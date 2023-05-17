«Сейчас настоящий самокатный бум». Рассказываем про кикскутеринг, которым увлекаются все больше людей в России

Кикскутеринг или самокатный спорт – явление, зародившееся в конце 90-х в США. В России спорт появился в начале 2000-х и сначала перенял большую часть трюков из скейтбординга и BMX, но с ростом аудитории и возникновением специальных трюковых вариантов самокатов стал самостоятельным спортом.

Мы сделали этот материал вместе с соцсетью ВКонтакте, которая поддерживает и развивает в России виды спорта, не претендующие на массовую популярность, но обладающие виральным потенциалом и интересные для просмотра. Следить за новыми видами спорта, включая кикскутеринг, можно в тематическом сообществе.

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К 2010-м самокатный спорт стал перерождаться из любительского в профессиональный – появились организации, которые объединяли энтузиастов кикскутеринга. В России этим занимались люди из KickScooterShop (KSS) – они первыми привезли трюковые самокаты, открыли магазин и скейтпарк для райдеров самокатного направления, а также первую в России самокат-школу (KSS School).

В 2011 году была создана международная самокатная ассоциация, куда вошли США, Австралия, Англия и Европа. Она же начала организовывать ежегодный чемпионат мира по кикскутерингу. С 2014-го в отборе на это соревнование участвуют и спортсмены из России, отбираясь через Федерацию самокатного спорта.

Федерация самокатного спорта России (ФССР) была основана в 2013 году и провела с тех пор более 200 мероприятий – турниры, фестивали, премии, мастер-классы. Она же организует ежегодный чемпионат России по самокату (RSC) и фестиваль экстремальных видов спорта «Прорыв», а также соревнования в Москве, Анапе, Казани и других городах. Вице-президент федерации Артем Степченков говорит, что ФССР помогает участникам самокатного коммьюнити сделать свое увлечение способом развития личностных качеств и реализоваться как спортсменам.

«Сейчас происходит настоящий самокатный бум! – считает чемпион России Стас Басанский. – В России уже почти 100 000 райдеров, появляется много доступной инфраструктуры, открываются самокатные школы, трюковые самокаты есть у каждого третьего ребенка, проходят официальные соревнования, уровень спортсменов перегоняет международные стандарты, появляются новые горизонты роста и поддержка со стороны крупных компаний».

«Через пять-десять лет у самоката будет шанс затмить все экстремальные виды спорта. Потому что это в каком-то смысле легче. Велик – тяжелый, ролики – не востребованы, скейт – вообще какая-то нестабильная штука. А самокат довольно простой, и трюки научиться делать гораздо легче. А еще это финансово доступней», – такое мнение выразил Александр Аралушкин в интервью сайту «РедБулл» в 2018 году.

Давайте ближе познакомимся с этим видом спорта, чтобы раньше всех быть в тренде.

Какие трюки есть в кикскутеринге и с чего начать?

В соревнованиях по экстремальному самокату каждый год все больше трюков. Сейчас их более 1300, а связок-комбинаций из этих элементов можно составить около 10 тысяч. Все трюки делятся на 4 основных группы:

1. Техника балансов (например, езда на одном колесе)

2. Техника акробатики (сальто и другие флипы)

3. Техника скольжения (на деке или пегах)

4. Техника кручения (вращение деки)

Сначала на самокате нужно научиться просто ездить. Идеальный вариант вариант – памп-трек. Затем можно перемещаться в скейтпарк и учиться скатываться с разных объектов, а после уже переходить к трюкам.

Начать обучение можно с самого простого трюка – хоп. Это обычное подпрыгивание на самокате, при котором оба колеса должны оторваться от земли. Как только вы научитесь выполнять этот элемент, то можете переходить к остальным. Важно не совершить самой распространенной ошибки – не завалиться назад или вперед, иначе самокат вылетит у вас из-под ног.

После того, как у вас начнут получаться хопы, можно переходить к разворотам на 180 и 360 градусов. Чтобы быстрее это освоить, важно делать небольшую дугу и поворачивать голову в сторону разворота.

Какие меры предосторожности?

При тренировках не забывайте о важных правилах поведения в скейт-парке: соблюдайте очередь на трамплинах, не мешайте другим посетителям и не забывайте про защиту.

Несколько советов для безопасного и быстрого старта:

1. Приобрести защиту – как минимум шлем и наколенники ( с пластиковым верхом для смягчения падений).

2. Научиться падать и группироваться (приземляться на носочки и падать на защищенные колени).

3. Не спешить учить первые трюки без понимания основ передвижения и контроля самоката.

