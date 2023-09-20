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«ПСЖ» разнес «Милан». Витинья – ключ к балансу?

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Милан Милан
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Витинья Витинья
Фикайо Томори Фикайо Томори
ПСЖ ПСЖ
Рафаэл Леау Рафаэл Леау
Маркиньос Маркиньос
Ашраф Хакими Ашраф Хакими
Мануэль Угарте Мануэль Угарте
лига 1 Франция лига 1 Франция
Луис Энрике Луис Энрике
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«ПСЖ» обыграл «Милан» (3:0) и вышел на первое место в группе F. В послематчевых вердиктах оба тренера комплиментарно упомянули прессинг соперника.

Стефано Пиоли: «У «ПСЖ» очень сильный прессинг – они сыграли с той смелостью и интенсивностью, которую мы ожидали. Мы старались соответствовать и, думаю, в первом тайме получалось. Жаль, что мы заплатили высокую цену за момент потери концентрации и пропустили первыми». 

Луис Энрике: «В первые 20-25 минут «Милан» хорошо прессинговал нас, что приводило к ошибкам в стадии выхода в атаку, а это в свою очередь било по уверенности всей команды». 

Без сомнений, в рамках этой встречи организация давления – ключевая стадия. Оба тренера подготовили сюрпризы – о них и поговорим.

Прессинг «ПСЖ»: Угарте – десятка, Хакими в центре полузащиты, никаких вариантов для «Милана»

Как заметил Пиоли, «ПСЖ» качественно душит соперников практически во всех матчах сезона-2023/24. Прессинг – самый мощный механизм в этой команде. Можно сколько угодно глумиться над 75% владения почти без обострений, но возврат мяча правда отлично отлажен. Это нужно фиксировать, справедливо критикуя за недостаточно яркую игру с мячом. 

«Париж» всегда давит высоко и агрессивно, но детали Энрике преобразует от матча к матчу. На «Милан» команда вышла с персональными ориентировками, в рамках которых опорник Мануэль Угарте шел на позицию десятки (его оппонент – Раде Крунич), а Ашраф Хакими становился центральным полузащитником (оппонент – Юнус Муса):

В качестве схемы в такие моменты просматривались 3-4-1-2 (зеркалка миланских 4-3-3):

Еще одним следствием трансформаций была дуэль Маркиньоса против Рафаэля Леау. За эту зону было боязно, но лишь потенциально. На практике давление впереди работало, а мяч редко доходил до португальца. Если первая волна все же проваливалась, то Маркиньосу активно помогал трудолюбивый Усман Дембеле – он крайне быстро возвращался и предотвращал чистую дуэль:

При этом на своей половине поля парижане выстраивались в обычные 4-4-2, где не было настолько внезапных позиций:

Прессинг «Милана»: трансформация на 4-4-2 и двойная работа Мусы

Пиоли тоже приготовил спецплан давления: «Милан» перестраивался на 4-4-2 с Жиру и Леау. Эта пара действовала по центральным защитникам соперника. Справа и в центре футболисты «Милана» играли персонально. А слева так выстроить давление было невозможно – Леау задействован рядом с Жиру, поэтому огромная зона оставалась под ответственностью Юнуса Мусы:

Задача американского полузащитника – сначала не пустить пас через центр, и только потом направляться на фланг для давления на Хакими:

Это нетипичная для Мусы роль, хотя он весьма универсален. Вероятно, Пиоли выбрал именно его, так как ценит объем работы. Нужен был футболист, который позволит Леау вообще не оглядываться на фланге (а заодно прикроет португальца при позиционной обороне). 

В целом, Юнус справлялся. Даже когда в первой волне давления не все получалось, он доигрывал эпизоды. Например, здесь не успел предотвратить выход «ПСЖ», но затем прикрыл позицию в центре защиты, с которой выдвинулся Малик Тиав:

Пиоли поменял местами центральных защитников. Адаптация под Мбаппе?

Позиции Тиава и Томори – еще один интересный ход Пиоли. Только с начала сезона пара провела восемь совместных матчей: каждый раз Тиав располагался правее, а Томори левее – это естественное распределение ролей в паре. Вот для примера расположение из матча против «Юве» в выходные:

В среду было наоборот. Томори был правым центральным защитником:

Вероятный мотив – адаптация под зону обитания Мбаппе. Килиан очень мобильный и быстрый – следовательно, против него нужен защитник, который лучше остальных играет в агрессивной манере и хорошо обороняется на пространстве. Даже такой центрдеф не дает гарантий против Мбаппе, но логика прослеживается. 

