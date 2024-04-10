«Боруссия» и «Атлетико» стали ярче с мячом. Не игнорируйте эту пару в ЛЧ

Помогли Шахин и Гризманн.

Еще год назад встреча «Атлетико» с «Боруссией» с большой вероятностью подчинилась бы правилу «кто владеет мячом – тот лузер».

Хайлайты Эдина Терзича в «Боруссии» связаны с нейтрализацией соперников и использованием контратакующих качеств футболистов. Диего Симеоне в «Атлетико» несколько лет говорил о важности эволюции команды в сторону атаки, но не спешил доводить ее до конца, при первых трудностях возвращаясь в режим старого доброго «Атлетико».

Тот «Атлетико» существовал с принципом: «Если они отдадут нам мяч, мы отдадим им его обратно». Это слова Габи перед полуфиналом ЛЧ-2013/14 против «Челси». Долгое время они были тактическим гимном клуба.

Теперь в передаче мяча обратно в таком сценарии нет необходимости. Симеоне все еще великий прагматик и с радостью включит прежние настройки, если получит фору, но это больше не единственный режим, в котором команда способна на топ-футбол.

У «Боруссии» тоже наметился явный прогресс в продуманной игре с мячом. Разными дорогами эти команды пришли в похожую точку. Давайте подробнее изучим нюансы этих путей.

Приход Шахина в штаб Терзича (и Матсена на левый фланг) перезагрузил «Боруссию»

В конце декабря в тренерский штаб «Боруссии» вошли экс-игроки Свен Бендер и Нури Шахин. Функция Бендера – не позволить никому забыть про высокие клубные стандарты. Функция Шахина – слепить для команды новой тактический образ.

Ради работы в роли помощника Нури покинул пост главного в «Антальяспоре». Это не самая частая траектория – вероятно, реальная роль Шахина ближе к теневому главному тренеру. Публичные обязанности и финальные решения остаются за Эдином Терзичем, а тактическая детализация – на Шахине.

В интервью The Athletic Ханс-Йоахим Ватцке (председатель совета директоров) так описывал новое распределение функций: «Теперь Терзич в полном смысле слова станет главным тренером. Раньше было ощущение, что он абсолютно все пытается делать сам – в том числе подготовку на тренировочном поле. Если так много времени уделяешь упражнениям, то многое пропускаешь. Неслучайно многие генералы предпочитали смотреть за сражениями с возвышенностей, не бросаясь в битву. Эдин теперь отвечает за организацию процессов».

На уровне намерений «Дортмунд» преобразился сразу. Буквально в первом же матче 2024-го. Не все получалось, но команда явно пыталась создавать структуру 3+2 в первой стадии с использованием ложного фулбека. Им стал арендованный у «Челси» Иан Матсен:

У голландца был опыт похожей роли в Чемпионшипе у Венсана Компани в «Бернли». Он отлично выбирал момент для ухода в центр, умело получал мяч под давлением и помогал в продвижении.

У «Дортмунда» появилось четкое намерение разыгрывать через 3+2, но создавать эти соотношения команда может по-разному. Через осторожную позицию правого защитника (как в примере выше) или через опускание к защитникам опорника Эмре Джана:

Прогресс в первой стадии помогает «Боруссии» лучше контролировать матчи. Речь не только о более качественном движении мяча и создании шансов, но и об умении реагировать на потерю. При рациональном заполнении поля проще душить контрпрессингом. Еще команде теперь необязательно садиться в оборону после собственных голов. Могут контролировать встречи через владение.

Такая вариативность – ценный актив, даже если она пока еще не обрела финальные очертания. В 2024-м «Боруссия» – вторая команда Германии после «Байера» по набранным очкам. С новой структурой значительно прибавили в качестве атаки и обороны:

Олицетворение нового «Дортмунда» – второй гол «Баварии». Команда ведет 1:0, пошла последняя десятиминутка. Старая «Боруссия» в таком раскладе сидела бы в двухэтажном автобусе (иногда весьма качественном). Новая придумала розыгрыш из 21 паса, который вывел на ударную позицию оказавшегося в штрафной крайнего защитника Юлиана Рюэрсона .

