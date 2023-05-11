16 комментариев

Разбор Вадима Лукомского.

«Интер» победил в миланском евродерби (2:0). Команда Симоне Индзаги выдала мощнейший старт (6:0 по ударам и 2:0 на табло за первые полчаса) и контролировала оставшийся отрезок. «Милан» пострадал и от ошибок Стефано Пиоли, и от нехватки Рафаэла Леау. Давайте разбираться в деталях.

Главный ход в составе «Интера» – полузащита без Марцело Брозовича. Симоне Индзаги выбрал более гибкий и открытый вариант, в котором позицию опорника прикрывал Хакан Чалханоглу. Еще одна дилемма была в атаке. Ромелу Лукаку в текущей форме мог претендовать на старт, но Индзаги доверился Эдину Джеко.

Предматчевая интрига вокруг «Милана» – степень готовности Леау. В день игры выяснилось, что португалец все-таки не сыграет. На его позиции стартовал Алексис Салемакерс. Других сюрпризов не было.

«Милан» и «Интер» выбрали похожую стратегию. Разница – в реализации и деталях

Обе команды строили игру вокруг персонального прессинга и выходов в атаку через большого форварда. Было много отличий в деталях – от схемы до качеств игроков, но базовая концепция была похожей. Далеко не всегда соперники применяют одну и ту же стратегию, а когда применяют, на первый план выходят детали и эффективность их реализации.

В этом «Интер» был намного лучше, поэтому и доминировал на старте.

Персональное давление «Милана» выглядело так: тройка атаки играет против тройки защитников соперника, в полузащите три на три, фланговые с фланговыми. Все следуют за оппонентами:

«Интер» начинал прессинг с парой форвардов и поднимал очень высоко латералей. Цель была такая же – сохранить персональные ориентировки при давлении:

На выходе у нас схемы, которые зеркалят друг друга и желание команд персоналить в рамках этих схем. Критически важным стал вопрос противодействия персоналкам. Здесь «Интер» был лучше.

Преимущество «Интера» №1 – игра на подборах при использовании Джеко

Игра через большого нападающего в таком сценарии – очевидный вариант. Особенно если соперник организован и идет до упора во всех зонах. Поэтому обе команды искали форварда длинными передачами.

У «Интера» ориентиром был Джеко, которого всегда поддерживал Лаутаро Мартинес и два полузащитника. Они действовали весьма слаженно – одно открывание под скидку за спину, еще двое замедлялись для борьбы за подбор:

Эта поддержка была ключевым элементом (большой контраст с «Миланом»). Кроме того, адресатами дальних передач у «Интера» могли быть и крайние защитники. Дензел Думфрис и Федерико Димарко. В таком случае Джеко и Мартинес сами становились игроками, которые поддерживают и читают подбор:

У «Милана» аналогичные эпизоды строились вокруг Оливье Жиру. Француз не получал нужной поддержки, партнеры рядом с ним действовали хаотично.

Вот эпизод, после потери в котором пойдет атака на второй гол «Интера». Зона подбора по сути пустая. Беннасер уже за спиной Жиру, Тонали формально сзади, но на рывке, вингеры в широких позициях.

Единственный положительный исход для «Милана» – это скидка Жиру вперед, но ее трудно сделать. И абсурдно закладываться на то, что у нападающего всегда будет получаться. А более частый исход «Милан» совсем не контролировал.

Не менее показателен и редкий положительный эпизод. Чтобы подключить партнера, Жиру пришлось выиграть борьбу, опустить мяч и отпасовать нацелено. При обычном эпизоде со скидкой преимущество было бы у «Интера»:

Опять же делать так всегда – трудно. «Милан» поставил своего нападающего в невыносимые условия. «Интер», напротив, всячески помогал своему. И Джеко, и Жиру хороши в роли ориентира, но выхлоп вчера был категорически разным. Дело именно в командных стратегиях.

В контексте этой стадии отдельного упоминания заслужил и Андре Онана. Оба кипера миланских клубов хорошо играют ногами, но в эпизодах повышенной трудности камерунец вчера был прекрасен. Порой он доставлял мяч через все линии «Милана» низом (намного удобнее обрабатывать). Иногда верхом, но так удобно, что можно было принять. Также Андре был вариативен в выборе направления – задействовал фланги, когда это было уместнее.

Преимущество «Интера» №2 – вариативность в розыгрышах под давлением

Команды отличались и в попытках проходить давление через короткий пас. Как под персональным прессингом соперника вел себя «Милан»? Четверка защитников и два опорника в максимально предсказуемых позициях без динамики:

При таком расположении вся надежда на игру в пас вратаря или индивидуальные навыки игрока, который получит пас. Попыток запутать или хотя бы поставить перед соперником неудобные вопросы не было вообще.

Как под персональным прессингом соперника вел себя «Интер»? Чалханоглу опускается на позицию центрального защитника: ставит Беннасера перед выбором – идти до упора, открыв зону, или отпустить Хакана. Франческо Ачерби поднимается и становится опорником по эпизоду:

Пас на Димарко вынуждает Калабрию реагировать, а в его зону сразу же открывается Мхитарян:

Были и трансформации с целью запутать, и динамичность при реакциях на действия соперника.

Легко описать эти очевидные отличия в поведении команд, но трудно объяснить, почему «Милан» вел себя именно так. У команды Пиоли были матчи с гибкостью и вариативностью в первой стадии. Вчера же даже на уровне намерений «Милан» не предлагал что-то креативное при выходе в атаку.

Четкого объяснения у меня нет, а в голову Пиоли не залезть. Предложу две осторожные гипотезы. Первая – команду ментально травмировал старт первого матча против «Наполи», когда они пытались разыгрывать свободнее и смелее, но ошибались. Решили выстроить стратегию иначе – почти без рисков.

Вторая – не ожидали, что «Интер» будет встречать так высоко и тотально (включая фланги). Ждали, что будет свободный вариант для выхода хотя бы там. Грубо говоря, настраивались на режим, который «Интер» включил уже при 2:0. Там действительно удавалось продвигать мяч через фланги.

В любом случае похоже на большой просчет Пиоли.

Мессиас стал ключевой фигурой в попытках «Милана» спастись. Это скорее плохо

После убойного старта «Интер» стал действовать пассивнее. Это позволило «Милану» больше владеть мячом. Теперь рисунок встречи строился вокруг способности команды Пиоли создавать угрозу в позиционных атаках и ответов «Интера» на пространстве. Пожалуй, острее снова была команда Индзаги. Теперь не через хитрые ходы, а через регулярную возможность убегать, которая появилась на фоне преимущества в счете. «Милан» прибавил относительно старта, но был весьма предсказуемым.

Идея (безыдейность?) «Милана» хорошо видна через карту передач. Мяч вообще не продвигался через центр. Свободными для продвижения игроками стали крайние защитники – они доставляли его вингерам:

«Интер» перекрывал центр блоком из 5 человек (два нападающих и три полузащитника). Классика этой команды еще со времен Антонио Конте – предсказуемо хорошо смещались и закрывали это направление:

При этом «Интер» больше не давил до упора на фланга (только при розыгрышах от ворот). В таком рисунке крайне важной становилась роль вингеров. Особенно активен был Жуниор Мессиас. Он чаще всех из атакующих игроков получал мяч – и создавал определенную угрозу. На фоне других игроков – хорошо. Но для главного оружия команды, которая уступает в два гола – мало.

На остроту этого направления влияли и действия «Интера». Изначально Мессиасу давали слишком много пространства. В этом моменте у «Интера» переизбыток игроков в центре штрафной, а у Димарко нет подстраховки (Бастони мог бы ее дать).

Во втором тайме проблему замаскировал Мхитарян:

Армянский MVP вчерашнего матча хорош в такой работе (которую часто недооценивают) – например, блестяще выполнил схожее задание против Усмана Дембеле в группе. С помощью Мхитаряна «Интер» избегал изоляций.

После его замены проблема вернулась. Какое-то время Мессиас нес определенную угрозу в позиционных атаках. Индзаги отреагировал – на концовку перевел Маттео Дармиана на позицию левого латераля (он хорош 1-в-1).

На другом фланге было еще грустнее. Салемакерс некомфортно чувствовал себя и по позиции (привык играть справа), и по роли (привык помогать, пахать, отвлекать, а не решать 1-в-1). Потом вышел Дивок Ориги – вообще не его позиция. Бельгиец сделал несколько достойных рывков, но не изменил баланс. Сам факт его появления в этой роли лишь подчеркивает глубину проблемы.

Описывая этап с предельной важностью вингеров, нельзя не вспомнить про Леау. С ним «Интеру» было бы труднее. Либо аналогичный рисунок, но больше угрозы со стороны «Милана». Либо совсем другой сценарий, в котором у «Интера» нет соблазна толкать атаки на фланги с такой категоричностью. Без Леау эта стратегия была слишком соблазнительной.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose