«ПСЖ» разнес «Милан». Витинья – ключ к балансу?

Разбор Вадима Лукомского.

«ПСЖ» обыграл «Милан» (3:0) и вышел на первое место в группе F. В послематчевых вердиктах оба тренера комплиментарно упомянули прессинг соперника.

Стефано Пиоли: «У «ПСЖ» очень сильный прессинг – они сыграли с той смелостью и интенсивностью, которую мы ожидали. Мы старались соответствовать и, думаю, в первом тайме получалось. Жаль, что мы заплатили высокую цену за момент потери концентрации и пропустили первыми».

Луис Энрике: «В первые 20-25 минут «Милан» хорошо прессинговал нас, что приводило к ошибкам в стадии выхода в атаку, а это в свою очередь било по уверенности всей команды».

Без сомнений, в рамках этой встречи организация давления – ключевая стадия. Оба тренера подготовили сюрпризы – о них и поговорим.

Прессинг «ПСЖ»: Угарте – десятка, Хакими в центре полузащиты, никаких вариантов для «Милана»

Как заметил Пиоли, «ПСЖ» качественно душит соперников практически во всех матчах сезона-2023/24. Прессинг – самый мощный механизм в этой команде. Можно сколько угодно глумиться над 75% владения почти без обострений, но возврат мяча правда отлично отлажен. Это нужно фиксировать, справедливо критикуя за недостаточно яркую игру с мячом.

«Париж» всегда давит высоко и агрессивно, но детали Энрике преобразует от матча к матчу. На «Милан» команда вышла с персональными ориентировками, в рамках которых опорник Мануэль Угарте шел на позицию десятки (его оппонент – Раде Крунич), а Ашраф Хакими становился центральным полузащитником (оппонент – Юнус Муса):

В качестве схемы в такие моменты просматривались 3-4-1-2 (зеркалка миланских 4-3-3):

Еще одним следствием трансформаций была дуэль Маркиньоса против Рафаэля Леау. За эту зону было боязно, но лишь потенциально. На практике давление впереди работало, а мяч редко доходил до португальца. Если первая волна все же проваливалась, то Маркиньосу активно помогал трудолюбивый Усман Дембеле – он крайне быстро возвращался и предотвращал чистую дуэль:

При этом на своей половине поля парижане выстраивались в обычные 4-4-2, где не было настолько внезапных позиций:

Прессинг «Милана»: трансформация на 4-4-2 и двойная работа Мусы

Пиоли тоже приготовил спецплан давления: «Милан» перестраивался на 4-4-2 с Жиру и Леау. Эта пара действовала по центральным защитникам соперника. Справа и в центре футболисты «Милана» играли персонально. А слева так выстроить давление было невозможно – Леау задействован рядом с Жиру, поэтому огромная зона оставалась под ответственностью Юнуса Мусы:

Задача американского полузащитника – сначала не пустить пас через центр, и только потом направляться на фланг для давления на Хакими:

Это нетипичная для Мусы роль, хотя он весьма универсален. Вероятно, Пиоли выбрал именно его, так как ценит объем работы. Нужен был футболист, который позволит Леау вообще не оглядываться на фланге (а заодно прикроет португальца при позиционной обороне).

В целом, Юнус справлялся. Даже когда в первой волне давления не все получалось, он доигрывал эпизоды. Например, здесь не успел предотвратить выход «ПСЖ», но затем прикрыл позицию в центре защиты, с которой выдвинулся Малик Тиав:

Пиоли поменял местами центральных защитников. Адаптация под Мбаппе?

Позиции Тиава и Томори – еще один интересный ход Пиоли. Только с начала сезона пара провела восемь совместных матчей: каждый раз Тиав располагался правее, а Томори левее – это естественное распределение ролей в паре. Вот для примера расположение из матча против «Юве» в выходные:

В среду было наоборот. Томори был правым центральным защитником:

Вероятный мотив – адаптация под зону обитания Мбаппе. Килиан очень мобильный и быстрый – следовательно, против него нужен защитник, который лучше остальных играет в агрессивной манере и хорошо обороняется на пространстве. Даже такой центрдеф не дает гарантий против Мбаппе, но логика прослеживается.

