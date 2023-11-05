- «Бавария» уничтожила «Боруссию» за 10 минут. Как?

Разбор Вадима Лукомского.

«Бавария» и «Боруссия» впервые с сезона-2015/16 подходили к Классикеру без поражений (при этом обе команды отстают от еще более убедительного «Байера»). Тогда Томас Тухель тренировал «Дортмунд», а встреча завершилась 5:1 в пользу команды Пепа Гвардиолы.

Вчера тоже случился разгром (4:0). Он кажется будничным, но именно дома «Боруссия» редко влетает совсем без шансов. Последний раз с такой разницей – в 2009-м, когда Юрген Клопп получил 1:5 от Луи ван Гала.

У «Баварии» было достаточно предматчевых проблем – из-за дисквалификации игру пропускал Йозуа Киммих, а Леон Горетцка и Дайо Упамекано вышли с травмами. Разнос точно не казался вероятным сценарием. Но быстрый гол (даже голы) и план Томаса Тухеля не оставили «Боруссии» шансов.

«Бавария» убила соперника за 10 минут. Схема Тухеля генерировала убойные контратаки

Нынешняя «Боруссия» может быть крайне опасной в сценарии сдерживания и игры вторым номером. У Терзича есть солидная коллекция качественных матчей такого плана. В остальных режимах команда крайне проблемная. Вчера «Бавария» за 10 минут лишила соперника шансов на любимый сценарий.

Первый гол – угловой, в котором Нико Шлоттербек опекал Упамекано персонально, а французу не пришлось толком прыгать, чтобы забить головой. Отдельной строкой отмечаем техническое великолепие подачи Лероя Сане:

Этот гол сильно повлиял на рисунок встречи. Теперь «Боруссия» не могла играть в любимом режиме, а «Бавария» получила шансы разносить в контратаках. Безупречные переходы в быстрые атаки – сильнейшая сторона «Баварии» Тухеля в этом сезоне. В таком рисунке они проявились особенно ярко.

Чтобы сделать контратаки более опасными, Тухель использовал спецприем. При обороне у «Баварии» проявлялась явная ассиметричность флангов. Кингсли Коман садился пятым защитником (либо просто отрабатывал поглубже), а Сане оставался в провокационно высокой позиций. Так конфигурация выглядела незадолго до второго гола:

Отыгрыш Сане с Горецкой связал ту волшебную контратаку. Лерой сейчас в шикарной форме. Именно он – ключевое звено в быстрых атаках (тащит сам и отрезает соперников через стеночки).

В прессинге «Бавария» тоже использовала схему с тройкой защитников – здесь Сане и Кейн выступали в качестве нападающих:

Эти нюансы схемы были точечными адаптациями под «Боруссию» (и качества Сане). Победа кажется слишком легкой. Всегда велик соблазн недооценивать вклад тренера в таких случаях, но Тухель однозначно молодец – на старте «Дортмунд» неприлично часто ошибался, «Бавария» хладнокровно наказывала, но тренерские ходы упростили этот процесс.

Недопрессинг – олицетворение беспомощности «Боруссии»

Сценарий, в котором «Дортмунду» нужно спасаться и рисковать больше, чем привыкли, оголил его слабости.

С одной стороны, хозяева шли в прессинг (вынуждены были). С другой, наблюдался четкий разрыв между тремя игроками в давлении (как правило, Фюллькруг, Брандт, Ройс) и остальной командой:

С Ману Нойером в качестве дополнительного полевого и свободными адресами на фланге «Бавария» легко удерживала мяч и выходила в атаку. Если бы «Боруссия» просто выжидала, а не форсированно шла в давление, то вряд ли бы так проваливалась, но быстрые пропущенные торопили команду. Команда одного режима оказалась вынуждена делать вещи, которые банально не умеет.

Это действительно стыдное давление по меркам главной прессинг-лиги мира. Почти в каждом туре намного менее классные соперники лучше встречают «Баварию». Вероятно, Терзич не готовил план с высоким давлением, а такая картина стала следствием того, что часть игроков реагировала на счет (пытались быть смелее), а другая – продолжала следовать изначальным настройкам. Это лишь предположение, но итог такого давления был печальным.

И да: «Бавария» была без Киммиха. В такой конфигурации задушить ее попроще, чем обычно, но «Дортмунд» вместо давления устроил тренировку «Баварии» (квадрат с 2-3 игроками в центре).

Аналогичным образом были устроены позиционные атаки «Боруссии». Здесь тоже нужны оговорки, что команда не любит этот режим и вынуждена была действовать в нем больше, чем ожидалось. Но итог – просто ужас.

На уровне идеи структура «Боруссии» выглядела так – за ширину отвечают крайние защитники Вольф и Рюэрсон, в центр смещаются Ройс (полуфланг) и Мален (второй нападающий), Озджан помогает центральным защитникам в продвижении:

Детали могли немного отличаться, но постоянным элементом была ширина от крайних защитников. В этом – беда. Вольф и Рюэрсон недостаточно опасны для игры в таком режиме. Кроме этого, часто они банально не шли высоко. Проблема и в нехватка качеств, и в нехватке смелости.

Первопричина снова-таки в том, что «Боруссия» не собиралась так играть. Это сочетание крайних защитников просто не подходит для создания ширины, когда команде нужно атаковать продолжительными отрезками.

Во втором тайме Терзич попытался раскрыть игру

В перерыве тренер «Боруссии» заменил Вольфа на Никласа Зюле. Формально выпустил еще одного центрального защитника, но на практике ход весьма понятный. В новом расположении ширину справа стал создавать Мален, а Зюле помогал организовывать тройку сзади:

Наполнение «Боруссии» в атаке стало более атакующим. Все равно с кучей проблем, но намерение сделать структуру более открытой было понятным.

Следующий шаг Терзича в том же направлении – вместо Озджана (самый оборонительный полузащитник) вышел Нмеча, а Малена заменил Адейеми. Наполнение состава стало еще более атакующим, но минимальный прогресс «Боруссии» в атаке не компенсировал проблем, которые они получили при контратаках.

Вот атака «Баварии» на скорости сразу после этой порции замен. Нмеча потерял мяч, Забитцер пошел в давление без оглядки на дыру за спиной – «Бавария» получила легкий выход:

Типичная ситуация, когда команда рискует и играет без чистого опорника. Из оставшихся на поле ближе всех к этой роли был Забитцер, но в действиях без мяча он оказался ужасен. Марсель способен работать в прессинге, но совершенно не умеет склеивать команду – это проявлялось и при потерях, и при обороне на своей половине. Ход матча подкинул австрийцу работу, с которой он не справляется. Вообще, лучший для таких сценариев в «Боруссии» – Эмре Джан, но он пропускал игру из-за травмы.

Все сложилось идеально для «Баварии», но изначально у Тухеля была задача повышенной трудности

На фоне разгромного счета забывается фон, с которым к матчу подходила «Баварии». Тухель еле набрал игроков на стартовый состав – особенно проблемными были зоны в центре защиты и опорной.

До матча тренер огласил: «Мы вынуждены были пропустить пару шагов в реабилитации Упамекано и Горетцки. Мы все проверили и стараемся быть максимально ответственными, но Упамекано все равно не сможет сыграть все 90 минут».

«Моя замена во втором тайме была запланированной. Я горд своей игрой и работой врачей. Скоро буду готов на 90 минут», – вердикт Упамекано.

То есть Тухелю было критически важно добыть преимущество в первые 60-70 минут. Концовку в любом сценарии «Бавария» доигрывала бы с не полностью здоровым Горетцкой в центре защиты. Все получилось – к моменту запланированных перестановок на 60-й минуте у гостей была комфортная фора (2 мяча) и полный контроль.

Горетцка – скрытый герой матча. Пожалуй, идет следом за очевидными Сане и Кейном. Леон прекрасно отыграл с травмой на двух позициях. Рисунок матча с кучей контратак и ужасным прессингом «Боруссии» особенно раскрыл его сильные качества.

***

«Мы подходили к матчу с большими надеждами, но не добились успеха. Первый стандарт – и мы уже отстаем. Потом «Бавария» сметала нас и наказывала за мелкие детали. Мы уступили во всех аспектах», – вердикт Терзича.

Весьма точные слова. Во-первых, признание тотального перевеса соперника. Во-вторых, справедливый акцент на важности первого гола. Он особенно оголил «Боруссию» – сделал команду вообще беспомощной.

И в этом беда Эдина в более широком контексте. Тренер «Боруссии» доказал, что умеет готовить планы сдерживания – возможно, даже в этом дал бы бой, если бы дольше держалось 0:0 и была возможность играть без рисков. Неудивительно, что его так бесит необязательный гол с индивидуальной ошибкой игрока при первом же стандарте соперника.

В то же время «Боруссия» – чудовищно одномерная команда, которая зависит от любимого режима. Проблемы, за которые мастерски наказала «Бавария», – не аномалия одного матча, а норма. Из-за класса соперников обычно они менее заметны. Кажется, Терзич их не решает, а лишь усугубляет. В этом контексте разгром может возыметь отрезвляющий эффект – сначала на Терзича, а скоро, если не будет прогресса, на клубных боссов.

Фото: Bernd Thissen/dpa, IMAGO/Gladys Chai von der Laage, Federico Gambarini/dpa/Global Look Press