Пиоли решил протестировать Томори, даже жертвуя сыгранностью и привычной динамикой пары. Вряд ли Фикайо стоит винить в голе Мбаппе – он оказался против француза на огромной зоне без подстраховки и без возможности встретить до получения мяча.

Но в целом эксперимент скорее не удался. В перерыве Тиава заменил Калабрия, а Томори вернулся на привычную позицию. Теперь линия защиты выглядела так – Калабрия-Калулу-Томори-Тео.

Витинья связывает игру «ПСЖ». С португальцем у команды есть баланс

Классический челлендж тренера «ПСЖ»: сбалансировать команду, не разозлив важных игроков. Последний месяц Энрике провел в попытках разместить атакующую четверку – Дембеле, Коло-Муани, Рамуш, Мбаппе (или Барколя вместо одного из них). 

Ярче всего за это парижан наказал «Ньюкасл». Атакующие футболисты в том матче излучали потенциальную угрозу, когда до них доходил мяч, но из-за проблем ниже он доходил недостаточно часто. Склеить команду было некому.

Ситуация ощутимо меняется, когда играют только трое, что открывает дорогу в старт Витинье. Да-да, при качествах Мбаппе и Дембеле, ассистах Заира-Эмери, ролях Хакими и Угарте именно Витинья кажется ключевым элементом (хотя комплиментов заслужили многие). Португалец безупречно работает без мяча, склеивает структуру в позиционных атаках, своевременно помогает партнерам под чужим прессингом.

Попробуем передать его значимость через один эпизод во втором тайме. Почувствовав, что партнерам нужна помощь, он опустился и создал тройку в полузащите – центральный защитник «Милана» в полупозиции, не может решить, оставаться с Витиньей или возвращаться в линию:

Защитник вернулся в линию, Витинья свободен, постоянно сканирует поле, чтобы оставаться открытым для паса и понимать ситуацию впереди:

Связывает атаку, доставляя мяч вперед:

Участвует в комбинациях в этой зоне:

При этом при прессинге Витинья играл на левом фланге. В позиционной структуре при необходимости тоже заполнял эту зону. Он – везде. И везде приносит пользу плюс понимает, когда и где нужнее. 

Роль Витиньи про работу с пространством, а не позицию на поле. Работая с пространством, португалец думает о командных связях и расположении партнеров, а не о собственном комфорте. Более эгоистичные партнеры слишком зависимы от удобной зоны обитания и любимого метода получения мяча. В «ПСЖ» собралось слишком много футболистов, которые не готовы жертвовать комфортом. Витинья готов. 

Иногда для связи команды нужно быть дополнительным полузащитником, иногда – рывком увести оппонента на фланг, а иногда – перегрузить чужую зону. Португалец охотно берется за любую работу и хорошо ее делает. Например, может не просто опуститься в правильный момент помочь партнерам под прессингом, но и удерживать мяч у себя ровно столько, сколько нужно. У него очень вариативный набор навыков.

Без него «ПСЖ» все еще выглядит бандой звезд, где почти никто не задается вопросами нужд команд в конкретном эпизоде. Результат: команда становится слишком одинаковой и порой даже разбитой на две части (атакующая группа и остальные). Из-за класса исполнителей угроза все равно сохраняется, но цельности нет. Ее дает Витинья.

***

В параллельном матче «Ньюкасл» проиграл «Боруссии» (0:1). Ситуация в группе теперь максимально интригует. 

«Милан» не заслуживает быть последним. В первых двух матчах играли лучше соперников и даже вчера предложили некоторые интересные ходы, пускай слишком явно расклеились к концу. «ПСЖ» на первом месте и, похоже, нашел сбалансированный вариант.

Пока группа смерти оправдывает себя. Следим дальше!

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

ПСЖ Франция – Милан Италия 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
25 октября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 32 Мбаппе, 2:0 – 53 Коло-Муани, 3:0 – 89 Ли Кан Ин.
ПСЖДоннарумма, Хакими (Мукиеле, 90), Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес, Угарте (Фабиан Руис, 71), Витинья, Заир-Эмери, Дембеле (Ли Кан Ин, 71), Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 82).
МиланМеньян, Калулу, Томори (Кьер, 90), Тиав (Калабрия, 46), Эрнандес, Крунич (Адли, 77), Рейндерс, Муса (Побега, 77), Пулишич, Рафаэл Леау, Жиру.
Предупреждения:
Тиав (4), Крунич (7), Хакими (16), Дембеле (44), Томори (61), Калулу (62).

67 комментариев

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Kot Malder
Я болею за Милан. Мне горько, что Милан на последнем месте в группе.
Но: "«Милан» не заслуживает быть последним. "
За три матча 0 голов и 0 побед. Последнее место.
Увы, вполне заслуженно.
+76
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Сэйлор Мун
да какая еще Витинья, там в центр поля у ПСЖ 18 летний бист бегает Заир-Эмери, у которого банально никто из полузащиты Милана мяч отнять не может, тупо физически отлетали от него. мяч до Мбаппе практически всегда через него и доходил. Рейндерс вечно на газоне валялся под чистую проигрывая единоборства, Крунич даже не пытался бегать, ну а у Муссы свои проблемы были в лице Дембеле и Хакими.
+38
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+29
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Сергей Рабчук
Ответ Kot Malder
Я болею за Милан. Мне горько, что Милан на последнем месте в группе. Но: "«Милан» не заслуживает быть последним. " За три матча 0 голов и 0 побед. Последнее место. Увы, вполне заслуженно.
Играли лучше Дортмунда и Ньюкасла. Даже с ПСЖ 0-3 это результат класса и реализации. Милан еще свое слово скажет
+27
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Сэйлор Мун
да какая еще Витинья, там в центр поля у ПСЖ 18 летний бист бегает Заир-Эмери, у которого банально никто из полузащиты Милана мяч отнять не может, тупо физически отлетали от него. мяч до Мбаппе практически всегда через него и доходил. Рейндерс вечно на газоне валялся под чистую проигрывая единоборства, Крунич даже не пытался бегать, ну а у Муссы свои проблемы были в лице Дембеле и Хакими.
Спору нет он хорош, но его великолепие на виду. И так все похвалили все.

Почему это повод так уничижительно писать про другого футболиста, который сыграл прекрасно и был по-своему более важен?
+21
-2
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MilanLombardia
Ответ Сергей Рабчук
Играли лучше Дортмунда и Ньюкасла. Даже с ПСЖ 0-3 это результат класса и реализации. Милан еще свое слово скажет
Пока в старте такие как Крунич и вся игра скатывается в слоумоушн от Леао,Милан не сможет ничего сказать
+16
-1
+15
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che kaif
Замени Витинью-Эмери на Месю и уже Париж бы еле отскочил от Милана 1 1 в лучшем случае))
+18
-7
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Христиан Юла
Очень понравился молодой Уоррен Заир-Эмери. Можно не сомневаться, что он будет в составе французской сборной на ЧЕ-2024.
+14
-3
+11
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ubAA
Ответ che kaif
Замени Витинью-Эмери на Месю и уже Париж бы еле отскочил от Милана 1 1 в лучшем случае))
Так и было бы
+12
-3
+9
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Alex Rhea
У ПСЖ великолепный состав, снова могут побороться за ЛЧ (как в год до пирхода Месси). От травм восстановятся ещё Кимпембе и Нуну Мендеш, и будет глубина в составе в каждой линии.
+15
-9
+6
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Никита Самарин
ПСЖ в этом матче был значительно сильнее (всё-таки насколько важно найти баланс в игре). Так же хочется выделить Заира-Эмери, которой провёл сильный матч (в 17 лет❗) на очень серьёзном уровне, просто 👏👏👏.
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Fan de PSG depuis 2002
Спасибо большое за статью. Прессинг и тотальный контроль - это то, что нужно сейчас ПСЖ. Именно такой ПСЖ с нестандартно мыслящим тренером и качественным составом (без звёзд-капризуль) более опасен и может на что-то претендовать.
Нынешний ПСЖ - это результат работы Лучо, который ещё летом после назначения сказал: ПСЖ не пожалеет, что назначил меня. Я готов и хочу работать и добиваться новых побед.
Но пока ещё рано судить. Однако, факт остаётся фактом, полузащита начала играть (Месси не давал ей играть, при нём потухли Витинья и Верратти) и появился рисунок игры, а также видны командные действия.

