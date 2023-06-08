В СССР был бум спортивного скалолазания. Благодаря этому спорт пришел к мировому признанию и попал в олимпийскую программу

Скалолазание – уже давно не просто вид активного отдыха. Зародившись как часть альпинизма, скалолазание превратилось в самостоятельный олимпийский вид спорта. Давайте разбираться, как это случилось.

Мы сделали этот материал вместе с соцсетью ВКонтакте, которая поддерживает и развивает в России виды спорта, которые пока не завоевали большую популярность, но обладают виральным потенциалом и интересны для просмотра. Узнать больше и следить за скалолазанием можно в специальном сообществе.

Спортивное скалолазание зародилось в СССР. До середины 1980-х соревнования проводились только у нас и в Восточной Европе

Вероятно, скалолазание существует столько, сколько человек живет рядом со скалами. Жизнь в горных районах заставляла людей приспосабливаться: там они охотились, защищались от врагов и прокладывали себе кратчайшие маршруты.

В конце XIX века скалолазание обрело популярность в Европе уже как разновидность активного отдыха, способ самоутверждения и решения спортивных задач. Скалолазание в то время – элемент альпинизма в Альпах, но как самостоятельное увлечение оно получило развитие в трех главных географических центрах (с более низкими горными вершинами): Озерный край в Англии, Эльбские песчаниковые горы в Германии и Доломиты в Италии.

В России больше 150 лет назад зародился такой социокультурный феномен как столбизм – общественное явление вокруг Красноярских столбов, при котором скалолазание совмещено с общением в неформальной обстановке. Еще в дореволюционное времена из скалолазов этой местности сформировалась особая субкультура столбизма, которая существует до сих пор. В традиции столбизма заложен не только спорт, но и гармония между человеком и природой.

Позднее большой вклад в развитие спортивного скалолазание внесли советские альпинисты и просто энтузиасты. Первые в мире соревнования по скалолазанию прошли на скалах Домбая (Западный Кавказ) еще в конце 1940-х, а в 1955-м состоялся первый чемпионат СССР. В 1960-х в советском скалолазании появились нормативы и разряды, что дало мощный буст для его развития как самостоятельного вида спорта.

На пятый чемпионат СССР в 1971-м приехали уже представители Австрии, ФРГ, Венгрии, Испании, Италии, Монголии, Польши, Чехословакии, Югославии и Японии. «Этот новый вид спорта будет иметь успех и в других странах», – писали после этого австрийцы в журнале «Science Press».

Два года спустя чемпионаты по спортивному скалолазанию проводились уже в Чехословакии, Польше, Болгарии и ряде других стран восточного блока.

Несмотря на попытки советских чиновников популяризировать новый спорт, в западном мире он получил признание только с середины 80-х. В 1985 году в итальянской Бардонеккье прошли первые международные коммерческие соревнования в лазании на трудность (советские скалолазы специализировались в лазании на скорость).

С этого момента начались реальные сдвиги в развитии спортивного скалолазания по всему миру. С начала 90-х запущены Кубки мира, чемпионаты мира и Европы – скалолазание стало на шаг ближе к олимпийскому статусу.

Однако путь к Олимпиаде оказался долгим: МОК признал скалолазание олимпийским видом спорта только в 2010-м, а в 2021-м состоялся долгожданный дебют скалолазов на Играх в Токио. Первым олимпийским чемпионом-скалолазом оказался испанец Альберто Хинес Лопес. В соревнованиях женщин победу праздновала словенка Янья Гарнбрет.

Какие существуют виды скалолазания? В чем отличие от альпинизма?

Сторонние наблюдатели часто путают понятия скалолазание и альпинизм. На самом деле разница огромная. Скалолазание входит в состав альпинистской подготовки, но это отдельный вид спорта.

Давайте разберем отличия:

• Скалолаз пользуется только возможностями собственного тела, практически не задействуя дополнительное снаряжение кроме магнезии (она обеспечивает надежное сцепление) и обуви (скальники). Альпинистам же необходим большой выбор специального снаряжения.

• Такое различие легко объяснимо: высота трассы в скалолазании обычно не превышает 40 метров, тогда как альпинисты покоряют самые высокие вершины, включая не только скалы, но и снежные и ледовые участки.

• Для тренировок и соревнований скалолазам не обязательно нужны скалы. С 1990-х международные соревнования проводятся на искусственных скалодромах – это ставит спортсменов в равные условия и не позволяет наносить вред природе.

Альпинисты, конечно, не могут обойтись без гор. И им требуется гораздо более внушительный объем подготовки: необходима максимальная физическая и психологическая готовность, умение ориентироваться на местности, знания по оказанию помощи. Альпинизм – гораздо более дорогое и опасное увлечение.

Скалолазание же доступнее во всех смыслах: и с логистической стороны, и с финансовой. А еще оно полезно для здоровья, так как развивает все группы мышц, при этом не вредит организму ношением тяжестей, кислородным голоданием, переохлаждением и другими сверхнагрузками.

Хотя без травм, конечно, не обходится. Рассказывает московская скалолазка Дарья Малышева: «Как правило, это спина, плечи, локти и колени – те части тела, которые постоянно находятся в напряжении. Травму можно получить как во время лазания, так и в результате долгих лет тренировок: практически все скалолазы со временем сетуют на проблемы в локтевых или коленных суставах. Также типичная проблема – суставы и связки пальцев, а у скоростников еще и стираются ногти. В таком случае ребята заливают их клеем, чтобы продолжить тренироваться».

Скоростники? Спортивное скалолазание сейчас делится на три основные дисциплины: лазание на скорость, лазание на трудность и боулдеринг.

Снова передаем слово Дарье Малышевой:

«Трудность – это вид, в котором скалолаз должен залезть как можно выше по стене высотой 10-15 метров, а результат считают по пройденным зацепкам. Скорость – вид, где перед скалолазами до боли знакомая трасса высотой 15 метров. Почему столь знакомая? Потому что на каком скалодроме вы бы ни нашли эту стену, все зацепки расположены одинаково. Все участники знают ее наизусть, и главное здесь – показать лучшее время. Участники соревнуются между собой в парах, поэтому кроме себя нужно победить еще и оппонента. И наконец, третья дисциплина – боулдеринг. Он представляет собой серию коротких (до 5 метров), но очень сложных трасс».

Лазание на скорость – дисциплина, которая культивировалась в СССР. В 1987 году советские скалолазы дебютировали в Гренобле в лазании на трудность – и заняли последние места. Европейцы к тому времени уже вовсю использовали специальную обувь, с которой советские спортсмены не могли конкурировать. Однако в 1990 году алматинец Салават Рахметов выиграл престижные соревнования на трудность во Франции, удивив европейских скалолазов. Он пришел первым в обычных резиновых галошах!

Позднее чемпион рассказал о маленькой хитрости: «Они не знали, что на подошвы галош я наклеил испанскую резину».

Малышева подтверждает – с условиями в советское время было туго: «Раньше у нас просто не было места для занятий, в СССР скалолазание было только на настоящих скалах, например, в Крыму. Снаряжения тоже не было. Вместо скальников использовали галоши. Но сейчас все по-другому. Если вы придете на частный скалодром в будний день после работы, то сами удивитесь аншлагу».

Наибольшей популярностью в мире пользуется лазание на трудность, которое зародилось в Западной Европе. С ней успешно конкурирует боулдеринг – лазание по валунам либо их имитациям. Этот вид изобрели в городке Боулдер (штат Колорадо), в пригороде которого много каменных глыб высотой 3-6 метров. Да, для этого вида совсем не требуется большой высоты, благодаря чему зрители лучше видят эмоции спортсменов. А еще такая дисциплина подходит тем, кто боится высоты. Для страховки здесь используются специальные маты – крэшпэды.

Скалолазание в России: славные традиции побед и мировой рекорд в организации соревнований

Ярко выраженных доминаторов в скалолазании нет, но из лидеров можно отметить Австрию, Японию, Словению, Францию и Россию. 15 россиян становились чемпионами мира, 12 – чемпионы Европы, 15 – обладатели Кубка мира.

«Спорт развивается, в регионах строятся прекрасные залы, – говорит скалолазка Малышева. – Один скалодром в Тюмени чего стоит! Не могу сказать, что, скажем, во Франции инфраструктура существенно лучше. Но если говорить про интерес к виду спорта – то да, здесь нас сильно опережают. В Европе на соревнования ходит огромное количество зрителей, продают билеты, организуют трансляции».

Россия в этом плане старается активно догонять. Полные залы на финалах международных соревнований – не редкость, причем зрители делают осознанный выбор, покупая билеты. Сами финалы – это зрелищные вечера с музыкой, светом, шоу. В этом году в зале нередко можно увидеть регбиста Василия Артемьева. Для всей страны, наблюдающей за соревнованиями – видеотрансляции с качественной картинкой и экспертами.

Совсем недавно Федерация скалолазания России установила исторический рекорд как организатор соревнований: в течение 11 месяцев на территории нашей страны были проведены четыре крупнейших международных турнира. «Такого не было никогда в мире. И повторение вряд ли возможно», – говорит президент федерации Дмитрий Бычков.

«Сейчас в России постоянно занимаются скалолазанием около 70 тысяч человек. А около 1 миллиона хотя бы раз попробовали полазать на скалодромах. Хотя точную цифру назвать крайне сложно, ведь интерес к скалолазанию постоянно растет.

Сейчас нет возможности выступать на международном уровне. Но остается внутренняя конкуренция. Ее стараются повышать – количество турниров увеличивается, призовые становятся выше. Сильнейших скалолазов страны все чаще можно увидеть не только в зале, а там, где и зарождался вид спорта – на скалах. Здесь тоже свои фишки – фестивали с призовыми трассами. И есть возможность объединить коммьюнити. Любители и профессионалы рядом: вечером – на одной поляне, днем – под одной трассой на скалах».

Скалолазание в России привлекает доступностью. Из личного снаряжения достаточно скальников, магнезии для сцепления рук (белый порошок как у штангистов), веревки и обвязки (меняется примерно раз в год), плюс стартовые взносы и лицензии, стоимость которых зависит от уровня соревнований.

По словам босса федерации Бычкова, по массовости в скалолазании лидируют Москва и Петербург, но появляется все больше скалодромов в регионах: в Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Тюмени, Перми, Калининграде, Омске, Кемерово, Хабаровске, Якутске. Кроме того, на месте уже устаревших появляются современные.

Основатель московского скалолазного центра Александр Ширнин рассказывал, что записаться в секцию дети могут с 6 до 14 лет, каких-то специальных навыков для занятий не требуется.

«Скалолазание развивает прежде всего координацию и заставляет человека совмещать мыслительную, эмоциональную (борьбу со страхом высоты) и физическую активность тела, – говорит Ширнин. – Повышается общая выносливость, становятся сильными руки и мышцы корпуса. При занятии скалолазанием развивается ловкость, гибкость и подвижность.

​​Регулярное занятие скалолазанием может стать лучшей заменой фитнеса, поскольку оно дает человеку комплексное развитие физических кондиций, эмоциональный заряд, а также возможность общаться в дружеской атмосфере скалолазного сообщества».

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Фото: Gettyimages.ru/Adam Pretty; globallookpress.com/Kenjiro Matsuo, Perry Mastrovito; РИА Новости/Фред Гринберг, Владимир Песня, Виталий Белоусов, Олег Ласточкин

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