«Атлетико» в атаке адаптируется под Гризманна

Диего Симеоне говорит о необходимости эволюционировать уже минимум четыре года. Всегда были проблески, но никогда процесс не удавалось финализировать. Сейчас Чоло в максимально близкой точке.

«Симеоне отлично понимает, каким должен быть рисунок каждого матча. В то же время он понимает, что с нынешним подбором игроков можно играть в другой тип футбола», – делился президент «Атлетико» Энрике Сересо. «Футбол эволюционирует – и мы тоже должны. Сейчас мы играем иначе, чем в прошлом, но это абсолютно нормально», – фиксировал Ян Облак.

Хорошее отражение нынешней точки «Атлетико» – длина розыгрышей от ворот. Сейчас команда на 5-м месте по этому показателю в Ла Лиге, но сильнее впечатляют изменения в сравнении с прошлыми сезонами:

Симеоне пока не готов полноценно пробоваться на роль доминатора – мадридцы все еще не прессингуют в каждом матче, но очевиден рост значимости контроля начальной стадии атак. Раньше Чоло устраивал дальний пас и борьба за подбор. Это лучше подходило и качествам игроков. Теперь же нужно контролировать каждый этап продвижения.

Под эти задачи Симеоне дал футболистам весьма качественную структуру. Чаще всего при позиционных атаках команда принимает вид 3-2-5. Внутри есть интересные детали:

● внешних центральных защитников играют способные на подключения в атаку исполнители. Эталон – Марио Эрмосо. На правую часть поля есть Сесар Аспиликуэта. Иногда они выходят одновременно;

● левого латераля, который при владении становится вингером, играет крайне атакующий по набору качеств типаж – Самуэл Лино или Родриго Рикельме. Более классический защитник Хави Галан в этой системе не прижился;

● контролем центра и направлением атак занимаются Коке и Родриго Де Поль. Они делают эту работу на топ-уровне – не затерялись бы в любой позиционной системе.

Но главная роль у Антуана Гризманна. Именно его движение, умение распоряжаться свободой и уникальные таланты делают систему динамичной и работающей. Без француза «Атлетико» все еще испытывает проблемы в сценарии высокого владения. С ним все гармонично. Он – икс-фактор, а заточенная на него система дисциплинированно функционирует.

В поисках свободы Гризманн может выбрать любую зону опускания. Задача партнеров – не отнимать у Антуана пространство, поддерживать общую структуру и создавать ему варианты для обострения. Свежий гол «Вильярреалу» – демонстрация того, как это может работать:

А в этом моменте хорошо видны реакции. Гризманн опустился в опорную ближе к Витцелю, но общая структура сохраняется:

К моменту возврата Гризманна в атаку (его прежнюю позицию заполнил Сауль) соперники начали путаться в передаче, а у Витцеля открылось пространство для паса вперед:

Симеоне называл эту версию Антуана самой многопрофильной. А так тренер оценивает общий уровень француза: «Мне трудно сказать, в какой конкретно топ входит Гризманн. В мире много выдающихся футболистов. Холанд, Мбаппе… А вот после них мне трудно назвать игрока, который превосходил бы сейчас Антуана».

Движение Гризманна провоцирует комбинации, готовит почву для его индивидуальных обострений и запутывает соперников. Когда он в деле, мы наблюдаем эффектный и эффективный механизм.

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Внедрение в игру «Атлетико» и «Боруссии» новых элементов (и неслабый прогресс в их рамках) делает это противостояние более многомерным, следовательно – потенциально более зрелищным. Необязательно победит команда с лучшим оборонительным планом.

Витцель стал главным ЦЗ «Атлетико». Хотя ему даже не нравится позиция

Фото: Gettyimages /David Ramos / Staff; IMAGO/Alberto Gardin, Panoramic/Keystone Press Agency, Max Ellerbrake/firo Sportphoto/Global Look Press