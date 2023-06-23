22 комментария

Ностальгирует Эльвин Керимов.

Евро-2008 ассоциируется у нас с резкой репликой Виктора Гусева, пушкой Дениса Колодина, пасом Романа Адамова и разорванным на цитаты репортажем Георгия Черданцева, но на турнире дерзила фаворитам не только Россия.

Банда Фатиха Терима могла вылететь уже во втором туре, а в итоге чуть не ворвалась в финал. После того успеха турки ни разу не пробились в плей-офф, а на прошлом Евро заняли последнее место: 0 очков с разницей мячей «минус 7».

Славную охоту Терима вспоминает главный адепт турецкого футбола в России Эльвин Керимов.

После бронзы ЧМ-2002 Турция дважды вылетала в стыках и чуть не слила отбор Евро-2008

После 2002-го результаты Турции предсказуемо пошли на спад. В отборе Евро-2004 у нее была самая сильная команда в истории. Остался костяк «Галатасарая», выигравший в 2000-м Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, пробившийся в четвертьфинал Евро-2000 и взявший бронзу на ЧМ-2002. Отбор прошли ровно, но в стыках уступили Латвии.

Через два года поколение обновилось, а ситуация повторилась: скандальный вылет в стыках от Швейцарии.

Тогда обстановка накалилась еще в первом матче: Терим жаловался, что команде не дали отдохнуть в гостинице, а болельщики обиделись, что соперники освистали их гимн – хотя сами так поступают регулярно. Дома турки не забыли ответить пограничники лениво проверяли паспорта швейцарцев, долго отдавали багаж.

Сама игра стала одной из величайших в истории Турции. На 2-й минуте Швейцария забила пенальти и казалось, что с суммарных 0:3 турки не отыграются, но у них почти получилось! Могли выиграть 5:2 (закончили 4:2 – Sports.ru). После финального свистка гости праздновали, произошла перепалка – не помню кого с кем. С трибун полетели предметы, швейцарцы побежали в подтрибунку. Терим показал рукой в сторону соперника: «Убивайте их!»

Дальше жуть: пинки, подзатыльники. Завязалась драка. Есть легендарный видос, как Филипп Деген дает интервью швейцарскому телевидению на фоне какого-то шума. Он постоянно отвлекается на него и в какой-то момент убегает, потому что там уже замес.

Из-за этой дичи три домашних матча отбора Евро-2008 Турция провела без зрителей во Франкфурте. Стартовали с четырех побед подряд: обыграли Мальту, Венгрию, Молдавию и в гостях разгромили Грецию (действующих чемпионов Европы). После игры греческие болельщики стоя аплодировали туркам – уникальный случай.

Но Турция не была бы Турцией, если бы сама себе не создала проблем: одна победа за шесть следующих матчей. С Норвегией хозяев спасли от поражения два штрафных Хамита Алтынтопа, потом проиграли Боснии, Греции и сыграли вничью с Мальтой и Молдавией.

За два тура до финиша Турции нужно было обыгрывать в гостях Норвегию. Выступавший за «Зенит» Эрик Хаген открыл счет ударом через себя, но Нихат Кахведжи и Эмре Белезоглу суперголами вырвали победу.

Оставался матч с Боснией, который они тоже выиграли.

Отличительная черта той сборной Турции – великие теримовские камбэки – зародилась еще в отборочном цикле, а расцвела на Евро. Терим сильнейший мотиватор, но его такая характеристика обижает. Это не означает, что он только оратор – еще и классный тактик. Во всех камбэках он делал замены в перерыве. В этом плане он один из самых смелых тренеров. Признать, что план провалился – для него раз плюнуть.

Игроки тоже были сверххаризматичные: бронзовый призер чемпионата мира Рюштю Речбер; относительно молодой Хамит Алтынтоп, которого все безмерно уважали; капитан Эмре. Посреди отбора карьеру в сборной завершил Хакан Шюкюр: оформил покер с Молдавией и на скамейке сказал, что не хочет мешать молодым.

На Евро-2008 Турция вела всего 14 минут. В полуфинале с Германией выдала лучший матч без 8 игроков старта

Даже без Шюкюра желающих отправиться на Евро было больше, чем мест в заявке. В итоговой список Терима без объяснения причин не влез Халил Алтынтоп. Хавбек потом упрекал тренера, что тот ни разу не приехал в Германию на его матчи, ни разу не позвонил. Из-за брата-близнеца от Евро чуть не отказался и Хамит, но остался и провел великий турнир.

В РПЛ тогда играли Фатих Текке («Зенит») и Гекдениз Карадениз («Рубин»). Текке был полезнее в отборе ЧМ-2006, а в квалификации Евро-2008 играл мало и в клубе, и в сборной. Карадениз же был важной фигурой, поэтому из РПЛ поехал только он. В Турции до сих пор считают, что на клубном уровне оба были лучше, чем в национальной команде. Кстати, Текке – единственный турок, выигравший еврокубок в иностранной команде.

