Португалия сильнее с Роналду или без него?

Оцениваем оба сценария.

Криштиану Роналду едет на шестой ЧЕ – это уникальное достижение. Он опередил Икера Касильяса и в очередной раз вошел в историю.

Заслуги Криштиану в сборной неоспоримы. «Это пример для всех в Португалии, как в футболе, так и в жизни. Нам очень повезло, что мы увидели его игру», – вот свежая порция восхищений от Жоау Феликса.

Но делает ли нынешний Роналду национальную команду сильнее? И в какой он сейчас форме? Обсудим в деталях:

● При Роберто Мартинесе Криштиану ожидаемо получил роль форварда. Его открывания на дальней штанге – мощное оружие Португалии (но есть и негатив);

● Сейчас он в порядке. Разрывает саудовскую лигу через рывки за спину, доминирует внутри штрафной и помогает в подыгрыше;

● Главные аргументы за Роналду в сборной – стабильность в завершении, растягивание зоны между линий и опасность в контратаках;

● Доводы против – без него можно построить прессинг, разнообразить атаку и использовать более командного форварда.

Какая роль у Роналду в сборной сейчас? И как вообще играет Португалия?

Есть интересные моменты в плане структуры и организации атак.

В отборе на Евро Мартинес использовал две схемы – 4-3-3 и 3-4-2-1. Но позиции игроков внутри расстановки не догматичны. В зависимости от соперника происходило очень много перемещений при владении.

В 4-3-3 опорник, крайний защитник или восьмерка ситуативно формировал тройку в начале атаки, а Жоау Канселу (чаще) или Диогу Далот уходил в центр и становился ложным фулбеком. Радикальный пример – Канселу и Далот (поменялся местами с Бруну Фернандешем) оказались в опорной зоне, а Жоау Пальинья – между Антониу Силвой и Рубеном Диашем.

В 3-4-2-1 защитник «Барселоны» в похожем стиле смещался в центр, а один из опорников поднимался выше. Здесь Канселу составил пару с Пальиньей, а Бруну ушел в атакующую тройку.

Около штрафной тоже закручивалось множество ротаций в любой системе (вингер становился латералем или инсайд опускался в опорную зону). А в какой-то момент Португалия расставлялась в классической манере. Соперникам непросто адаптироваться к подобной гибкости.

Где нашлось место Роналду? Криштиану ожидаемо получил роль форварда.

Иногда смещался ниже или на фланги для помощи в подыгрыше, но основная угроза исходила от него на острие. «Лучше всего обратиться к статистике. Роналду забил 42 гола в 41 матче за «Аль-Наср», он в хорошей физической форме и качественно действует перед воротами. Нам это очень нужно», – объяснял Мартинес в мае.

Есть и четкая интрига перед Евро: уживется ли Криштиану вместе с Гонсалу Рамушем? Пока была только одна серьезная проверка в домашней игре со Словакией (3:2).

Тогда Мартинес формально прикрепил Роналду к правому флангу, но он все равно уходил в центр, и Португалия играла в два форварда. Криштиану не ощутил дискомфорт, а вот его партнеру пришлось привыкать к дополнительной работе в подыгрыше.

Поэтому материала для оценки мало (смущает и неровный сезон форварда «ПСЖ»). Но Роберто верит в потенциал связки: «Думаю, Роналду может играть в паре с Рамушем или Диогу Жотой. В некоторых матчах нам нужно больше игроков в зоне между линиями».

Резюмируем: с точки зрения структуры все выглядит симпатично (и Роналду нашлось применение). Но влияет ли такая ситуация позитивно на создание моментов?

Есть два ракурса. Мартинес использует доминирование Криштиану внутри штрафной. Он выжимает максимум из его открываний на дальней штанге при навесах или прострелах.

Это одна из самых любимых комбинаций Португалии в отборе на Евро. Роналду умело отклеивался от опеки или в нужный момент резко менял направление.

Так он забил Словакии и имел еще множество моментов.

Но есть и обратная сторона. Команда становится слишком зависимой от активности на флангах и выглядит более предсказуемой . Достаточно ограничить туда доступ, и тогда у Португалии начинаются проблемы.

К тому же Роберто сознательно не задействует одну из сильных сторон Роналду. Криштиану в Саудовской Аравии разрывает лигу рывками за спину (подробнее об этом чуть позже). Но в сборной такое движение используется редко.

Частая картина – он видит зону и устремляется туда, а партнеры не рискуют и дозируют вертикальные передачи. В этом эпизоде Канселу выбирает заброс на фланг.

Окей, а как обстоят дела с обороной? Португалию точно нельзя назвать прессинг-машиной.

В основном накрывают соперников в среднем блоке в схеме 4-4-2 или 5-4-1. Высокое давление ситуативно применяется при розыгрышах от ворот, но если первую линию удалось пройти, то начинается откат на свою половину.

Роналду без мяча экономит силы и чаще всего остается в высокой позиции. Из-за этого на остальных игроков ложится больше нагрузки, зато при возвращении владения Криштиану очень опасен в контратаках (детали раскроем ниже).

