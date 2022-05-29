Финал в «Лужниках» – это российский футбол, которого мы хотим

Реплика Владислава Воронина.

69 306 человек.

Так много зрителей на Кубок России не приходило никогда. Ни в девяностые, когда «Спартаку» отчаянно мешал «Локомотив». Ни в нулевые, когда кубки коллекционировал ЦСКА. Даже в 2006-м на дерби «Спартак» – ЦСКА зрителей было меньше.

Мы не знаем, какого эффекта у этой невероятной востребованности 2022-го больше – то ли все так заждались больших футбольных афиш (а истинно крупных матчей в финале Кубка не было с 2016-го, когда «Зенит» разгромил ЦСКА 4:1, а крупных и одновременно равных – с 2013-го, когда ЦСКА в серии пенальти обыграл «Анжи»), то ли сказалось отсутствие больших развлечений (кинотеатры на грани закрытия, музыкальных концертов иностранцев не предвидится, еврокубков тоже). То ли все вместе. Просто факт: кажется, именно финал футбольного Кубка стал самым интересным положительным массовым событием в России минимум в первой половине 2022-го. А что с этим может сравниться летом или осенью – громадный вопрос.

В «Лужниках» и правда было волшебно. Я не болею ни за «Спартак», ни за «Динамо», поэтому все два часа провел в роли нейтрального зрителя, которому очень повезло. Повезло увидеть российский футбол, каким он должен быть всегда. Или хотя бы часто, а не только по праздникам. Потому что футбол – это, в сущности, и есть праздник, а не бойня, где надо терпеть и закрываться от всего живого и постороннего (кто-то по-прежнему видит так, но, судя по эмоциям людей в «Лужниках», болельщик ждет именно такого открытого настроя, а не чрезмерной серьезности).

В «Лужниках» мы увидели футбол без расслаблений. Игроки «Спартака» постоянно заводили друг друга аплодисментами, а скамейка в какой-то момент вообще перестала сидеть и двигалась вдоль бровки в такт атакам. «Динамо», особенно заведенное в начале второго тайма, выжигало вообще все – не забуду, как Смолов сделал ускорение метров на 15, чтобы побороться за мяч в подкате. В этой атмосфере прыжки Ваноли не выглядели гипертрофированными – они были адекватны уровню эмоции и напряжения.

В «Лужниках» мы увидели российский футбол, который готов быть шоу. Вам может не нравиться песня «Солнце Монако», но сблизить мир РПЛ с топами музыкальных стримингов – вполне здравая идея, проверено оживлением самых разных людей после финального свистка. По поводу «Знаешь ли ты» скепсиса в футболе давно не существует, но уровень шоу для наших реалий все равно был близок к инопланетному – дуэт МакSим и «Лужников» при душевной поддержке основы «Спартака» выглядел предельно ярко и радостно.

В «Лужниках» мы увидели игроков, которые готовы раскрываться перед аудиторией. Соболев в кепке легенды «Спартака» Леонида Трахтенберга, микрофон в руках Жиго и пронзительный «АУФ» на весь стадион, проигравшее «Динамо» перед своей трибуной – никакой стены между десятками тысяч человек и игроками не было. Особенно прекрасен прямой диалог на языке крика между Жиго и фанатами – такая кипучая страсть заряжает надолго.

В общем, в такие «Лужники» хочется ходить постоянно.

Я понимаю, что ждать такого уровня надрыва невозможно – многое определила 27-летняя и 5-летняя трофейная засуха, без нее эмоции всего стадиона были бы не такими клокочущими. Но хочется, чтобы футбола без расслаблений, футбола, готового сближаться с шоу, и футбола, раскрывающегося перед аудиторией, в нашей жизни было больше. Такие эмоции нужны всем. Особенно – сейчас.

При этом мы не знаем, каким будет «Динамо» без прекрасного тренера Сандро Шварца и, весьма вероятно, пары сильных легионеров.

При этом мы не знаем, каким будет «Спартак» в новой экономической реальности – будет ли так же активен и щедр Леонид Федун?

Мы многого не знаем и не можем даже догадываться, каким будет российский футбол в июле.

Но хочется, чтобы он был хотя бы чуть-чуть таким, как в «Лужниках». Иначе этот праздник останется только вспышкой. И воспоминанием.

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com