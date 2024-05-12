Над Хавертцем в «Арсенале» смеялись. А теперь?

«Все в его действиях сопровождалось интеллектом, правильным таймингом и движением. Кай сохранял мяч, справлялся с прессингом и грамотно выстраивал игру», – так Микель Артета восхищался игрой Хавертца после недавней победы над «Борнмутом» (3:0).

Можно ли было представить такое в начале сезона?

Немец в 2024 году стал незаменимым элементом «Арсенала» (лишь раз появился со скамейки) и успокоил фанатов: 75 миллионов евро потрачены не зря. В апреле болельщики выбрали Хавертца лучшим игроком команды.

Его подвиги измеряются не только в плоскости сильных качеств или бешеного объема. Есть и вполне реальное достижение – вместе с Леандро Троссардом лидирует в команде по голам без учета пенальти (11). У Букайо Сака десять мячей.

Проследим хронологию прогресса в деталях:

● Хавертц до января и после – два разных игрока. Он адаптировался к партнерам и поразил универсальностью;

● В чем еще выделяется Кай? Это поиск свободы, создание зон для партнеров и мощный объем в обороне;

● Во второй части сезона немец – лидер «Арсенала», но один четкий минус у него все-таки есть. Покритикуем Кая в конце текста.

Почему Хавертц не был так хорош в первой половине сезона?

В начале все было не так радужно. Сравним два примерно равных отрезка Хавертца – до января и после. Разница очень большая. Из обычных базовые показатели Кая в атаке превратились в топовые на уровне «Арсенала».

В первой части сезона он все равно был полезен в прессинге и при открываниях на пространстве. Потом выяснилось, что это можно сочетать с результативностью, и все вопросы отпали.

В чем причины такого расцвета? Выделим две глобальные – адаптация игрока и эксперименты Артеты для поиска удобной позиции . Первый тезис далеко не примитивный, если знать характер Хавертца. «Усердно работаю, но мне тяжело влиться в новую среду. Иногда я бываю застенчивым. Перейти в другую команду с другим тренером и игроками непросто», – рефлексировал Кай. В такой ситуации любая неудача или давление фанатов сильно бьют по уверенности.

Но этот аргумент подходит чуть ли не каждому второму игроку. Важнее другой аспект – его стиль завязан на тонком взаимодействии с партнерами. Чтобы врываться на пространство или самому создавать зоны (детали чуть позже), нужно понимать намерения одноклубников и улавливать движение с разницей до секунды.

Иначе возникают подобные случаи. Между Марсьялем и Антони возникла свободная зона (Каземиро остался ниже). Хавертц и Александр Зинченко видят ее, но в итоге «Арсенал» теряет мяч в простом эпизоде. Между игроками не возникло химии в конкретной ситуации. Левый защитник отдал слишком рано, а Кай поздно сместился в центр.

Что изменилось во второй части сезона? Интеграция немца практически завершена.

В норму пришли оба пункта. Хавертц чувствует себя комфортнее и уже меньше зависит от мимолетных кризисов. «Сейчас у него другой период. Вокруг него есть несколько фантастических игроков. Мы создали для Кая правильную атмосферу и вселили в него уверенность», – описывает путь Артета.

Связь с остальными игроками атаки вышла на новый уровень. Это напрямую повлияло на эффективность. «Другие игроки облегчили мне задачу. Я наслаждаюсь своей ролью», – подтвердил сам Хавертц после разгрома «Борнмута».

Второй тезис уже завязан на тактике. Микель получил в распоряжение универсального новичка, а на поиск удобной позиции потребовалось время. Он пробовал разные варианты, оценивал преимущества и недостатки каждого и настраивал детали. Это очень полезная работа для будущего Кая. Но пока процесс шел, он находился под дополнительным давлением и вынужден был в короткие сроки подстраиваться под обстоятельства (даже если готов играть в разных местах).

Так и получилось в 2023 году. Артета нащупывал его сильные стороны на позиции ложной девятки (заполнение брешей в линии обороны), лепил нового Гранита Джаку левее в центре поля (больше открываний между линиями и рывков за спину защитникам) и подменял Мартина Эдегора правее (похожий функционал). Выходил даже на фланге атаки, но без дальнейшего продолжения.

