93 комментария

Разнос от Вадима Лукомского.

Недавно у нас вышел пост, в котором коллеги выбирали любимые клубы в Саудовской Аравии и объясняли мотивы симпатий. Поймал себя на мысли, что не могу выбрать там команду. Сейчас попробую объясниться, но для начала пара слов о вещах, которые меня нисколько не смущают.

Во-первых, я против европоцентричного отношения к футболу. Настолько, что когда вне контекста слышу «Серия А», переспрашиваю: «Бразильская или итальянская?» Искренне обожаю недооцененные проекты, которые выделяются и заставляют за собой следить. Проще всего отыскать их в лигах, которые находятся на периферии у рядового зрителя. Факт появления большего количества таковых меня бы исключительно радовал.

Во-вторых, я однозначно за привлечение новых инвестиций в футбол и за конкуренцию в борьбе за эти инвестиции – большую, чем позволяют правила ФФП. Частные случаи бывают разными, но глобально это помогает развитию игры. То есть в меня не попадает претензия «сорят деньгами/слишком много и слишком резко тратят/дают самые большие зарплаты».

Кажется, это две главные причины ненависти к саудовской футбольной экспансии. Они мне не близки, но проект все равно пока вызывает лишь отвращение. Такое, что даже симпатизировать никому не хочется. Конечно, в Саудовскую Аравию приехали в том числе интересные мне футболисты. Соотнести их количество и выбрать клуб – легкая задача, но, увы, я не вижу в этом смысла.

Проблема в том, что сам принцип формирования составов в рамках саудовской лиги – пример уничижительного отношении к игре, которую я так люблю. Это оскорбление футбола как командного вида спорта.

Настоящий футбольный клуб функционирует примерно так: есть игровой рисунок (мозаика, которую нужно сложить), есть недостающие для его реализации элементы, ведется поиск лучших деталей, выбирается и покупается лучшая, по мнению клуба, из доступных на рынке. Пропорции ошибок на этом пути у разных клубов могут отличаться – как и предложение по части рисунка игры. Но намерение у всех здоровое, спортивное и конкурентное. Дальше можно уже выбирать и раздавать симпатии в зависимости от того, чье предложение тебе ближе и насколько хорошо клуб способен его реализовать.

В Саудовской Аравии все работает в обратном порядке. Есть доступные звезды с европейского рынка (часть из них – пассив топ-клубов, часть – просто хочет заработать); эти звезды массово закупаются и «вешаются» на тренера, который уже постфактум должен сформулировать хоть какое-то предложение.

Возможно, где-то чисто за счет случайного совпадения получится что-то похожее на сложившуюся мозаику, но вообще такой подход – это построение не команды, а просто сбор сильных игроков.

Конечно, в Европе тоже порой строят команды в таком искаженном порядке. Как правило, такие проекты и не собирают никаких симпатий. Некоторые из них проваливаются в конкуренции и постепенно осознают никчемность подобного пути. Разница в том, что в Саудовской Аравии это системная ошибка, а не изолированные случаи.

В начале июля The Athletic выпустил большой материал про спортивные цели Саудовской Аравии. Некоторые детали кажутся крайне показательными. Для продажи прав на трансляции Про Лига наняла компанию IMG – крупного игрока, который в числе прочего занимается продажей АПЛ на внешние рынки. Они оперативно сработали и после перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» продали лигу на 45 стран по краткосрочной сделке.

В то же время доходы от домашней сделки в 10 раз превышают международные – здесь права принадлежат государственной SSC (Saudi Sports Company). Как телепродукт Про Лига не конкурентна и вряд ли планирует становиться таковой. Определенный рост неизбежен, но картина не трансформируется кардинально. Анонимно источники из лиги признают, что не ждут значительного изменения соотношения 10 к 1 в пользу домашних прав. Более того, это их не особо заботит – они видят соцсети приезжающих игроков более важным инструментом влияния, а достижение влияния – конечная суть проекта.

Другой источник подтвердил, что количество подписчиков в соцсетях – один из критериев, на которые ориентируются, приглашая игроков. Увы, таким образом теряется суть. Соцсети могут быть отличным инструментом продвижения хорошего продукта, но для этого нужен… хороший продукт.

Никто не хочет, чтобы мы смотрели чемпионат Саудовской Аравии. По плану мы просто должны следить за приключениями любимых футболистов в новой стране и ставить лайки. Это инстаграм-лига, в которой футбол вторичен. Это необязательно плохо – просто нужно называть вещи своими именами. Я слишком люблю футбол, чтобы кому-то там симпатизировать.

На прошлой неделе пробившийся в Бундеслигу «Хайденхайм» разнес в товарняке саудовский «Аль-Ахли» со счетом 6:2. Таким был послематчевый вердикт Франка Шмидта: «К сожалению, команда не получила проверку, на которую мы надеялись. Качество соперника совсем не на том уровне, который нам необходим для подготовки. Хорошая новость в том, что у нас будет еще другой товарищеский матч – против кипрского «Пафоса».

Саудовская лига стартует на неделю раньше, чем Бундеслига. «Аль-Ахли» должен был находиться на более продвинутой стадии подготовки. В составе были победители ЛЧ Эдуар Менди и Роберто Фирмино, а один из утешительных мячей забил приехавший раньше них Риад Будебуз. Но это никак не сократило пропасть в классе.

Картину могут дополнить впечатления очевидцев (болельщики с просторов Reddit): 6:2 – это еще везение в пользу «Аль-Ахли»; саудовцы предложили только «жесткие подкаты, провокации и споры с судьей»; тренер не троллит – «Пафос» правда будет лучше как соперник, потому что «хуже некуда».

«Что мешает победить более богатого соперника? Никогда не видел, чтобы мешок денег забивал гол», – культовая мудрость Йохана Кройффа. Увы, в последние десятилетия она слабеет. Пропасть между богатыми и бедными растет, а корреляция затрат и результатов все-таки ощущается. Именно поэтому мы так ценим чудеса вроде «Лестера» в АПЛ или «Аякса» в полуфинале ЛЧ.

В метафорическом смысле мешки денег забивают голы при условии, что мы рассматриваем дистанцию, а не один матч. И что у тех, кто их тратит, есть хотя бы минимальная рациональность. К счастью, пока мы не пришли в точку, когда количество подписчиков помогает забивать голы. Когда мешками денег затыкаются не дыры в составе и нужды команды, а дыры в инстаграм-ленте Мухаммеда бин Салмана, качественного футбольного продукта не появляется.

Фото: Gettyimages.ru/Mohamed Farag / Stringer, Yasser Bakhsh / Stringer, Alex Grimm / Staff; East News/AP Photo/Hussein Malla