Но совсем без настроек в обороне форвард не остался. В моменты агрессии он накрывает одного из центральных защитников (иногда еще и выдергивается на вратаря) и одновременно перекрывает направление паса на другого защитника или опорника.

Этот прием он освоил уже на серьезном уровне. Так вратарь сборной Исландии Рунар Рунарссон остался только с возможностью для длинного паса (все ближние варианты перекрыты). Мяч ушел в аут, и Португалия вернула владение.

Фиксируем предварительные итоги новой эпохи для Португалии. Мартинес не ограничивает фантазию игроков и строит гибкую структуру (Роналду на острие).

Она помогает использовать мощность Криштиану внутри штрафной. Но нацеленность только на это ограничивает команду, а одна из фишек форварда (рывки за спину) сознательно не используется.

В обороне Роберто не настаивает на высокой интенсивности. Роналду логично сохраняет энергию для контратак и включается в редкие моменты прессинга.

Какую форму Роналду показал в Саудовской Аравии?

Прошлым летом у нас выходил тактический текст про первый сезон Роналду в Саудовской Аравии. А в какой форме он сейчас?

Криштиану стал еще мощнее. По сравнению с прошлым сезоном гораздо чаще бьет и находит моменты. Единственная претензия – португалец забивал чуть меньше ожидаемого до весны (улучшил цифры после двух подряд хет-триков против «Аль-Таи» и «Абха»). На уровне всей лиги по голам за игру уступил только Талиске (0,94).

Роль Роналду в «Аль-Насре» похожа на функционал в сборной. При Луише Каштру (возглавил команду прошлым летом) Криштиану остался на позиции форварда в 4-3-3, но с более свободной ролью (чаще уходит на фланги или помогает в подыгрыше ниже).

Его главное оружие – рывки за спину. Он постоянно располагается на линии обороны и ждет передачи на ход.

Роналду чувствует момент для открывания и держится от соперников на нужном расстоянии. Иногда залезает в офсайд из-за медлительности партнеров или собственной спешки, но сейчас таких эпизодов визуально уже меньше.

Еще опаснее Криштиану становится после недоработок защитников. Форвард «Аль-Насра» пользуется любой потерей концентрации и сразу двигается в свободную зону. Как в случае с закидушкой Талиски – без выхода вратаря «Аль-Таавуна» Маилсона Роналду получил бы верный голевой шанс.

Но этот элемент в сборной не прижился, зато внутри штрафной Криштиану все так же сминает защитников разными способами. Такой строгой привязки к дальней штанге уже нет (охотно идет на ближнюю или ждет пас назад в центре штрафной).

Против «Аль-Иттифака» Роналду сам разогнал атаку, ворвался в штрафную и ловко увернулся от опеки Джека Хендри. Криштиану в нужный момент затормозил, а шотландец по инерции все еще двигался к воротам. За счет этого он выиграл лишнюю секунду.

В созидании португалец смещается на фланги для кроссов, связывает атаки ниже или создает зоны для партнеров. Его движение очень сильно влияет на владение «Аль-Насра» как в промежуточной стадии, так и непосредственно при создании остроты (по ассистам – 0,34 на 90 минут – попал в топ-6 лиги).

Есть и негативные моменты: иногда при уходах на фланг отнимает зоны у Садьо Мане или Талиски. Но для форварда с акцентом на завершение подобный вклад нельзя недооценивать. В сборной такие маневры ограничены или не так эффективны из-за более сильного сопротивления.

В обороне роль Роналду практически идентична положению в сборной при Мартинесе. Экономия сил, высокое расположение и включения только в отрезки давления – все это можно применить и к периоду в Саудовской Аравии.

Отличается лишь степень интенсивности прессинга («Аль-Наср» идет в топ-4 лиги по PPDA) и методы Каштру по поиску баланса в обороне (один из вингеров в 4-4-2 опускается в линию и формирует 5-3-2). Особые условия для Криштиану вполне логичны из-за возраста, необходимости сохранения энергии для завершения и в целом из-за статуса. «Он прирожденный капитан и лидер. Все знают, как Роналду относится к футболу благодаря своему профессионализму. Мы используем его как пример, так как Криштиану очень сильно влияет на команду», – подчеркивал его особую роль защитник «Аль-Насра» Алекс Теллес.

Так в каком же сейчас состоянии Роналду? Он разрывает лигу рывками за спину (в сборной отошли на второй план), доминирует внутри штрафной (совпадает с планами Мартинеса) и мощно для его позиции помогает в подыгрыше (в топ-6 лиги по ассистам за игру). Даже с поправкой на уровень соперников Криштиану подходит к Евро в приличной форме.

Какие доводы в пользу Роналду на Евро?

Первый пункт – его умения в завершении. В отборе ставка на открывания Криштиану на дальней штанге при кроссах вполне оправдалась.

«Он невероятен в способности по-настоящему переосмыслить себя. Сейчас это не тот игрок широкого профиля, как в первом сезоне за «МЮ». Теперь Криштиану завершитель, тот, кто качественно двигается в штрафной и представляет там невероятную угрозу», – объяснял Мартинес. Португалия в лице Роналду получает гарантированные шансы после доставки мяча в штрафную через фланги.

