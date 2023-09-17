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Пиоли помог «Интеру» разнести «Милан». Тот случай, когда ложные фулбеки правда ложные

Симоне Индзаги Симоне Индзаги
Маркус Тюрам Маркус Тюрам
серия А Италия серия А Италия
Тео Эрнандес Тео Эрнандес
Милан Милан
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Оливье Жиру Оливье Жиру
Интер Интер
Стефано Пиоли Стефано Пиоли
Давиде Калабрия Давиде Калабрия
Малик Тиав Малик Тиав
Франческо Ачерби Франческо Ачерби
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Разбор Вадима Лукомского.

«Интер» разгромил «Милан» в дерби (5:1). Симоне Индзаги стал первым тренером в истории клуба с пятью победами подряд над соседями. Доминирование было и в конкретном матче – давайте разбираться в его причинах.

Ложные фулбеки «Милана» – катастрофа

При розыгрышах «Милан» использовал Давиде Калабрию в роли ложного фулбека. Чаще всего команда располагалась с тройкой в первой линии и парой игроков в опорной зоне:

Идея провалилась в дерби, но это не было спецприемом под «Интер». Во всех стартовых матчах сезона Стефано Пиоли использовал этот прием. Очевидно, в нем есть плюсы, но против «Интера» мы их не увидели.

В чем принципиальная разница между удачными матчами и вчерашним провалом? Ход работал, когда соперники пытались прессинговать «Милан» и использовали персональные акценты. Тогда в ход шел главный плюс замысла Пиоли – вариативность. 

Она была и вчера. Позиции в рамках общего базиса часто менялись. Иногда Калабрия и Тео вместе оказывались в центре полузащиты: 

Постоянные ротации запутывают соперника, если он используют персональную опеку. Не столь важно, кто в какой зоне оказывается и какие качества может показать. Главное – соперник запутывается.

«Интер» – другая по типологии команда. Не попалась в эту ловушку – играла по зонам и выжидала в схеме 5-3-2 вместо постоянного прессинга.

Такой рисунок проверял способность «Милана» продвигать мяч, а не просто путать соперника и вскрывать появляющиеся зоны. Здесь уже первичны качества игроков, а не отработанные маневры. Теперь вопросы: у Калабрии есть качества, чтобы играть в опорной зоне в команде с 70% владения? Тео точно наиболее эффективен как левый центральный защитник в тройке?

Матч дал неприятные, но точные ответы. В случае с Тео речь скорее об ограничении его потенциала – он может играть в необычной роли, но в более привычной позиции дал бы команде больше. А вот Калабрия в ложной роли откровенно вредил. Разберем несколько ситуаций.

Какое решение тут оптимально? Развернуть атаку в правую часть поля, выводя команду из-под давления:

Это абсолютно базовое действие для игрока центра поля в команде, которая много владеет мячом. Что делает Калабрия? Неудобно пасует назад – и провоцирует вторую волну давления:

Мелкие плохие решения были почти в каждой атаке. «Милан» владел мячом, но никак не трансформировал это в угрозу. Проблемы были не только с принятием решений или с исполнением, но и с выбором позиций. Возникали эпизоды, где Крунич и Калабрия практически в одной точке (так их проще закрывать):

Дошло до того, что партнеры избегали развития атаки через Калабрию в опорной даже в очевидных эпизодах, когда он полностью открыт и правда выглядит лучшим вариантом для паса:

Побочная проблема: Калабрии, обычно весьма надежному при обороне, было труднее успевать назад. При правильных реакциях и хорошем выборе позиции ложный фулбек тушит угрозу через контрпрессинг, а на фланге обороняется только при затяжных атаках соперника. У «Милана» не работал контрпрессинг. Калабрии приходилось бежать на позицию, но только из менее выгодного стартового положения. Это уже скорее командная беда, а не индивидуальная, но она тоже связана с замыслом Пиоли.

Проблемы радикализировались из-за хода матча. Быстрый гол привел к отрезку, в котором «Милан» владел мячом 69% (до конца первого тайма). Слишком стерильный контроль мяча. При другом игровом сценарии проблемы не ушли бы полностью, но, вероятно, былм бы менее явными. 

Более общая мысль: возможно, ложные фулбеки становятся слишком модными. Все чаще используют футболистов, у которых нет нужных качеств. Это дерби – хороший пример ситуации, когда недостатки от использования приема перевешивают плюсы. 

Персональные ориентировки «Милана» создали дуэль Тюрам-Тиав – зря

«Милан» смело прессинговал. Чтобы поддерживать давление, четверка защитников предельно плотно (часто вообще персонально) выдвигалась на четверку «Интера» – Думфрис, Тюрам, Лаутаро, Димарко. В стадии розыгрыша они располагались выше остальных игроков «Интера», практически образуя четверку атаки. 

Именно в этих зонах сформировались персональные дуэли. Одна из них была совсем однобокой и оказала прямое влияние на ход матча – Маркус Тюрам против Малика Тиава: 

В ключевых эпизодах Тюрам был явно лучше. И в первых двух мячах, и в эпизоде, где Тиав рано получил желтую карточку. 

