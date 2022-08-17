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История «Амкала» в Кубке России – супер. Такого нам не хватало

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Мнение Владислава Воронина.

Вот за такие матчи мы любим Кубки.

Всем хочется красивых сюжетов. Когда команда низшего дивизиона одолевает фаворита. Когда непрофессионал, любитель пашет так, что в отдельно взятом матче его статус забывается, а остается только страсть.

В России такие локальные радости редки. Последняя по-настоящему громкая история – пешеланский «Шахтер». Команда из чемпионата Нижегородской области при гипсовом заводе в 2015 году взлетела в 1/32 финала и бодалась с РФС за право играть на маленьком сельском стадионе, неподалеку от которого разводили ослов, баранов и козлов (большой репортаж из Пешелани вы можете прочитать здесь). 

Кубок Англии поставляет такие хэппиэнд-сюжеты практически каждый год. Никогда не забуду, как зимой 2017-го я разговаривал с 45-летним вратарем Уэйном Шоу, который ел пирог на скамейке запасных. Его команда «Саттон Юнайтед» – мелкий середняк пятого дивизиона без единого профессионала в составе – вынырнула со дна и добралась до 1/8 финала, где сыграла с «Арсеналом». Тогда Шоу сказал мне: «У нас гора-а-а-аздо меньше шансов, в системе английского футбола нас разделяют более сотни клубов… Но в Кубке Англии случается волшебство. Для нас любой позитивный эпизод – может, ничья, может, просто гол – будет отличным результатом». 

Когда в Кубок России-2022/23 позвали «Амкал» и 2Drots, я слышал и читал очень много крайнего неприятия. «Да кто они такие, зачем звать блогеров», «Это все ради хайпа, совсем уже опустились», «Эти блогеры только матерятся – никакого футбола там нет» – вы тоже видели схожие мнения в комментариях, но так говорили и думали и люди внутри футбола. Так прямо на поле говорил Сергей Поповицкий, забивший «Амкалу».  

Но «Амкал» в Кубке России – это и есть футбол. 

Это напоминание, что если ты можешь организовать матч по правилам, то без разницы – профессионал ты (или, простите, профик), любитель с 10 годами школы или недавний блогер, который подтянулся до приличного уровня и готов выжигать все за свою команду. На поле статус – ничто, несуществующая корона, которой можно легко лишиться.  

Кубок – место, где важны не лицензии и не профили на трансфермаркте, а игра.  

Я прекрасно помню сентбярь 2019 года, когда «Амкал» – в совсем другом составе – сыграл с командой Sports.ru на московском стадионе «Янтарь». В тот день я провел на поле 23 минуты, был опьянен тем, что на трибунах собрались реальные люди (поверить в это не могу до сих пор), но самое приятное случилось после игры. Несколько ребят из «Амкала» подошли к нам и сказали: «Спасибо, что вы играли в футбол – бежали вперед сами, давали атаковать нам, не закапывались сзади. Это кайф».

Вроде ничего особенного, вроде все просто и понятно, но установка «Это кайф» – это полезная инъекция для российского футбола, где много преодоления, смешанного с мучением. 

Эталонный пример этой установки – речь капитана Сибсканы за минуту до старта матча с «Зорким».

«Мы выходим здесь не только за себя. У нас большая армия болельщиков. Многие с нами с первого дня, они помнят все наши взлеты и падения. Мы должны это ценить. Это невероятный кайф, мужики. Там командешка – они там что-то навкидывали, наговорили, нас это вообще не ####. Мы делаем свое дело. Делаем с удовольствием! 

И самое главное, пацаны. Мы сейчас выйдем с улыбочкой. Улыбнитесь, #####! Плечики расправьте, #####! Делать историю красиво надо! 

Мы «Амкал»! А вы нет!» 

Помнить про аудиторию и улыбочки в ответственный момент – супер. 

В довершение мысли, почему приглашение «Амкала» в Кубок России – отличное решение РФС, расскажу истории двух игроков, которые благодаря победе над «Зорким» испытали особые эмоции.  

Алексей Гасилин – воспитанник «Зенита», выигрывавший юношеское Евро с Дмитрием Бариновым и Александром Головиным – еще пару лет назад играл в ФНЛ, но уже распрощался с футболом.

«У меня металлоконструкция в голеностопе, из-за этого полностью поменялся бег, колена почти нет, – объяснял Гасилин в июле нашему автору Ярославу Сусову. – Чтобы продолжать, нужно делать дорогую операцию. Я понимал, что могу еще пару лет поиграть в ФНЛ, но решил сменить индустрию». 

Кубок позволил Гасилину снова почувствовать себя полноценным футболистом. Снова подарил счастье. После серии пенальти он рыдал и говорил, что такого не испытывал ни в «Зените», ни в юношеской сборной.

Вторая история – про запасного вратаря Федю Маслова. Мы много лет вместе работали на Sports.ru, когда-то ночами монтировали программу «Культ Тура» – и я всегда с особым удовольствием слушал воспоминания Федоса о футбольной юности. Благодаря «Амкалу» он вернулся в настоящий футбол и молодость. Почитайте, что он писал в своем телеграм-канале:

«Амкал» на сборах. За последние сутки было три тренировки. Первая сегодня длилась 2,5 часа. Выбил большие пальцы на обеих руках, тренируюсь через боль. 

Хочется как-то объемно обо всем рассказать и передать атмосферу, но этот кайф сложно перекладывается на текст, да и сил тут остается немного. Главное, о чем я в последние пару лет думаю периодически, а здесь, на сборах, постоянно – как же мне повезло! 

Знаете, я занимался в футбольной школе с 9 до 18 лет (в СДЮШОР «Зенит», играл в одной команде с Николаем Заболотным – Sports.ru), до 23 пару раз в неделю играл в каких-то любительских турнирах, а потом лет на пять вообще завязал с футбиком и разжирел. И я не знаю, чем заслужил, чтобы в 32 ощущать себя кем-то похожим на профика, который херачит по две тренировки в день, а скоро получит возможность сыграть в Кубке России. Ну это сказочное счастье, правда!»

Как же здорово, когда футбол делает людей настолько счастливыми. 

И как же здорово, когда такие эмоции дарит Кубок России.

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Instagram/prostofed, amkal_official_; t.me/KrysMFrussiancup_official

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