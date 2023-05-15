37 комментариев

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Символ чемпионства «Барсы» – сухие матчи. Хороший базис для великого будущего, но у Хави еще много работы

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Вадим Лукомский – о чемпионской «Барсе». 

«Барселона» идет на рекорд по пропущенным голам (13 на данный момент) и уже организовала 25 сухих матчей (рекорд – 26). Именно через эти достижения нужно объяснять успех команды Хави. Они уникальны и прямо связаны с особенностями «Барсы» – рассказывают и о текущей силе, и о потенциальных следующих шагах эволюции. 

«Барса» – все еще самая доминантная команда по территории и владению. Надежность без мяча достигается через выстроенную Хави модель прессинга. В то же время ради эффективности этого элемента приносятся жертвы – даже владея мячом на чужой половине, команда часто думает о контроле, а не о созидании (о готовности реагировать на возможную потерю). 

Чтобы лучше понять эту команду, разложим ультранадежность «Барселоны» без мяча на составляющие. 

Первый аспект – прессинг/контрпрессинг. Интенсивность прессинга (PPDA) у «Барсы» в этом сезоне – 7,49. Радикальнее, но с другой эффективностью давит только «Реал Сосьедад». При Хави этот показатель вышел на лучший уровень со времен Луиса Энрике. 

Давление организовывается усилиями шестерки игроков центральной зоны. Они могут располагаться по-разному (иногда Роберта Левандовского поддерживает вингер, иногда – центральный полузащитник), но всегда соблюдается принцип насыщения центральной зоны. Все эти игроки давят по ширине штрафной площади, оставляя края свободными:

В случае паса на фланг включаются механизмы чтения эпизода – либо накрывает ближайший игрок из шестерки, либо выдвигается крайний защитник. Иногда Хави адаптировал структуру так, чтобы крайний защитник был в заведомо более высокой позиции – и накрывал быстрее. Такие детали зависят от розыгрышей соперника. В этой стадии «Барса» всегда качественно готовилась. 

Прессинг поддерживается сверхвысокой линией обороны. Высота защиты «Барсы», рассчитанная по координатам оборонительных действий – 50,59 метров. Самая высокая за время, по которым доступны данные (c 2019-го). И, конечно, самая высокая в Ла Лиге. 

В контрпрессинге «Барса» всегда идет в давление. Фишка тут в расположении игроков во время потери. Команда постоянно держит структуру, которая позволяет хорошо реагировать. Как правило, это вариация построения 3-2-4-1 (3-2-5):

Постоянное давление у команды Хави сочетается с высокой степенью ограничения соперников. Косвенным индикатором этого служит количество допущенных в собственную штрафную передач (185 – меньше всех в лиге) и средняя острота удара в створ ворот Марк-Андре Тер Стегена (0,21 xG – самая низкая в лиге). То есть обороняясь агрессивным образом, «Барса» не пускает соперников в острые зоны (при плохой организации пускала бы) и не дает создавать шансы высокого качества. 

Второй аспект – читерские качества защитников. Частые ситуации после провалов первой волны прессинга – выигранные скоростные дуэли защитников «Барсы». Базисом защиты служат – Рональд Араухо, Жюль Кунде и Алекс Бальде (лидеры по сыгранному времени среди защитников). Каждый из них потрясающе хорош в таких дуэлях.

Часто они настигают соперников в потенциально убойных ситуациях уже после сбоя в прессинге.

В этом моменте «Эльче» проходит давление – игрок с мячом свободен, а впереди есть открывания за спину; было бы опасно, если бы не скоростные качества Маркоса Алонсо и Жюля Кунде:

Здесь «Осасуна» преодолела первую волну давления, но перспективную контратаку убивает скорость Араухо:

Особенно интересными кажутся две детали. Первая – особенности Ла Лиги. Среди испанских середняков почти нет полноценных контратакующих машин. Многие команды строят игру с большим нападающим. Это дает суперзащитникам «Барсы» преимущество в таких эпизодах.

Вторая – мышление Хави при подборе защитников. Оборонительные качества и способность играть в высокой линии для него первичны. Араухо публично признавался, что работает над качеством игры в пас, но пока не считает это своей сильной стороной. Именно он символ защиты «Барсы», а не, например, Эрик Гарсия, который, по мнению, Хави достаточно хорошо пасует, чтобы играть в полузащите (такой эксперимент был).

