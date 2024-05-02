Эльдар Низамутдинов шумит в Первой лиге – в 42 года 🤯 Как он не стареет?

Брал серебро РПЛ со «Спартаком» Карпина.

В мае Эльдару Низамутдинову исполинтся 43, а он и не думает заканчивать.

Низамутдинов – восьмой бомбардир в истории Первой лиги (97 голов) и пятый по матчам (413). В «Шиннике» форвард тоже вошел в историю: второй по играм (346) и голам (79) – до клубного рекорда четыре мяча.

А еще Низамутдинов – автор самого возрастного гола Первой лиги: в 41 год, 5 месяцев и 22 дня, если отбросить мяч 56-летнего шоумена ижевского «Газовика» Владимира Тумаева.

Валерий Самсонов собрал профайл легенды «Шинника» и Первой лиги.

В 21 Низамутдинова выгнали из костромского «Спартака», где его отец играл с Георгием Ярцевым

Низамутдинов родился в Костроме 31 мая 1981 года. Тогда местный «Спартак» был на пике, заняв 12-е место в Первой лиге СССР, а в день рождения Эльдара сгонял дома результативную ничью со смоленской «Искрой».

Одним из основных защитников того «Спартака» был Фэлэхдин Низамутдинов, который в 70-х провел три сезона вместе с Георгием Ярцевым (родом из Костромской области) под руководством Анзора Кавазашвили. Мама Эльдара занималась легкой атлетикой.

В детстве Эльдар занимался плаванием, акробатикой и хоккеем. «Когда записывался в команду, даже не умел кататься на коньках, – вспоминал Низамутдинов. – Сказали, научишься за неделю – возьмем. Пришлось научиться. Ездили по многим городам на общероссийские соревнования, даже за границу выбирались».

В 17 Низамутдинов все-таки свернул в футбол. «Всем пацанам нравится забивать голы. Может, из-за этого и я всегда бегал в атаку, – объяснял Эльдар выбор амплуа. – Отец с детства подсказывал, когда я играл: «корпус», «локоть». Даже обижался на него из-за этого, но оказалось, что все пошло на пользу».

В костромском «Спартаке» Низамутдинов дебютировал в 2001-м. За два года форвард набрал 15 матчей, но посреди сезона-2002 его отчислили за низкую результативность – и он отправился в «Волочанин-89» из Тверской области. «Уход из костромской команды стал мотивационной отправной точкой карьеры. Хотел доказать и себе, и другим: из себя что-то представляю», – говорил Низамутдинов.

Мотивация сработала. «Волочанин-89» набрал почти вдвое больше «Спартака» (55 очков против 28), Низамутдинов забил 12 мячей и в 2003-м из Второй лиги катапультировался в «Ротор», который тогда уверенно вращался в середине РПЛ.

«Запомнил Низу амбициозным, – рассказывает Sports экс-защитник «Ротора» Павел Могилевский. – Всегда хотел проявить себя: играть, забивать. Это было видно по его отношению к тренировкам и играм: все выполнял четко, но не был каким-то суперпрофи. Низа вроде жил на базе. Тогда не было принято уделять внимание разминке и другим активностям до тренировки, но он часто оставался после тренировок и работал над завершением».

В Волгограде Низамутдинов отличился только раз – расстроил «Рубин» Курбана Бердыева через четыре минуты после выхода на замену в перерыве. Но всего через полгода форвард покинул «Ротор».

«Им надо было выкупать мой трансфер у Вышнего Волочка, – пояснял Низамутдинов. – Владимир Файзулин отправил меня к другу [Павлу Гусеву] в «Урал». После первого круга они стояли на вылет. Во втором собралась нормальная команда, набрали очки, но нам все равно не хватило».

После Екатеринбурга Низамутдинов провел сезон-2004 в тульском «Арсенале», который стал 13-м в Первой лиге, но спустился во Вторую из-за финансовых проблем. Тогда форвард, забивший два гола в 38 турах, попал в «Балтику».

В Калининграде Эльдар стал вторым бомбардиром зоны «Запад» и помог уверенно вернуться в Первую лигу. Не договорившись с президентом «Балтики» о новом контракте, он снова отправился во Вторую – в Новотроицк.

«Это Оренбургская область, граница с Казахстаном, – уточнял Назмутдинов. – Кругом – степи. Город маленький, тысяч сто население. Что касается футбола, все на высшем уровне. Условия просто шикарные, особенно с приходом [генерального директора] Андрея Канчельскиса.

Ему все в рот заглядывали. Оказался очень хорошим человеком: всегда поговорит, никогда плохого не скажет, не пошлет, подбодрит. Если нужно, выслушает с пониманием, даст совет. Никаких проблем с ним не возникало».

В «Носте» Низамутдинов опять выиграл Вторую лигу, забил больше всех в зоне «Урал-Поволжье» (14) и вместе с командой вернулся в Первую. Апгрейд не повлиял на результативность Эльдара: в 10 стартовых турах он отметился девятью голами и одной передачей, а к концу сезона-2007 наколотил 16 мячей – и отправился в «Химки».

