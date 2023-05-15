37 комментариев

Символ чемпионства «Барсы» – сухие матчи. Хороший базис для великого будущего, но у Хави еще много работы
Вадим Лукомский – о чемпионской «Барсе».
«Барселона» идет на рекорд по пропущенным голам (13 на данный момент) и уже организовала 25 сухих матчей (рекорд – 26). Именно через эти достижения нужно объяснять успех команды Хави. Они уникальны и прямо связаны с особенностями «Барсы» – рассказывают и о текущей силе, и о потенциальных следующих шагах эволюции.
«Барса» – все еще самая доминантная команда по территории и владению. Надежность без мяча достигается через выстроенную Хави модель прессинга. В то же время ради эффективности этого элемента приносятся жертвы – даже владея мячом на чужой половине, команда часто думает о контроле, а не о созидании (о готовности реагировать на возможную потерю).
Чтобы лучше понять эту команду, разложим ультранадежность «Барселоны» без мяча на составляющие.
Первый аспект – прессинг/контрпрессинг. Интенсивность прессинга (PPDA) у «Барсы» в этом сезоне – 7,49. Радикальнее, но с другой эффективностью давит только «Реал Сосьедад». При Хави этот показатель вышел на лучший уровень со времен Луиса Энрике.
Давление организовывается усилиями шестерки игроков центральной зоны. Они могут располагаться по-разному (иногда Роберта Левандовского поддерживает вингер, иногда – центральный полузащитник), но всегда соблюдается принцип насыщения центральной зоны. Все эти игроки давят по ширине штрафной площади, оставляя края свободными:
В случае паса на фланг включаются механизмы чтения эпизода – либо накрывает ближайший игрок из шестерки, либо выдвигается крайний защитник. Иногда Хави адаптировал структуру так, чтобы крайний защитник был в заведомо более высокой позиции – и накрывал быстрее. Такие детали зависят от розыгрышей соперника. В этой стадии «Барса» всегда качественно готовилась.
Прессинг поддерживается сверхвысокой линией обороны. Высота защиты «Барсы», рассчитанная по координатам оборонительных действий – 50,59 метров. Самая высокая за время, по которым доступны данные (c 2019-го). И, конечно, самая высокая в Ла Лиге.
В контрпрессинге «Барса» всегда идет в давление. Фишка тут в расположении игроков во время потери. Команда постоянно держит структуру, которая позволяет хорошо реагировать. Как правило, это вариация построения 3-2-4-1 (3-2-5):
Постоянное давление у команды Хави сочетается с высокой степенью ограничения соперников. Косвенным индикатором этого служит количество допущенных в собственную штрафную передач (185 – меньше всех в лиге) и средняя острота удара в створ ворот Марк-Андре Тер Стегена (0,21 xG – самая низкая в лиге). То есть обороняясь агрессивным образом, «Барса» не пускает соперников в острые зоны (при плохой организации пускала бы) и не дает создавать шансы высокого качества.
Второй аспект – читерские качества защитников. Частые ситуации после провалов первой волны прессинга – выигранные скоростные дуэли защитников «Барсы». Базисом защиты служат – Рональд Араухо, Жюль Кунде и Алекс Бальде (лидеры по сыгранному времени среди защитников). Каждый из них потрясающе хорош в таких дуэлях.
Часто они настигают соперников в потенциально убойных ситуациях уже после сбоя в прессинге.
В этом моменте «Эльче» проходит давление – игрок с мячом свободен, а впереди есть открывания за спину; было бы опасно, если бы не скоростные качества Маркоса Алонсо и Жюля Кунде:
Здесь «Осасуна» преодолела первую волну давления, но перспективную контратаку убивает скорость Араухо:
Особенно интересными кажутся две детали. Первая – особенности Ла Лиги. Среди испанских середняков почти нет полноценных контратакующих машин. Многие команды строят игру с большим нападающим. Это дает суперзащитникам «Барсы» преимущество в таких эпизодах.
Вторая – мышление Хави при подборе защитников. Оборонительные качества и способность играть в высокой линии для него первичны. Араухо публично признавался, что работает над качеством игры в пас, но пока не считает это своей сильной стороной. Именно он символ защиты «Барсы», а не, например, Эрик Гарсия, который, по мнению, Хави достаточно хорошо пасует, чтобы играть в полузащите (такой эксперимент был).
Ретроспективно приоритеты Хави кажутся очевидными. Все-таки Араухо по этому сезону – один из лучших защитников мира. Но не за счет качеств в первой стадии – он нетипичный лучший защитник «Барселоны».
Еще более ярко мышление проявилось в выборе между Алексом Бальде и Жорди Альбой. Бальде быстрее и лучше в обороне. В атаке достаточно полезен за счет постоянных резких рывков, но точно не обладает креативностью и уровнем паса Альбы. У Хави играет именно Алекс.
Выбирая между надежностью высокой линии защиты и улучшением качества паса, Хави регулярно ставит на первое.
Третий аспект – форма Тер Стегена. Немецкий вратарь спас команду от 8,3 голов относительно среднего кипера:
Большой контраст с последними тремя сезонами, когда Тер Стеген уходил в минус по метрике отражения ударов. Вероятно, ему помогает низкая средняя острота удара – 0,21 (самый низкий результат за период, по которому есть данные – с 2017-го).
Но в такой серьезный плюс невозможно уйти без постоянных ярких спасений и высочайшего уровня стабильности. Именно такие спутники у Тер Стегена в этом сезоне.
