Первый полный матч Захаряна: очень неудобная роль, слабый партнер по флангу, но много желания

Впечатления Вадима Лукомского.

Матч против «РБ Зальцбурга» (0:0) стал третьим выходом Арсена Захаряна в старте за «Реал Сосьедад». Впервые российский полузащитник отыграл все 90 минут. Это повод погрузиться глубже подсчета касаний и разобрать, что получается, а что – не совсем.

Захаряна заставили играть крайне дисциплинированного вингера

Стартовая позиция Захаряна – левый вингер в 4-3-3. Она хорошо знакома ему по «Динамо», но есть важный нюанс. Выходя в этой зоне, Арсен нуждается в свободе для смещений в чужую опорную – именно там его истинная зона обитания.

Так выглядела типичная тепловая карта Захаряна, когда он стартовал на левом фланге в 4-3-3 Сандро Шварца (матч против «Урала» в сезоне-2021/22). Успешность действий от встречи к встречи может меняться, но зона открываний была такой:

Это тепловая карта Захаряна из матча с «Зальцбургом»:

Она намного ближе к карте вингера в структурной команде, где от каждого требуется дисциплинированность. Вот для примера карта Габриэля Мартинелли в «Арсенале»:

Разница лишь в том, что Арсен не вингер и не может трансформировать такие получения мяча в регулярные выходы в штрафную. А по стартовой позиции он был намного ближе к современному структурному вингеру, чем к знакомой по «Динамо» роли со свободой смещений в центр.

На карте есть некоторые признаки активности в других зонах – это связано с редкими действиями после стандартов (он часто подавал) и с финальной тридцатиминуткой, которую он провел на другой позиции (об этом ниже). Но именно стартовая роль предполагала чудовищную фланговую закованность.

От Захаряна требовалось держать широкую позицию. Как многие структурные команды, «Сосьедад» старался создавать пятерку в последней линии. За ширину в ней отвечали Захарян и Мохамед-Али Чо:

Именно в этой зоне Арсен получал мяч, когда «Сосьедад» выбирал его направление. Как правило, у футболиста этой роли есть две опции: играть на сохранение (пас назад или в середину) или обыгрывать 1-в-1 (в основном за счет скорости). Варианта для обострения сразу с фланга почти никогда не было.

Опция с обыгрышем Арсену была неудобна, поэтому чаще всего он возвращал мяч партнеру по флангу Айену Муньосу или ближайшему хаву Беньяту Турриентесу:

По сути Захаряна использовали затычкой в роли, которую обычно берет на себя Андер Барренечеа (вполне подходящий под описанный шаблон вингера). Арсен не нарушал командную дисциплину, но через прямые обязанности с мячом почти не приносил пользы – банально не его манера.

Ситуация усугублялась слабостями партнера по флангу. При владении Муньос – игрок сохранения: делает простые передачи вдоль фланга и неплохо удерживает мяч под прессингом. Играть труднее, как правило, у него не получается.

Несколько примеров упущенных возможностей. Здесь Захарян пробует стеночку с Муньосом – со своей стороны исполнил качественно (заметил рывок, удобно отдал, открывался в свободную зону). Вместо возврата Айен потеряет мяч:

Тут Арсен прочувствовал момент для смещения ближе к центру, открывал фланг Муньосу, который мог просто продвигаться с мячом. Айен испугался и выбрал сыграть назад:

В редких эпизодах, когда Муньос решался играть смелее, ему не хватало понимания игры, чтобы расходиться с Захаряном и не дублировать функции. Вот такая ситуация возникла именно из-за его неосмотрительного движения:

Даже в такой широкой роли Захарян мог бы действовать полезнее и вариативнее, если бы на фланге был более качественный партнер. В теории манера Арсена со смещениями в центр намного лучше сочетается с Кираном Тирни (был на скамейке – восстанавливается после травмы), но пока на одном краю мы их почти не видели.

Захарян замаскировал проблемы вкладом в атаку

Результативное действие могло сильно скрасить проблемную роль. Несколько раз Захарян был близок. Главный источник – стандарты, особенно угловые. Из 9 корнеров «Сосьедад» Арсен отвечал за шесть. Один разыграли коротко, оставшиеся пять привели к трем шансам: дважды Захарян подавал в штрафную под удар, еще раз прострелил, подобрав мяч после неудачной подачи – из-за рикошета прострел мог привести к автоголу.

