Тихонов раскритиковал судью за то, что она женщина. Комитет по этике, а где ты был?

Гнев Валерия Самсонова.

Пока этическая полиция РФС летит с мигалками к автору шутки про «денежки «Краснодара», вспоминается недавняя история из Хабаровска, которая не тронула ни Максима Митрофанова, ни других сотрудников Дома футбола.

В субботнем матче Мелбет Первой лиги «Енисей» влетел СКА 0:3, а главный тренер красноярцев Андрей Тихонов пополнил хит-парад тренерских отмазок. Он говорил не о проблемах команды, а о главном судье Вере Опейкиной.

«Почему именно на этом матче экспериментируют с судейством? Почему назначают женщину? Назначьте ее на матч «Родина» – «Химки» или отправьте в Махачкалу (все три команды претендуют на РПЛ – Sports). Пускай там тренируется. Мне арбитр Премьер-лиги прислал фотографию и сказал, что пенальти не было. Там нападающий наступает сам на ногу защитника.

В первом тайме [капитан «Енисея»] Егор Иванов играет в мяч, ему наступают на ногу. Фол в другую сторону, и мы получаем желтую карточку. Не назначили угловой в нашу пользу – с ответной атаки мы получили гол.

Не надо на нас тренироваться! Тренируйтесь на женщинах, на детях! Это ненормально! Здесь мужики рубятся и некоторые моменты просто не понимают.

Может, это только одна игра. Но эти ошибки повлияли и на желтые карточки, и на пенальти в наши ворота, оказались результативными. Да, мы сами виноваты, мы плохо играли. Были моменты, которые мы не завершали, пропустили три мяча. Не ищу оправдания».

Зафиксировали: главная проблема судьи Веры Опейкиной, по мнению Тихонова, в том, что она женщина. Это прямо следует из цитаты.

На следующий день за Опейкину вступился комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Какое отношение квалификация Опейкиной как судьи имеет к тому, что она женщина? – задал риторический вопрос комментатор. – Неважно, какого пола человек, главное – оценить его профессиональные качества. Не знаю, в чем причина конфликта, но обвинять Опейкину в том, что она женщина, мне кажется, неправильно.

Почему ее надо отправить в Махачкалу? Эта девушка родом из Махачкалы? Нет. Тогда об этом надо спрашивать самого Андрея Тихонова.

Женщина в футболе может судить не хуже мужчины, а даже лучше. И вообще – женщины лучше мужчин! Это мое стойкое убеждение».

Казалось, на этом дебаты закончились, но во вторник Тихонова поддержал тренер Игорь Семшов, который пока без работы. «Судейский корпус должен понимать, что мужики играют, – сказал Семшов. – Ну, какие женщины судить мужской футбол? Да, они наши любимые, дорогие, прекрасные, но мужиков должен судить мужчина. Есть женский футбол, женское первенство, детские команды, но не РПЛ и Первая лига.

Это ни сказать ничего [судье], ни обратиться. Ей и самой некомфортно. Бывают ситуации, когда судья должен гаркнуть, чтобы все успокоилось.

Женщина должна судить женский футбол. Они рвутся в мужской футбол, но сейчас женского футбола столько… Просто вопрос, зачем назначать женщину на игру мужских команд?»

Решения Опейкиной действительно сомнительные, но не катастрофические, считает автор телеграм-канала «Але, рэф!» Анатолий Синяев: «На 28-й минуте для меня больше не пенальти. Наступает на защитника, как будто сам делает в него движение, – считает Синяев. – На 42-й удалять не за что. Если это фол со стороны Никитина, то только на желтую. Место попадания – в голеностоп, для красной обычно нужно выше. Но и игрок «Енисея» шел безрассудно, поэтому решение Опейкиной понятно».

Ни Тихонов, ни Семшов мало говорят о деталях, они сознательно делают акцент на половой принадлежности судьи. При этом Семшова вообще никто не тянет за язык, в матче играли команды, которые не имеют к нему никакого отношения.

В этой истории меня смущают три вещи.

1. Казалось, в 2024-м не нужно напоминать, что оценивать работу по гендерному или другим признакам, а не по профессиональным качествам – стыд.

И Тихонов, и Семшов были крутыми футболистами, но что с тренерскими успехами?

У Семшова ноль достижений за семь лет. У Тихонова три медали за 14: бронза и серебро Первой лиги и второе место в чемпионате Казахстана. Значит ли это, что из мужиков плохие тренеры и что им нужно тренироваться на детях?

2. Молчание босса российских судей Павла Каманцева. Он никак не защитил сотрудника, который дебютировал в Первой лиге. Да, возможно, это не лучший матч Опейкиной, но – еще раз – ее ругают не за ошибки, а за то, что она женщина.

3. Молчание комитета по этике. Он спал очень давно, а зашуршал бумагами, только когда бывшему боссу «Зенита» не понравилась шутка игрока «Рубина».

Получается, Опейкина не достойна защиты, а во фразе «Почему нас судит женщина? Отправьте ее в Махачкалу» нет ничего предосудительного. Зато в шутке «Краснодар», ждем денежки» зашита тайная угроза мировому порядку.

Очень грустный вывод, на котором не хочется ставить точку.

Конечно, не все российские тренеры прикрываются судьей-девушкой, когда что-то идет не так. И вот свежий пример.

11 апреля во Второй лиге Б «Динамо» Ставрополь сгоняло нулевую ничью с «Нартом». На 76-й минуте футболист «Динамо» получил по ногам в штрафной соперника, но судья ошибочно влепил ему вторую желтую за симуляцию. Помощник главного арбитра Екатерина Бибикова, которая была рядом, не подсказала коллеге.

«К большому сожалению, такие моменты случаются и никто не застрахован от ошибок: и тренеры, и футболисты, и судьи, – сказал главный тренер «Динамо» Ашамаз Шаков. – Нам нужно еще усерднее работать!

Большая просьба не оскорблять линейного арбитра. У нее сегодня был дебют на профессиональном уровне. Поэтому мы все прекрасно понимаем и только желаем ей успехов в карьере!»

Фото: vk.com/fcska ; vk.com/fcenisey ; vk.com/chaykafc