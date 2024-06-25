Золотое поколение Хорватии – главные по драме

Колонка Вадима Лукомского.

Эта Хорватия – абсолютно уникальное явление. Парадокс, но бронзовый ЧМ-2022 и провальный Евро-2024 похожи по сильным и слабым сторонам команды. Просто короткий хаотичный турнир в первый раз подсветил достоинства, а во второй – недостатки.

На ЧМ-2022 Хорватия четыре раза сыграла вничью. Дважды – в плей-офф по пути к полуфиналу. Все могло драматично оборваться в группе, но решающий матч против Бельгии (ака «Лукаку: начало») закончился 0:0 при доминировании соперника.

Формула с ничьими в основное время была и в удачной Лиге наций, где в полуфинале в дополнительное время обыграли Нидерланды, а в финале по пенальти уступили Испании.

Хорватия эры позднего Модрича на продолжительные отрезки может забрать мяч у любого соперника. Тем самым заставить топ-сборную играть в менее комфортном ритме. Этот дискомфорт сокращает разницу в уровне – и дает здравый шанс минимум не проиграть.

Когда же Хорватии отдают мяч, они не знают что делать. Выстраиваются так, что Модрич спускается в линию защиты, чтобы помогать Йошко Гвардиолу (80-миллионному защитнику с грандиозным пасом) отдавать ближнему:

Если цель в удержании мяча и дестабилизации соперника через выманивание в давление, такой ход с последующей импровизацией – супер. Так и получается в топ-матчах. Когда же цель самостоятельно атаковать, такие розыгрыши неэффективны и вызывают только улыбку.

Хорватия угрожает себе против Албании, но она все еще угроза для Италии и, несмотря на обманчивый счет, для Испании тоже. В тактическом плане Хорватия – одновременно анекдот и притча.

Первый тайм хорватов против Албании – один из самых стыдных перфомансов турнира. В то же время, опираясь на эти достоинства и недостатки, я вполне допускаю, что, если 3-процентный шанс на выход в плей-офф реализуется, Хорватия дойдет до полуфинала.

Результат такой команды на турнире с короткой группой и плей-офф – почти рандом. Верхняя планка – запутать и обыграть любого. Нижняя – испугаться и проиграть любому. Так иногда говорят про топ-сборную, которая страдает от недонастроя. Но Хорватия уникальнее: ее пол и потолок продиктованы тактическими особенностями. Настрой и потрясающий командный дух есть всегда.

Волшебная полузащита – суперсила Хорватии, но она же ее окова. Брозович-Ковачич-Модрич – все еще лицо хорватского бренда.

«Ни у кого в мире нет такой полузащиты, которая есть у нас в лице Модрича, Брозовича и Ковачича. Они потрясающим образом управляют игрой – могут сбавлять темп, а могут играть максимально быстро. Они способны удерживать мяч против любого соперника», – восторгался во время ЧМ-2022 в колонке для The Athletic Славен Билич.

Златко Далич тоже признавал, что адаптируют всю команду под полузащиту: «Пока я в команде, мы не изменим своему стилю. С такой полузащитой нужно стремиться двигать мяч в центре, строить игру через владение. Чтобы полузащитникам было удобнее, мы должны разыгрывать мяч коротко».

Брозович – динамичный опорник. Стартовая позиция самая глубокая, но он не прикован к этой зоне. Ковачич – мастер продвижения через проходы и разрушитель прессинга. Модрич – контролер темпа, созидатель и разрушитель давления.

Каждое из этих качеств подходит для уничтожения чужого прессинга. В совокупности они составляют идеальный арсенал орудий для этой цели. Для правильного выбора приема Далич дает полузащитникам максимальную свободу. Треугольник может ротироваться вообще как угодно. Даже на этом Евро есть символическое достижение – обрыв испанской серии побед по владению .

Проблема возникает, когда соперник не прессингует, а Хорватия остается в этом же режиме. Тогда мы получаем такие эпизоды:

Да-да, в таком расположение за счет индивидуальных качеств они тоже могут удерживать мяч. Не супер, но не большая проблема, если соперник идет в давление. А вот против автобуса ставит команду в тупик и облегчает жизнь оппонентам.

По игре провальные и успешные турниры Хорватии несильно отличаются. А восприятие определяют детали. Одна из них может быть связана с полузащитной магией/проклятием. Лучшие турниры шли в комплекте с чудесными перфомансами вратарей, которые не топы по карьере (сейчас в этой роли – Доминик Ливакович). Их можно трактовать как продолжение храбрости, которой команду заряжает бесстрашная полузащита. Всегда дадут передышку через контроль и передают партнерам уверенность.

Мы всегда знаем, чего ждать от хорватов по содержанию, но никогда не знаем, каким будет результат. Каждый их матч стремится к ничьей и рождает первоклассную драму. Возможно, истинное величие хорватов не в медалях ЧМ, а в эмоциях, которые нам дарит их антихрупкость. Предлагаю ценить эту команду не только в светлые времена, но и в темные.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Clive Brunskill, Francois Nel