Турция начало Евро ужасно. Очень слабый матч с Португалией (0:2), в котором сломался Эмре и выбыл до конца турнира.

Во втором туре встречались со Швейцарией в ливень. Перед игрой швейцарская газета вышла с коллажем, на котором из кебаба торчали головы Терима и других игроков. Типа: «Сделаем из вас кебаб». После матча с Германией главред газеты Blick Ален Кунц написал открытое письмо Териму с извинениями.

Турция снова играла плохо и пропустила первой – этнический турок Хакан Якин (хотя он Якын) забил с метра и демонстративно не праздновал. Турки раскрылись, пошли атаки четыре в три, три в два. Якин запорол верный момент – появились слухи, что специально. Это бред, конечно. В перерыве Терим сделал две замены, перевернув игру. Свежий Семих Шентюрк сравнял, а Арда Туран забил первый мяч за сборную в официальной игре.

Против Чехии турки горели 0:2 до 75-й, хотя могли и 0:3. Либор Сьонко попал в штангу, а в следующем эпизоде Эмре Ашик шипами зарядил по голове сопернику: пенальти или минимум свободный, но судья не увидел. Снова камбэк: 75-я – классный гол Арды с паса Хамита, 87-я – мяч Нихата после подачи Хамита и ошибки Петра Чеха, 89-я – Хамит скинул Нихату. Итого 3 гола сделал Алтынтоп.

На 90+ Волкан Демирел удалился за толчок Яна Коллера. Турецкий комментатор орал: «Что же ты наделал, Волкан?!» Перчатки натянул Тунджай Шанли (правильно Шанлы) и под заряды «Тунджай! Тунджай!» отстоял на ноль, хотя по воротам ни разу не пробили. Для Волкана удаление – обычная тема. В начале карьеры он получал красную почти в каждом дерби с «Галатасараем». Если бы закончили 2:2, была бы первая в истории групповых этапов серия пенальти, потому что у Чехии с Турцией все показатели были одинаковые.

Так с приключениями Турция вышла из группы. Важный штрих – во всех трех матчах Терим делал замены в перерыве: 1 – с Португалией, 2 – со Швейцарией, 1 – с Чехией.

Четвертьфинал с Хорватией из-за карточек пропускал Мехмет Аурелио – ключевой игрок опорной зоны, без которого всего этого бы не было. Бразильский турок был в пиковой форме: вместе с «Фенером» дошел до 1/4 Лиги чемпионов, став самым фолящим игроком турнира.

Турок возили девяносто минут и два овертайма. На 119-й Рюштю повторил перфоманс Антониса Никополидиса в матче с Россией: побежал за мячом на угол штрафной и не успел. Навес – Иван Класнич кивнул в пустые. Через три минуты Рюштю исправился: на 122-й после его заброса Шентюрк воткнул под перекладину – самый поздний гол в истории Евро.

Фейл Рюштю меня не удивляет. Что он, что Волкан были сильными голкиперами, но привозными. Других вратарей Турция попросту не выпускает.

Серию пенальти начинал Арда. Он недавно рассказывал, что вызвался бить [первым] и хотел исполнить паненкой, чтобы психологически задавить вратаря, но не получилось: вышел уродский гол. Молодые хорваты – Лука Модрич, Иван Ракитич, Младен Петрич – не справились с давлением, забил только Дарио Срна. Рюштю признавался, что именно Срна пробил не так, как обычно.

На четвертьфинале был Эрдоган, которой уже тогда использовал футбол как политический инструмент. Как я рассказывал, без него турецкому футболу будет плохо. После победных матчей Эрдоган тоже давал интервью. Помню, как корреспондент в шутку проверял его сердцебиение.

В Турции был всеобщий праздник. Если на радостях кого-то застрелили, ничего удивительного. К сожалению, для Турции это нормальная история. После победы «Галатасарая» в Кубке УЕФА комментатор раз пять кричал: «Не празднуйте с оружием!» То же после больших побед говорят игроки. Безумие было не только в Турции, но и в других странах, где живет много турок.

В полуфинале Турция провела лучший матч на Евро, играя с Германией вторым составом. Давай считать. Шанли, Ашик, Туран, Волкан пропускали из-за дисквалификаций. Эмре, Нихат, Эмре Гюнгер, Сервет Четин выбыли из-за травм.

Турки впервые за турнир открыли счет, но Бастиан Швайнштайгер быстро сравнял. Два следующих гола весь мир увидел только в повторе: стадион накрыла гроза, пропал сигнал. В добавленное Турция драматично пропустила. У Колина Казим-Ричардса поехала нога, он упал. Филипп Лам сыграл в стенку, беспрепятственно вошел в штрафную и расстрелял Рюштю.

Я посчитал: за весь Евро с учетом добавленного времени Турция вела в счете всего 14 минут, из которых 10 компенсированных.