Ретроспективно приоритеты Хави кажутся очевидными. Все-таки Араухо по этому сезону – один из лучших защитников мира. Но не за счет качеств в первой стадии – он нетипичный лучший защитник «Барселоны». 

Еще более ярко мышление проявилось в выборе между Алексом Бальде и Жорди Альбой. Бальде быстрее и лучше в обороне. В атаке достаточно полезен за счет постоянных резких рывков, но точно не обладает креативностью и уровнем паса Альбы. У Хави играет именно Алекс. 

Выбирая между надежностью высокой линии защиты и улучшением качества паса, Хави регулярно ставит на первое. 

Третий аспект – форма Тер Стегена. Немецкий вратарь спас команду от 8,3 голов относительно среднего кипера:

Большой контраст с последними тремя сезонами, когда Тер Стеген уходил в минус по метрике отражения ударов. Вероятно, ему помогает низкая средняя острота удара – 0,21 (самый низкий результат за период, по которому есть данные – с 2017-го). 

Но в такой серьезный плюс невозможно уйти без постоянных ярких спасений и высочайшего уровня стабильности. Именно такие спутники у Тер Стегена в этом сезоне. 

Четвертый аспект – позиционная оборона. Интересная особенность – при очень хорошо организованном прессинге у «Барсы» самое низкое за 7 лет владение (63,4%). Самое высокое в лиге, но самое низкое относительно клубных стандартов.

Чтобы сочетать эту особенность с надежностью без мяча, «Барселоне» чаще обычного требовалось действовать в позиционной обороне. Главным примером стал матч против «Реала» в кубке с 35% владения. Похожие отрезки возникали и в Ла Лиге. В такие моменты «Барса» была блестяще организована. Компактность с минимальными расстояниями между линий + самоотдача всех игроков при смещениях:

Построение оборонительного базиса такого уровня (возможно, самого впечатляющего в Европе) – достойный первый шаг Хави. Особенно в контексте большого количества новичков и взвинченных ожиданий. А вот сделать таким же брендом атакующую игру и адаптировать механизмы прессинга под еврокубки пока не получилось.

Это два очевидных следующих шага на пути этой команды к величию:

1. Адаптировать модель прессинга под европейские матчи. Кажется, ключевая разница между внутренними играми и еврокубками в способности соперников наказывать за редкие промахи прессинга. Из них рождаются атаки на пространстве. В Ла Лиге такие пожары тушат индивидуально сильные и гиперскоростные защитники. Текущей формулы хватает для доминирования. 

В Европе «Барса» была уязвима именно против соперников со скоростными игроками топ-уровня. Контрходов пока не хватает. Хави может адаптировать позицию Араухо под нейтрализацию основной угрозы – например, любимый ход из класико он пытался использовать против «МЮ». Но этого мало.

Возможно, потребуется уход от радикального прессинга. Этот прием в качестве эпизодического в последние сезоны помогает Пепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Тем более «Барса» уже доказывала, что может поддерживать компактность и сохранять надежность без высокого давления.

2. Определиться с атакующей моделью – и прогрессировать в ее рамках. В этом сезоне можно выделить три этапа для атаки «Барсы». В самом начале играли только с одним флангом (правым) – доставляли туда мяч и строили созидание через него. Во второй части кампании, когда все были здоровы, переключались на вариант с квадратом в полузащите – Гави стартовал слева, но при владении уходил в чужую опорную, что образовывало квадрат для доминирования в центре. Также периодически всплывал вариант из концовки прошлого сезона – с упором на два фланга (на правом изоляции, а на левом – комбинации). 

Увы, пока это не три полноценных варианта, между которыми Хави своевременно переключается. Пока это отражение не самых плодотворных поисков в атаке. У каждого есть изъяны. Однофланговый – слишком предсказуемый и примитивный. Квадрат в центре поля – недостаточно кормит Роберта Левандовского удобными моментами и дико зависим от качеств основных футболистов, многим из которых нет альтернативы. 

В идеале Хави нужно определиться с основным вариантом и работать над сочетаемостью внутри модели, которая частично прикроет описанные недостатки. 

Уверенная победа в Ла Лиге – важный промежуточный шаг, который даст Хави время. Построение нужных механизмов – тренерский вызов, а не гарантия. Если получится, «Барса» снова станет великой. 

«Барса» – чемпион! У Хави титул в первый же полный тренерский сезон

100:99 – счет трофейной гонки «Реала» с «Барселоной». Изучаем!

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, David Ramo

37 комментариев

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Отец Абду
Араухо и Тер Штеген самые важные игроки в составе Барсы этого сезона...

Без Араухо у Барсы были проблемы в важных матчах ЛЧ и Эль Классико ( наглядный пример: Барса вчера сразу пропустила, как только его заменили)
А Тер Штеген вернул свой топовый уровень после пересадки волос:)
+24
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Dutch Uncle
Ответ Максим Черкашин
Может в ЛаЛиге забивать некому? Барселона в Еврокубках, много пропускает.😌
Реал пропустил 32 мяча, Атлетико - 33. Точно не в нападающий Да Лиги дело. В Европе сильно подвели травмы, сырость состава и беззубые нападающие.
+16
-2
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Yuriy Chistyakov
Барсу с чемпионством, конечно! Но! То, как замены Хави и настрой игроков лишили Марка очередного сухаря - обидно.
МАТШ - стена!
+11
-2
+9
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Serge Rutso
Всё же как минимум в ЛЧ очень сильно не хватило как раз здоровой основной линии обороны. Из уже привычной четвёрки этого сезона в матче с условным Интером был доступен только Бальде, а в центре же чудил Пике на пару с Гарсией. А в матче с Баварией справа вообще играл, прости господи, Бельерин.
Это никак не оправдывает неудачу с МЮ, конечно же, но имхо вся разом поломанная основа защиты – аномалия, на которую ещё наложилась и неопытность Хави как тренера
+6
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Никита Самарин
Хави в любом случае заслужил за этот сезон респект 👏👏👏, всё-таки вернуть Барсу на вершину задача была не из лёгких. В следующем сезоне уже надо существеннее успешней выступать в ЛЧ.
+7
-2
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Тюменский медвежонок
Очень слабый сезон в целом в чемпионате Испании выдался, такие клубы как Севилья, Реал Бетис и Валенсия вообще весь сезон больше мучались чем играли, Реал Сосьедад и Вильярреал по традиции "лишь делают вид борьбы", а Реал и Атлетико даже не пытались. Вообще не нравится как Барселона играет, эти многострадальные "1-0" весь сезон и скучнейшая игра с затяжками времени... неудивительно что об такую Барселону в Европе (Лиге Чемпионов и Лиге Европы) все вытирали ноги. Еще забавный факт что у Хави тоже самое было и в Катаре когда он тренировал, легко выигрывал без борьбы чемпионат местный, а в Лиге Чемпионов азиатской все вытирали ноги об Аль-Садд, поэтому там вообще никаких успехов не было
+10
-5
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Максим Черкашин
Может в ЛаЛиге забивать некому? Барселона в Еврокубках, много пропускает.😌
+5
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Aleksandr Danilov
Барсе нужен игрок с последним пасом. Месси или Неймар. И тогда все пойдет
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Марслан Акматалиев
Ответ Тюменский медвежонок
Очень слабый сезон в целом в чемпионате Испании выдался, такие клубы как Севилья, Реал Бетис и Валенсия вообще весь сезон больше мучались чем играли, Реал Сосьедад и Вильярреал по традиции "лишь делают вид борьбы", а Реал и Атлетико даже не пытались. Вообще не нравится как Барселона играет, эти многострадальные "1-0" весь сезон и скучнейшая игра с затяжками времени... неудивительно что об такую Барселону в Европе (Лиге Чемпионов и Лиге Европы) все вытирали ноги. Еще забавный факт что у Хави тоже самое было и в Катаре когда он тренировал, легко выигрывал без борьбы чемпионат местный, а в Лиге Чемпионов азиатской все вытирали ноги об Аль-Садд, поэтому там вообще никаких успехов не было
Реал не пытался?
Мадрид какое-то время был на первой строчке, лишь в начале 23 года Барса вышла на первое место, насколько я помню.
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шампион
Ответ Тюменский медвежонок
Очень слабый сезон в целом в чемпионате Испании выдался, такие клубы как Севилья, Реал Бетис и Валенсия вообще весь сезон больше мучались чем играли, Реал Сосьедад и Вильярреал по традиции "лишь делают вид борьбы", а Реал и Атлетико даже не пытались. Вообще не нравится как Барселона играет, эти многострадальные "1-0" весь сезон и скучнейшая игра с затяжками времени... неудивительно что об такую Барселону в Европе (Лиге Чемпионов и Лиге Европы) все вытирали ноги. Еще забавный факт что у Хави тоже самое было и в Катаре когда он тренировал, легко выигрывал без борьбы чемпионат местный, а в Лиге Чемпионов азиатской все вытирали ноги об Аль-Садд, поэтому там вообще никаких успехов не было
