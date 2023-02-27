51 комментарий

Влип сразу в два странных матча.

Это продолжение сериала Sports.ru о людях, которых РФС обвиняет в организации договорных матчей.

Два предыдущих эпизода:

1. Выпускника академии «Краснодара» пожизненно забанили за договорняк. Вот его версия

2. «Предложили 30 тысяч рублей за проигрыш Белгороду». Пожизненно забаненный за договорняк рассказал нам то, что скрыл от РФС

Новый герой – экс-игрок «Электрона» Джоси Дзауров, который проходит сразу по двум эпизодам – уже разоблаченному «Салют» – «СКА-Хабаровск-2» и игре «Тверь» – «Электрон» (4:0), которую РФС изучает сейчас. Последний гол там забили после серии идентичных ошибок центрального защитника гостей, только вышедшего на замену.

20-летний Дзауров четыре года провел в академии «Краснодара» и два сезона гонял за дубль «Рубина». В феврале 2022-го хавбек оказался в «Ессентуках» (в материалах РФС проходит игроком этого клуба), а в начале этого года перебрался в «Электрон», где отметился единственным полным матчем – против «Твери».

Валерий Самсонов отыскал его и выяснил, как влипнуть сразу в два стремных матча.

***

– Как ты узнал о подозрении в организации договорного матча?

– Зимой я ушел из «Ессентуков», тренировался, искал варианты. С незнакомого номера позвонил Зазулин, представился сотрудником департамента защиты игры РФС: «Хотим, чтобы вы нам помогли. Можете прилететь в Москву?»

Я был дома [в Ингушетии]. Ответил, что занят тренировками и особо нет денег. Сказали: «Тогда поставим вам флажок (вероятно, речь о системе паспортизации футболистов РФС.ЦП – Sports.ru), и вас не заявят другие команды». Я согласился и спросил, по какому вопросу меня вызывают. Услышал: «Узнаете на месте».

За свой счет прилетел в Москву, приехал в РФС. Ждал больше часа, пригласили в кабинет. Там были Зазулин и Железнов (Олег, глава департамента защиты игры – Sports.ru). Я знаю, что эти люди раньше работали в органах. Начался допрос, как у следователя.

Спросили: «Знаешь, почему тебя вызвали?» Ответил, что нет. «Где ты находился такого-то числа?» Чтобы вы понимали, эта игра [«Салют» – «СКА-Хабаровск-2»] была в октябре 2022-го, а меня вызвали в конце февраля.

Начали допрашивать: «Был ли ты в Белгороде? Мы знаем, что был». Я попросил предоставить факты. Они замолчали. Я попросил посмотреть календарь, чтобы понять, что это был за день.

А у нас [«Ессентуков»] на следующий день после игры в Белгороде была гостевая игра с «Кубань Холдинг» (от Белгорода до Павловской 833 км по автодороге – Sports.ru). Я говорю: «Значит, я сто процентов был на предыгровой тренировке. Это подтвердит вся команда». Начали расспрашивать про игру с «Холдингом». А я 90 минут отыграл с капитанской. Они проверили в компьютере.

Потом спросили, знаю ли [обвиняемых] пацанов из «Хабаровска-2». Заочно знал только Руслана [Пидлисняка], с которым пересеклись в академии «Краснодара», он на год старше. Еще Коршунова по Медиалиге (Иван, экс-футболист 2Drots – Sports.ru). Задали еще несколько вопросов, уточнили распорядок дня перед «Холдингом».

Я прочитал распечатку моих показаний, подписал и уехал. В каком статусе я прохожу по делу, мне не сказали.

– На чем расстались?

– А, еще спрашивали, ставил ли я когда-нибудь, предлагали ли мне сдать матч. Я ответил: «Посмотрите мои игры. Вряд ли у вас будет хоть один вопрос – у меня почти в каждом матче самый высокий InStat (оценка на одноименной статистической платформе – Sports.ru) в команде. Можете пробить, я ни разу в жизни не ставил».

– С тобой общались уважительно?

– Я общался на вы, со мной – на ты. В какой-то момент Зазулин говорит: «Ну, давай еще матерью поклянись, как вы там любите». Намекая, что я нерусский. Меня это задело, конечно, но я сдержался.

– Что было дальше?

– За четыре дня до заседания КДК в телеграм пришло сообщение от некоего Алекса из секретариата КДК РФС: «26 апреля состоится КДК, вам нужно присутствовать по зуму». Попросили почту, если интересны материалы дела.

Ознакомился с материалами. Там на 80 страницах фигурируют другие игроки «Хабаровска-2», но на КДК эти фамилии не звучали. В отношении меня написали, что на мой и паспорт еще одного человека из «Ессентуков» Зийадхана [Маммадова] в Белгороде оформили номер в гостинице, где жили три человека. Никаких фактов, что я там был, не предоставили.

Со 2 июля у меня был просрочен паспорт, я везде ездил по заграну. На КДК спросил, на какой паспорт зарегистрировали номер в гостинице. Ответили: на российский. Уточнил, как оформили номер на трех человек по двум паспортам, один из которых – просроченный. Мне не ответили. Как и на любые вопросы, которые задавал я и другие пацаны.

Происходил какой-то сюр. Отключали микрофон, когда я пытался что-то сказать или спросить. КДК – это просто формальность. В России если решили [кого-то обвинить] – ничего не сделать. Если вы думаете, что было разбирательство, слушали аргументы или предоставляли факты – ничего подобного. Быстро зачитали по бумажке – и все. Если мы что-то оспаривали или просили доказательства, говорили: «Нам так сказали». Я такого никогда не видел. Ощущение, что людям просто нечем заняться или нужно закрыть отчетность. Возможно, им сверху спустили указание.

Я знаю, что пацаны из «Хабаровска-2» ездили в РФС дважды. [Дмитрий] Кумсаров рассказывал, что во второй раз его поставили перед фактом: «Вот история – или соглашаешься с ней, или идешь на хрен». Только там с матами было. На хрен – в смысле тоже отстранили бы от футбола. Хорошо, что их пожалели.

– Кто может подтвердить давление РФС?

– Я думаю, он [Кумсаров] сам подтвердит. У меня есть аудиосообщение от него.

– Пидлисняк говорил: «Им [РФС] нужно что-то раскрыть. Вот они и раскрыли. Заработали плюс». Ты считаешь так же?

– Помните матч «Урал» – «Терек»? Что тогда сделал РФС? Ничего. Могли заняться той игрой? Могли, но не захотели.

Люди просто ходят в красивых пиджаках и говорят красивые вещи. Сейчас взяли 20-летних пацанов и сделали их организаторами третьего раскрытого договорного матча в истории. Но какой это договорной матч? О чем вы говорите? Просто сравните его с любым другим из Второй лиги.

– Как отреагировал на пожизненный бан?

– Я знал, что сделают все что захотят. Удивило, что не было разбирательства. Думал, нам будут предоставлять доказательства, а мы – их опровергать, если не согласны. Но мы просто выслушали специально или случайно подтасованные факты.

Руслану [Пидлисняку] заявляют: «С твоего номера поступали угрозы тренерам». Он говорит: «У меня никогда в жизни такого номера не было. Почему вы читаете это как факт?» Его игнорируют, потом тема с телефоном опять всплывает. Руслан задает этот же вопрос, вмешивается Григорьянц [глава КДК]. Зазулин ему отвечает: «Ну, мне так сказали».

Даже пацаны, сотрудничавшие с РФС, на КДК сказали, что я никому ничего не предлагал. Как мне за это можно дать пожизненный бан?

– Думал, как можно доказать невиновность?

– Какая-то борьба с ветряными мельницами. Если бы предоставили факты, которые можно было бы контраргументировать, я бы этим занялся. Даже если я докажу, что не был в Белгороде, что это изменит? Пидлисняк тоже не был в Белгороде, и что?

Дзауров был капитаном «Ессентуков» – команды, где за год забанили 2 киперов за ставки

– Давай зафиксируем. Ты когда-нибудь был в Белгороде?

– Только раз и давно – на детском турнире с «Краснодаром».

– Кто-нибудь не из «Ессентуков» подтвердит, что 20 октября 2022-го ты был в Ессентуках?

– Я точно не помню, куда ходил в тот день, кроме тренировки. Шел сезон, это рутина. Покушал – прогулялся – тренировка. Жили всей командой в одном корпусе. К тому же, если это предыгровая тренировка, вряд ли мы куда-то ходили.

– А если покопаться в мессенджерах?

– Не думал об этом. Давно было, но, возможно, это выход.

– Биллинг или детализацию звонков за тот день думал сделать?

– Не знаю, как это устроено. Слышал про это только в расследованиях. Если можно сделать самому, то займусь.

– Какой была финансовая ситуация в «Ессентуках»?

– Платили прожиточный минимум. У вас же было интервью нашего вратаря. Все примерно так. Многие приехали [в «Ессентуки»] из любительских команд, чтобы засветиться. Надеялись, что город поможет, но даже с гостиницей или автобусом не помог.

– Приходилось занимать, чтобы выживать?

– Если не хватало, я мог подойти к главному тренеру. Он просил руководство помочь.

– Помогали?

– Когда просил – всегда.

– Ты попал в «Ессентуки» после дубля «Рубина». Как так получилось?

– В «Рубин» я перешел из академии «Краснодара». В Казани травмировался. Обещали одно, получилось другое. Не давали играть, я уехал домой. Полгода был без клуба. Был на просмотре в нескольких командах, но попасть в хорошую команду без практики очень тяжело. Трансферное окно закрывалось – чтобы не остаться без команды, я подписал [контракт] с «Ессентуками».

– В прошлом сезоне ты стал капитаном «Ессентуков», хотя был младше половины состава.

– Да, но многие не играли на профессиональном уровне. На их фоне я казался опытнее. Плюс мог подсказать, завести перед игрой, высказать после матча.

– Кроме тебя, РФС забанил еще двух человек из «Ессентуков»: вратаря Зийадхана Маммадова и начальника команды Гванзава Магомедова. В каких вы отношениях?

– Маммадов старше на семь лет. На поле мы были партнерами, но за пределами близко не общались. Мы говорили об этом на КДК. Магомедов постоянно поддерживал, рекомендовал на капитана команды, но особого общения тоже не было.

– Почему РФС считает организаторами вас троих?

– Тоже думал об этом, но у меня нет ответа. Может быть, потому что я был капитаном.

– Они ездили в Белгород в октябре прошлого года?

– Меня об этом тоже спрашивали на КДК. Объяснил, что за полем особо не общались, поэтому ничего не знаю. Если не ошибаюсь, у Маммадова в Белгороде девушка или жена.

– Когда последний раз с ними общался?

– После КДК, а с Маммадовым еще после первого допроса. Я подумал, может он сказал им что-то про меня.

– Летом 2021-го РФС дисквалифицировал Дмитрия Зорникова, а в ноябре прошлого года забанил Романа Данилова – итого два голкипера «Ессентуков» отстранены за ставки. В клубе что-то изменилось после этого?

– Провели беседу, чтобы не ставили. Потом в день матчей забирали телефоны. Отдавали только после матча.

– Я общался с несколькими игроками Второй лиги – все сказали, что «Ессентуки» существовали ради договорняков. Почему у команды такая репутация?

– Так кажется, если посмотреть счета. Мы очень много пропускали (во Второй лиге-2022/23 «Ессентуки» проиграли 20 матчей из 23, разница мячей – 7:79 – Sports.ru). Но этому есть объяснение: молодые ребята в составе. Мы всегда пытались, но у нас такой уровень.

***

– Почему зимой покинул «Ессентуки»?

– Агенты сказали, есть варианты получше. «Ессентуки» меня отпустили, я ждал конкретику, но ее не было. Знакомый из «Рубина» Анзор Амиралиев играл в «Электроне», свел со спортивным директором. Приехал на сборы, неплохо себя проявил и подписал.

– В «Электроне» с финансами получше?

– Да.

– Во сколько раз?

– Грубо говоря, в два раза лучше.

– «Электрон» занимает последнее место во второй группе Второй лиги. Какие задачи ставило руководство?

– Сыграться, укрепиться летом и в следующем сезоне побороться за высокие места.

– Что началось на 86-й минуте матча «Тверь» – «Электрон»?

– Не знаю. Играли, бились. Пропустили необязательные голы. Выехали в 6 утра, весь день в дороге, из-за этого подсели.

– Давай по порядку. За три минуты до четвертого гола тренер меняет центрального защитника, который уходит с поля без проблем со здоровьем. Ты часто видел такое?

– Насколько я помню, у него сводило ноги, он сам попросил замену.

– Окей, допустим. За несколько следующих минут Олег Яковлев (#71) трижды обрезает команду. Дважды передача шла на другого свежего игрока – Михаила Зайцева (#5), который еще несколько раз агрессивно шел в стык в штрафной. Как это можно объяснить?

– Не знаю. Им пихали по этим эпизодам, но все-таки это не самые опытные футболисты.

– Яковлеву – 25, Зайцеву – 30. Вратарю Роману Клюкину, который каждый раз спешно разыгрывал мяч на Яковлева, – 26. Почему не сыграть по-другому, если каждый раз обрез?

– Да, но они практически не играли во Второй лиге.

Мы вышли с целью не пропустить. Отбивались всю игру. Пропустили первый на 60-й. Если вы посмотрите матч целиком, то заметите, что каждый раз, когда мы выбивали мяч в центр, получали опасную контратаку на наши ворота.

– Контратака с выноса в центр и обрез у своей штрафной – разные вещи.

– Наверное, не хочу спорить о футболе сейчас.

– Что было в раздевалке после матча?

– Как только зашли в раздевалку, начался разговор на повышенных тонах. Чуть не дошло до драки.

– Что сказал главный тренер?

– Что такие ошибки совершать неприемлемо. Какой бы счет ни был, нужно играть до конца.

– РФС и ФНЛ уже начали проверку…

– Посмотрите больше матчей Второй лиги – найдете много странных вещей по вашим меркам. Бывают грубые, нелепые ошибки, но это от уровня. У нас в Премьер-лиге нет особо [сильных] футболистов, куда там во Второй лиге.

Думаю, этим матчем заинтересовались после того, как меня отстранили.

– Боишься, что РФС скажет: «Дзауров и тут организовал дог»?

– Я не боюсь. Захотят что-то на кого-то повесить – легко сделают это. Хоть на вас. Никакая публичность вас не спасет. Вы же понимаете, в какой стране мы живем. Я еще нигде не видел, чтобы шумиха в прессе на что-то повлияла. Разве что в деле Ивана Голунова.

– Как «Электрон» объявил о расторжении контракта?

– После КДК я сам позвонил в клуб, сообщил, что меня пожизненно отстранили. Поблагодарил за работу и расторг контракт.

– Какие планы дальше?

– Сейчас дома в Ингушетии. Хочу поехать играть в другую страну.

– Бан распространяется только на Россию?

– Как я понял, да. Мне еще РФС не прислал полный текст решения. Другим ребятам – тоже. На подачу апелляции дается семь дней. Возможно, так делается специально.

– Будешь подавать апелляцию?

– Попробую, но без особого энтузиазма. Придется тратить собственные средства.

Фото: VK/fc_salyutbgd, fc_volga_tver, ffcessentuki, electronvn, fcrk; Instagram/dzhosi_dzaurov; rubin-kazan.ru