Почему сборная России играла в полуфинале, еле волоча ноги, а турки летали против Германии? Если бы Турция вышла на Испанию – было бы то же самое. Испания была с запасом лучшей на турнире. В недонастрой Германии я не верю. Возможно, они не ожидали такой смелости от турков, учитывая их потери.

Главное отличие между Россией и Турцией – команда Хиддинка классно играла, шокировав всех футболом и физической формой. Турция играла обычно: с косяками в обороне и ошибками Терима при выборе стартового плана. Это победа духа, характера, но не игры. Если бы не камбэк с Чехией, никто бы не обратил на турок внимания: вылетели и вылетели. Если бы Россия и Турция сыграли за бронзу, наши легко бы выиграли, учитывая потери турок.

Перед турниром я предположил, что Арда, о котором мало кто знал за пределами страны, и Турция станут открытиями Евро, а Шентюрк – лучшим бомбардиром сборной. Одноклассники ржали, но все зашло.

После Евро-2008 турецкие игроки часто сокрушаются: мы обыграли хорватов, но где сейчас мы и где они? Сиюминутный успех оставил след в истории, но перспектив не дал. Виноваты коррупция и плохо выстроенная система. Редкие удачи случались вопреки логике.

Алтынтоп хамит в студии, Эмре перспективный тренер, Терим ждет отставку в сборной – где сейчас звезды Евро-2008?

Судьба героев того Евро сложилась по-разному.

• Хамит Алтынтоп – координатор национальной сборной в федерации футбола. У нее есть глава, но, по сути, всем рулит Хамит. Он приглашает тренеров, влияет на все, но его решения не пользуются популярностью, хотя я не всегда понимаю критику.

Хамит начал раздавать паспорта игрокам с турецкими корнями. Так за сборную играет Ферди Кадиоглу, что большая удача – мог спокойно выступать за Нидерланды. Еще назначил главным тренером малоизвестного Штефана Кунтца, который успешно работал с молодежной сборной Германии. Это очень обидело местных тренеров, которые заказали Кунтца – теперь его постоянно мочит пресса.

Осенью Турция проиграла Фарерам ничего не значащий матч Лиги наций, а у Хамита случился нервный срыв в студии. Он бил рукой по столу и орал: «Вы продажные журналисты! Перестаньте писать дичь про Кунтца!» Я думал: красавчик, мочи их! А знаешь, что теперь думают о Хамите в Турции? Считают, что он не любит страну и не уважает журналистов.

• Рюштю – тоже в федерации. Отвечает за молодежный футбол. Чуть не умер от ковида: провел месяц в больнице, еле откачали. Много курит.

• Волкан до землетрясения тренировал «Хатайспор». Сейчас помогает людям справляться с последствиями трагедии.

• Нихат – телевизионный эксперт. Он максимально объективный и честный, поэтому болельщики стамбульских топ-клубов его уважают. Для Турции это редкость. Еще получил тренерскую лицензию вместе с Гути, но пока ей и не воспользовался.

• Мехмет Аурелио – технический директор «Фенербахче». Прикольный мужик. Мы с Михаилом Поленовым на час опоздали к нему на встречу, а он нас не только не послал, но и еще около часа болтал о футболе.

• Эмре – один из самых интересных молодых тренеров Турции. Сейчас в «Башакшехире».

• Тунджай недолго потренировал «Сакарьяспор», сейчас хочет устроиться в «Фенер». Часто появляется в эфирах.

• Карадениз наслаждается жизнью. Долго собирался тренировать, но пока не начал. Тоже появляется в эфирах.

• Туран – тренер стамбульского «Эюпспора» из Д-2. Команда с деньгами: там играют Райан Бабел и вчерашние футболисты «Галатасарая». Арду позвали за четыре тура до конца регулярки. Он выиграл один матч, попал в плей-офф, но вылетел в полуфинале, проиграв ответную игру за несколько минут.

• Шентюрк обиделся на «Фенербахче» за то, что про него забыли, когда он уходил из футбола. Стремительно толстеет и периодически появляется в ветеранских матчах. Последний раз – перед финалом Лиги чемпионов в Стамбуле.

• Угура Борала посадил Эрдоган. Его обвинили в использовании приложения запрещенной в Турции организации. Дали два года, но или уже вышел, или скоро выйдет.

• Фатих Терим ждет отставки Кунтца, ха-ха.

В Турции он никого не хочет тренировать, кроме «Галатасарая». Недавно Фабрицио Романо писал, что он может возглавить Саудовскую Аравию, до этого им интересовался Египет.

Фото: Gettyimages.ru/Stuart Franklin / Staff, Ben Radford / Staff, Clive Mason / Staff, Shaun Botterill / Staff, Alex Livesey / Staff, Clive Rose / Staff, Sean Gallup / Staff; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Kurt Desplenter/Keystone Press Agency; instagram.com