И это не учитывая случаи, когда немец переключался во время матчей. «Я использую его в двух разных ролях в зависимости от поведения соперника. Он очень умно это делает», – раскрыл план Микель после 4:0 с ПСВ.

Период для Хавертца получился болезненным. Зато сейчас он раскрылся как раз благодаря гибкости Артеты. Тренер нашел баланс и досконально изучил Кая, поэтому уверенно двигает его внутри структуры в зависимости от сценария или кадровых проблем.

Яркий пример – победа над «Брентфордом» (2:1) в марте. Чтобы расшатывать низкий блок и искать разрывы между защитниками, Кай вышел на острие. Был очень полезен, но не отметился голевыми действиями. При 1:1 на 70-й минуте вместе Жоржиньо вышел Габи Жезус. Немец опустился в полузащиту. В итоге забил, хоть и в другой роли.

Хавертц настолько органичен, что Артета даже называет позицию вторичным фактором его разноплановости . «Я сразу рассказал ему, в чем заключалась идея и как может влиять на команду. Он согласился с этим, ведь ему удобно менять позиции. Если Кай чувствует себя хорошо, то иногда это зависит от окружения или от конкретных задач больше, чем от роли», – детали от испанца. Вот и объяснение такого контраста между частями сезона. Не самое удачное начало удалось забыть благодаря адаптации (устранение неуверенности и улучшение связи с партнерами) и грамотному применению универсальности Хавертца.

В чем Хавертц особенно силен? Есть три направления

Какие качества Хавертца делают «Арсенал» разнообразнее? Универсальность мы уже затронули. Еще три – поиск пространства около штрафной, освобождение зон для партнеров и полезность в прессинге .

Первый элемент наиболее четко описывает его силу. Кай сканирует ситуацию вокруг, видит свободу и моментально устремляется туда. Это касается открываний между линий и рывков за спину.

По принятым продвигающим передачам (6,45) в команде его опередили только Сака (15,9), Габриэль Мартинелли (14,8), Жезус (9,01) и Троссард (8,20). То есть профильные вингеры или форварды (заведомо находятся высоко и ждут такие пасы). Против «Брентфорда» мощно смотрелись открывания между левым латералем и левым крайним защитником. «Арсенал» целенаправленно нагружал здесь пространство. Попытки Букайо и Эдегора не удивляют (их среда обитания), отметился и немец. Натан Коллинз не перестроился после опеки Мартина и упустил рывок Хавертца за спину.

«Я доволен его интенсивностью, мобильностью и пониманием пространства. Кай вписывается в окружение», – похвала от Артеты еще в августе. Он быстро обернул сильную сторону новичка в оружие «Арсенала».

Не менее мощно немец создает зоны для партнеров. Его постоянные рейды на линию обороны заставляют защитников передавать опеку, а опорника садиться для подстраховки. Еще один способ – Кай уходит ниже за мячом и уводит одного из соперников за собой.

Пока Хавертц отвлекает внимание, остальные остаются в одиночестве. Так «Арсенал» вскрывает опорную зону или пространство за спиной защитников для проникновения в штрафную. Немец напрямую влияет на эпизод, хотя даже не касается мяча.

В подобной манере он доставил проблемы Каземиро. Тот постоянно опускался за Хавертцом и ситуативно становился пятым защитником. А в эпизоде с голом Эдегора Кай утащил его высоко и освободил линию передачи на Мартинелли.

В итоге Каземиро не хватило в опорной зоне, откуда Эдди Нкетиа сделал предголевой пас.

Иногда даже не нужно ничего придумывать. Сочетание скорости и резкости Хавертца сажает оборону из-за опасности забегания за спину и одновременно открывает пространство между линиями. Это здорово описал Гари Линекер: «Кай не просто ложная девятка с активностью в подыгрыше. Он делает важные для атаки «Арсенала» рывки за спину. Это мешает командам встречать их высоко из-за угрозы сзади». Нельзя забывать и про пользу от Хавертца без мяча. Для организации высокого прессинга Артете нужны работоспособные игроки с умением переключаться между задачами. Кай справляется (внес значительный вклад в мощные показатели команды).

Как Микель использует его качества? Во-первых, немец выдерживает двойные роли в давлении.

Когда «Арсенал» заставляет соперника пасовать назад и выдвигается выше, Хавертц находится в верхней двойке в схеме 4-4-2. Он напрягает центральных защитников или вратаря. При откате в средний блок Кай по ситуации остается в центре или страхует левого вингера при выдергивании на правого защитника.

Во-вторых, Хавертц не выключается и грамотно перекрывает линии передач (закрывает сразу двух соперников). Далеко не все игроки атакующей ментальности способны держать в уме все нюансы, но Хавертцу хватает интеллекта для подстройки.

Так против «Ньюкасла» он перекрыл Фабиану Шеру направление паса на Бруно Гимараэса и разгрузил Жоржиньо. Швейцарец начал атаку длинным пасом в борьбу.

«Сейчас «Арсенал» в обороне не уступает никому в Европе. В 2024 году они определенно стали сильнее, чем в первой половине сезона. Самая большая причина для меня – это роль Хаверца», – размышлял Джейми Каррагер. Микель в лице Кая получил серьезный апгрейд для повышения устойчивости прессинга.

Именно поэтому немец так стремительно стал одной из ключевых деталей механизма «Арсенала». Артета грамотно пользуется его топовыми открываниями на пространстве, созданием зон для партнеров и огромным объемом работы без мяча.

Где Хавертц тормозит «Арсенал»?

Хавертц действительно заслужил похвалы, но это все еще не идеальный игрок. И если со средней реализацией еще можно смириться, то слабое продвижение мяча мешает развитию .

Часто возникает ситуация, когда Кай отклеился от опеки и нашел свободу, но даже при отсутствии давления выбрал не самый оптимальный вариант. Окей, показатели чуть выросли по сравнению с периодом в «Челси». Этого все еще недостаточно.

Это не его профильная работа в роли форварда или левой восьмерки. Немец сам получает продвигающие передачи (о чем мы говорили ранее). Но в редких случаях, где все-таки требуются такие навыки, нужен прогресс.

Есть два типа проблемных эпизодов. Первый – технические огрехи или ошибки в простых ситуациях. Даже без прессинга Кай может потерять мяч или сделать слишком слабую передачу. В начале сезона подобных случаев было больше из-за несыгранности. Но и сейчас они периодически возникают (не доходит до привозов , как в домашней игре с «МЮ», но это все равно вредит владению). Второй – излишний риск там, где можно сыграть безопаснее. Чаще всего трудности возникают в середине поля или в начале атаки.

Хавертц в основном видит любопытный вариант, но не учитывает потенциал возможной потери. Здесь он после приема не разворачивает атаку налево, где много свободы, а замечает рывок Эдегора и двигает мяч в центр. Кристиан Эриксен отбирает мяч и разгоняет контратаку (повезло, что передача Бруну Фернандеша на Марсьяля оказалась неточной).

Не нужно требовать от немца раскидывать диагонали в духе Пирло или Бускетса, но такие ошибки делают его профиль более ограниченным. Артета может повлиять через индивидуальную работу (нет гарантий успеха) или минимизацией эпизодов, когда Хавертцу придется самому двигать мяч из глубины. Но на фоне его универсальности, мощного поиска пространства и интенсивности в обороне такие моменты скорее теряются. Сейчас Кай вышел на проектную мощность и не собирается останавливаться. «Я счастлив, но всегда хочу становиться лучше. Знаю, на одной неделе ты герой, а на следующей уже нет», – скромно говорит один из новых лидеров «Арсенала».

Телеграм-канал автора

Фоден, Райс или Палмер? Выбираем лучшего игрока АПЛ – и злимся из-за Родри

Как «Арсенал» стал чемпионом на «Олд Траффорд»

Фото: Li Ying, Andy Rowland/Global Look Press