Мхитарян – раумдойтер «Интера». Изумительно чувствует пространство

«Я всегда был поклонником Генриха Мхитаряна. Он стабильно создавал мне трудности, когда сталкивались в играх», – рассказал Симоне Индзаги прошлым летом. Теперь армянин помогает ему строить гибкий центр поля «Интера».

Раньше в опорной зоне за начало атаки отвечал Марцело Брозович. Выше закрепился разноплановый дуэт восьмерок – проактивный в атаке Хакан Чалханоглу левее и объемный Николо Барелла правее. В прошлом сезоне (еще до ухода Брозовича в «Аль-Наср») Индзаги передвинул турка ниже, а на его месте стал играть Мхитарян.

В этом сезоне (раньше лишь наравне с другими вариантами) окончательно зафиксировалось одно из самых гибких сочетаний в мире. Они дополняют друг друга и маскируют слабые стороны. И все благодаря свободе от Индзаги.

Обсудим в деталях:

● «Интер» начал сезон гораздо смелее в атаке. Это напрямую повлияло и на активность Генриха;

● Армянин на топовом уровне ищет пространство. Система раскрывает его еще ярче;

● Но Мхитарян важен и в обороне. Он добавляет баланса в прессинге и помогает крайним защитникам;

● У идеи со свободой игроков в центре поля одна проблема. Генрих страдает от нее больше всех.

В атаке «Интер» начал сезон смелее. Это отразилось на активности Мхитаряна

Сейчас за «Интером» интересно наблюдать. Теперь Индзаги играет чуть смелее в атаке. На дистанции 18 туров (почти половина сезона) можно проследить интересные тенденции.

Стало больше точных передач в штрафную с игры за 90 минут (лидеры лиги) и действий в штрафной. По последнему показателю темп выдерживает только «Наполи» (28,9) – «Аталанта» значительно отстает (23,2).

Возможно, стало больше точных кроссов? Изменения незначительные (после 3,53 теперь 3,44), да и важен контекст. Их общая доля от удачных пасов в штрафную снизилась с 34% до 29%. Это реальный прогресс через комбинационную игру и умные обострения.

Это помогло «Интеру» без учета пенальти забить больше всех в Серии А (35) и создать xG (32,5). Свобода в центре поля от Индзаги (о ее принципах подробнее расскажем ниже) значительно повлияла на изменения.

Из тройки полузащитников больше всего ситуация отразилась на стиле Мхитаряна. Генрих гораздо чаще получает мяч внутри штрафной. В последнем сезоне за «Рому» был похожий уровень вовлеченности (тогда выходил в центре поля и ближе к атаке).

«Я чувствую себя уверенно на любой позиции. Комфортнее ближе к атаке, но и роль в центре поля мне нравится», – размышлял Мхитарян прошлой весной. Его нынешняя задача включает оба сценария.

С такими вводными он прибавил в созидании. По сравнению с прошлым сезоном Мхитарян делает больше передач под удар за игру и действий в штрафной, а по продвигающим пасам в команде выше только Чалханоглу и Барелла.

Причиной прогресса может быть не только более смелая игра «Интера». Мхитарян окончательно адаптировался к структуре и меньше времени тратит на выбор решения. Он лучше понимает, когда нужно помочь ниже в продвижении, а в каком случае оптимальнее сделать рывок к штрафной.

Сейчас мы видим более атакующую версию Генриха при Индзаги. Возможно, не в каждом матче (зависит от заготовленного сценария), но такая тенденция есть.

Мхитарян делает «Интер» разнообразнее при владении. Помогает система Индзаги

Перейдем к описанию принципов «Интера» в центре поля при владении. Ключевое слово – свобода .

Индзаги не ограничивает тройку в рамках конкретных позиций. Они могут меняться местами, насыщать определенную зону или искать пространство по всей ширине поля.

Такой подход обусловлен качествами игроков. Чалханоглу большую часть карьеры играл выше, поэтому интерпретирует роль опорника не прямолинейно (любит подключаться ближе к штрафной), а Мхитарян и Барелла выдают большой объем и гибко перемещаются.

Вот такие эпизоды, когда Генрих ситуативно выполняет задачи Хакана, уже стали обыденностью.

Этот вариант раскрывает сильные качества армянина. Превращает в творца на поле. Неслучайно он с теплотой вспоминал период в «Арсенале» при Арсене Венгере: «У Венгера была свобода при движении и действиях с мячом. Он хотел строить владение и не любил обороняться. Приятное время».

Еще один аспект – взаимодействие с Чалханоглу и Бареллой. Благодаря их совместной работе команда находит пространство.

Против «Кальяри» Хакан опустился ниже между Стефаном де Вреем и Алессандро Бастони (Маттео Дармиан высоко подключился) и разгрузил их в плане первого паса. Николо в этот момент манипулировал расположением Ибрагима Сулемана. Антуан Макумбу поздно заметил разрыв в опорной зоне.

Генрих грамотно оценил ситуацию и воспользовался свободой. В итоге Димарко получил мяч на фланге и рванул к штрафной. И хотя дальнейшая передача не прошла, такая комбинация показала непредсказуемость «Интера» при владении.

Мхитарян – мастер работы с пространством. Каждый из внушительного списка тренеров (Мирча Луческу, Юрген Клопп, Томас Тухель, Жозе Моуринью, Венгер, Унаи Эмери, Паулу Фонсека и Индзаги) повлиял на его мышление и позволил выйти на подобный уровень понимания игры. «Иногда приходится играть в центре, а иногда действовать широко. Дело не в позиции, а в использовании пространства для создания моментов», – анализировал Генрих еще в «Роме».

Есть три приема для описания его полезности. Это открывания между линиями, рывки за спину и создание свободы для партнеров .

Первый инструмент чаще помогает «Интеру» выходить из-под прессинга. Мхитарян сканирует движение соперников и видит потенциальные свободные зоны.

Так пострадала «Рома». Прессинг разрушился по цепочке. Никола Залевски пассивно встретил Бареллу, Леандро Паредес бросил Генриха и переключился на Лаутаро Мартинеса после возвращения Диего Льоренте в линию обороны, а Эдоардо Бове упустил рывок Бенжамена Павара выше. Брайан Кристанте задержался и не успел на подстраховку.

Благодаря этому умению у Мхитаряна даже появилась фишка – открывания под катбэки из зоны перед штрафной. Он эффективно пользуется движением защитников к воротам и замедляет темп. Каноничный пример из матча с «Пармой» в прошлом январе – Дензел Думфрис вывел Генриха на удар (вокруг не было ни одного игрока).

А здесь правый латераль «Интера» вместо паса решил идти вдоль фланга и навешивать. И хоть эпизод завершился ударом Маркуса Тюрама, важно отметить намерения Мхитаряна. Он специально сделал несколько шагов назад после приема Думфриса.

Рывки за спину помогают уже при длительных позиционных атаках. Мхитарян находит разрывы между защитниками и вовремя заполняет их. Дополнительный плюс такого движения – Генрих уводит за собой опорника или восьмерку и освобождает пространство в центре.

Конкретная зона вторична. Армянин открывается на фланге после выдергивания крайнего защитника в прессинг или в створе ворот после несогласованности структуры.

В этом эпизоде он выбрал мишенью правого защитника «Реал Сосьедада» Амари Траоре. Мартину Субименди пришлось сместиться на подстраховку. Карлос Аугусто не отдал пас, но Мхитарян остался в широкой позиции и после длинной передачи Кристьяна Аслани протащил мяч к штрафной.

А тут Генрих фактически создал преимущество на небольшом участке. И хотя скидка головой после заброса Данило Д′Амброзио вышла неточной, намерение явно оригинальное.

Движение восьмерки «Интера» настолько умное, что выгоду получают еще и партнеры. Мхитарян стягивает внимание на себя и позволяет им открываться в свободной зоне.

Яркая ситуация – Эван Ндика выдвинулся за ним и допустил рывок Чалханоглу за спину. Только Льоренте переключился с Лаутаро на его забег и успел к мячу.

В таких случаях важна работа всех сторон. Генрих отвлекает игроков, а партнеры вовремя замечают это и устремляются на пространство. Если все совпадает, старания Мхитаряна становятся полезны.

Вот и ответ, почему Генрих так важен для Индзаги при владении. Система сделала его умения (открывания между линиями, движение за спину и стягивание соперников) еще ярче и эффективнее.

В обороне Генрих улучшает прессинг и помогает крайним защитникам. Он справляется с большим объемом задач

Но это не все достоинства Мхитаряна. Он еще и добавляет гибкости без мяча.

На фоне более атакующего старта сезона «Интер» не сбавил в обороне (даже стал чуть лучше). Без учета пенальти команда пропустила меньше всех голов с игры, а меньше xG допустил только «Ювентус». И заслуга Генриха в этом очень приличная.

Его универсальность позволяет поддерживать баланс без мяча. Он видит эпизоды, когда партнеры вынуждены ломать структуру ради сохранения компактности, и вовремя страхует их.

В дерби Тонали протащил мяч и отрезал сразу несколько игроков «Интера».

Генрих не оставил опорную зону пустой и переключился на Диаса, а затем передал его Хакану для дальнейшей помощи на фланге.

Но сила армянина еще и в умении справляться с нестандартными эпизодами. Он не выключается после паса соперника и внимательно следит за игроком.

Вот против «Аталанты» Мхитарян накрывал в давлении Джорджо Скальвини.

В итоге через десять секунд Генрих перехватил пас на итальянца уже в средней трети.

На Мхитаряна сильно повлиял отрезок в «МЮ» при Моуринью. «Я научился защищаться и помогать команде, ведь нужно не только забивать и делать ассисты», – рассказывал Генрих.

В позиционной обороне влияние Мхитаряна не снижается. Как восьмерка он активно помогает крайнему защитнику справляться с дриблингом соперников. Им под таким давлением приходится играть проще.

Давиде Дзаппакоста из-за этого лишился возможности уйти в центр и мог двигаться только вдоль фланга под навес.

В случае паса за спину латералю «Интер» выручает концентрация Мхитаряна. Он опускается на фланг и перекрывает перспективное направление атаки.

Именно так Генрих обезвредил рывок Маттиа Де Шильо против «Ювентуса».

Олицетворение этой версии Мхитаряна – дерби, где он стал героем не только из-за результативных действий (два гола и один ассист), но и благодаря лучшему пробегу (11,7 км). Думфрис отстал на целых 1,6 км (10,1 км). Генрих напрямую повлиял на результат и покрыл огромный объем.

Эти примеры показывают, насколько Мхитарян важен для идей «Интера» в обороне. Его универсальность, большой объем и концентрация дают Индзаги возможность развернуться.

«Интер» переходил от игры с Брозовичем над обороной к структуре без чистого опорника. Генрих должен был работать за себя и за Чалханоглу (чаще справлялся). Он точно сделал отказ от профильного опорника менее болезненным.

У свободы в центре поля есть явный минус. Мхитарян страдает больше всего

Но у гибкой структуры Индзаги при владении есть и обратная сторона. В случае потери на чужой половине полузащитники могут находиться на любом расстоянии друг от друга.

Это может быть и плюсом, если все они оказались близко к мячу в переходной фазе. В ином случае сложно организовать контрпрессинг и вовремя вернуться на исходные позиции. Симоне здесь жертвует надежностью ради разнообразия в атаке. Мхитаряну из тройки приходится тяжелее всего.

Причина банальная – против быстрых и резких игроков в переходных фазах ему тяжело (не хватает физики и цепкости в отборе). Не помогает даже чтение эпизодов и грамотный выбор позиции.

Против «Сосьедада» Барелла потерял мяч на фланге. Мхитарян выдвинулся на подстраховку и допустил пас за спину.

В итоге Генрих остановил Такефусу Кубо только с очевидным фолом и получил желтую карточку.

Но позитивное влияние системы «Интера» на него перевешивает эту проблему. Мхитарян раскрывается при контроле благодаря свободной роли (разнообразно открывается сам и помогает партнерам находить зоны) и делает команду устойчивее в прессинге и низком блоке.

Даже в 34 года можно развиваться и становиться разностороннее. «У меня в карьере были лучшие тренеры, и я многому научился не только в футболе, но и в жизни. Когда мы анализировали игры или готовились к соперникам, то всегда узнавал что-то новое. Даже сейчас хочу учиться», – фраза максимально точно описывает философию Генриха.

Мхитарян был в разных условиях. У Клоппа в «Боруссии» он совмещал появления в центре поля и на флангах атаки, а у Фонсеки в «Роме» стал инсайдом со свободой движения. Нынешнюю роль можно назвать глубинным раумдойтером. Генрих понимает пространство как Томас Мюллер, но из-за стартовой позиции применяет эти навыки не только около штрафной .

Она нетипичная и требующая уникального мышления. Мхитарян ее тянет и делает команду сильнее.

Фото: Gettyimages/Marco Luzzani / Stringer; кадры трансляции «Матч ТВ»