Низамутдинов попал в «Спартак» вместо Павлюченко и дебютировал в легендарном матче с «Сатурном»

Сезон-2007 Низамутдинов начал в РПЛ при не проводившем разминку Славолюбе Муслине, а закончил с просившем не смотреть в таблицу Сергеем Юраном. «Химки» едва выбрались из зоны вылета за пять туров до конца.

«Низа не пил алкоголь, все время жил на базе, – рассказывает Роман Березовский. – На поле старался решать сам, даже если партнер был в более выгодной позиции».

«На поле никогда не делал лишнего, – добавляет экс-хавбек «Химок» Юрий Кириллов. – Всегда находился в нужном месте, играл за счет сильных качеств. От него исходила надежность: я знал, что он сохранит мяч в 90-95% случаев».

В дебютном сезоне РПЛ Низамутдинов забил лишь раз за 17 туров. Зато в следующем поперло: положил дубли «Спартаку», ЦСКА и перед паузой на Евро-2008 был лучшим бомбардиром чемпионата. «Большой радости лидерство в списке снайперов сейчас не доставляет. Цели забить в чемпионате больше всех не ставил. Главным было играть, закрепиться в составе, чего-то добиться с командой, а последнего на сегодня и нет», – скромничал форвард.

– Что-то хотели бы перенять у Веллитона? – спрашивали тогда же Низамутдинова.

– Только спартаковскую майку.

Желание исполнилось через год – не договорившись с «Тоттенхэмом» о возвращении Романа Павлюченко, «Спартак» арендовал форварда «Химок» до конца сезона-2009, несмотря на тусклую статистику: 1+2 в 17 матчах РПЛ.

Низамутдинов оказался в «Спартаке» в 28, на год раньше Ярцева, и дебютировал через месяц – заменил Павла Яковлева в легендарном матче с «Сатурном», в котором фанат красно-белых забил пенальти Антонину Кински.

«Как смотрится Низамутдинов? На тренировках все хорошо смотрятся. Даже я. Важно, как получится в играх. С «Сатурном» Низамутдинов мне понравился», – резюмировал главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.

В следующем туре Низамутдинов забил единственный мяч за «Спартак» – с угла вратарской головой замкнул скидку Дениса Бояринцева. Форвард отпраздновал жестом Буратино, который придумал еще в «Химках» вместе с Владиславом Никифоровым, а потом повторил с подсказки дочери: «Папа, когда забьешь, покажешь?»

В сезоне-2009 команда Карпина стала второй, отстав от бердыевского «Рубина» на восемь очков.

«Спартак» вспоминаю только добрым словом, – признавался Низамутдинов в в 2015-м. – При Карпине показывали содержательный футбол. Никто мне не мешал закрепиться. Значит, нужно пенять на себя. Возможно, были игроки сильнее. Веллитон – классный форвард, бесспорно. Сравнивать его с кем-то мне не хотелось».

В московском клубе тоже тепло отзываются о Низамутдинове. «Идеально влился, был душой компании, очень эмпатичный. Подкупил отношением к делу. Когда его вижу, всегда улыбаюсь», – вспоминает Никита Баженов.

«В его тарелке из овощей выложено «профессионал». Низамутдинов – он какой?

После «Спартака» Низамутдинов отправился в аренду в «Аланию», которая запрыгнула в РПЛ после самоликвидации «Москвы». Владикавказцы сразу вылетели, а форвард отличился только раз.

За месяц до старта переходного сезона-2011/12 29-летний Низамутдинов перешел в «Шинник», где проводит уже 12-й сезон.

«Созвонился с Михалычем [Александром Побегаловым], он хотел видеть меня в команде. По условиям все устроило. Сыграло роль и то, что Ярославль находится недалеко от Костромы (82 км – Sports). Там живут родители, супруга тоже местная. Зачем что-то менять и куда-то ехать? Меня все устраивает, все рядом, все в доступности», – объяснял форвард.

Отвечая на вопросы про долголетие, Низамутдинов часто смахивает все на генетику, но дело не только в этом.

«Несмотря на шутки Эльдара, что «сильному не нужно, а слабому не поможет», мы видели обратное: как он питается, как относится к своему телу, – раскрыл секрет хавбек «Шинника» Василий Алейников. – Если заглянуть в его тарелку, там из огурцов и помидоров будет выложено слово «профессионал». Эльдар рано ложился и рано вставал».

«Эльдар поздно раскрылся в футболе, – говорил Фэлэхдин Низамутдинов. – Его сверстники рано заиграли на высоком уровне и уже закончили карьеру. У Эльдара все в порядке с физикой, он соблюдает режим, держит вес, следит за рационом. Думаю, все это в совокупности влияет на его футбольное долголетие».

Сезон-2015/16 из-за финансовых проблем «Шинника» Низамутдинов провел в «Енисее», где быстро стал своим.

«В Красноярске Эльдар был лидером на поле и в раздевалке, – вспоминает экс-хавбек «Енисея» Владимир Лешонок. – Уже тогда все говорили, что он закончит через пару лет, но он не соглашался.

От него было много удачных шуток, фразочек. Часто говорил: «Нам не надо 900 [тысяч] – 2 по 200 и 500». Одного парня Эльдар называл маньяком. Просил нас поменьше ходить через лес».

«В то время опытные не очень общались с молодыми, – добавляет капитан «Енисея» Егор Иванов. – Но мы быстро поймали общую волну. Он часто делился жизненными и игровыми советами: лучше купить не машину, а квартиру, в квадрате [лучше] ничего не выдумывать, а отдать в ногу ближнему.

Дожить до его возраста – уже успех, тем более играть. В тренажерном зале он занимался, но без фанатизма. Дело в генетике. Думаю, его прессу и сейчас позавидуют многие молодые.

Лучшая шутка Низы? Как-то на теорию три тренера пришли со своими ноутбуками. Эльдар их подколол: «А че, в «М.Видео» сегодня распродажа?» Они попросили его не шутить так при всех.

Когда его спрашивали про завершение карьеры, он всегда шутил, что еще не собрал полный набор для комфортной рыбалки. Сначала «копил» на удочку, потом на резиновую лодку, сейчас, видимо, еще что-то надо, ха-ха».

Когда Низамутдинов закончит?

В 2018-м Низамутдинов был одним из двух футболистов «Шинника» с максимальной зарплатой – 300 тысяч в месяц.

«Сезон завершается, я каждому футболисту готовлю папочку, – рассказывал тогда же Побегалов. – Индивидуальная программа в отпуске. На первой страничке фотография и стишки от меня: «37 не тянет книзу, потому что это Низа!» Знали б вы, как человек относится к своему здоровью! Ему играть и играть».

С Побегаловым согласен и заставший Низамутдинова в «Шиннике» Артем Ребров. «Юркий, шустрый нападающий, который доставит проблем из любой позиции, – вспоминает голкипер. – Удивлен, что он еще играет. Виделись года три назад в Ярославле, он отшучивался, что руководство на дает завершить. Понятное дело, что играет с удовольствием».

С 2019-го Низамутдинов и «Шинник» стабильно продлевают контракт еще на сезон.

«Работал с Эльдаром года с 2007-го, – говорит экс-агент Низамутдинова Олег Еремин. – Но уже лет шесть не сотрудничаем, потому что моя помощь ему больше не нужна. Он договаривается с «Шинником» напрямую.

В его долголетии выделил бы несколько факторов: генетика и правильное отношение к ней. Не назвал бы его помешанным на суперправильном питании или режиме. Просто не позволяет себе то, что навредит карьере».

В 2021-м вылетевший из Первой лиги «Шинник» принял Вадим Евсеев. «Эльдар с его опытом, пониманием игры, чутьем в завершающей фазе пригодится любой команде ФНЛ. В Низамутдинове вижу не только футболиста, но и помощника в общении между тренерами и игроками», – писал в инстаграме Евсеев.

Прошлым летом тренером «Шинника» стал Дмитрий Хомуха, который мало рассчитывал на ветерана, а сменивший его зимой Дмитрий Черышев восхищен Низамутдиновым.

«Работа, которую он проделывает – это даже не шедевр [а выдающийся результат], – удивлялся Черышев в интервью Сергею Дурасову . – Перед сборами сказали ему: «Подустал – уходи в сторону, мы тебя не трогаем». Но он старается выполнить все упражнения. Бывает, ножки устают, и он может из пяти кругов не добежать полкруга. Снимаю кепулю.

Он живет футболом. Это диагноз, которого в российском чемпионате достигают не все. Но наши нагрузки помогут ему поскорее завершить карьеру, ха-ха».

«Когда приехал в Ярославль в 2011-м, все говорили: «Он с ярмарки едет». Никак не доеду, – улыбался Низамутдинов на прошедших сборах. – В команде много молодых, с ними не ощущаю возраст, пока не напомнят. Все время кажется, что мне 30-32.

Многие заканчивали карьеры, потому что дома не было нормальных предложений. В этом плане мне всегда было комфортно: потренировался, пообедал, 50 минут, и я дома [в Костроме].

На поле цель – забить и испытать легкую эйфорию. Пока получаю эти эмоции, я здесь. Планирую завершить карьеру в Ярославле. О тренерской еще не думал, пока играют такие футболисты».

Главный эксперт по Первой Лиге Сергей Ильев (подписывайтесь на его телеграм-канал !) согласен с Низамутдиновым: «С 2011-го уровень форвардов, как и всех футболистов, сильно упал. Перед чемпионатом Эльдар подписал контракт по схеме «1+1». В конце сезона решат о продлении. Он хочет играть. Вопрос, кто будет тренером, не вылетят ли».

Ждем Низамутдинова в сезоне-2024/25?

Фото: vk.com/fcshinnik /Ярослав Неелов, Павел Неелов; Evgenii Zapevalov/Russian Look, Alexander Wilf/Russian Look/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Федоренко; Gettyimages.ru /Dmitry Korotayev/Epsilon