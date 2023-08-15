16 комментариев

«С первого отжатого телефона купил сладостей». Интервью капитана «Енисея» и сборной Кыргызстана
Валерий Самсонов поговорил с Валерием Кичиным.
Валерий Кичин родился в Бишкеке, но всю осознанную карьеру провел в России. Его главным клубом стал «Енисей», с которым в сезоне-2018/19 брутальный защитник мелькнул в Премьер-лиге, а в прошлом году пошумел в Кубке.
С 2011 года Кичин выступает за сборную Кыргызстана, которая за пять лет взлетела на 126 мест в рейтинге ФИФА, а в 2019-м на дебютном Кубке Азии вылетела из 1/8 от ОАЭ при сомнительном судействе.
Валерий Самсонов расспросил тезку о тяжелом детстве в Киргизии, тренерах «Енисея» в РПЛ и детальном устройстве футбола в Азии.
Кыргызстан раньше играл один товарняк в год и жил в средних отелях, а за прошлые успехи сборную сейчас критикуют
– В 2013-м Кыргызстан был 201-м в рейтинге ФИФА, в 2018-м стал 75-м, а сейчас 96-й. Как это случилось?
– Со всех сторон начались положительные изменения. Президент [федерации] обратил внимание на футбол, позвали сильного специалиста [Александра Крестинина].
Это подхлестнуло футболистов. Мы поверили, что можем спокойно играть с японцами, австралийцами, корейцами. Зародился дух небоязни, все стало получаться. Когда мы вышли в финальный этап Кубка Азии, сказал пацанам: «Я верил в вас с самого начала. Пусть заткнутся те, кто говорил, что у нас не получится!»
– Как болельщики относились к сборной 10 лет назад и сейчас?
– Раньше спокойно, сейчас больше хейта. Футбол в Киргизии медийно не особо развит. На сборную болельщики ходят, а на местный чемпионат почти нет. Дойдя до 1/8 Кубка Азии, мы задали планку. Теперь, когда у сборной что-то не получается, говорят: «Вы же можете лучше». Вот в апреле даже тренера сняли.
– Почему?
– Непонятно. Убрали после Кубка трех наций (Кыргызстан сыграл вничью с Мьянмой и уступил Индии – Sports.ru). До Кубка Азии осталось совсем чуть-чуть: турнир пройдет в январе в Катаре.
– Ты рассказывал, что сейчас сборная живет в хороших отелях. Раньше останавливались в придорожных мотелях?
– Нет, но если раньше жили в трех звездах, то теперь в пяти.
– Еще говорил, что сборы были только в Кыргызстане. Сейчас за границей?
– Да, стабильно: то в Катаре, то в Турции. Стало больше игр. Раньше играли один [товарищеский] матч в год, сейчас 6-7.
– На каком языке общаетесь в сборной?
– На русском и киргизском. Раньше на нем спокойно говорил, но в последнее время подзабыл. Когда приезжаю домой, за полмесяца вспоминаю разговорную речь.
– Осенью сборная Кыргызстана уступила России. До матча Карпин знал только тебя. За кем еще стоит следить?
– За всеми, ха-ха. Я бы выделил вратаря Ержана Токотаева, хавбека Алимордона Шукурова – им уже можно на повышение. На вингера Гулжигита Алыкулова есть спрос. Еще есть 19-летний защитник Кристиан Браузман – этнический немец, который родился и вырос в Киргизии. Плюс полузащитник Фархад Мусабеков.
– А 18-летний вингер академии «Галатасарая» Бекназ Алмазбеков?
– Хороший малый с классной скоростью, дриблингом и ударом. Понравилось, что не зазвездился, несмотря на игру за «Галатасарай». Уважает старших, правильно воспитан – посыл, что вырастет в большого футболиста.
– В начале года РФС грозился мигрировать в Азию. Что сборная России может от этого приобрести?
– Азиатская конфедерация ничем не хуже европейской. Чемпионат мира тому подтверждение. Точно ничего не потеряет, кроме рейтинговых очков. Придется сначала играть с Бутаном, Непалом.
– Ничего не потеряет относительно нынешних ограничений УЕФА?
– Сейчас же у России ничего нет, правильно? А так будут официальные матчи, возможность попасть на чемпионат мира.
– А глобально от выхода из УЕФА, где есть шанс вернуться к играм с сильными соперниками?
– Клубный уровень в Европе точно сильнее, но не сборных.
– А Франция, Германия, Англия, Испания, Нидерланды и еще много кто теперь играют в Азии?
– Нет, но в Азии тоже есть команды, которые постоянно участвуют на чемпионате мира. Да, это не топ-сборные, но тоже сильные. Если бы РФС все-таки перешел, сборная России была бы одним из претендентов на победу в Кубке Азии, а клубы – фавориты азиатских кубков.
– Кто в Азии топ, а с кем можно не напрягаться?