Качество футбола сейчас даже в ЛЧ не самое высокое. Прессинг-машины буксуют, ложные девятки не оправдывают себя. Даже Реал по сути зависит от одного Винисиуса. Только Манся показывает именно интересный, командный футбол.
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Demn213
Самое главное, уже определён пул основных игроков, большинство из них - молодёж. Это радует и даёт надежду на будущее. Но как раз таки из-за этого, максимум этой команды сейчас - 1/8 ЛЧ.
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Fan_barça_
Ответ Ramin Mamedov
такое чувство, будто Хави приходил в какой то Эспаньол еще когда он в Барсу пришел, Барса была по стоимости в топ 10 команд мира, а по игре она до сих пор туда не входит, не смотря на победу в Ла Лиге... большинство матчей этого сезона, особенно Еврокубки, смотреть было противно, а полуфинал кубка с Реалом - проиграть так дома - это вообще самое позорное поражение за последние 15 лет, даже поражение от Баварии не такое унизительное, как проиграть разгромно Реалу дома..
А про разгромы на Бернабеу 4:0 в прошлом сезоне и 3:1 в этом, ты благополучно забыл?)
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Александр Опёнышев
В этом сезоне успех в Ла Лиге полностью оборона и вратарь, и на этом всё
Креатива в игре мало, а результативности и подавно, и это при такой обойме атакующих игроков
Про импотентность Лёвы тоже важно упомнить, чел просто разучился забивать в ситуациях, когда в Баварии щёлкал такие моменты на раз-два
Срочно нужна вменяемая замена поляку, с ним далеко не уедешь, будь хоть вся полузащита из Де Йонгов и Педри, чел просто порет момент за моментом, ну а красноречивее всего за него говорит статистика и большие матчи, в которых навыки и уровень Роберта требовались как никогда, и он не сумел принести пользу ни в одном большом, важном матче, как пример игры в группе с Баварией и Интером
Зато на аутсайдерах лиги покуражился, но и то, 21 гол в 30 матчах это ну такое конечно, мне казалось в Испании он больше настреляет, тут стопудово нужна не просто подмена, а уже замена ему
Как бы хотелось конечно у Пепа Альвареса вытянуть... Его навыки, желание, прессинг, борьба за мяч, в сложных играх мог бы намного больше пользы принести, ещё и молодой, эх
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abajchik
Барсе поскорее настроить свою игру! Когда она в порядке это праздник футбола больше для нейтрального болельщика, нежели для фаната клуба
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Александр
Очень спорное ощущение от статьи. Да, Барса показывает фантастические показатели. Но чуть ли не после каждого тезиса нужно делать примечание, что все это работает только в Ла Лиге. Насколько ужасной может быть оборона Барселоны, как она рассыпается, нам показали еврокубки.
Не хочу хоть как-то принижать достижение Барсы и Хави, как тренера, но отделаться от мысли, что оно возможно только в условиях резкого падения уровня чемпионата, не получается.
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хавбек+
эффект Левы, поляк спец по Осасунам, игры в целом нет у барсы оборона дырявая что было доказано Баварией, МЮ и Реалом
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Dimagger
Поздравляю болельщиков Барселоны с чемпионством !!! Команда строится, игра хромает, в команде куча "пассажиров", от которых фиг избавишься, со времен предыдущего презика(будь он не ладен)... Но в конце туннеля появился свет... "Собаки лают, караван идёт..."(С). П.С. для всех "сопереживающих": Очень рад,что ваши команды играют ярко и всегда выигрывают в чемпионатах,когда их уровень высочайший(просто неземной), не то что сейчас в ЛаЛиге :) . А я согласен смотреть хоть каждый год на Барсу-чемпиона за 4 тура до окончания чемпионата.
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Ramin Mamedov
такое чувство, будто Хави приходил в какой то Эспаньол
еще когда он в Барсу пришел, Барса была по стоимости в топ 10 команд мира, а по игре она до сих пор туда не входит, не смотря на победу в Ла Лиге... большинство матчей этого сезона, особенно Еврокубки, смотреть было противно, а полуфинал кубка с Реалом - проиграть так дома - это вообще самое позорное поражение за последние 15 лет, даже поражение от Баварии не такое унизительное, как проиграть разгромно Реалу дома..