Четвертый аспект – позиционная оборона. Интересная особенность – при очень хорошо организованном прессинге у «Барсы» самое низкое за 7 лет владение (63,4%). Самое высокое в лиге, но самое низкое относительно клубных стандартов.
Чтобы сочетать эту особенность с надежностью без мяча, «Барселоне» чаще обычного требовалось действовать в позиционной обороне. Главным примером стал матч против «Реала» в кубке с 35% владения. Похожие отрезки возникали и в Ла Лиге. В такие моменты «Барса» была блестяще организована. Компактность с минимальными расстояниями между линий + самоотдача всех игроков при смещениях:
Построение оборонительного базиса такого уровня (возможно, самого впечатляющего в Европе) – достойный первый шаг Хави. Особенно в контексте большого количества новичков и взвинченных ожиданий. А вот сделать таким же брендом атакующую игру и адаптировать механизмы прессинга под еврокубки пока не получилось.
Это два очевидных следующих шага на пути этой команды к величию:
1. Адаптировать модель прессинга под европейские матчи. Кажется, ключевая разница между внутренними играми и еврокубками в способности соперников наказывать за редкие промахи прессинга. Из них рождаются атаки на пространстве. В Ла Лиге такие пожары тушат индивидуально сильные и гиперскоростные защитники. Текущей формулы хватает для доминирования.
В Европе «Барса» была уязвима именно против соперников со скоростными игроками топ-уровня. Контрходов пока не хватает. Хави может адаптировать позицию Араухо под нейтрализацию основной угрозы – например, любимый ход из класико он пытался использовать против «МЮ». Но этого мало.
Возможно, потребуется уход от радикального прессинга. Этот прием в качестве эпизодического в последние сезоны помогает Пепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Тем более «Барса» уже доказывала, что может поддерживать компактность и сохранять надежность без высокого давления.
2. Определиться с атакующей моделью – и прогрессировать в ее рамках. В этом сезоне можно выделить три этапа для атаки «Барсы». В самом начале играли только с одним флангом (правым) – доставляли туда мяч и строили созидание через него. Во второй части кампании, когда все были здоровы, переключались на вариант с квадратом в полузащите – Гави стартовал слева, но при владении уходил в чужую опорную, что образовывало квадрат для доминирования в центре. Также периодически всплывал вариант из концовки прошлого сезона – с упором на два фланга (на правом изоляции, а на левом – комбинации).
Увы, пока это не три полноценных варианта, между которыми Хави своевременно переключается. Пока это отражение не самых плодотворных поисков в атаке. У каждого есть изъяны. Однофланговый – слишком предсказуемый и примитивный. Квадрат в центре поля – недостаточно кормит Роберта Левандовского удобными моментами и дико зависим от качеств основных футболистов, многим из которых нет альтернативы.
В идеале Хави нужно определиться с основным вариантом и работать над сочетаемостью внутри модели, которая частично прикроет описанные недостатки.
Уверенная победа в Ла Лиге – важный промежуточный шаг, который даст Хави время. Построение нужных механизмов – тренерский вызов, а не гарантия. Если получится, «Барса» снова станет великой.
«Барса» – чемпион! У Хави титул в первый же полный тренерский сезон
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Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, David Ramo
Без Араухо у Барсы были проблемы в важных матчах ЛЧ и Эль Классико ( наглядный пример: Барса вчера сразу пропустила, как только его заменили)
А Тер Штеген вернул свой топовый уровень после пересадки волос:)
МАТШ - стена!
Это никак не оправдывает неудачу с МЮ, конечно же, но имхо вся разом поломанная основа защиты – аномалия, на которую ещё наложилась и неопытность Хави как тренера
Мадрид какое-то время был на первой строчке, лишь в начале 23 года Барса вышла на первое место, насколько я помню.
Креатива в игре мало, а результативности и подавно, и это при такой обойме атакующих игроков
Про импотентность Лёвы тоже важно упомнить, чел просто разучился забивать в ситуациях, когда в Баварии щёлкал такие моменты на раз-два
Срочно нужна вменяемая замена поляку, с ним далеко не уедешь, будь хоть вся полузащита из Де Йонгов и Педри, чел просто порет момент за моментом, ну а красноречивее всего за него говорит статистика и большие матчи, в которых навыки и уровень Роберта требовались как никогда, и он не сумел принести пользу ни в одном большом, важном матче, как пример игры в группе с Баварией и Интером
Зато на аутсайдерах лиги покуражился, но и то, 21 гол в 30 матчах это ну такое конечно, мне казалось в Испании он больше настреляет, тут стопудово нужна не просто подмена, а уже замена ему
Как бы хотелось конечно у Пепа Альвареса вытянуть... Его навыки, желание, прессинг, борьба за мяч, в сложных играх мог бы намного больше пользы принести, ещё и молодой, эх
Не хочу хоть как-то принижать достижение Барсы и Хави, как тренера, но отделаться от мысли, что оно возможно только в условиях резкого падения уровня чемпионата, не получается.
еще когда он в Барсу пришел, Барса была по стоимости в топ 10 команд мира, а по игре она до сих пор туда не входит, не смотря на победу в Ла Лиге... большинство матчей этого сезона, особенно Еврокубки, смотреть было противно, а полуфинал кубка с Реалом - проиграть так дома - это вообще самое позорное поражение за последние 15 лет, даже поражение от Баварии не такое унизительное, как проиграть разгромно Реалу дома..
Напоминаю, что линия обороны Барсы в решающих матчах лч: Бельерин Алонсо Пике Альба.