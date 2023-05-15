37 комментариев

Вадим Лукомский – о чемпионской «Барсе».

«Барселона» идет на рекорд по пропущенным голам (13 на данный момент) и уже организовала 25 сухих матчей (рекорд – 26). Именно через эти достижения нужно объяснять успех команды Хави. Они уникальны и прямо связаны с особенностями «Барсы» – рассказывают и о текущей силе, и о потенциальных следующих шагах эволюции.

«Барса» – все еще самая доминантная команда по территории и владению. Надежность без мяча достигается через выстроенную Хави модель прессинга. В то же время ради эффективности этого элемента приносятся жертвы – даже владея мячом на чужой половине, команда часто думает о контроле, а не о созидании (о готовности реагировать на возможную потерю).

Чтобы лучше понять эту команду, разложим ультранадежность «Барселоны» без мяча на составляющие.

Первый аспект – прессинг/контрпрессинг . Интенсивность прессинга (PPDA) у «Барсы» в этом сезоне – 7,49. Радикальнее, но с другой эффективностью давит только «Реал Сосьедад». При Хави этот показатель вышел на лучший уровень со времен Луиса Энрике.

Давление организовывается усилиями шестерки игроков центральной зоны. Они могут располагаться по-разному (иногда Роберта Левандовского поддерживает вингер, иногда – центральный полузащитник), но всегда соблюдается принцип насыщения центральной зоны. Все эти игроки давят по ширине штрафной площади, оставляя края свободными:

В случае паса на фланг включаются механизмы чтения эпизода – либо накрывает ближайший игрок из шестерки, либо выдвигается крайний защитник. Иногда Хави адаптировал структуру так, чтобы крайний защитник был в заведомо более высокой позиции – и накрывал быстрее. Такие детали зависят от розыгрышей соперника. В этой стадии «Барса» всегда качественно готовилась.

Прессинг поддерживается сверхвысокой линией обороны. Высота защиты «Барсы», рассчитанная по координатам оборонительных действий – 50,59 метров. Самая высокая за время, по которым доступны данные (c 2019-го). И, конечно, самая высокая в Ла Лиге.

В контрпрессинге «Барса» всегда идет в давление. Фишка тут в расположении игроков во время потери. Команда постоянно держит структуру, которая позволяет хорошо реагировать. Как правило, это вариация построения 3-2-4-1 (3-2-5):

Постоянное давление у команды Хави сочетается с высокой степенью ограничения соперников. Косвенным индикатором этого служит количество допущенных в собственную штрафную передач (185 – меньше всех в лиге) и средняя острота удара в створ ворот Марк-Андре Тер Стегена (0,21 xG – самая низкая в лиге). То есть обороняясь агрессивным образом, «Барса» не пускает соперников в острые зоны (при плохой организации пускала бы) и не дает создавать шансы высокого качества.

Второй аспект – читерские качества защитников . Частые ситуации после провалов первой волны прессинга – выигранные скоростные дуэли защитников «Барсы». Базисом защиты служат – Рональд Араухо, Жюль Кунде и Алекс Бальде (лидеры по сыгранному времени среди защитников). Каждый из них потрясающе хорош в таких дуэлях.

Часто они настигают соперников в потенциально убойных ситуациях уже после сбоя в прессинге.

В этом моменте «Эльче» проходит давление – игрок с мячом свободен, а впереди есть открывания за спину; было бы опасно, если бы не скоростные качества Маркоса Алонсо и Жюля Кунде:

Здесь «Осасуна» преодолела первую волну давления, но перспективную контратаку убивает скорость Араухо:

Особенно интересными кажутся две детали. Первая – особенности Ла Лиги. Среди испанских середняков почти нет полноценных контратакующих машин. Многие команды строят игру с большим нападающим. Это дает суперзащитникам «Барсы» преимущество в таких эпизодах.

Вторая – мышление Хави при подборе защитников. Оборонительные качества и способность играть в высокой линии для него первичны. Араухо публично признавался, что работает над качеством игры в пас, но пока не считает это своей сильной стороной. Именно он символ защиты «Барсы», а не, например, Эрик Гарсия, который, по мнению, Хави достаточно хорошо пасует, чтобы играть в полузащите (такой эксперимент был).