Повторит ли такой объем Рамуш? Нынешняя форма Гонсалу и отсутствие должной сыгранности (в отборе на Евро выходил в старте только в трех играх: две из них против Люксембурга (9:0) и Лихтенштейна) вызывают скепсис.

Второй тезис – стиль Роналду позволяет эффективнее вскрывать пространство между линиями. Как это работает?

Криштиану чаще всего находится на одной линии с защитниками. Так он вынуждает их оставаться глубоко и растягивать зону за спиной опорников. А у Португалии есть игроки с мощным понимаем пространства (Бруну и Бернарду).

Но это не все. Роналду еще и заставляет защитников выбирать: выдернуться на игрока с мячом или остаться в линии (Криштиану уже готов рвануть за спину). Лишней секунды иногда хватает для создания момента.

Один из ярких примеров. Криштиану отвлек на себя Милана Шкриньяра (еще и Станислав Лоботка держал в уме его позицию) и освободил зону для Фернандеша. Защитник «ПСЖ» в итоге не успел накрыть удар Бруну.

Этот прием не уникален, но именно Роналду владеет им на топовом уровне.

Третий довод связан как раз с позицией Криштиану без мяча. Его пассивность в ряде эпизодов вредит команде (партнерам приходится отрабатывать еще больше), но в случае отбора он уже находится высоко и очень опасен на свободном пространстве.

Роналду может убежать за спину или сам протащить мяч к штрафной. В квалификации на Евро таких случаев было не так много (Португалия сама больше владела мячом), но практический каждый оказался острым выпадом.

И такая привилегия доступна только Криштиану. Ни один другой форвард не получит подобных полномочий, поэтому сравнить ни с кем не получится. Вне контекста быстрые отрывы с ним в составе – серьезное оружие.

Итого: с Роналду Португалия имеет мощного завершителя (доминирует внутри штрафной), лучше вскрывает зону между линиями и угрожает мощными контратаками. Это главные аргументы в пользу Криштиану как основного форварда на Евро .

А в чем зацепки против Криштиану в основе сборной?

А теперь ищем мотивы против Роналду в составе. Их тоже три.

Один из главных – Португалия может стать более агрессивной командой без мяча. Любой другой форвард (Рамуш или Жота) с нынешним набором игроков готов к построению высокого прессинга.

Мартинес при таком раскладе получит новый рычаг для создания моментов. Отборы около чужой штрафной дадут дополнительную остроту.

Сейчас команда лишена такой возможности на дистанции. Криштиану освобожден от дополнительной работы в обороне, а если все-таки строить давление вместе с ним, то возникают две проблемы. Это дыры в прессинге (выпадает один элемент – страдает вся структура) и ухудшение результативности (Роналду потратит много сил без мяча).

Еще один серьезный аргумент – отсутствие Криштиану сделает Португалию более разнообразной командой. Без ярко выраженного завершителя с таким статусом ослабнет влияние фланговых атак, и соперникам станет сложнее подстраиваться.

Ресурсы для такого перехода есть. Роберто имеет в ростере игроков и для вскрытия центра через пас, и для подобных открываний между линиями. При этом края останутся такими же мощными и сделают вектор атак совершенно непредсказуемым (из плотной зоны перед штрафной можно перевести атаку налево или направо).

«Роналду целых 15 лет боролся с Лионелем Месси за «Золотой мяч», но пик карьеры футболиста приходится на возраст от 25 до 32 лет. Он важный игрок для нас, но Португалия не зависит от него полностью», – мысль Канселу как раз подтверждает, что для прогресса команде не обязательно уповать только на Криштиану.

Последняя идея – в лице Рамуша или Жоты Мартинес имеет более командного игрока, чем Роналду. Они не теряют эгоизм как чистые форварды, и при этом не отнимают зоны у других игроков и реже опускаются для созидания в неподходящих ситуациях.

Криштиану привык попадать в насыщенное пространство и выбираться оттуда через дриблинг. Иногда это негативно воздействует на структуру, ведь он нужнее именно на острие.

Когда у Португалии и так целых четыре человека справа, Роналду покидает позицию и уходит ближе к флангу. Через несколько секунд Далот окажется в удобной позиции для кросса из полуфланга, но в штрафной нет ни одного варианта.

А если Криштиану не в старте, но выйдет со скамейки? Он будет максимально свежим, а во втором тайме (особенно во второй его части) появится больше пространства для контратак (если Португалия ведет) или случится навал (если до сих пор не забили или уступают в счете), где Роналду становится важный адресатом. Интересный вариант, но включает в себя все те же плюсы и минусы, описанные ранее.

Какие аргументы перевешивают? Ситуация скорее в пользу Криштиану. Да, прессинг, разнообразие при владении и более командный форвард в теории смотрятся убедительнее. Но у Мартинеса банально не было возможности проверить эффективность подхода хотя бы на какой-нибудь дистанции.

Если он все-таки решится на такие изменения, то очень сильно рискнет. В нынешней ситуации отказываться от плюсов Роналду опрометчиво.

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Фото: Gettyimages.ru /Carlos Rodrigues, Jurij Kodrun