Также у Захаряна набралось три удара. Самый опасный на 65-й минуте, где он подкараулил шанс на дальней штанге.

Ничего грандиозного, но хорошо проявил выдержку – сохранил позицию, когда крайний защитник пошел играть по мячу. Был награжден шансом и весьма неплохо исполнял. Мог случиться приятный бонус, но сам момент нехарактерен для его действий и открываний в матче.

Прессинг: участие в рамках второй волны и потрясающая заряженность

Прессинг – категорически важная черта «Сосьедада». Почти всегда команда давит максимально смело: Иманоль Альгуасиль готовит персонализированные планы давления под соперников, а от игроков требует максимальной работоспособности и дотошности в этой стадии.

Против «Зальцбурга» под прессинг была такая структура – два игрока в первой волне и тройка, которая их поддерживает:

Вот тут лучше всего видна задумка – все игроки в кадре (хотя позиция Арсена к этому отрезку чуть изменилась):

Во всех случаях первая волна давления – Али Чо и Ойарсабаль. Захарян вместе с полузащитниками участвовал во второй волне. Задача была в смещениях и реакциях на направление атаки соперника. Арсен хорошо выполнял эту работу.

Отдельно нужно отметить заряженность доигрывать до конца в прессинге и контрпрессинге.

Вот еще пример. Начал давление в рамках контрпрессинга и доиграл до упора – сфолил на противоположной стороне поля:

А вот уже не из прессинга, но момент показывает все ту же заряженность. Чистый подкат на 93-й:

Важность этой работы трудно переоценить – подробнее раскрывали тут. Альгуасиль сильно ценит тех, кто выполняет установки в прессинге. Возможно, именно правильность игры в этой стадии и самоотдача позволили Арсену сыграть все 90 минут.

Полчаса на позиции восьмерки: более удобная роль, но командный вектор сместился на Кубо

Роль Захаряна изменилась после замены на 65-й минуты – вместо центрального полузащитника Браиса Мендеса появился Андер Барренечеа. Андер занял привычное место левого вингера, а Арсен ушел играть восьмерку. В плане открываний однозначно более удобная ему роль:

Вскоре случились еще замены – на поле появился Такефуса Кубо. Японец – явный лидер «Сосьедада» в этом сезоне. Его выпустили, чтобы дожимать соперника. Вектор атак сместился в эту сторону поля – Кубо умышленно нагружали больше, чем любого другого игрока.

Захарян действовал в левой части поля и не был сильно вовлечен в игру. Полезность Арсена проявлялась не в собственном креативе, а в качественных доставках мяча в правую часть поля.

В этом моменте он вывел команду из-под прессинга и своевременно направил мяч в целевую зону – партнеры получили не только мяч, но и лишние мгновения свободы для развития атаки:

В концовке качественный перевод Захаряна – организовал момент для Кубо:

Арсен был однозначно полезен на этом отрезке, но его вовлеченность упала. В начале встречи была обратная ситуация: на фланге ему регулярно доставляли мяч, а он плохо понимал, какое продолжение предложить. В финальные полчаса Захарян отлично принимал решения и исполнял (в рамках описанной задачи), но реже получал мяч из-за командных акцентов.

Зафиксируем.

● Вингер в рамках структуры без свободы смещаться в центр – плохая роль для Захаряна, а Муньос – неудобный партнер. Зная его качества, это кажется очевидным, но возможно тренеру нужен был такой эксперимент.

● В прессинге – молодец. Не только в плане самоотдачи, но и понимания требований. Это особенно важно в «Сосьедаде».

● Понравился в роли восьмерки на финальном отрезке, но из-за акцента на правом фланге реже получал мяч. Когда получал, был в порядке.

● Большую часть матча можно характеризовать как проблемную и неприятную для Арсена, но радует, что даже на этом этапе он собирал позитивные действия (убойный моменты и исполнение стандартов).

Фото: Gettyimages.ru/Juan Manuel Serrano Arce