Ретроспективно приоритеты Хави кажутся очевидными. Все-таки Араухо по этому сезону – один из лучших защитников мира. Но не за счет качеств в первой стадии – он нетипичный лучший защитник «Барселоны».

Еще более ярко мышление проявилось в выборе между Алексом Бальде и Жорди Альбой. Бальде быстрее и лучше в обороне. В атаке достаточно полезен за счет постоянных резких рывков, но точно не обладает креативностью и уровнем паса Альбы. У Хави играет именно Алекс.

Выбирая между надежностью высокой линии защиты и улучшением качества паса, Хави регулярно ставит на первое.

Третий аспект – форма Тер Стегена . Немецкий вратарь спас команду от 8,3 голов относительно среднего кипера:

Большой контраст с последними тремя сезонами, когда Тер Стеген уходил в минус по метрике отражения ударов. Вероятно, ему помогает низкая средняя острота удара – 0,21 (самый низкий результат за период, по которому есть данные – с 2017-го).

Но в такой серьезный плюс невозможно уйти без постоянных ярких спасений и высочайшего уровня стабильности. Именно такие спутники у Тер Стегена в этом сезоне.

Четвертый аспект – позиционная оборона . Интересная особенность – при очень хорошо организованном прессинге у «Барсы» самое низкое за 7 лет владение (63,4%). Самое высокое в лиге, но самое низкое относительно клубных стандартов.

Чтобы сочетать эту особенность с надежностью без мяча, «Барселоне» чаще обычного требовалось действовать в позиционной обороне. Главным примером стал матч против «Реала» в кубке с 35% владения. Похожие отрезки возникали и в Ла Лиге. В такие моменты «Барса» была блестяще организована. Компактность с минимальными расстояниями между линий + самоотдача всех игроков при смещениях:

Построение оборонительного базиса такого уровня (возможно, самого впечатляющего в Европе) – достойный первый шаг Хави. Особенно в контексте большого количества новичков и взвинченных ожиданий. А вот сделать таким же брендом атакующую игру и адаптировать механизмы прессинга под еврокубки пока не получилось.

Это два очевидных следующих шага на пути этой команды к величию:

1. Адаптировать модель прессинга под европейские матчи. Кажется, ключевая разница между внутренними играми и еврокубками в способности соперников наказывать за редкие промахи прессинга. Из них рождаются атаки на пространстве. В Ла Лиге такие пожары тушат индивидуально сильные и гиперскоростные защитники. Текущей формулы хватает для доминирования.

В Европе «Барса» была уязвима именно против соперников со скоростными игроками топ-уровня. Контрходов пока не хватает. Хави может адаптировать позицию Араухо под нейтрализацию основной угрозы – например, любимый ход из класико он пытался использовать против «МЮ». Но этого мало.

Возможно, потребуется уход от радикального прессинга. Этот прием в качестве эпизодического в последние сезоны помогает Пепу Гвардиоле в «Манчестер Сити». Тем более «Барса» уже доказывала, что может поддерживать компактность и сохранять надежность без высокого давления.

2. Определиться с атакующей моделью – и прогрессировать в ее рамках. В этом сезоне можно выделить три этапа для атаки «Барсы». В самом начале играли только с одним флангом (правым) – доставляли туда мяч и строили созидание через него. Во второй части кампании, когда все были здоровы, переключались на вариант с квадратом в полузащите – Гави стартовал слева, но при владении уходил в чужую опорную, что образовывало квадрат для доминирования в центре. Также периодически всплывал вариант из концовки прошлого сезона – с упором на два фланга (на правом изоляции, а на левом – комбинации).

Увы, пока это не три полноценных варианта, между которыми Хави своевременно переключается. Пока это отражение не самых плодотворных поисков в атаке. У каждого есть изъяны. Однофланговый – слишком предсказуемый и примитивный. Квадрат в центре поля – недостаточно кормит Роберта Левандовского удобными моментами и дико зависим от качеств основных футболистов, многим из которых нет альтернативы.

В идеале Хави нужно определиться с основным вариантом и работать над сочетаемостью внутри модели, которая частично прикроет описанные недостатки.

Уверенная победа в Ла Лиге – важный промежуточный шаг, который даст Хави время. Построение нужных механизмов – тренерский вызов, а не гарантия. Если получится, «Барса» снова станет великой.

Фото: Gettyimages.ru/Aitor Alcalde, David Ramo