Прессинг Пиоли двигает «Милан» к титулу. Вот как работает это оружие Пиоли

Третий сезон Пиоли в «Милане» идет успешно. Его команда лидирует за 3 тура до финиша, но к тренеру все равно есть вопросы.

«Милан» в атаке не выделяется на уровне лиги – нанес 397 ударов с игры (4-е место в Серии А), создал 37.8 xG (4-я позиция) и забил 43 мяча (6-е место). На стандартах у чужих ворот ситуация кардинально не меняется, так как большое количество попыток пробить не сочетается с их качеством. При 147 ударах (3-е место) у «Милана» 10.8 xG (10-я позиция) и 10 голов (делит 6-е место с «Лацио» и «Фиорентиной»).

Одновременно с этим есть аспект, позволяющий команде находиться так высоко. Пиоли выстроил эффективную прессинг-систему и вынудил соперников адаптироваться. По интенсивности давления «Милан» уступает «Торино» и «Аталанте» – показатель PPDA (успешные передачи соперника при владении к общему количеству собственных оборонительных действий) равен 10.1 (у «Торино» – 9.7, а у «Аталанты» – 9.9). Есть команды, действующие в прессинге смелее, но Стефано прививает более гибкие и вариативные принципы.

Благодаря им «Милан» больше всех в лиге возвращает владение на чужой половине (340 раз) и наносит ударов после этих ситуаций (62 попытки). Страдает только реализация, так как забили всего 4 мяча (6%), поэтому в будущем возможно возвращение к средним показателям. Не так много проблем и в обороне после прессинга – «Милан» с игры позволил создать 21.2 xGA (3-е место) и пропустил 18 мячей (меньше всех в Серии А).

Команда Пиоли максимально усложняет сопернику контроль мяча в начале атаки и подстраивает структуру прессинга под конкретную схему. «В оборонительной фазе мы все меньше и меньше работаем на своей половине, мы хотим добиться численного преимущества в зоне мяча», – так Стефано характеризует действия «Милана» в обороне.

Вот пример из игры с «Интером». «Милан» включился в прессинг в начале атаки соперника и перекрыл ближние варианты для паса на чужой половине: Леау накрыл Брозовича, Кессие сместился на фланг за Бареллой, Крунич переключился на Дармиана, Ибрагимович опекает Шкриньяра, а Тонали рядом с Чалханоглу. Томори располагается чуть ниже и страхует структуру на случай обыгрыша партнера или сложного проникающего паса, тем самым создавая численное преимущество в зоне мяча. Опорник «Интера» вынужден был отдать передачу назад.

Пиоли обозначает важность гибких решений в прессинге – игроки не бездумно опекают своего игрока, а переключаются между задачами и постоянно анализируют ситуацию на поле: «На этапе подготовки фундаментальная вещь – снятие персональных ориентировок, мы должны двигаться и закрывать пространство. Чем больше мы двигаемся, тем отчетливее ставим соперника в затруднительное положение. В современном футболе интеллект игроков имеет основополагающее значение». Одновременно с этим четкие роли отдельных игроков помогают найти баланс и избежать провалов в обороне.

«Милан» встречает соперника на чужой половине при розыгрыше от ворот, в случае перехвата владения и начала новой позиционной атаки или вступает в контрпрессинг после потери около штрафной. В большинстве матчей Пиоли использует схему 4-2-3-1 – без мяча она переходит в 4-4-2 за счет смещения десятки к нападающему.

Десятка – ключевая позиция в прессинге «Милана». Чаще всего ее исполняет Браим Диас – он помогает форварду, умеет переключаться между соперниками и прибавляет в оборонительных действиях

Без мяча десятка может получать разные задачи в зависимости от стартового плана соперника. Если тот использует схемы 4-2-3-1, 4-4-2 или 4-3-1-2, то чаще всего десятка располагается рядом с одним из центральных защитников и встречает его на приеме. «Ювентус» в домашнем матче рывками Бонуччи пытался вытянуть Диаса со своей позиции. Это помогало открыть линию паса на Кьеллини или на одного из опорников, и если Браим не пойдет за ним до конца, получить на один вариант больше для паса в средней трети.

Но с «Лацио» на десятку ложилась двойная задача. Против опорника в формации 4-3-3 Диас переключался между ним и правым центральным защитником. Браим накрывал на приеме Луиса Фелипе и одновременно перекрывал возможность паса на Лейву, а в случае передачи налево делал движение к шестерке «Лацио».

В тот момент, когда Диас выдвигался на Луиса Фелипе, «Милан» ситуативно перестраивался для сохранения компактности. Тонали передавал опеку Луиса Альберто Флоренци и выдвигался на Лейву. Перестроение помогало избежать разрывов в прессинге и закрыть ключевых игроков «Лацио» в центре поля при продвижении мяча.

Диас при Пиоли значительно прибавил в поддержании интенсивности и внимательности в оборонительных ситуациях. Он отмечал работу тренера над его действиями без мяча: «Пиоли помогает мне при обороне, говорит мне оказывать давление сильнее. В одних играх он отдает предпочтение тактике, в других – интенсивности».

Если соперник использует схему 3-X-X, то десятка ориентируется на одного из центральных защитников или накрывает опорника. Против «Интера» с его 3-5-2 по Брозовичу персонально действовал Крунич, вышедший на этой позиции. Часто при передаче на Хандановича десятка передавала Марцело партнеру, выдвигалась в давление на вратаря.

Диас только сейчас стал основным игроком. В прошлом сезоне Браим вышел в основе в 15 матчах и провел всего 1228 минут в Серии А, в текущем розыгрыше за 3 тура до финиша уже сыграл 1836 минут (25 игр начинал в старте). Он стал одним из ключевых факторов прогресса «Милана» в прессинге.

Высокое давление теперь чуть смелее (тогда показатель PPDA был равен 11 – «Аталанта» (10.3), «Сассуоло» (10.3), «Ювентус» (10.4) и «Болонья» (10.8) опередили), но это не отразилось в худшую сторону на эффективности. В прошлом сезоне «Милан» сделал 282 высоких возврата владения на чужой половине (8-е место в лиге вместе с «Болоньей»), нанес после них 48 ударов (6-я позиция вместе с «Беневенто») и забил всего один мяч. В обороне после прессинга, несмотря на 25 пропущенных мячей с игры (меньше только у «Ювентуса» и «Интера»), допустил моментов на 32.4 xGA (7-е место в лиге), что говорит о значительном везении.

Рост очевиден – на данный момент после 35 туров «Милан» уже добился более качественных цифр по этим показателям и по всем метрикам, связанным с прессингом, идет в лидерах чемпионата.

«Милан» встречает соперника на чужой половине давлением до вратаря, персональными ориентировками и гибкостью в принятии решений

Форвард в структуре прессинга опекает одного из центральных защитников соперника в двойке. Если в момент активного давления идет пас назад на вратаря, то именно он выдвигается для отбора или перехвата передачи.

Крайние полузащитники – важные элементы при фланговом давлении в системе Пиоли. Они прессингуют крайних защитников соперника и доигрывают по ним на своей половине в случае забегания за спину своему партнеру по флангу.

Против тройки у соперника в начале атаки задачи атакующих игроков «Милана» меняются. Нападающий теперь ориентируется по центральному страхующему защитнику.

А фланговые полузащитники действуют выше. Им необходимо персонально встречать крайних центральных защитников и успевать по ситуации переключаться на вингбеков.

Роль опорников менее зависима от схемы. Помимо подстраховки атакующей структуры они отвечают за опеку центральных полузащитников или восьмерок соперника.

Но им необходимо вовремя переключаться и передавать ориентировку ближнему партнеру в нужной ситуации. Персональной опекой часто манипулируют – в игре с «Лацио» Луис Альберто уводил Тонали ниже и менялся местами с фланговым нападающим. В такой ситуации опорник «Милана» передавал восьмерку Флоренции и выдвигался в центр за Педро или Фелипе Андерсоном.

В системе прессинга Пиоли опорники могут пойти в давление и встречать на приеме наиболее опасного в данной ситуации соперника. Например, в матче с «Интером» Кессиэ переключился с Бареллы на свободного Дармиана и встретил его на приеме – Матео ошибся в передаче и «Милан» перехватил владение:

В прессинг «Милана» вовлечена вся команда – защитники помогают сохранять целостность структуры и страхуют партнеров выше

Пиоли выстроил систему прессинга с важностью каждого игрока. Защитники вовлечены в давление с той же интенсивностью и отвечают за баланс в последней линии.

Фланговые защитники накрывают вингеров или вингбеков соперника в средней трети или около чужой штрафной. Они активно взаимодействуют с партнером по флангу и смело выдвигаются в прессинг выше – крайний полузащитник доиграет до конца в случае забегания им за спину.

Если опекаемый игрок уходит в центр для создания большинства в конкретной зоне или для попытки получить мяч без опеки, то Тео или Калабрия идут за ним и накрывают на приеме. Так «Милан» может избежать использования пространства за спинами опорников или свободных открываний между линиями.

Центральные защитники страхуют всю структуру и выдвигаются на атакующих игроков соперника выше для борьбы вверху или накрывают в случае паса низом. После февральского дерби с «Интером» Пиоли говорил о попытках соперника использовать пространство за спинами опорников: «Мы знали, что они предвидят наше давление и могут предложить открывания Джеко между линиями. В большинстве случаев Романьоли качественно справлялся с разрывами в структуре».

Грамотное выдвижение центральных защитников из линии за нападающими помогает нейтрализовать выход соперника из обороны через длинный пас. Не имея вариантов на своей половине, вратарь или защитники ищут передачей атакующих игроков на чужой половине. Кьер, Томори, Калулу или Романьоли в этот момент уходят выше и встречают нападающего или десятку.

Неслучайно в интервью Пиоли отмечал положительные стороны и недостатки Томори, проявляющиеся в прессинге: «У него есть качества, необходимые команде – агрессия, темп, способность читать игру. Но иногда он сильно рискует, пытаясь предугадать атаку слишком рано. Впрочем, он такой умный игрок, что и в этом преуспевает». Фикайо чрезвычайно полезен в системе прессинга «Милана» – в этом сезоне он входит в топ-5 лиги по удачным отборам на 90 минут (2.38) и в топ-10 по перехватам за игру (2.5).

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В 35-м туре «Милан» минимально обыграл «Фиорентину» – Леау забил победный мяч как раз после высокого прессинга и ошибки вратаря соперника. Победа помогла сохранить первое место и продолжить путь к титулу. Высокое давление как главное оружие «Милана» при Пиоли снова сработало.

При любом исходе чемпионской гонки «Милан» остается интересной для изучения командой. За прогрессом в прессинге и типичными действиями внутри структуры точно стоит следить. Возможно, успешное высокое давление станет главной характерной чертой команды на ближайшие годы независимо от главного тренера.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani