Работа Мартинеса над ошибками – топ. Теперь у Португалии есть элементы 2-7-2 Мотты и прессинга «Сити»

Разбор Вадима Лукомского.

В первом матче на Евро Португалия победила Чехию (2:1). Большую часть встречи португальцы выглядели безыдейной и предсказуемой командой – добыть победу помог навал на последних минутах.

Роберто Мартинес косвенно признал эти проблемы планом против Турции (3:0). Он отказался от схемы 3-4-3 в пользу 4-2-3-1 (4-3-3). Этот базис знаком футболистам: в товарищеских матчах перед турниром Португалия играла именно с четверкой.

Внутри новой старой португальской формации были крайне интригующие детали, которые обязательно нужно разобрать подробнее.

Новая структура владения – 2-7-2 Тиаго Мотты, но пока сыровато

Чтобы подсветить сходства между идеей вчерашней Португалии и футболом Тиаго Мотты, нужно понимать, как бразильский тренер видит игру и ставит свой стиль – вот подробный материал про «Болонью». Ключевая прямая речь:

«Мне нравится атакующий футбол. Я вижу компактную команду, которая определяет рисунок, высоко прессингует, синхронно двигается с мячом и без, чтобы у каждого игрока было 3-4 решения и пара одноклубников рядом, всегда готовых помочь. Мне не нравятся числа, привязанные к схемам. Они лгут. Это не настольный футбол, здесь важно движение. Можно создать гиператакующую 5-3-2 или оборонительную 4-3-3. Зависит от характеристик и взаимодействий.

Считываю команду с правого края на левый. Что скажете насчет схемы 2-7-2? С вратарем, конечно. Его я включаю в семерку центральных. Для меня нападающий – первый защитник, а кипер – первый нападающий. Прессинг форвардов возвращает мячи, ноги вратаря начинают владение».

Схема 2-7-2 по горизонтали – это способ залезть в голову Мотты. Она дает хорошее понимание, как тренер доносит идею до игроков. Тренера «Болоньи» в меньшей степени волнует заполнение вертикальных линий – здесь много движения и естественного чтения эпизодов, но в горизонталях нужно четкое соблюдение правила. Правило – заполнять поле по принципам 2-7-2; если партнер ушел из фланговой позиции в центр, другой должен заполнить зону.

Очень похоже, что Мартинес дал игрокам максимально похожий ориентир. Это не означает, что они мигом превратятся в «Болонью» 2.0 – с настолько же умным футболом и более классными игроками. Но рамка действительно очень похожа.

Все игроки, кроме вратаря, в кадре. Очень четкое заполнение флангов парами плюс семерка в центре:

Да-да, футболисты в центре расставлены не оптимальным образом: пока не читают пространство как ветераны Мотта-болла Мишель Эбишер, Ремо Фройлер или Льюис Фергюсон, но стараются соблюдать правила.

А вот это же правило по ходу голевой атаке: двойная ширина на флангах и свободное движение в центральное зоне (один защитник и вратарь вне кадра).

Особенно показательная ситуация: правый защитник Жоау Канселу ушел в центральную ось, но принцип двойной ширины помогает исполнять центральный защитник Рубен Диаш, а его позицию занимает Пальинья:

Сочетание желания выполнять правило с нехваткой координации в центре порой приводило к забавным моментам:

Формально правило выполняется, но на практике это скорее октагон Макса Аллегри, а не футбол Мотты. Тиаго за такое не похвалит. Его команда избегает таких эпизодов из-за обученности и взаимопонимания игроков центральной зоны.

И все же общие впечатления положительные. В первом голе концепция правда помогла, а до этого было весьма уверенное владение, пускай без града моментов. Из-за комичного и быстро последовавшего второго гола полноценной проверки пока не случилось (2:0 к 30-й минуте), но потенциал уже виден.

В чем глобальные плюсы такой схемы? Очень хороший контроль, пускай он не всегда ведет к большому количеству шансов. «Болонья» как раз забивала не часто, зато чаще создавала больше соперника. Особенность стиля в том, что команда мало пропускает и хорошо контролирует контратаки.

Еще присутствует акцент на умную фланговую игру – у «Болоньи» такая доля атак через составляла всего 23% (19-е место в Серии А). У Португалии вчера было вообще 18%, но это была именно фланговая игра, а не поток бессмысленных навесов.

Португалии вполне может подойти такая структура – особенно если получится развить химию между игроками центра. Вчера ее местами не хватало. В положительных эпизодах нужно отметить роль Витиньи: он прекрасно читает пространство и старается склеивать игру через рывки и создание правильных опций.

В прессинге появилась зона «Сити» – она помогает разместить Роналду и Леау

При прессинге Португалия использовала очень разные принципы в правой и левой сторонах поля. Таким образом Мартинес учел особенности исполнителей.

Рафаэл Леау и Криштиану Роналду известны неготовностью играть в строгих требовательных прессинг-системах. В то же время они способны решать матчи в атаке, поэтому от тренеров нужны компромиссные ходы. Плохое решение – идти на конфликт и требовать от них того, что они дать не могут, а потом ругаться. Хорошее – адаптировать систему так, чтобы заключить с ними сделку в формате «работы немного, но ее вы всегда исполняете».

Компромисс Мартинеса выглядел впечатляюще. Кажется, выиграли все стороны. На каком-то этапе Леау даже понравилось: так увлекся, что при позиционной обороне отрабатывал пятым защитником (но это уже другая стадия).

При прессинге Леау и Роналду стартовали в левом блоке и не покидали эту зону. Роналду не переключался между центральными защитниками соперника, а постоянно играл против правого центрального (Самета Акайдина). Леау действовал против правого защитника Зеки Челика.

На них возлагался необходимый минимум работы, особенно если оппоненты не делают внезапных рывков (турки не делали). Компенсировать это должен был правый фланг, где двойная работа доставалась игрокам, которые это могут потянуть.

Бернарду в давлении разрывался между двумя оппонентами. В идеале он должен был контролировать одного, перекрывая линию паса, а другого душить напрямую. Это очень объемная и интеллектуальная роль, но он справился.

В редких эпизодах, где у Бернарду не получалось, выдвижениями реагировали Диаш и Канселу. Их задача была в чтении эпизода. Если Португалия справляется и вынуждает Турцию выносить, то они часть четверки защитников. Если в прессинге возникает дыра справа, они выдвигаются и становятся союзниками Бернарду по давлению в этой зоне. Еще по ситуации мог включаться объемный опорник Пальинья.

Выглядело так: в левой части поля персональное распределение, а справа Бернарду поочередно душит всех, включая вратаря, ему в помощь готов выдвигаться Канселу.

Замысел работал – вынуждал турков выносить дальними передачами. Большая часть таких выносов – подарок для связки Диаш-Пепе и короля подборов Пальиньи.

Фиксируем понимание качеств игроков в рамках такого прессинга. Такая система – хороший компромисс в раскладе, где тотальную и цельную модель построить никак не получится. В то же время пока рано восторгаться: в соперника была Турция, которую нетрудно подтолкнуть к дальнему пасу и которая не проверяла правый фланг более внезапными действиями.

Как и в случае с владением, хвалим Роберто Мартинеса за замысел, который хорошо ложится на сильные и слабые стороны лидеров, но полноценные ответы придут в более трудных матчах. Пока мы видим лишь очертания структуры. Они интригуют.

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Игра: вы – на паспортном контроле. Решите, кого пустить на Евро, а кого нет

Фото: Bernd Thissen/dpa, IMAGO/Revierfoto/Global Look Press