– Топ – Япония, Корея. На последнем Кубке Азии на голову были сильнее катарцы. Правда, у них много натурализованных. А слабые – Бутан, Камбоджа, Непал. Им можно спокойно по 15 голов закидывать.
– Азиаты в основном низкорослые. Можно поставить пять Дзюб и спокойно забивать головой?
– Это обманчивое впечатление. Таких здоровых китайцев, корейцев и японцев я не видел. Капитан японцев Мая Йосида восемь лет играл в Англии, под два метра ростом – где он маленький? У него одна нога как две моих. Нападающий, не помню, как зовут, был ростом под 1,95. Думал, затопчет меня.
– По тактике в Азии какие предпочтения?
– Все любят играть с мячом, никогда просто так не выбивают, даже в своей штрафной.
– Поля, судейство?
– Поля – сказка. Только в странах с высокой влажностью (типа Таиланда) не очень.
Судейство разное. Мне не нравится, как судят арабы. У них еще свои трактовки, английский плохо знают. Общаться с ними тяжело. В игре против ОАЭ на Кубке Азии нас засудил китаец. Поставил левую пенку и не свистнул чистый офсайд, когда нам забили второй. Не удивительно: как Эмираты проиграют дома каким-то киргизам? И то мы могли спастись: на последней минут чудак с линии вратарской попал в перекладину.
– ВАР в Азии все еще нет?
– Тогда не было. На этом Кубке Азии, возможно, будет. Без него уже никуда. Хотя даже с ним не факт, что все будет честно.
– Где в Азии тебе больше всего понравилось?
– Удалось более-менее погулять только в Катаре и Саудовской Аравии: пустыни с небоскребами, как в «Москоу-Сити». В Японии еще действовал карантин, нас не выпускали из отеля. В Канберре, столице Австралии, было очень спокойно, как в деревне. По городу даже бегали кенгуру.
Почти во всех азиатских государствах ценится чистота, но есть страны с полнейшей антисанитарией: Непал, Камбоджа, Индия. По центральной улице там может течь канализация. Воняет, грязно. Просто ужас.
– Самый необычный выезд?
– Мальдивы, куда мы добирались на маленьком самолетике. Играли летом, вообще не прикольно. Прошел 30 метров от автобуса до раздевалки – сразу мокрый. После разминки уже не хочется играть. Обезвоживание, сил нет, голова кружится, разум затуманивается. Одного чудака заменили на 20-й минуте. Он растерся «Капсикамом» и перегрелся. Его вынесли с поля.
Помню первую поездку в такую страну – вместе с клубом прилетели в Бангладеш. Вышли на тренировку, играем в квадрат. Я был молод, носился. А старички спокойно стояли, смеялись надо мной: «Ну, давай-давай, минут пять еще продержишься». В конце тренировки потерял сознание, упав в обморок.
– Какая посещаемость в Азии?
– Зависит от страны: где-то биток, где-то три червя. У нас собираются 15-20 тысяч. В Индии весной пришло столько же, были полные трибуны. В Непале максимум тысяча. На чемпионате Азии на все игры приходило много людей.
«Ты че, лоха нашел?» Как Кичин отжимал телефоны в криминальном районе Бишкека
– Ты рассказывал, как в детстве отжимал телефоны. Как ты к этому пришел?
– В Киргизии я рос в селе городского типа Лебединовка, а через дорогу был криминальный район [Бишкека] Аламедин-1. Мы жили небогато: на еду и одежду хватало, но больше позволить не могли. Карманных денег не было, а хотелось и жвачку, и семечек. Мы были шустрые дети без интернета, нужно было себя чем-то занять.
В моем кругу были ребята, связанные с криминалом. Черпал все у них. Мне было лет 15-16. Захотелось денег – отжал, продал. С первого телефона купил сладостей, чтобы испортить зубы, и сходил в компьютерный клуб. Один раз попробовал – получилось, дальше пошло. Старался все делать вечером, чтобы не запомнили.
– Ты ж светловолосый, трудно не запомнить.
– Я тогда совсем светлый был. Надевал шапку, чтобы не спалиться. Голова-то уже тогда была, ха-ха.
– Как убеждал отдать телефон?
– Когда нас пытались обмануть, мы отвечали: «Ты че, лоха нашел? Мы сами ищем». Находил ребят, которые не могли за себя постоять. В то время жили по понятиям, поэтому нужно было словесно докопаться, а там он уже сам отдаст телефон.
– Мэр Оренбурга недавно сказал, что «выросло целое поколение, которое за свои слова не получало в морду». Согласен?
– За слова нужно отвечать, я согласен. Если говоришь фигню и тебя не наказывают – ничему не научишься.
– Сколько телефонов отработал?
– Пять-шесть.
– Когда понял, что нужно завязывать с криминалом?
– Мы переехали с того района, познакомился с правильной компанией. Плюс ушел в футбол с головой.
– Что сейчас чувствуешь, вспоминая об этом?
