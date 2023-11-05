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«Бавария» уничтожила «Боруссию» за 10 минут. Как?

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Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» и «Боруссия» впервые с сезона-2015/16 подходили к Классикеру без поражений (при этом обе команды отстают от еще более убедительного «Байера»). Тогда Томас Тухель тренировал «Дортмунд», а встреча завершилась 5:1 в пользу команды Пепа Гвардиолы. 

Вчера тоже случился разгром (4:0). Он кажется будничным, но именно дома «Боруссия» редко влетает совсем без шансов. Последний раз с такой разницей – в 2009-м, когда Юрген Клопп получил 1:5 от Луи ван Гала.

У «Баварии» было достаточно предматчевых проблем – из-за дисквалификации игру пропускал Йозуа Киммих, а Леон Горетцка и Дайо Упамекано вышли с травмами. Разнос точно не казался вероятным сценарием. Но быстрый гол (даже голы) и план Томаса Тухеля не оставили «Боруссии» шансов.

«Бавария» убила соперника за 10 минут. Схема Тухеля генерировала убойные контратаки

Нынешняя «Боруссия» может быть крайне опасной в сценарии сдерживания и игры вторым номером. У Терзича есть солидная коллекция качественных матчей такого плана. В остальных режимах команда крайне проблемная. Вчера «Бавария» за 10 минут лишила соперника шансов на любимый сценарий. 

Первый гол – угловой, в котором Нико Шлоттербек опекал Упамекано персонально, а французу не пришлось толком прыгать, чтобы забить головой. Отдельной строкой отмечаем техническое великолепие подачи Лероя Сане:

Этот гол сильно повлиял на рисунок встречи. Теперь «Боруссия» не могла играть в любимом режиме, а «Бавария» получила шансы разносить в контратаках. Безупречные переходы в быстрые атаки – сильнейшая сторона «Баварии» Тухеля в этом сезоне. В таком рисунке они проявились особенно ярко.

Чтобы сделать контратаки более опасными, Тухель использовал спецприем. При обороне у «Баварии» проявлялась явная ассиметричность флангов. Кингсли Коман садился пятым защитником (либо просто отрабатывал поглубже), а Сане оставался в провокационно высокой позиций. Так конфигурация выглядела незадолго до второго гола:

Отыгрыш Сане с Горецкой связал ту волшебную контратаку. Лерой сейчас в шикарной форме. Именно он – ключевое звено в быстрых атаках (тащит сам и отрезает соперников через стеночки).

В прессинге «Бавария» тоже использовала схему с тройкой защитников – здесь Сане и Кейн выступали в качестве нападающих:

Эти нюансы схемы были точечными адаптациями под «Боруссию» (и качества Сане). Победа кажется слишком легкой. Всегда велик соблазн недооценивать вклад тренера в таких случаях, но Тухель однозначно молодец – на старте «Дортмунд» неприлично часто ошибался, «Бавария» хладнокровно наказывала, но тренерские ходы упростили этот процесс. 

Недопрессинг – олицетворение беспомощности «Боруссии»

Сценарий, в котором «Дортмунду» нужно спасаться и рисковать больше, чем привыкли, оголил его слабости. 

С одной стороны, хозяева шли в прессинг (вынуждены были). С другой, наблюдался четкий разрыв между тремя игроками в давлении (как правило, Фюллькруг, Брандт, Ройс) и остальной командой:

С Ману Нойером в качестве дополнительного полевого и свободными адресами на фланге «Бавария» легко удерживала мяч и выходила в атаку. Если бы «Боруссия» просто выжидала, а не форсированно шла в давление, то вряд ли бы так проваливалась, но быстрые пропущенные торопили команду. Команда одного режима оказалась вынуждена делать вещи, которые банально не умеет. 

Это действительно стыдное давление по меркам главной прессинг-лиги мира. Почти в каждом туре намного менее классные соперники лучше встречают «Баварию». Вероятно, Терзич не готовил план с высоким давлением, а такая картина стала следствием того, что часть игроков реагировала на счет (пытались быть смелее), а другая – продолжала следовать изначальным настройкам. Это лишь предположение, но итог такого давления был печальным. 

И да: «Бавария» была без Киммиха. В такой конфигурации задушить ее попроще, чем обычно, но «Дортмунд» вместо давления устроил тренировку «Баварии» (квадрат с 2-3 игроками в центре). 

Аналогичным образом были устроены позиционные атаки «Боруссии». Здесь тоже нужны оговорки, что команда не любит этот режим и вынуждена была действовать в нем больше, чем ожидалось. Но итог – просто ужас.

