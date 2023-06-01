93 комментария

Hello
Блог

Саудовская лига – оскорбление футбола как командной игры. Инстаграма там больше, чем спорта

высшая лига Саудовская Аравия высшая лига Саудовская Аравия
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
соцсети соцсети
Футбол Футбол

Разнос от Вадима Лукомского.

Недавно у нас вышел пост, в котором коллеги выбирали любимые клубы в Саудовской Аравии и объясняли мотивы симпатий. Поймал себя на мысли, что не могу выбрать там команду. Сейчас попробую объясниться, но для начала пара слов о вещах, которые меня нисколько не смущают.

Во-первых, я против европоцентричного отношения к футболу. Настолько, что когда вне контекста слышу «Серия А», переспрашиваю: «Бразильская или итальянская?» Искренне обожаю недооцененные проекты, которые выделяются и заставляют за собой следить. Проще всего отыскать их в лигах, которые находятся на периферии у рядового зрителя. Факт появления большего количества таковых меня бы исключительно радовал.

Во-вторых, я однозначно за привлечение новых инвестиций в футбол и за конкуренцию в борьбе за эти инвестиции – большую, чем позволяют правила ФФП. Частные случаи бывают разными, но глобально это помогает развитию игры. То есть в меня не попадает претензия «сорят деньгами/слишком много и слишком резко тратят/дают самые большие зарплаты».

Кажется, это две главные причины ненависти к саудовской футбольной экспансии. Они мне не близки, но проект все равно пока вызывает лишь отвращение. Такое, что даже симпатизировать никому не хочется. Конечно, в Саудовскую Аравию приехали в том числе интересные мне футболисты. Соотнести их количество и выбрать клуб – легкая задача, но, увы, я не вижу в этом смысла. 

Проблема в том, что сам принцип формирования составов в рамках саудовской лиги – пример уничижительного отношении к игре, которую я так люблю. Это оскорбление футбола как командного вида спорта. 

Настоящий футбольный клуб функционирует примерно так: есть игровой рисунок (мозаика, которую нужно сложить), есть недостающие для его реализации элементы, ведется поиск лучших деталей, выбирается и покупается лучшая, по мнению клуба, из доступных на рынке. Пропорции ошибок на этом пути у разных клубов могут отличаться – как и предложение по части рисунка игры. Но намерение у всех здоровое, спортивное и конкурентное. Дальше можно уже выбирать и раздавать симпатии в зависимости от того, чье предложение тебе ближе и насколько хорошо клуб способен его реализовать.

В Саудовской Аравии все работает в обратном порядке. Есть доступные звезды с европейского рынка (часть из них – пассив топ-клубов, часть – просто хочет заработать); эти звезды массово закупаются и «вешаются» на тренера, который уже постфактум должен сформулировать хоть какое-то предложение.

Возможно, где-то чисто за счет случайного совпадения получится что-то похожее на сложившуюся мозаику, но вообще такой подход – это построение не команды, а просто сбор сильных игроков.

Конечно, в Европе тоже порой строят команды в таком искаженном порядке. Как правило, такие проекты и не собирают никаких симпатий. Некоторые из них проваливаются в конкуренции и постепенно осознают никчемность подобного пути. Разница в том, что в Саудовской Аравии это системная ошибка, а не изолированные случаи. 

В начале июля The Athletic выпустил большой материал про спортивные цели Саудовской Аравии. Некоторые детали кажутся крайне показательными. Для продажи прав на трансляции Про Лига наняла компанию IMG – крупного игрока, который в числе прочего занимается продажей АПЛ на внешние рынки. Они оперативно сработали и после перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср» продали лигу на 45 стран по краткосрочной сделке. 

В то же время доходы от домашней сделки в 10 раз превышают международные – здесь права принадлежат государственной SSC (Saudi Sports Company). Как телепродукт Про Лига не конкурентна и вряд ли планирует становиться таковой. Определенный рост неизбежен, но картина не трансформируется кардинально. Анонимно источники из лиги признают, что не ждут значительного изменения соотношения 10 к 1 в пользу домашних прав. Более того, это их не особо заботит – они видят соцсети приезжающих игроков более важным инструментом влияния, а достижение влияния – конечная суть проекта. 

Другой источник подтвердил, что количество подписчиков в соцсетях – один из критериев, на которые ориентируются, приглашая игроков. Увы, таким образом теряется суть. Соцсети могут быть отличным инструментом продвижения хорошего продукта, но для этого нужен… хороший продукт. 

Никто не хочет, чтобы мы смотрели чемпионат Саудовской Аравии. По плану мы просто должны следить за приключениями любимых футболистов в новой стране и ставить лайки. Это инстаграм-лига, в которой футбол вторичен. Это необязательно плохо – просто нужно называть вещи своими именами. Я слишком люблю футбол, чтобы кому-то там симпатизировать.

На прошлой неделе пробившийся в Бундеслигу «Хайденхайм» разнес в товарняке саудовский «Аль-Ахли» со счетом 6:2. Таким был послематчевый вердикт Франка Шмидта: «К сожалению, команда не получила проверку, на которую мы надеялись. Качество соперника совсем не на том уровне, который нам необходим для подготовки. Хорошая новость в том, что у нас будет еще другой товарищеский матч – против кипрского «Пафоса».

Саудовская лига стартует на неделю раньше, чем Бундеслига. «Аль-Ахли» должен был находиться на более продвинутой стадии подготовки. В составе были победители ЛЧ Эдуар Менди и Роберто Фирмино, а один из утешительных мячей забил приехавший раньше них Риад Будебуз. Но это никак не сократило пропасть в классе.

Картину могут дополнить впечатления очевидцев (болельщики с просторов Reddit): 6:2 – это еще везение в пользу «Аль-Ахли»; саудовцы предложили только «жесткие подкаты, провокации и споры с судьей»; тренер не троллит – «Пафос» правда будет лучше как соперник, потому что «хуже некуда».

«Что мешает победить более богатого соперника? Никогда не видел, чтобы мешок денег забивал гол», – культовая мудрость Йохана Кройффа. Увы, в последние десятилетия она слабеет. Пропасть между богатыми и бедными растет, а корреляция затрат и результатов все-таки ощущается. Именно поэтому мы так ценим чудеса вроде «Лестера» в АПЛ или «Аякса» в полуфинале ЛЧ.

В метафорическом смысле мешки денег забивают голы при условии, что мы рассматриваем дистанцию, а не один матч. И что у тех, кто их тратит, есть хотя бы минимальная рациональность. К счастью, пока мы не пришли в точку, когда количество подписчиков помогает забивать голы. Когда мешками денег затыкаются не дыры в составе и нужды команды, а дыры в инстаграм-ленте Мухаммеда бин Салмана, качественного футбольного продукта не появляется.

Телеграм-канал Лукомского

Фото: Gettyimages.ru/Mohamed Farag / Stringer, Yasser Bakhsh / Stringer, Alex Grimm / Staff; East News/AP Photo/Hussein Malla

93 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наконец-то кто-то это внятно проговорил. Спасибо.
+72
-12
+60
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим в ваших текстах больше вашей фамилии и самовлюбленности, чем фактов. Зашел посмотреть количество подписчиков у Милинковича-Савича, и не был удивлен всего 800к
+41
-11
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ kodgong
Комментарий удален модератором
Это бан и минус автоматом
+43
-13
+30
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Небольшой оффтоп на счет новичка Бундеслиги. В прошлом сезоне плотно следил за 2 Бундеслигой и реально кайфанул, уровень очень приличный, даже и не скажешь что это пердив, и картинка топ, трибуны ну и сам футбол. Ну и в отличие от 1 Бундеслиги есть интрига)
Так что ни разу не удивительно что тамошний представитель декласснул какой-то там Аль-хухрымухры. Деньги решает конечно, но прям такую разницу в классе, уровне и культуре футбола - деньгами не засыпать.
+27
-4
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сейчас персофаны Криша объявят Вадима персоной нон грата
+42
-22
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
какой же узкий взгляд Лукомского на ситуацию. когда ты создаёшь продукт и делаешь это быстро в начале поднимаешь аудиторию. то что покупают футболистов не под рисунок, странное сравнение условный Спартак, с историей, имеет структуру, но если бы была возможность купить пять звёзд в состав, то они купили бы и поменяли рисунок, в СА нет клубов которые делают как ПСЖ покупа только напом, посмотрите состав, там все равномерно. и главное проект этот создан для развития узнаваемости страны и повышения туризма, это не тупая трата денег как многие думают. почитайте стратегию развития страны и подумайте почему эти деньги даёт государство.
+24
-9
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
А что ещё им остается делать, кроме как скупать пачками звёзд? Вкладываться в академии, брать ноунеймов, развивать тренерские штабы ради... чего? Чтобы 15 гиков в интернете похлопали им? Это игрушка, фан, медиалига на максималках - что в этом оскорбительного? Сдуется игрушка - да и фиг с ней, никто особо не расстроится: ни тренеры, ни футболисты, ни сами шейхи.
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Мухаммад Тилебов
Комментарий удален модератором
В топ десять лиг Ближнего востока?
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рассуждение чем-то напомнило уже давниший наезд Скорсезе на комиксы, мол, это не кино, а парк аттракционов. С одной стороны да, те, кто любит Скорсезе и Кополлу — в основном будут плеваться от Дедпула, и с этим ничего не поделаешь. С другой стороны, позиция довольно ретроградная. Всё развивается в разные стороны, ну вот футбол в 21 веке пошёл сюда — в медиалиги и подписчиков в инсте. Но в общем-то, какая разница?

Те, кто любит АПЛ — будут и дальше её смотреть, а Саудовскую Аравию и подавно не включат. А те, кого прикольнёт Саудовская Аравия — ну и пускай. Футболу это никак не навредит абсолютно. Ну какие-то пассажиры отправились за деньгами — деньги людям тоже нужны, а реальное качество всё равно не утащишь даже за миллиард (Мбаппе).

Ну а так, шоу и шоу — тоже весело. Джейк Пол бокс никак не дискредитирует. Но, опять-таки, можно написать что-то вроде «Джейк Пол — это оскорбление бокса».
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ kodgong
Комментарий удален модератором
Мостовой, это ты?
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Всё то же самое только в гораздо большой степени относится к Медиалиге под названием МЛС, где вместо защиты у команд проходной двор (в угоду зрелищности)
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не понимаю что отвратительного то ? Вот взять например МЛС, там вроде не пуляют деньги в суперзвезд, а типа развивают как надо : академии там и прочее, и что то им этот подход ничего не дал, уровень такой же как и у Саудовской лиги
+18
-9
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Мухаммад Тилебов
Комментарий удален модератором
Вы правы, какой-то дурачок сказал что Саудовская лига скоро будет в топ 10. И это похоже вы
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я тож так считаю
+15
-8
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бла бла бла,СА это зрелище,деньги и маркетинг которые всем так необходимы)перестаньте ныть о футболе о правильности игры,без денег нет игры.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Гусеконь
до уровня США в этом плане уже дотянули или ещё нет?
Скорее МЛС надо дотягиваться до их уровня. Такого кринжа даже в матчах СА я не видел, причем как в игровом, так и в судейском плане.
+15
-9
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саудовская лига - видимо стало любимой темой авторов на которую они сдрочат лонгриды про футбол
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ну если так рассуждать, то оскорбление футбола, как командной игры :

- Отсутствие вратарей в списках реальных кандидатов на ЛЧ, только недавно был материал про Буффона-06, Алиссон-19 и Куртуа-21 туда же, все плачут по Левандовскому, но что творил Нойер в той ковидной ЛЧ;
- зп и трансферная цена нападающих по сравнению с игроками других позиций;
- обожествление тики-таки, у самых ярых адептов тренеры, придерживающиеся другого стиля, автоматически становятся "физруками"

Список можно продолжить. Это к тому что не стоит делать из саудитов злых дядек, которые покусились на футбол
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ kodgong
Комментарий удален модератором
Кто плюсует этот вброс?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так они действуют по наиболее правильному пути, вне зависимости от того, какая конечная цель.

Почему нет, если есть бюджет на это всё?) Сам вопрос увеличение интереса к лиге может привести к тому, что туда будет приезжать африканская молодежь , чтобы там их заметили топ-клубы. Это будет прекрасный трамплин , который принесет выгоду и Саудовской Аравии (именно стране, потому что это и рост туризма, к которому они стремятся)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ rude.
Небольшой оффтоп на счет новичка Бундеслиги. В прошлом сезоне плотно следил за 2 Бундеслигой и реально кайфанул, уровень очень приличный, даже и не скажешь что это пердив, и картинка топ, трибуны ну и сам футбол. Ну и в отличие от 1 Бундеслиги есть интрига) Так что ни разу не удивительно что тамошний представитель декласснул какой-то там Аль-хухрымухры. Деньги решает конечно, но прям такую разницу в классе, уровне и культуре футбола - деньгами не засыпать.
Очень плюсую. Тоже всегда был доволен, когда попадал на вторую БЛ.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
за деньги да. европоцентризм вполне работает. проекты ман сити и псж довольно успешны, чуть раньше шейх из нефтяной страны поднимал челси. рынок перегрет шальными деньгами, а для пенсионеров вполне нормально желание подзаработать в конце карьеры. единственное, что смущает, это отъезд более молодых игроков, но это уже их личное финансовое дело
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Мухаммад Тилебов
Комментарий удален модератором
смешно, больше не шути.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Lev Kondratchik
Потому что инвестирование в МЛС - долгосрочная история, чьи плоды можно будет увидеть только лет через 10-15. Если брать что-то из более актуального, то даже с Интер Майами у них получается лучше, чем у СА, так как они не только Месси туда позвали, но и его лучших партнёров (Бускетс и Альба) и тренера, который раньше работал с Месси (Херардо Мартино)
А сауды позвали не только Роналду, А откуда нам знать что Саудовская Лига не краткосрочный проект. Раз МЛС мы увидим через 10-15 лет, тогда и посмотрим на саудов через тот же срок, а пока рано выводы делать, тем более в такой грубой форме
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всегда прохожу мимо того, что мне не нравится. Поэтому не трачу время на заламывание рук, на много букв и на рефлексирование. Не нравится - не смотрю. И всем советую.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий