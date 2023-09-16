Летом «Интер» потерял сразу трех форвардов. Эдин Джеко перешел в «Фенербахче» как свободный агент, Ромелу Лукаку вернулся в «Челси» из аренды, а Хоакин Корреа отправился в «Марсель» в аренду с правом выкупа.

Поиск замен превратился в эпопею. Вопросы есть как по стилю новичков, так и по критериям выбора (команда интересовалась игроками разного типажа без конкретной стратегии).

«В современном футболе нам приходится жить в рамках рынка, но мы стремимся быть конкурентоспособными», – объяснял трудности «Интера» Симоне Индзаги. Вряд ли он доволен положением (хотя и не говорит открыто), ведь теперь ему придется работать с неочевидной парой в атаке.

Коротко о том, что обсудим в деталях ниже:

• «Интер» искал форвардов почти два месяца – руководство металось между игроками разных стилей. Заменить Лукаку и Джеко без потери в качестве не получилось;

• Тюрам любит делать рывки за спину и помогать в подыгрыше. Их профили с Лаутаро схожи (это вызывает опасения);

• Арнаутович и Санчес усилят обойму «Интера». Но они не заменяют основных форвардов напрямую;

• Смягчить возможные проблемы позволит фактор Лаутаро. Аргентинец умеет адаптироваться под стиль партнера по атаке.

Срыв сделки с Лукаку стал поворотным. «Интер» интересовался слишком разными форвардами

Для Индзаги сочетания Мартинеса с Лукаку или Джеко – ориентиры для построения игры в атаке.

Игроки дополняют друг друга и делают команду сильнее как при выходе из-под прессинга через длинный пас, так и при попытках доставить мяч в зону перед штрафной низом. Джеко не так силен в рывках за спину, но разнообразнее Ромелу в подыгрыше и в связке с аргентинцем смотрелся не менее органично.

Уже через 12 дней после финала ЛЧ Эдин прилетел в Турцию на медосмотр. Он выбрал «Фенербахче» – так «Интер» окончательно утратил первого форварда (возвращение Лукаку все еще обсуждалось внутри клуба).

Руководство почти моментально выиграло борьбу за Маркуса Тюрама. Им серьезно интересовался «Милан», но «Интер» неожиданно включился и оказался привлекательнее для француза.

Следующим шагом было предложение по Лукаку. 3 июля появились слухи об аренде за 5 млн евро с правом выкупа за 30 млн, а 12 июля Джанлука Ди Марцио сообщил о попытке подписать бельгийца на постоянной основе (по разным инсайдам – от 30 до 35 млн без учета бонусов). И когда сделка между клубами была практически готова, бельгиец перестал отвечать на запросы на фоне интереса «Ювентуса».

«Интер» очень быстро вышел из переговоров, хотя пришлось отказаться от приоритетного варианта. «Благодарю его за помощь в прошлом сезоне. Я бы хотел, чтобы Лукаку вернулся, но это его решение», – рассказал позже Индзаги.

Изначальные действия были логичны. Активная работа над возвращением Ромелу позволяла отнести Тюрама скорее к замене Лаутаро (француз подходил для третьей опции на позиции форварда). И как раз срыв сделки по бельгийцу запустил череду странных решений.

«Интер» переключился на Скамакку. Он умно уходит ниже и влияет на владение (освобождает зоны для партнеров и не теряется в комбинациях), при этом менее эффективен в контратаках. В теории Джанлука больше подходил для игры в паре с аргентинцем, чем Тюрам (хотя все равно не компенсировал потерю Лукаку при вертикальной игре и кроссах).

Выбор не сработал. Диалог между клубами прервался после предложения «Аталанты» (выполнили все условия «Вест Хэма»: 25 млн евро, 5 млн бонусами и 10% от будущей продажи). Беппе Маротта ввиду финансового положения не нашел контраргументов.

Следующей целью стал Фоларин Балогун, но и здесь «Интер» столкнулся с проблемами. Клуб не был готов платить 40 млн евро и не стал сопротивляться «Монако». Здесь миланцы пытались подписать совсем другого форварда. Балогун наоборот мощно открывается на пространстве и умеет оставаться без опеки внутри штрафной, а в подыгрыше помогает реже.

То есть «Интер» метался между разными стилями и потратил много времени на проработку сложных для реализации вариантов. До начала сезона оставалась всего неделя.