– В то время по-другому было нельзя: не ты, так тебя. С волками жить – по волчьи выть. Выкручивался.
– Срок давности по этим делам не узнавал?
– Не-а, но уже много лет прошло. Сейчас понимаю, что поступил неправильно. Но если бы еще раз пришлось так прожить, поступил бы так же.
– Если кто-то из твоих жертв прочитает это интервью, готов купить новый айфон?
– Ха-ха, найдем решение.
Календарь Первой лиги мешает Кичину играть за сборную, а Гаранин ничего не принес из РПЛ
– В 2017-м тобой интересовались в Китае. Почему не получилось?
– Не договорились с агентом и отказались в последний момент.
– Были другие предложения из Азии?
– [В 2019-м] после Кубка Азии должен был уехать в Катар.
– Сколько предлагали?
– «Аль-что-то-там» предлагал около миллиона евро в год.
– Шесть лет назад ты говорил, что ФНЛ сильнее чемпионата Кыргызстана. Как сейчас?
– Ничего не изменилось.
– Говорят, наш футбол деградирует.
– Не согласен. Каждый год сложно. Уровень Первой лиги не падает. Может быть, спад есть в Премьер-лиге из-за отъезда качественных легионеров.
– В календаре Первой лиги нет пауз на матчи сборных. Как ты выкручиваешься?
– Это мне вообще не понятно. В Первой лиге много сборников. Если бы календарь ФНЛ пересекался с расписанием ФИФА, было бы правильнее. Вообще это просто работает: если в клуб приходит письмо, он обязан отпустить. Если не хотят, могут договориться с федерацией.
У меня были разные ситуации. В клубе решают свои задачи, в сборной свои. Ругался с тренерами. При Аленичеве «Енисей» чуть не лишили шести очков из-за того, что клуб не хотел меня отпускать. На Кубок Азии-2023 я точно поеду, если со здоровьем все будет хорошо.
– Самый стремный полет в твоей жизни.
– В дзержинском «Химике» однажды летели в Иркутск на советском самолете, типа АН-24. Нас жутко трясло около полутора часов. Сиденья были друг напротив друга. Передо мной сидел Ираклий Чежия (воспитанник «Спартака», сейчас в «Химках» – Sports.ru). У всех паника, у меня истерический смех, а он сидит бледный. Мы приземлись, вышли – он начал целовать землю. Обратно летели на том же самолете, но уже легко.
– Ты в «Енисее» уже пять лет. Три лучших тренера, с которыми ты работал?
– Аленичев, Гаранин, Горлов. Все они ставили атакующий, агрессивный футбол. В «Енисее» любят играть в атаку, с мячом. Тут сложно представить футбол в стиле бей-беги, как играет «Балтика». Хотя в ФНЛ многие играют в силовой манере. Мы же любим выходить из обороны через пас. Не помню, чтобы в «Енисее» прижился тренер с другим стилем.
– В «Енисее» тебя оштрафовали на 50 тысяч за удаление за две желтые. При ком это было?
– Это в Тамбове меня удалили в первом тайме. После этого мы проиграли 0:5. Аленичев наругал в раздевалке, а потом оштрафовал – грубо говоря, лишил премиальных за какую-то из игр.
– За год два тренера «Енисея» катапультировались в РПЛ, но оба проработали меньше полугода. Есть понимание, чего им не хватает?
– Футбол, который они ставят, в этих клубах не нужен. Горлов пришел в «Нижний», где игроки не подобраны под футбол, в который мы играем в «Енисее», – тики-таку. Там больше собраны под силовой футбол. Так же было и в «Сочи»: Федотов взял серебро с оборонительным футболом, забивая голы на контратаках. Гаранин пришел с идеологией паса. И тоже не получилось.
– Как командировка в «Сочи» изменила Гаранина?
– Ничего не поменялось. Вернулся с такими же идеями. Из Премьер-лиги ничего не принес.
– И он сам никак не изменился?
– Давай не будем о нем.
– Вы в плохих отношениях?
– Нет, просто не хочу говорить о нем.
– «Енисей» уже четвертый год возвращается в РПЛ, но пока не выходит. Чего не хватает?
– Всего по чуть-чуть, е-мае. Вроде все делаем, но постоянно чего-то не хватает. Надеюсь, в следующем году уже точно выйдем. Желательно, напрямую.
Фото: instagram/ki4in92
Все понятно
С персонажем все понятно. Такое не лечится. И ладно бы еще на еду семье таким образом добывал, так нет же - на сладости и компьютерный клуб.
Таких жизнь не учит
Капитанство тоже, небось, отжал
Понты - его всё
**************
80% страны с такой установкой живут. Готовы постоять за себя если им кто-то что-то сказал, а если у них кто-то украл, обманул - тут нужно ещё немного потерпеть)
Так же не раскрыта тема тики-таки в Енисее, тики-така в Сибири, правда или вымысел.
Кичин - прямо наглядная иллюстрация к пословице "можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывести деревню из девушки".