4. Обратиться к опытному тренеру или записаться в самокатную школу.

И если катаетесь по городу, соблюдайте ПДД – переходите дорогу, а не переезжайте.

Какие есть дисциплины?

Как и многие виды спорта, экстремальный самокат имеет свои подвиды. Для каждой дисциплины характерны свои определенные группы трюков. Райдеру важно уметь делать трюки из всех дисциплин.

Вот самые популярные:

Парк – катание по специально оборудованному скейт-парку.

Стрит – катание с использованием элементов улицы: ступенек, перил, бордюров.

Кросс (памп-трек) – катание по круговой трассе.

Дёрт – катание по горным спускам и бездорожью.

Флэт – выполнение трюков на плоскости.

Сноу – трюки на самокате с лыжами по снегу.

Биг-эйр – выполнение трюков с использованием большого трамплина.

Первая и вторая из перечисленных – основные. Парк –самая распространенная дисциплина, где катание происходит в рамках одной площадки. Именно в этой дисциплине проходит чемпионат мира по самокату. А уличное катание (Стрит) по архитектурным элементам города – это скорее молодежная субкультура, также привлекающая спортсменов, которые хотят испытать свои навыки в неподготовленной среде.

Какой самокат купить?

Итак, вы решили заняться кикскутерингом. Ближайшая площадка в соседнем дворе, но самоката нет. Рассмотрим виды этого транспорта и разберемся, для чего больше подходит каждый из них:

Городские. Они не подходят для официальных занятий самокатным спортом и пригодятся разве что для вечерних покатушек по городу.

Спортивные. То, что надо, если вы хотите освоить все существующие в мире трюки. Он еще более легкий, чем городской, ведь при выполнении сложных элементов важен каждый грамм. Еще одно отличие – маленькие колеса, так как профессиональные трюки выполняются в специально отведенных местах, и большие там ни к чему.

Чуть подробнее о выборе первого самоката:

– он должен подходить лично вам и вашему типу катания;

– для начала проще выбрать готовый самокат (комплит), чем собирать его по частям (кастом);

– выбор веса самоката напрямую связан с вашим весом.

Внедорожные. Этот тип создан для любителей дерт-дисциплины. Отличается большим размером, так как на бездорожье необходимо сохранять устойчивость даже при наезде на какой-нибудь камень. Колеса тоже другие – надувные и большие, что обеспечивает амортизацию на неровной поверхности.

Электрические. Да, трюки на таких вы не выполните, да и от экстремалов респект вряд ли получите. Но не забываем о тех, кто любит обычные покатушки – это элитный вариант для них. Отталкиваться не надо, скорость большая. Сейчас арендовать их можно на каждом шагу.

Детские. Такие самокаты нужны самым маленьким спортсменам – у них две платформы и три колеса, чтобы ребенок учился управлять и избегал падений.

Теперь вы профессионал. А где соревноваться?

У вас крутой самокат с топовыми модификациями, вы освоили почти все трюки и уверены в своих силах – получается, пора показать полученные умения публике. К счастью, в России с каждым годом появляется все больше турниров, где можно не только получить грамоту за первое место, но и денежный приз.

Для лучших из лучших каждый год проходит открытый чемпионат России – главное событие для всего самокатного сообщества, проводящийся в 4 дисциплинах. ЧР включает региональные квалификации, онлайн-отбор, финалы в Москве, женскую лигу, детско-юношескую лигу, соревнования на лучший трюк, познавательные лекции и конкурсы. Тут спортсмены могут отобраться на чемпионат мира. Соревнование набирает популярность не только у участников, но и у зрителей – в 2022 году за ним наблюдали 500 человек, в том числе в режиме онлайн. Победитель получил сертификат на 50 тысяч рублей, призеры – на 30к и 20к соответственно.

Другие официальные соревнования и мероприятия, которые проводят проводит ФССР и ФССМ:

– Детская самокатная лига.

– Зимний чемпионат Winter Scooter Games.

– Russian Scooter Awards – ежегодная премия в мире самокатного спорта.

– Фестиваль самокатного спорта Kick&Go.

– Самокат Турнир – соревнования на выбывание.

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Вкатиться (можно на одном колесе) в мир кикскутеринга лучше всего с помощью сообщества, посвященного новым видам спорта – это программа ВКонтакте, участвовать в ней могут виды, претендующие на статус профессиональных и проводящие регулярные соревнования в крупных городах. Помимо медийной поддержки, спортивные организации смогут претендовать на помощь в запуске трансляций и создании контента, а также проведение совместных турниров.

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков, Виталий Аньков; Федерация самокатного спорта России

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