Обстоятельства заставили обратиться к внутреннему рынку. Буквально несколько дней понадобилось для подписания Марко Арнаутовича. Форвард «Болоньи» достался всего за 8 млн евро и 2 млн евро бонусами (серьезное отличие в цене от предыдущих слухов).

Завершением этой долгой истории стал размен Алексиса Санчеса (свободный агент) на Хоакина Корреа (аренда с правом выкупа в «Марселе»). С ухода Джеко прошло чуть больше двух месяцев.

Шансы Тюрама на игру в основе резко возросли. Скамакка и Балогун могли усилить команду в плане ключевых качеств, Арнаутович же дает меньше опций и укрепил только обойму. На этом фоне даже приход Санчеса смотрится органичнее – бесплатный игрок без притязаний на роль основного и экономия перед подписанием Павара.

«Интер» скорее не справился с задачей заменить Джеко и Лукаку, возникшей уже по ходу трансферного окна. Стиль новичков сильно отличается от функционала первых целей. Индзаги способен адаптироваться, но работа трудная даже по его меркам.

Тюрам умеет открываться за спину и любит уходить ниже. Ситуативно он дублирует Лаутаро (могут быть проблемы)

В паре с Лаутаро теперь будет играть Тюрам. Переход в «Интер» стал логичным продолжением его развития.

Одно из сильнейших качеств Маркуса – рывки за спину. Менхенгладбахская «Боруссия» активно использовала этот инструмент в контратаках. Француз быстро разгонялся и уверенно удерживал мяч под давлением, поэтому регулярно получал моменты и в прошлом сезоне лидировал в Бундеслиге по xG с игры за 90 минут (0,59).

Вот типичная картина из матчей Бундеслиги. Куадио Коне подобрал вынос и отправил Маркуса в забег – он опередил Упамекано и заработал штрафной на фланге.

А здесь уже Барелла заметил его намерение. Пробить из штрафной без опеки помешала неаккуратная обработка.

«У Тюрама невероятное чутье на рывки за спину и открывания в штрафной. При этом Маркус может играть ниже и помогать партнерам», – восхищался работавший с ним в «Боруссии» Даниэль Фарке.

Француз очень подвижный форвард. Независимо от плана на игру Тюрам любит получать передачи вне штрафной. Его смещения полезны из-за умения тащить мяч на скорости (обычно работает, когда нет возможности для паса) и находить необычные решения при сопротивлении.

«Маркус извлекает большую пользу из телосложения и роста. Он справляется с ситуациями, когда приходится действовать в стесненных условиях», – отмечал Марко Розе еще три года назад.

Вот один из ярких эпизодов – Коне сделал Тюраму пас на грудь в окружении нескольких игроков «Баварии».

Француз подработал мяч и вывел Нойхауса на свободное пространство вместо осторожного паса на фланг. Так он выжал максимум из момента.

Тюрам часто уходит и на фланги. Это важно для системы «Интера», ведь тогда активные вингбеки получают дополнительную поддержку не только от ближней восьмерки.

Индзаги уже сейчас не ограничивает Маркуса в таком движении. Против «Монцы», «Кальяри» и «Фиорентины» форвард регулярно уходил левее или правее для улучшения циркуляции владения. Так француз после паса Димарко в касание позволил Бастони найти позицию для кросса (заработал угловой).

Главное опасение – Тюрам и Лаутаро могут дублировать функции . Из-за этого «Интер» ситуативно теряет игрока в подыгрыше или на одной линии с защитниками.

Вот как примерно это выглядит. Оба форварда находятся в нескольких метрах друг от друга во время позиционной атаки, и только после приема Бареллы аргентинец начал движение ниже.

С новой парой в атаке «Интер» станет еще мощнее в контратаках и поставит на поток открывания за спину. Глобально же команда не восполнила потери, ведь не получится на том же уровне преодолевать давление вертикально и искать моменты через кроссы.

В любимом для себя режиме они похожи, но Лаутаро может адаптироваться. Обсудим это ниже.

Арнаутович частично восполнит функционал Лукаку, а Санчес не похож на типичного форварда. Это не прямые замены по стилю

В обойме у «Интера» теперь есть Арнаутович и Санчес. Каждый пригодится команде по-разному.

