на название, турнир прописан именно в этой коммуне). 

В отеле 69 номеров. Изо всех виден рассвет над Кап-Мартен. Говорят, закат лучше всего смотреть прямо из мраморной ванны или хотя бы местного барчика.

Игрок «Химок» Павел Мамаев еще в 2016 году расслабляющийся вместе с Александром в Монако, подумал: «Зачем мне солнце Монако? Для чего, скажи мне, луна Сен-Тропе?». И отправился на родину к своей новой супруге Надежде Санько, покорять покрытые галькой анапские пляжи – «Кордон» и «Малая бухта».

Бонус. Первый день лета Александр Головин в компании Алексея Гасилина встречает на Алтае.

Кстати, чтобы атмосферные сюжеты не забылись, я веду Telegram-канал «Воспитанник Sports.ru». Там так же вау, как гол Зидана «Байеру» в финале ЛЧ – умноженный на 10. Что от вас? Надо выделить 30 секунд – подписаться, жахнуть по лайку, если вдруг вам такое нравится. Если нет, просто забейте.

Фото: instagram.com/horik_bayramyan; d.glebov9; wilkpo; andrey.mostovoy17; jusup8; sasha_troshechkin; cristhian_noboa; cristianramirez1994; agkatsev.s; sorokinea80; ignatev1013; seregapetrov; carrascall; bruno_fuchs; chal_f9; rifatzhemaletdinov; fernandocostanza_; umyarov11; alexkral.cz; zinaaa17; kolesnichenko.k.a; glushak8; kokorin9;

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