Явная попытка Пиоли сыграть максимально смело с мячом и без мяча, но она провалилась. В каждой стадии был вопиющий изъян, за который «Интер» наказывал.

Мхитарян – супергерой матча

Генрих Мхитарян был везде и делал все. Например, при розыгрышах помогал, опускаясь почти до штрафной:

На чужой трети рвал соперника подключениями до чужой штрафной:

И там, и там важен не столько диапазон действий, сколько своевременность абсолютно каждого маневра. 

Такое сочетание очевидного великолепия со скрытой полезной работой прослеживалось у Мхитаряна во всем. Затевал комбинации в полузащите, при этом помогал партнерам отвлекающими рывками. Собрал больше всех по гол+пас, с отрывом больше всех пробежал.

Один из лучших перформансов на старте этого сезона. 

Гол «Милана» можно заносить в тактические учебники

Что-нибудь хорошее про «Милан»? Сложно, но окей. Гол «Милана» – правда супер. Внезапно его можно заносить в тактические учебники, объясняя на этом примере, как работает концепция ложной девятки.

Оливье Жиру спускается в опорную зону, а два фланговых нападающих сужаются, открываясь под разрезающий пас:

Зона для обостряющего паса открылась из-за полупозиции Ачерби, который запутался именно в результате этих маневров:

Во-первых, эпизод показывает, как в идеале работает концепт ложной девятки. Спуск нападающего в опорную зону – главный, но не единственный элемент. Умение использовать образовавшуюся свободу не менее важно. Как и открывания фланговых игроков, которые превращаются в завершителей. Тут все было исполнено эталонно. 

Во-вторых, хорошо видна дилемма, которая встает перед центральным защитником. Либо идти до упора и ломать оборонительную линию, либо остаться в линии и дать свободу сопернику. Ачерби полностью запутался. Выбрал худшее из возможных решений – начал движение за Жиру, но не пошел до конца. И линия сломалась, и оппонент получил свободу. 

Особый шарм эпизоду придает то, что в роли пикового Лео Месси выступил Жиру. Разумеется, он не играет так всегда, но для современного нападающего даже такого типа важным атрибутом стало умение приносить пользу не только в штрафной и не только простым подыгрышем.

Топовый эпизод. Занесем его в учебники футбольной тактики, но не будем упоминать итоговый счет матча. 

***

Интересный послематчевый вердикт от Пиоли: «Я доволен тем, как мы играли на протяжении 70 минут. Первый гол «Интера»? Оставлю без комментариев. Правильность плана на игру? В первые четыре минуты только мы владели мячом». 

Здесь абсурдные суждения сочетаются с тонкими замечаниями. Про 70 минут хорошей игры непонятно. На этом отрезке вскрывались многие проблемы «Милана».

А вот про важность и спорность первого гола – вполне по делу. Именно ранний гол сделал рисунок матча совсем невыносимым для «Милана». Не значит, что без него все было бы хорошо, но вскрывшиеся проблемы напрямую связаны с радикальностью ролей, которые получили команды. 

В этом голе действительно был спорный момент, который повлиял на развитие эпизода, – возможный фол Думфриса на Тео. Хорошего повтора, кажется, не было. Устранение из эпизода одного защитника при персональных дуэлях (они описаны выше) – значимое влияние на всю атаку. 

Вердикты по судейству – не моя тема. Могу лишь сформулировать сомнение, но эту часть досады Пиоли понимаю. Увы, она про альтернативный сценарий матча. В реальном сценарии «Интер» был намного лучше.

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У «Интера» пятая победа над «Миланом» за год. Уничтожили 5:1 с мегаголом Тюрама

Интер – Милан 5:1 (2:0, 3:1)
Дата проведения
16 сентября, 19.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Мхитарян, 2:0 – 38 Тюрам, 2:1 – 57 Рафаэл Леау, 3:1 – 69 Мхитарян, 4:1 – 79, пенальти Чалханоглу, 5:1 – 90 Фраттези.
ИнтерЗоммер, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 74), Димарко (Карлос Аугусто, 64), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 81), Барелла (Фраттези, 64), Тюрам (Арнаутович, 64), Мартинес.
МиланМеньян, Калабрия (Флоренци, 77), Кьер, Тиав, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 86), Рейндерс (Йович, 77), Пулишич (Чуквуэзе, 56), Рафаэл Леау, Жиру (Окафор, 77).
Предупреждения:
Тиав (24), Эрнандес (61), Чалханоглу (72), Фраттези (90).

Фото: East News/GABRIEL BOUYS / AFP

3 комментария

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случайный прохожий
Крутяк в Серии А появился зверь. Маркус Тюрам.
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Бродяга-симпатяга
Пиоли уже давно должен быть уволен. Мальдини хотел это сделать в это межсезонье но его ушли и мы остались с человеком который отхватив во многое шальное чемпионство все равно остался ограниченным и довольно средним тренером
+1
-1
0
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Е.Р.
Интер размазал Милан в первые 20 минут, затем просто отдал мяч. отсюда и преимущество Милана по владению.
Интер мог забрать мяч обратно в любой момент, но смысла особого в этом не было.
0
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