Пиоли решил протестировать Томори, даже жертвуя сыгранностью и привычной динамикой пары. Вряд ли Фикайо стоит винить в голе Мбаппе – он оказался против француза на огромной зоне без подстраховки и без возможности встретить до получения мяча.

Но в целом эксперимент скорее не удался. В перерыве Тиава заменил Калабрия, а Томори вернулся на привычную позицию. Теперь линия защиты выглядела так – Калабрия-Калулу-Томори-Тео.

Витинья связывает игру «ПСЖ». С португальцем у команды есть баланс

Классический челлендж тренера «ПСЖ»: сбалансировать команду, не разозлив важных игроков. Последний месяц Энрике провел в попытках разместить атакующую четверку – Дембеле, Коло-Муани, Рамуш, Мбаппе (или Барколя вместо одного из них).

Ярче всего за это парижан наказал «Ньюкасл». Атакующие футболисты в том матче излучали потенциальную угрозу, когда до них доходил мяч, но из-за проблем ниже он доходил недостаточно часто. Склеить команду было некому.

Ситуация ощутимо меняется, когда играют только трое, что открывает дорогу в старт Витинье. Да-да, при качествах Мбаппе и Дембеле, ассистах Заира-Эмери, ролях Хакими и Угарте именно Витинья кажется ключевым элементом (хотя комплиментов заслужили многие). Португалец безупречно работает без мяча, склеивает структуру в позиционных атаках, своевременно помогает партнерам под чужим прессингом.

Попробуем передать его значимость через один эпизод во втором тайме. Почувствовав, что партнерам нужна помощь, он опустился и создал тройку в полузащите – центральный защитник «Милана» в полупозиции, не может решить, оставаться с Витиньей или возвращаться в линию:

Защитник вернулся в линию, Витинья свободен, постоянно сканирует поле, чтобы оставаться открытым для паса и понимать ситуацию впереди:

Связывает атаку, доставляя мяч вперед:

Участвует в комбинациях в этой зоне:

При этом при прессинге Витинья играл на левом фланге. В позиционной структуре при необходимости тоже заполнял эту зону. Он – везде. И везде приносит пользу плюс понимает, когда и где нужнее.

Роль Витиньи про работу с пространством, а не позицию на поле. Работая с пространством, португалец думает о командных связях и расположении партнеров, а не о собственном комфорте. Более эгоистичные партнеры слишком зависимы от удобной зоны обитания и любимого метода получения мяча. В «ПСЖ» собралось слишком много футболистов, которые не готовы жертвовать комфортом. Витинья готов.

Иногда для связи команды нужно быть дополнительным полузащитником, иногда – рывком увести оппонента на фланг, а иногда – перегрузить чужую зону. Португалец охотно берется за любую работу и хорошо ее делает. Например, может не просто опуститься в правильный момент помочь партнерам под прессингом, но и удерживать мяч у себя ровно столько, сколько нужно. У него очень вариативный набор навыков.

Без него «ПСЖ» все еще выглядит бандой звезд, где почти никто не задается вопросами нужд команд в конкретном эпизоде. Результат: команда становится слишком одинаковой и порой даже разбитой на две части (атакующая группа и остальные). Из-за класса исполнителей угроза все равно сохраняется, но цельности нет. Ее дает Витинья.

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В параллельном матче «Ньюкасл» проиграл «Боруссии» (0:1). Ситуация в группе теперь максимально интригует.

«Милан» не заслуживает быть последним. В первых двух матчах играли лучше соперников и даже вчера предложили некоторые интересные ходы, пускай слишком явно расклеились к концу. «ПСЖ» на первом месте и, похоже, нашел сбалансированный вариант.

Пока группа смерти оправдывает себя. Следим дальше!

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt