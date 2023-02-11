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Сегодня играет с «Уралом».

Вингер «Ахмата» и воспитанник ЦСКА Иван Олейников – индивидуальный прорыв сезона. Год назад он сверкал во Второй лиге, с 23 голами стал лучшим бомбардиром и катапультировался в РПЛ – в «Ахмат» Андрея Талалаева.

Несмотря на осеннюю смену тренера (и позиции), Олейников остается одним из главных созидателей грозненцев (8 голевых комбинаций с его участием), который теперь помогает Сергею Ташуеву рубиться за топ-5 с «Динамо» и ЦСКА.

Валерий Самсонов узнал у Олейникова, чем отличается Талалаев от Ташуева, как может разочаровать Гончаренко и когда позвонит Валерий Карпин.

Олейников собирался в РПЛ с «Чайкой», а оказался во Второй лиге, где молодые не напрягались

– «Чайку» выгнали из ФНЛ за неделю до старта сезона-2021/22. Как ты об этом узнал?

– Мы были в Кисловодске на сборах. Узнали по пути на тренировку, все были подавлены. Оттренировались, отменили запланированную на следующий день игру и вернулись в Ростов. Там решалась дальнейшая судьба клуба: кто из игроков останется. Когда выяснилось, что «Чайка» будет играть во Второй лиге, отправились обратно в Кисловодск.

– Команду могли закрыть?

– Ходили слухи, что президент не хочет продолжать. Он все силы отдавал клубу, поставил задачу выйти в РПЛ, и за неделю до чемпионата ему говорят: «Вы не будете там играть». Может быть, это было его эмоциональное решение, потом со свежей головой решил вернуться в ФНЛ.

– Самая неожиданная реакция на понижение?

– Каждый поступал, как считал нужным. Кто-то ушел на следующий день, кто-то позже, кто-то покинул клуб, никого не уведомив – разбирались через суд. Судить никого не буду. Каждый выбирал лучший вариант для себя.

– Как отреагировали легионеры?

– Положительно. Слышал, они не хотели расторгать контракты, сказав: «Это ваши проблемы. Платите компенсацию». Приехали на пару недель, но просто так уходить не хотели. Не знаю, чем дело закончилось.

– На втором сборе к «Чайке» присоединился Александр Гацкан. Он сильно пихал?

– Нет, подсказывал по делу. Он добавил опыта, точно помог бы вернуться в ФНЛ. Когда уехали из Кисловодска, я его больше не видел.

– Что сказали руководители?

– В Ростове гендиректор объявил, что клуб точно сыграет во Второй лиге, что хочет сохранить состав, но понимает, что тяжело [сохранить состав], что финансирование будет в том же размере. Заверил, все будет хорошо. Просто клуб будет не в ФНЛ, а во Второй лиге.

– «Я общался с руководством «Чайки», говорили, что до исключения из ФНЛ не дойдет», – говорил ты. Какие были аргументы зимой? Что сказали летом, когда это случилось?

– Говорили, что это слухи, что 100% такого не будет. Я поверил, подписал контракт. Когда это случилось, я не общался с руководством.

– Зарплаты, бонусы остались на уровне ФНЛ?

– Да. У всех условия остались. Может, кто-то в индивидуальном порядке упал в зарплате, но при определенных обстоятельствах (выход в ФНЛ, сыгранные матчи) разница возвращалась бонусами.

– «Чайка» играла во Второй лиге почти с бюджетом под выход в РПЛ?

– Не совсем так. Часть футболистов ушла, их заменили игроки с меньшими условиями, поэтому зарплатный фонд сократился.

– Ты мог уйти?

– Звал «Енисей», но предлагал странные условия по зарплате, не хочу вдаваться в подробности. Да и они плохо стартовали: три поражения и ничья в четырех турах, показывали слабый футбол. Плюс Сибирь, далеко от Москвы, другой часовой пояс. Тогда сложно было подумать, что они поборются за РПЛ и займут пятое место. Еще за меня нужно было платить компенсацию, а в ФНЛ это не принято.

При Ташуеве я прогрессировал в «Чайке». Подумал: проведу отличный сезон и, несмотря на возраст, выберусь из Второй лиги в РПЛ – если не сразу на контракт, то на просмотр. Так и получилось.

– В конце прошлого сезона ты сказал: «По игре и составу мы были лучше всех». Почему не вышли в ФНЛ?

– Не хватило длины скамейки: основа была гораздо сильнее тех, кто был на замене. Весь сезон играли одним составом, максимум 1-2 человека помогали с замены. Нужна ротация, выходящие со скамейки должны усилять игру. Когда выбывали лимитчики (на протяжении всего матча должны участвовать не менее двух футболистов, родившихся не ранее 1 января года, предшествующему начала чемпионата – Sports.ru), их не всегда качественно заменяли другие молодые футболисты.

– Почему Сергей Ташуев не ротировал состав?

– Вопросы к футболистам. Команда была молодая – игроки должны доказывать, на тренировках выгрызать место в составе. У некоторых был не лучший подход к делу: не играю, ну и ладно, доказывать никому не собираюсь. Один игрок, уходя на зимнюю паузу, оптимистично сказал тренеру: «Вернусь, вы меня не узнаете». Не обманул: набрал килограмм пять, его не узнали.

– Боялся, что Вторая лига тебя засосет?

– Сначала были такие мысли. Но мы побеждали, я забивал, поэтому росла уверенность, что я не зря остался. Понимал, что двигаюсь в правильном направлении.

– Ты забил 23 мяча в 30 играх и стал лучшим бомбардиром Второй лиги. Как наградил РФС?

– Прислали статуэтку «Лучший бомбардир Группы 1».

– Но ты же стал лучшим во всей Второй лиге.

– Да, но не я ж вручаю награды.

Статуэтка выглядит относительно современно, но прикол в том, что ее прислали в Грозный, где летом +40. Из-за жары буквы на статуэтке отклеились, и награда теперь неопознанная.

«Чайка» подписала Олейникова за отступные – он разорвал Вторую лигу, но ушел бесплатно

– Лучший бомбардир Второй лиги ушел из частного клуба за 0 рублей. Как это возможно?

– Вопросы к руководству. Как можно платить за игрока компенсацию (23 тысячи евро по данным Transfermarkt – Sports.ru), подписывать его всего на полтора года с небольшой суммой отступных и не продлевать контракт за полгода до окончания? Возможно, они думали, я спокойно продлю весной, когда будет понятно, что мы выходим в ФНЛ.

– Что Андрей Чайка сказал племяннику, когда тот ушел бесплатно?

– Ничего особенного. Расстались в хороших отношениях, без претензий. Он прекрасно относится к футболистам. Много команд во Второй лиге летали на чартере? Это говорит о многом. Да, после плохих матчей от президента могло жестко прилететь, но так во всех командах.

– Поздравил с дебютом в РПЛ, победным голом «Краснодару»?

– Да. Следит за моим выступлением. Радуется успехам, голам.

– Зимой «Чайка» предлагала продлить контракт?

– Не-а. Возможно, зимой я бы продлил. Предлагали весной за три месяца до конца контракта. Я понимал, нет смысла. Агент предложил подождать лета – продлить всегда успею.

– Сколько у тебя были отступные?

– Маленькие.

– 20 миллионов?

– В разы меньше.

– Пять?

– Чуть меньше. В феврале примерно за эту сумму меня хотела выкупить команда с задачей выхода в РПЛ и шансами минимум на стыки. По условиям не договорились, но главное, почему я решил доиграть сезон в «Чайке» – не хотел резко менять команду за четыре месяца до конца контракта.

– Кто хотел выкупить?

– «Балтика».

– Перед 1/8 кубка?

– Ага. Игнашевич был сильно заинтересован, лично звонил. Мне тоже было интересно: тренер, команда, город – все на уровне. Посоветовавшись с семьей и агентом, решили подождать до лета.

– Сколько предлагала «Балтика»?

– Я просто просил повторить условия в «Чайке».

– Если «Балтика» не смогла повторить зарплату в «Чайке», то ты получал выше среднего в ФНЛ – тысяч 500?

– Выше средней в ФНЛ.

– Во сколько раз увеличилась зарплата в «Ахмате»?

– Не хочу обсуждать свою зарплату.

Олейникова Талалаев заметил прошлой зимой – после гола с 30 метров

– Об интересе «Ахмата» ты узнал в марте и выдал 10+9 в 9 последних турах. Совпадение?

– Интерес «Ахмата» удвоил мотивацию. Весна получилась очень результативной. Прекрасно чувствовал себя физически.

– Андрей Талалаев хотел подписать тебя еще зимой – после классного гола. Почему не получилось?

– Агент сказал, на мою позицию в «Ахмате» были игроки. Трансферы же согласовываются с руководством. Возможно, тогда они не одобрили мою кандидатуру. Отложили до лета.

– Что больше всего удивило на первых сборах с «Ахматом»?

– Тай‑бо – смесь тхэквондо, каратэ и бокса с элементами аэробики. Мы под музыку повторяли боксерские упражнения за тренером. Начинали с 45 минут, постепенно дошли до полутора часов. Двигаешься без остановки, потом плаваешь с ускорениями в бассейне. Плюс тренировки на поле. Интересный и тяжелый опыт, хотя приятнее работать с мячом.

– В «Ахмате» у тебя изменилась позиция. Расскажи, в чем отличия.

– В начала чемпионата играл с краю, Ташуев перевел в центр, я стал «десяткой». Я уже полгода не играл с краю, поэтому сейчас предпочту играть в центре, потому что привык к этой позиции.

– Ты стал игроком старта «Ахмата» только в 7-м туре. К чему было сложнее всего адаптироваться в РПЛ?

– К скорости и единоборствам. После сборов пришла легкость, выглядел лучше на тренировках: нам скидывали данные, я видел, что прибавляю. Тренер тоже это заметил, стал больше доверять.

– Ты назвал Талалаева одним из самых важных тренеров в карьере. Объясни.

– Поверил в меня, дал шанс оказаться в Премьер-лиге. С первого дня показывал заинтересованность во мне. Говорил: «Если хочешь стать хорошим игроком, надо поднять уровень во всем: в единоборствах, в скорости принятия решений, в работе с мячом».

– Андрей Семенов – об «Ахмате» Талалаева: «Два года команда жила в стрессе».

– Ничего не заметил за три месяца [работы с Талалаевым]. Привыкал к команде, к требованиям, к лиге. По сторонам особо не смотрел.

– Талалаев считает себя соратником Ташуева по футбольному мышлению. Согласен?

– Есть схожесть: оба любят высокий прессинг. Но при Ташуеве мы чаще контролируем мяч, а при Талалаеве больше играли в вертикальный футбол со сменой зон: отобрал мяч в одной, нужно скорее перевести его в другую.

Олейников знает Ташуева третий год – легко бегает «горки», от которых в шоке партнеры

– В первом матче при Ташуеве вы хлопнули «Ростов» в Кубке. Обыгрывать их в сентябре – ваше любимое хобби?

– Ха-ха. Я еще и забил в обоих матчах на «Ростов-Арене»: в 2021-м за «Чайку», в 2022-м за «Ахмат». После игры президент «Чайки» написал Абуезидовичу [Ташуеву]: «Вы с Олейниковым любите прибивать «Ростов».

– Как изменился Ташуев за полгода?

– Никак. Те же требования, что и в «Чайке».

– Как в «Ахмате» отнеслись к его «горкам» – беговым упражнениям в горку?

– Как и в «Чайке»: все охерели. Хотя для меня это уже привычно: третий год бегаю «горки» в Турции, а парни их «Ахмата» жаловались, что тяжело. В «Чайке» даже были послабления: можно было пробежать не весь план (количество повторений), а в «Ахмате» мы выполнили его целиком.

– Ташуев использует «горки» с 90-х. Насколько его технологии актуальны в 2023-м?

– «Горки» дают выносливость и взрывной рывок. После них почувствовал мощь в ногах.

– Ташуев часто использует необычные термины. Давай пройдемся по ним.

– Баскет-зона – зона между линиями соперника, которую нужно освободить для партнера. Аскетизм – убрать все лишнее, сконцентрироваться на футболе. Фирменная фраза на установке – слухи, сплетни по сопернику. Хотя это больше в шутку. Клещи – когда защитник атакует соперника с мячом со спины, а полузащитник поджимает его спереди. Тень – защитник должен не отпускать соперника, наступать на пятки.

– Ташуев только в одном клубе задержался больше, чем на полтора года. Кто будет тренером «Ахмата» в 2024-м?

– Без понятия. Я бы хотел, чтобы он остался. При нем я прогрессирую.

– В марте вы дважды за неделю проиграли дома: 0:1 – «Локо» с двумя лишними игроками, 0:3 – «Краснодару» в Кубке. Руководство заходило в раздевалку?

– Да, [президент ФК «Ахмат»] Магомед Даудов провел серьезный разговор. Спокойно сказал, что мы не должны так играть дома. Естественно, нам было стыдно.

Олейников против Fan ID и готов бороться за выживание в Ла Лиге

– Во сколько раз упала посещаемость в Грозном после введения Fan ID?

– Не сильно, но все равно это расстраивает. Как сказал Федя Чалов: «Домой по паспорту не ходят». Тоже не понимаю, зачем нужен Fan ID.

– Понимаешь футболистов, которые принимают Fan ID?

– А есть такие?

– Степан Оганесян, например.

– Это отдельный случай. У нас [в клубе] никто не поддерживает Fan ID. Думаю, так во всех клубах. Посмотрим, как будет в следующем сезоне. Надеюсь, отменят.

– В этом сезоне «Ахмат» отобрал у «Зенита» 5 очков. В чем секрет?

– Чемпиона последних лет всегда приятно обыгрывать, особенно в Петербурге. Мы и дома могли выиграть: играли в большинстве. Во втором тайме полностью переиграли «Зенит», но подвела реализация. После игры в Петербурге объявили повышенные премиальные – икс два.

– Впереди – «Урал» Гончаренко, который не дал тебе раскрыться в ЦСКА (0 матчей за основу). Как будешь праздновать, если забьешь?

– Сперва надо забить, но о голах не думаю. Начнешь – не получится забить. Когда Гончаренко пришел в ЦСКА, в команде было пять молодых. Он общался всеми, кроме меня – подошел один раз за весь сбор. Естественно, неприятно, но уже прошло много времени, не думаю об этом. Лет в 19-20 еще была обида, а сейчас отпустил. Главное, я в РПЛ.

– «Я себя еще не показал, чтобы Карпин вызвал в сборную». Что должно произойти, чтобы это случилось?

– Я должен показывать более результативную игру (в 28 матчах за «Ахмат» у Олейникова 4 гола и 5 передач – Sports.ru), выделяться в клубе.

– Два года назад ты мечтал играть в Испании. Мечта актуальна?

– Хотел бы попробовать себя в Испании, но сейчас это тяжело, учитывая все реалии.

– В середняк Ла Лиги поедешь?

– Конечно!

– А бороться за выживание за вдвое меньшие деньги?

– Думаю, да. Можно что угодно сказать, а через полгода что-то поменяется, и я не смогу уехать по личным причинам. Пока хочу сказать свое слово в РПЛ. Нужно ехать, только если чувствуешь, что будешь расти. В любом случае предложение должно устроить не только меня, но и клуб.

Фото: ФК «Чайка»/Иван Супрунов; ФК «Ахмат» Грозный; globallookpress.com/pfc_cska/Twitter.com; instagram.com/ol_eynikov82