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Yuriy Chistyakov
Ответ DolJun
читаю комменты местных кулес - и все хвалят автобусника чави, мол да, автобус, да, навес бол, зато реал обошли. чави конечно молодец, урвал кристенсена который цементирует оборону, но вопрос другой: где благодарность пересу? посудите сами, в лиге 2.5 команд одна побеждает в чемпе, а вторая глотает пыль на расстоянии 15 очков. можно сколько угодно хвалить чави, но ведь вклад переса в его чемпионство неоценим - продать осевого игрока команды и понадеяться на вчерашних школьников - что это если не попытка вернуть интерес к затухающей ла лиге? перес не дурак и понимает, что сегодня ла лигу опережает тикток футбол пике, а завтра - и рпл будет опережать. а как еще взбодрить гонку с командой, увязшей в рычагах и судейских скандалах, куда пойдут только как в трамплин или на пенсию? все переплетено, как сказал бы классик. так что местные кулес - будьте, пожалуйста, последовательными: благодарите переса за чемпионство.
А так же благодаря Пересу Сити возьмёт ЛЧ. Жаль, у Переса не получилось отдать кубок Осасуне, судьи по привычке тащили реал, забыв, что Перес попросил об обратном.
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Карма такая карма
С чемпионством Барселона.
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Valik Slovo
Ответ DolJun
читаю комменты местных кулес - и все хвалят автобусника чави, мол да, автобус, да, навес бол, зато реал обошли. чави конечно молодец, урвал кристенсена который цементирует оборону, но вопрос другой: где благодарность пересу? посудите сами, в лиге 2.5 команд одна побеждает в чемпе, а вторая глотает пыль на расстоянии 15 очков. можно сколько угодно хвалить чави, но ведь вклад переса в его чемпионство неоценим - продать осевого игрока команды и понадеяться на вчерашних школьников - что это если не попытка вернуть интерес к затухающей ла лиге? перес не дурак и понимает, что сегодня ла лигу опережает тикток футбол пике, а завтра - и рпл будет опережать. а как еще взбодрить гонку с командой, увязшей в рычагах и судейских скандалах, куда пойдут только как в трамплин или на пенсию? все переплетено, как сказал бы классик. так что местные кулес - будьте, пожалуйста, последовательными: благодарите переса за чемпионство.
как всегда - бред.
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DolJun
Ответ Yuriy Chistyakov
По твоей же логике, Перес не может гегемонить в лч, чтобы не обесценить её, так что сольёт сити.
поясни пожалуйста, а в чем тут именно логика? перес не может гегемонить? реал вроде как самый успешный клуб в лч последнего десятилетия, как я и сказал. зачем ему ее обесценивать если там выступают другие мешки, у которых постоянно топовые составы, а победителя решают детали? и он ее сольет чтобы что?
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Ya_Mama
Ответ Александр
Очень спорное ощущение от статьи. Да, Барса показывает фантастические показатели. Но чуть ли не после каждого тезиса нужно делать примечание, что все это работает только в Ла Лиге. Насколько ужасной может быть оборона Барселоны, как она рассыпается, нам показали еврокубки. Не хочу хоть как-то принижать достижение Барсы и Хави, как тренера, но отделаться от мысли, что оно возможно только в условиях резкого падения уровня чемпионата, не получается.
Что ж тогда записной победитель лч по чемпионату никак катком пройтись не может?)) Предсказываю отмазу про отсутствие мотивации.
Напоминаю, что линия обороны Барсы в решающих матчах лч: Бельерин Алонсо Пике Альба.
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DolJun
Ответ Mesut Ozil
Да не в этом дело. У Мадрида вся игра строится на модриче, кроссе, бензема. А эти ветераны не могут на дистанции играть в такой футбол, в который они играют в важных матчах. Сливочным и в том году в чемпионате переодически страдали с середняками, просто конкурентов не было, в этом году есть барса.
т.е. каземиро это буквально пустое место?)
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Mesut Ozil
Ответ DolJun
т.е. каземиро это буквально пустое место?)
Где я такое писал? Каземиро один из лучших в мире, но не фактор его отсутствия мешал обыгрывать кадис и вальядолиды. Может быть с ним бы набрали на одну-две победы больше и одержали бы. Судьбу чемпионства это не решило бы. Реал стар
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