Витинья очень добротный игрок с хорошим видением поля и хорошим ударом. Заир-Эмери - вообще без комментариев (играет с душой), он ещё в прошлом сезоне показывал качественную игру (будущий кэп Парижа). Есть ещё Угарте, который также сбалансировал команду. Наконец-то до руководства клуба дошло, что успех - это не победа в одном матче со звездным составом, а именно сильная центральная зона (в том числе опорная зона), которая даёт стабильность команде, и глубина состава.
Приятно было наблюдать за действиями Усмана Дембеле, который очень старался в атаке и в обороне отрабатывал и даже забил гол, который был отменён.

Я ещё перед началом этого сезона писал на одной из веток, что Доннарумма, Маркиньос, Хакими, Угарте, Заир-Эмери, Витинья и Мбаппе - это ударная сила нынешнего ПСЖ.

Наберутся опыта Шер Ндур, Брадли Барколя и Хави Симмонс. Это будущие ключевые игроки ПСЖ.

Главное, чтобы без травм. Результаты этого сезона должны быть лучше.

Allez Les Rouge et Bleu !
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bestttttttofthebest
Отличная статья и автору плюс)
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MilanLombardia
Команде в этом розыгрыше уже ничего не светит,т.к остался Псж дома и Касл на выезде где с футболом Пиоли ловить максимум одну случайную ничью
Повторяется розыгрыш 21/22 где также в ровной группе смерти Милан закончил 4м
Такова тенденция нынешнего Милана вроде при неплохой игре гореть по всем статьям не самым топам,когда как раньше клуб позволял себе обратное- при плохой и ужасной игре добывать на классе целые трофеи
Увы таков класс игроков и особенно тренера,с Пиоли будущего нет,по крайней мере на евроарене
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граф Якунин
Ответ Сэйлор Мун
да какая еще Витинья, там в центр поля у ПСЖ 18 летний бист бегает Заир-Эмери, у которого банально никто из полузащиты Милана мяч отнять не может, тупо физически отлетали от него. мяч до Мбаппе практически всегда через него и доходил. Рейндерс вечно на газоне валялся под чистую проигрывая единоборства, Крунич даже не пытался бегать, ну а у Муссы свои проблемы были в лице Дембеле и Хакими.
В матче против дортмунда и сейчас именно Витинья выглядел недооцененным героем
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MilanLombardia
Ответ Блуждающий странник
Любимая рубрика нытье после поражения. ПСЖ дома и на выезде всегда две разные команды, обыгрывай ПСЖ дома, а дальше Боруссия и в последнем туре достаточно ничьи. Даже вчера могли спокойно набирать очки, дома будет проще. Ньюкасл не такой непобедимый, в первом матче ничего не показали в Италии. Милан переиграл Ньюкасл и Дортмунд по всем статьям, но не повезло. Хорош уже посыпать голову пеплом, все шансы есть, поддерживаем команду. 51 удар из них больше половины из пределов штрафной и 0 забитых. Это просто невезуха, такое с любой командой может случиться. В этой группе Милан изначально не был фаворитом за выход из группы. Состав у ПСЖ лучше
Это просто невезуха

Очнись парень,это недостаток класса
Добавим что рук-во не заинтересовано прикупать звезд,получается у команды в центре сейчас Крунич и нет цельной игры до сих пор!и этим все сказано и этим же самым улучшением класса должен заниматься тренер,но этого не происходит.
Происходит то что Милан уже привык при Пиоли играть вот так по силовому,состязаясь в прессинг стартапах,где нет класса, а есть цирковой Леао и устарелый Жиру,это вялая конструкция годна для Серии А,но не для Лч
Зато в принципе нет разыгрывающего,нет последнего паса т.е крутого завершения,нет комбинирования между нападением,голы забиваются по большей части через подачи в штрафную или прострелы,случайности,индивидуальные действия(все тот же Леао)
Такие вот фанатики видят пробеги Тео и Леау и охают что все круто перебегали и передавили,но это не уровень топ команды,мирового футбола в этом нет и с Пиоли не светит повторюсь,потолок свой нашли и рады,это не даст ничего хорошего
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Urmatbek Abzhalov
Ответ Alex Rhea
У ПСЖ великолепный состав, снова могут побороться за ЛЧ (как в год до пирхода Месси). От травм восстановятся ещё Кимпембе и Нуну Мендеш, и будет глубина в составе в каждой линии.
А потом их хлопнут Боруссия с Ньюкаслом, потом уже поборются за ЛЧ
+5
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Kot Malder
Я болею за Милан. Мне горько, что Милан на последнем месте в группе. Но: "«Милан» не заслуживает быть последним. " За три матча 0 голов и 0 побед. Последнее место. Увы, вполне заслуженно.
Так это замкнутый круг. Чтобы обосновать заслуженность результата, вы как аргумент приводите результат (факты из турнирной таблицы).

Речь ведь про качество футбола. Ньюкасл возили (тупо не повезло). С Дортмундом не так явно, но были ближе к победе.
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Dimario
Пиоля каждый год будет показывать такой футбол, даже если ему состав Ман. Сити дать.
ПСЖ с заслуженной победой.
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Спасибо большое за статью. Прессинг и тотальный контроль - это то, что нужно сейчас ПСЖ. Именно такой ПСЖ с нестандартно мыслящим тренером и качественным составом (без звёзд-капризуль) более опасен и может на что-то претендовать. Нынешний ПСЖ - это результат работы Лучо, который ещё летом после назначения сказал: ПСЖ не пожалеет, что назначил меня. Я готов и хочу работать и добиваться новых побед. Но пока ещё рано судить. Однако, факт остаётся фактом, полузащита начала играть (Месси не давал ей играть, при нём потухли Витинья и Верратти) и появился рисунок игры, а также видны командные действия. Витинья очень добротный игрок с хорошим видением поля и хорошим ударом. Заир-Эмери - вообще без комментариев (играет с душой), он ещё в прошлом сезоне показывал качественную игру (будущий кэп Парижа). Есть ещё Угарте, который также сбалансировал команду. Наконец-то до руководства клуба дошло, что успех - это не победа в одном матче со звездным составом, а именно сильная центральная зона (в том числе опорная зона), которая даёт стабильность команде, и глубина состава. Приятно было наблюдать за действиями Усмана Дембеле, который очень старался в атаке и в обороне отрабатывал и даже забил гол, который был отменён. Я ещё перед началом этого сезона писал на одной из веток, что Доннарумма, Маркиньос, Хакими, Угарте, Заир-Эмери, Витинья и Мбаппе - это ударная сила нынешнего ПСЖ. Наберутся опыта Шер Ндур, Брадли Барколя и Хави Симмонс. Это будущие ключевые игроки ПСЖ. Главное, чтобы без травм. Результаты этого сезона должны быть лучше. Allez Les Rouge et Bleu !
И вам спасибо за такой подробный комментарий!
+4
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Politruk
Милан на фоне ПСЖ смотрелся бледной тенью. К сожалению, это факт.
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Emkafa
Ответ Христиан Юла
Очень понравился молодой Уоррен Заир-Эмери. Можно не сомневаться, что он будет в составе французской сборной на ЧЕ-2024.
скорее всего - не будет! он - капитан молодёжки, которой предстоит домашняя Олимпиада!
+2
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Ruscello
Странный Милан, что с Ювентусом был где-то не на поле, что тут. Прессинг уже не тот.
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Вадим Лукомский
Автор
Ответ headmaster
"Маркиньосу активно помогал трудолюбивый Усман Дембеле" - как непривычно читать такую характеристику о Дембеле
Кстати, зря. Очень часто (не всегда, но часто) она точно его описывает. Если речь, конечно, о действиях на поле, а не работе над собой.
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Emkafa
Ответ Христиан Юла
Олимпиада пройдёт позже ЧЕ. С 26 июля по 11 августа. Так что он выступит на обоих турнирах.
Ага, он же бессмертный!
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Александр Опёнышев
Ответ Alex Rhea
У ПСЖ великолепный состав, снова могут побороться за ЛЧ (как в год до пирхода Месси). От травм восстановятся ещё Кимпембе и Нуну Мендеш, и будет глубина в составе в каждой линии.
Не надо обманываться, за ЛЧ не может бороться команда, которая не гарантирует стабильности хороших результатов
Сегодня вынесли сомнительный Милан, завтра отлетят от того же Ньюкасла
Стабильность признак мастерства и силы, у ПСЖ ни того, ни другого
+1
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