«Арнаутович силен физически и обладает отличной техникой», – охарактеризовал новичка Индзаги. Эти тезисы отражают возможную пользу австрийца для «Интера».

Марко лучше всех из форвардов команды подходит для попыток сохранить мяч после передач верхом. И дело здесь не в возможности выиграть единоборство любой ценой. Гораздо важнее навязать борьбу и упростить партнерам подбор.

Мощные данные помогают Арнаутовичу мешать любому защитнику осознанно сыграть головой. Рядом с ним обязательно окажется Лаутаро, восьмерка или латераль – «Интер» сохранит владение и без воздушной дуэли. Так функционал Лукаку будет восполнен хотя бы частично.

Экс-форвард «Болоньи», как и Тюрам, изобретателен при смещениях ниже. Он умеет под давлением находить нетипичные решения через передачи или избавляться от опеки после дриблинга.

Это же касается и открываний. Арнаутович часто пользуется недоработками соперников и ныряет в свободную зону. Все благодаря концентрации и постоянному поиску эпизодов, когда можно начать движение.

Против «Монцы» он оказался левее и создал фланговый треугольник вместе с Бареллой и Аугусто. Во время приема Николо Марко резко ускорился в штрафную и отклеился от Пабло Мари (не успел принять мяч, но эпизод вышел показательным).

Санчес – четвертая опция Индзаги в атаке. Алексис не подходит под типичное описание форварда и в основном будет уходить в среднюю треть.

Его главная задача – через обводки и рывки с мячом выбираться из насыщенной зоны и искать партнеров в финальной трети разными способами. «Я чаще ориентируюсь на пространстве, действую на скорости и наслаждаюсь ситуациями 1-в-1. Остальные форварды больше забивают – мы разные, но должны работать вместе», – размышлял чилиец о различиях с партнерами по позиции.

По уровню угрозы Алексис еще не окончательно сдал. В прошлом сезоне Лиги 1 он попал в топ-15 по точным передачам в штрафную за игру (2,15) и в топ-10 по передачам вразрез (0,47). Так «Интер» получит дополнительный способ продвижения мяча в концовках (при высокой плотности между линиями) и против компактных блоков.

Без учета обстоятельств Арнаутович и Санчес дополняют обойму «Интера». Это не прямые замены Тюраму и Лаутаро, а игроки с разным влиянием на систему.

Фактор Лаутаро смягчает все трудности. Он умеет подстраиваться под партнера по атаке

Среди факторов успешной адаптации Лукаку и Джеко – игровой интеллект Лаутаро. Он не только на топовом уровне выполняет прямые обязанности, но и подстраивается под партнера по атаке.

Когда «Интер» выходил из обороны через длинные передачи, аргентинец цеплялся за подбор после борьбы Лукаку. Если Ромелу открывался за спину, он искал пространство между линий. Когда это делал Джеко, Лаутаро сам находился на одной линии с защитниками.

«За последние два года Мартинес постоянно совершенствовался. Он берет на себя все больше и больше ответственности и идеально вписывается в наш стиль», – отметил Индзаги после матча с «Кальяри».

Аргентинец способен повлиять на ситуацию и сейчас.

Первые ростки уже заметны. Лаутаро оценивает ситуацию и действует в зависимости от движения Тюрама. Здесь он открылся ниже и пытался использовать рывок француза (но неточно отдал).

А в моменте с голом форварды поменялись ролями. Тюрам вытянул Оберта и помог Димарко уйти из-под давления.

Лаутаро находился выше и остался без сопротивления благодаря выдергиванию центрального защитника.

Эти ситуации внушают оптимизм. Несмотря на похожие профили, аргентинец предоставляет Тюраму комфортные условия без негативного влияния на результативность. Вырисовывается четкая картина взаимодействий:

• С Маркусом Лаутаро предстанет в более широкой роли: действия в подыгрыше и непосредственно на острие вместе с разгоном контратак;

• С Арнаутовичем он пригодится для борьбы за подборы при вертикальной игре и чаще будет делать рывки за спину;

• С Санчесом аргентинец полезнее всего внутри штрафной в поиске моментов.

Важность Лаутаро вырастет еще сильнее. Он может спасти команду и сгладить трансферные пробелы в планировании.

Фото: IMAGO/FOTOAGENZIA, Spada/Keystone Press Agency/Global Look Press