На уровне идеи структура «Боруссии» выглядела так – за ширину отвечают крайние защитники Вольф и Рюэрсон, в центр смещаются Ройс (полуфланг) и Мален (второй нападающий), Озджан помогает центральным защитникам в продвижении:

Детали могли немного отличаться, но постоянным элементом была ширина от крайних защитников. В этом – беда. Вольф и Рюэрсон недостаточно опасны для игры в таком режиме. Кроме этого, часто они банально не шли высоко. Проблема и в нехватка качеств, и в нехватке смелости.

Первопричина снова-таки в том, что «Боруссия» не собиралась так играть. Это сочетание крайних защитников просто не подходит для создания ширины, когда команде нужно атаковать продолжительными отрезками. 

Во втором тайме Терзич попытался раскрыть игру

В перерыве тренер «Боруссии» заменил Вольфа на Никласа Зюле. Формально выпустил еще одного центрального защитника, но на практике ход весьма понятный. В новом расположении ширину справа стал создавать Мален, а Зюле помогал организовывать тройку сзади:

Наполнение «Боруссии» в атаке стало более атакующим. Все равно с кучей проблем, но намерение сделать структуру более открытой было понятным. 

Следующий шаг Терзича в том же направлении – вместо Озджана (самый оборонительный полузащитник) вышел Нмеча, а Малена заменил Адейеми. Наполнение состава стало еще более атакующим, но минимальный прогресс «Боруссии» в атаке не компенсировал проблем, которые они получили при контратаках. 

Вот атака «Баварии» на скорости сразу после этой порции замен. Нмеча потерял мяч, Забитцер пошел в давление без оглядки на дыру за спиной – «Бавария» получила легкий выход:

Типичная ситуация, когда команда рискует и играет без чистого опорника. Из оставшихся на поле ближе всех к этой роли был Забитцер, но в действиях без мяча он оказался ужасен. Марсель способен работать в прессинге, но совершенно не умеет склеивать команду – это проявлялось и при потерях, и при обороне на своей половине. Ход матча подкинул австрийцу работу, с которой он не справляется. Вообще, лучший для таких сценариев в «Боруссии» – Эмре Джан, но он пропускал игру из-за травмы.

Все сложилось идеально для «Баварии», но изначально у Тухеля была задача повышенной трудности

На фоне разгромного счета забывается фон, с которым к матчу подходила «Баварии». Тухель еле набрал игроков на стартовый состав – особенно проблемными были зоны в центре защиты и опорной. 

До матча тренер огласил: «Мы вынуждены были пропустить пару шагов в реабилитации Упамекано и Горетцки. Мы все проверили и стараемся быть максимально ответственными, но Упамекано все равно не сможет сыграть все 90 минут».

«Моя замена во втором тайме была запланированной. Я горд своей игрой и работой врачей. Скоро буду готов на 90 минут», – вердикт Упамекано. 

То есть Тухелю было критически важно добыть преимущество в первые 60-70 минут. Концовку в любом сценарии «Бавария» доигрывала бы с не полностью здоровым Горетцкой в центре защиты. Все получилось – к моменту запланированных перестановок на 60-й минуте у гостей была комфортная фора (2 мяча) и полный контроль.

Горетцка – скрытый герой матча. Пожалуй, идет следом за очевидными Сане и Кейном. Леон прекрасно отыграл с травмой на двух позициях. Рисунок матча с кучей контратак и ужасным прессингом «Боруссии» особенно раскрыл его сильные качества. 

***

«Мы подходили к матчу с большими надеждами, но не добились успеха. Первый стандарт – и мы уже отстаем. Потом «Бавария» сметала нас и наказывала за мелкие детали. Мы уступили во всех аспектах», – вердикт Терзича.

Весьма точные слова. Во-первых, признание тотального перевеса соперника. Во-вторых, справедливый акцент на важности первого гола. Он особенно оголил «Боруссию» – сделал команду вообще беспомощной.

И в этом беда Эдина в более широком контексте. Тренер «Боруссии» доказал, что умеет готовить планы сдерживания – возможно, даже в этом дал бы бой, если бы дольше держалось 0:0 и была возможность играть без рисков. Неудивительно, что его так бесит необязательный гол с индивидуальной ошибкой игрока при первом же стандарте соперника. 

В то же время «Боруссия» – чудовищно одномерная команда, которая зависит от любимого режима. Проблемы, за которые мастерски наказала «Бавария», – не аномалия одного матча, а норма. Из-за класса соперников обычно они менее заметны. Кажется, Терзич их не решает, а лишь усугубляет. В этом контексте разгром может возыметь отрезвляющий эффект – сначала на Терзича, а скоро, если не будет прогресса, на клубных боссов. 

Боруссия Д – Бавария 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
4 ноября, 20.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Упамекано, 0:2 – Кейн, 0:3 – 72 Кейн, 0:4 – 90 Кейн.
Боруссия ДКобель, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон, Ройс, Забитцер, Брандт (Мукоко, 66), Озджан (Нмеча, 57), Вольф (Зюле, 46), Мален (Адейеми, 57), Фюллькруг (Аллер, 79).
БаварияНойер, Мазрауи, Упамекано (Павлович, 60), Ким Мин Чжэ, Дэвис, Горетцка, Лаймер, Коман, Сане (Мюллер, 89), Мусиала (Шупо-Мотинг, 89), Кейн.
Предупреждения:
Сане (22), Хуммельс (61), Рюэрсон (74), Забитцер (76), Лаймер (85).

Фото: Bernd Thissen/dpa, IMAGO/Gladys Chai von der Laage, Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

11 комментариев

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Леонид Гордеев
- «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 10 минут. Как?
- Как всегда.

к сожалению это так
+28
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Helge8
Терзич не справляется, ему не хватает гибкости. Но надо понимать, что из года в год он получает всё более слабую команду. Если в 2020-21 у него были Холанд, Санчо, Билингем, Аканджи и Геррейро, то теперь на их позициях деревянный Фюлькруг, нестабильный Адейеми, непонятный Нмеча, деградирующие Зюле с Хуммельсом и посредственный (хоть и работоспособный) Рюерсон. Предъявляя претензии к тренеру, надо понимать, что ему приходится выжимать результат из состава, который несёт потери, не находя им адекватной замены
+9
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+8
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Чёрный тюльпан
Ответ Леонид Гордеев
- «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 10 минут. Как? - Как всегда. к сожалению это так
"Уничтожать" Дортмунд для Мюнхена - это уже обыденность, то ли дело Саарбрюкен. Не смог Тухель тактически взломать такого мастодонта немецкого футбола.
+10
-3
+7
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Direct free kick
Ответ Helge8
Терзич не справляется, ему не хватает гибкости. Но надо понимать, что из года в год он получает всё более слабую команду. Если в 2020-21 у него были Холанд, Санчо, Билингем, Аканджи и Геррейро, то теперь на их позициях деревянный Фюлькруг, нестабильный Адейеми, непонятный Нмеча, деградирующие Зюле с Хуммельсом и посредственный (хоть и работоспособный) Рюерсон. Предъявляя претензии к тренеру, надо понимать, что ему приходится выжимать результат из состава, который несёт потери, не находя им адекватной замены
С нормальным составом Терзич выиграл кубок Германии и ворвался в ЛЧ с середины таблицы зимой.
А с кучкой барахла и то провёл серию без поражений.
+3
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swert-12
- «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 10 минут, за счёт более высокого уровня игроков, Боруссия сегодня, это команда с претензиями, но не более
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Jovid Mirzoev
Боруссия по привычки расслабила булочки перед Баварии...
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Funny lepka
Кейну видимо за каждый мяч поставляют пинту пива в отель, поэтому он и старается
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Иван Колесников
Ответ Helge8
Терзич не справляется, ему не хватает гибкости. Но надо понимать, что из года в год он получает всё более слабую команду. Если в 2020-21 у него были Холанд, Санчо, Билингем, Аканджи и Геррейро, то теперь на их позициях деревянный Фюлькруг, нестабильный Адейеми, непонятный Нмеча, деградирующие Зюле с Хуммельсом и посредственный (хоть и работоспособный) Рюерсон. Предъявляя претензии к тренеру, надо понимать, что ему приходится выжимать результат из состава, который несёт потери, не находя им адекватной замены
Честно скажу, считаю Терзича не самым плохим тренером, но у него есть явная сильная сторона (сдерживание и контратаки) и явная слабая - позиционная атака. Одна из обязанностей тренера - развивать своих игроков, но Терзич может развивать в игроках только умение быстро выбегать в контратаки, что приводит к тому, что Боруссия, до этого больше 10 лет известная именно топовым развитием молодежи, сейчас буксует без многомиллионных трансферов на вход, а молодые игроки не могут выйти на хоть какой-то значимый уровень
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